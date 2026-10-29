Premium|Global Investing for Indian Investors : परदेशी शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्याची भारतीयांसाठी योग्य वेळ आहे का?

विशाखा बाग - gauribag7@gmail.comशेअर बाजारातील थेट गुंतवणूक असो किंवा म्युच्युअल फंडाच्या विविध योजनांमधील गुंतवणूक, परताव्याच्या बाबतीत गेल्या काही काळात मोठे आव्हान राहिले आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे होत असलेले अवमूल्यन आणि अमेरिकी बाजारातील चांगली कामगिरी यामुळे डॉलर किंवा डॉलरशी संबंधित मालमत्तांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या भारतीय गुंतवणूकदारांना तुलनेने चांगला फायदा झाला आहे. त्यामुळे आता भारतीय गुंतवणूकदारांनी परदेशी बाजारपेठांकडे पाहण्याची वेळ आली आहे.एकेकाळी जगातील विविध भांडवली बाजारपेठांमध्ये गुंतवणूक करण्याची क्षमता केवळ मोठे गुंतवणूकदार, उद्योगपती किंवा अतिश्रीमंत वर्गाकडेच असल्याची धारणा होती. मात्र, गेल्या पाच-सहा वर्षांत हे चित्र मोठ्या प्रमाणात बदलले आहे. म्युच्युअल फंड, ईटीएफ आणि विविध डिजिटल गुंतवणूक व्यासपीठांमुळे सर्वसामान्य भारतीय गुंतवणूकदारालाही अमेरिका, जपान, चीन, तैवान, दक्षिण कोरिया यांसारख्या देशांच्या बाजारपेठांमध्ये अप्रत्यक्ष किंवा थेट गुंतवणूक करणे शक्य झाले आहे..Premium|Traditional Karanji Recipe : दिवाळीच्या फराळासाठी बनवा खव्याची आणि तिळाच्या गुळाची करंजी.‘एलआरएस’ योजनेचा मार्गभारतीय गुंतवणूकदारांना परदेशात गुंतवणुकीसाठी रिझर्व्ह बँकेच्या ‘लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम’चा (एलआरएस) उपयोग करता येतो. या योजनेअंतर्गत पात्र भारतीय रहिवासी व्यक्तीला एका आर्थिक वर्षात ठरावीक मर्यादेपर्यंत परदेशात पैसे पाठवता येतात. या माध्यमातून शेअर, रोखे, म्युच्युअल फंड, स्थावर मालमत्ता यांसारख्या विविध मालमत्ता प्रकारांमध्ये गुंतवणूक करण्याचे पर्याय उपलब्ध होतात. मात्र, परदेशी गुंतवणूक करताना केवळ त्या देशातील मालमत्तेचा परतावा महत्त्वाचा नसतो. रुपया आणि संबंधित परदेशी चलनातील विनिमय दरातील बदलांचाही गुंतवणुकीच्या अंतिम परताव्यावर परिणाम होतो.डॉलरचा परताव्यातील ‘फायदा’समजा, एखाद्या भारतीय गुंतवणूकदाराने अमेरिकी बाजारात डॉलरच्या माध्यमातून गुंतवणूक केली. त्या गुंतवणुकीतील मालमत्तेची किंमत वाढण्याबरोबरच रुपयाच्या तुलनेत डॉलरचे मूल्य वाढले, तर भारतीय रुपयात मोजला जाणारा परतावा आणखी वाढू शकतो. याउलट, रुपया मजबूत झाला आणि डॉलरचे मूल्य घसरले, तर परदेशी मालमत्तेचा परतावा भारतीय रुपयात मोजताना कमी होऊ शकतो. त्यामुळे परदेशी गुंतवणुकीत त्या देशातील मालमत्तेची कामगिरी आणि चलनातील बदल हे दोन घटक महत्त्वाचे ठरतात. यामुळे परदेशी गुंतवणूक ही भारतीय गुंतवणूकदाराच्या पोर्टफोलिओसाठी काही प्रमाणात ‘हेजिंग’चे काम करू शकते. भारतीय बाजारपेठेत मंदी किंवा कमी परतावा असताना परदेशी बाजारातील चांगली कामगिरी आणि रुपयाच्या तुलनेत परकी चलनाचे वाढलेले मूल्य पोर्टफोलिओला आधार देऊ शकते.परदेशी गुंतवणूक किती?गुंतवणुकीचा मूलभूत नियम म्हणजे एकाच मालमत्ता प्रकारात किंवा एकाच बाजारपेठेत संपूर्ण पैसा गुंतवू नये. पोर्टफोलिओचे वैविध्यीकरण करताना देश, मालमत्ता प्रकार, उद्योग आणि चलन यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे. भारतीय गुंतवणूकदाराच्या एकूण पोर्टफोलिओमध्ये परदेशी मालमत्तांचा काही प्रमाणात समावेश केल्यास भौगोलिक वैविध्यीकरण साधता येते. साधारणपणे १० ते १५ टक्क्यांपर्यंत परदेशी गुंतवणूक हा वैविध्यीकरणाचा एक पर्याय ठरू शकतो. मात्र, प्रत्येक गुंतवणूकदाराची जोखीम घेण्याची क्षमता, गुंतवणुकीचा कालावधी, आर्थिक उद्दिष्टे आणि एकूण मालमत्ता यानुसार ही मर्यादा वेगळी असू शकते. परदेशी बाजारपेठेत मोठी गुंतवणूक करण्यापूर्वी चलन जोखीम, करप्रणाली, व्यवहार शुल्क, देशविशिष्ट जोखीम आणि संबंधित बाजारातील अस्थिरता समजून घेणे तितकेच महत्त्वाचे आहे..परदेशी गुंतवणुकीचे प्रमुख मार्गभारतीय गुंतवणूकदारांना परदेशी बाजारपेठेत गुंतवणूक करण्यासाठी प्रामुख्याने तीन मार्ग उपलब्ध आहेत-१) थेट परदेशी शेअरमध्ये गुंतवणूक : विविध ॲप, इंटरनेट प्लॅटफॉर्म किंवा संकेतस्थळांच्या माध्यमातून भारतीय गुंतवणूकदार परदेशी बाजारातील शेअरमध्ये थेट गुंतवणूक करू शकतात. भारतीय ब्रोकरच्या माध्यमातून किंवा संबंधित देशातील ब्रोकरकडे खाते उघडून अशा प्रकारची गुंतवणूक करता येते. उदा. अमेरिकी बाजारातील एखाद्या कंपनीचा शेअर थेट खरेदी करता येतो. भारतीय बाजारात ज्याप्रमाणे शेअर खरेदी-विक्री केली जाते, त्याच धर्तीवर परदेशी बाजारातील शेअरमध्ये गुंतवणूक करण्याची सुविधा आता उपलब्ध झाली आहे. मात्र, या प्रकारात चलन विनिमय, व्यवहार शुल्क, कर आणि संबंधित देशातील नियम यांचा स्वतंत्रपणे विचार करावा लागतो.२) ‘गिफ्ट सिटी’मार्गे गुंतवणूक : ‘गिफ्ट सिटी’मार्गेही भारतीय गुंतवणूकदारांना परदेशी मालमत्तांमध्ये गुंतवणुकीचे पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्राच्या माध्यमातून परकी चलनातील खाते उघडून विविध आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक पर्यायांचा वापर करता येतो. काही भारतीय बँका ‘गिफ्ट सिटी’तील आयएफएससी बँकिंग युनिटमार्फत अशा सुविधा देतात. खाते उघडताना पॅन, ओळखीचा पुरावा, उत्पन्नाशी संबंधित कागदपत्रे आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे द्यावी लागू शकतात. या मार्गाचा वापर करताना संबंधित बँक आणि नियामक संस्थांच्या अद्ययावत नियमांची माहिती घेणे आवश्यक आहे.३) म्युच्युअल फंड आणि ईटीएफ : परदेशी बाजारपेठेत गुंतवणुकीचा सर्वांत सोपा मार्ग म्हणजे भारतीय म्युच्युअल फंडाच्या परदेशी बाजारपेठेशी संबंधित योजना किंवा ईटीएफमध्ये गुंतवणूक करणे. या मार्गात गुंतवणूकदाराला स्वतंत्रपणे परदेशी बँक किंवा ब्रोकर खाते उघडण्याची गरज नसते. भारतीय रुपयांतून गुंतवणूक करून संबंधित फंडामार्फत परदेशी बाजारपेठेतील कंपन्यांमध्ये अप्रत्यक्ष गुंतवणूक करता येते. अशा प्रकारे गुंतवणूक करताना फंडाची रचना, खर्चाचे प्रमाण, परदेशी बाजारातील जोखीम, चलन जोखीम आणि फंडाच्या मागील कामगिरीपेक्षा त्याची गुंतवणूक धोरणे यांचा अभ्यास करणे महत्त्वाचे आहे..केवळ अमेरिका हाच पर्याय नाही!परदेशी गुंतवणूक म्हटले, की बहुतांश गुंतवणूकदारांच्या डोळ्यासमोर अमेरिकेचा बाजार येतो. अमेरिकेतील मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्या, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर आणि नव्या तंत्रज्ञानाशी संबंधित कंपन्यांमुळे हा बाजार भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. मात्र, गुंतवणुकीचे वैविध्यीकरण करायचे असेल, तर केवळ अमेरिकेवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही. जपान, तैवान, दक्षिण कोरिया, चीन; तसेच आग्नेय आशियातील इंडोनेशिया आणि व्हिएतनाम यांसारख्या अर्थव्यवस्थांमध्येही दीर्घकालीन गुंतवणुकीच्या संधी उपलब्ध आहेत. वेगवेगळ्या देशांच्या अर्थव्यवस्थांची रचना, उद्योगांची क्षमता, लोकसंख्येची वैशिष्ट्ये आणि आर्थिक चक्र वेगवेगळे असल्यामुळे अशा बाजारपेठांचा मर्यादित समावेश पोर्टफोलिओचे भौगोलिक वैविध्यीकरण वाढवू शकतो.परदेशी गुंतवणुकीतील जोखीमपरदेशी बाजारपेठेत गुंतवणूक करण्याचा मुख्य उद्देश केवळ जास्त परतावा मिळवणे हा नसून, आपल्या एकूण पोर्टफोलिओमध्ये वैविध्य आणणे हा असायला हवा. अमेरिकी डॉलरचे मूल्य वाढले किंवा संबंधित परदेशी बाजारपेठ चांगली कामगिरी करू लागली, तर भारतीय गुंतवणूकदाराला दुहेरी फायदा होऊ शकतो. मात्र, याच्या उलट परिस्थितीत तोटाही वाढू शकतो. त्यामुळे ‘परदेशी गुंतवणूक म्हणजे हमखास जास्त परतावा’ असा गैरसमज करून घेणे योग्य नाही; तसेच परदेशी बाजारपेठेतील काही फंडांनी किंवा ‘ईटीएफ’ने भूतकाळात २० टक्क्यांहून अधिक वार्षिक परतावा दिला असला, तरी असा परतावा भविष्यात सातत्याने मिळेलच असे नाही.भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी आता जगातील बाजारपेठा पूर्वीपेक्षा अधिक सहज उपलब्ध झाल्या आहेत. भारतीय शेअर बाजार, कर्जरोखे, सोने आणि इतर मालमत्ता यांच्याबरोबर मर्यादित प्रमाणात परदेशी मालमत्तांचाही समावेश केल्यास पोर्टफोलिओचे भौगोलिक वैविध्यीकरण साधता येते. विशेषतः रुपयाचे अवमूल्यन आणि भारतीय बाजारातील अस्थिरता अशा काळात डॉलर किंवा इतर परकी चलनाशी संबंधित मालमत्ता पोर्टफोलिओला काही प्रमाणात संरक्षण देऊ शकते. मात्र, परदेशी गुंतवणूक ही ‘जास्त परताव्याची हमी’ नसून, जोखीम पसरवण्याचे आणि दीर्घकालीन पोर्टफोलिओ अधिक संतुलित करण्याचे साधन म्हणून पाहणे अधिक योग्य ठरेल.उपलब्ध पर्याय कोणते?भारतीय बाजारात परदेशी बाजारपेठांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या विविध म्युच्युअल फंड योजना उपलब्ध आहेत. उदा. फ्रँकलिन एशियन इक्विटी फंड, फ्रँकलिन यूएस आॅपॉर्च्युनिटीज फंड, निप्पॉन इंडिया तैवान इक्विटी फंड, निप्पॉन इंडिया जपान इक्विटी फंड, कोटक ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड, ॲक्सिस ग्रेटर चायना इक्विटी फंड ऑफ फंड. याशिवाय ‘ईटीएफ’च्या माध्यमातूनही परदेशी बाजारपेठांमध्ये गुंतवणूक करता येते. उदा. मोतीलाल ओसवाल नॅस्डॅक १०० फंड ऑफ फंड्स, मिरे ॲसेट न्यूयॉर्क स्टॉक एक्स्चेंज ईटीएफ. मात्र, कोणत्याही फंडाची किंवा ‘ईटीएफ’ची निवड केवळ त्याच्या मागील परताव्यावरून करू नये. मागील कामगिरी भविष्यातही तशीच राहीलच, असे नाही. फंडाची गुंतवणूक पद्धत, खर्चाचे प्रमाण, जोखीम, संबंधित देशाची बाजारपेठ आणि चलनातील संभाव्य चढ-उतार यांचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक आहे.(लेखिका कॉर्पोरेट ट्रेनर आणि इन्व्हेस्टमेंट ॲडव्हायझर आहेत. ९८२३१९५०९५) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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