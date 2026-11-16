Premium|Global Power Struggle : महासत्तांच्या वर्चस्वाच्या लढाईची किंमत सामान्य माणसाला; महागाई, रोजगार आणि सुरक्षिततेपुढे नवी आव्हाने

जगावर वर्चस्व कोणाचे आणि जागतिक व्यवस्थेचे नियम कोण ठरवणार, यासाठी महासत्तांमध्ये संघर्ष सुरू आहे. त्याची किंमत मात्र सर्वसामान्य माणसाला मोजावी लागत आहे. महागाई, रोजगाराची अनिश्चितता, शेतीवरील संकटे आणि परदेशातील संघर्षाची चिंता यामुळे भूराजकारण आता दूरचा विषय राहिलेला नाही. अशा अस्थिर जागतिक परिस्थितीत महासत्तांशी संबंध जपत भारताने आपली निर्णयक्षमता टिकवणे आणि नागरिकांचे हित सुरक्षित ठेवणे, हे मोठे आव्हान आहे. भारताच्या सामर्थ्याची खरी कसोटी जागतिक प्रभावात नव्हे; तर सामान्य माणसाचे जीवन किती सुरक्षित आणि सुसह्य होते, यात आहे.अवघ्या जगावर केवळ आपलाच सरंजामी मक्ता असावा, अशी पाशवी महत्त्वाकांक्षा असणाऱ्या महाशक्तींची स्पर्धा आता सीमांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. ती आपल्या स्वयंपाकघरात, रोजगारात, शेतीत आणि मुलांच्या भविष्यापर्यंत पोहोचली आहे. महाराष्ट्रातील एखाद्या शेतकऱ्याला खतासाठी अधिक पैसे मोजावे लागतात, मुंबईतील कुटुंबाचे महिन्याचे बजेट कोलमडते, सुरतमधील एका निर्यातदाराला परदेशातील ग्राहक ऑर्डर पुढे ढकलत असल्याचा निरोप येतो किंवा आखाती देशात नोकरी करणाऱ्या तरुणाच्या घरच्यांची झोप उडते, तेव्हा या घटनांमध्ये एक अदृश्य धागा असतो, जागतिक राजकारणाचा. हजारो किलोमीटरवर झालेला हल्ला, एखाद्या महासत्तेने लादलेले निर्बंध किंवा समुद्रातील वाहतुकीला निर्माण झालेला धोका आता थेट आपल्या दारापर्यंत पोहोचतो. त्यामुळेच भूराजकारण आता केवळ परराष्ट्र मंत्रालयाच्या बंद दालनातील विषय राहिलेला नाही; तर तो सामान्य माणसाच्या रोजच्या जगण्याचा भाग झाला आहे. अशा परिस्थितीत या अस्थिर जगात भारताचे सामर्थ्य त्याच्या स्वतंत्र निर्णयक्षमतेत आणि नागरिकांना सुरक्षित ठेवण्याच्या क्षमतेत मोजावे लागेल.काही दशकांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय घडामोडी म्हणजे राष्ट्रप्रमुखांच्या भेटी, शिखर परिषदा आणि युद्धाच्या बातम्या एवढ्यापुरत्याच मर्यादित होत्या. सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनमानावर त्याचा तेवढासा परिणाम होत नसे. आता मात्र परिस्थिती कमालीची बदलली आहे. जागतिकीकरणाचे परिणाम आता सर्वत्र जाणवू लागले आहेत. मात्र, ते केवळ जाणवण्यापुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत, तर त्याचे थेट चटके सर्वसामान्य माणसालाही सोसावे लागत आहेत. आज मोबाईलवरील बातम्यांपासून शेअर बाजारापर्यंत सर्वत्र भूराजकारणाची चर्चा रंगताना दिसते. मात्र, चर्चा वाढली म्हणजे त्याविषयीची समजही तितकीच सखोल झाली, असे म्हणता येणार नाही. कारण त्याचा चटका तेवढा जाणवतोय. परंतु आपल्यापर्यंत पोहोचणारी ती तीव्रता नेमकी कशातून जन्माला आली, ते आता सर्वसामान्य माणसाला अजूनही नेमकेपणाने उमगत नाहीय. अनेकदा गुंतागुंतीचे संघर्ष दोन नेत्यांमधील वैयक्तिक भांडणात किंवा दोन धर्मांतील संघर्षात समाविष्ट आहेत, असे समजले जाते. प्रत्यक्षात त्यामागे भूभाग, ऊर्जा, व्यापार मार्ग, तंत्रज्ञान, ऐतिहासिक असुरक्षितता आणि सत्तेची अंतर्गत गणिते गुंतलेली असतात. आजच्या जगातील सर्वांत मोठा विरोधाभास असा, की माणसांना परस्परांशी जोडणारी साधने वाढली आहेत; परंतु त्यांना एकमेकांविरुद्ध उभे करणारे राजकारणही तेवढेच प्रबळ झाले आहे. वस्तू, पैसा, माहिती आणि तंत्रज्ञान वेगाने सीमा ओलांडतात; विश्वास मात्र सीमांवर अडखळतो. बाजार जागतिक झाला; पण राजकीय जबाबदारी बहुतांश राष्ट्रीयच राहिली. एखाद्या देशाच्या निर्णयाचा फटका संपूर्ण जगाला बसतो, तरी त्या निर्णयकर्त्याला जाब विचारण्याचा अधिकार प्रभावित झालेल्या परदेशी नागरिकांना नसतो. जागतिक व्यवस्थेतील ही लोकशाहीची पोकळी दिवसेंदिवस अधिकाधिक गंभीर होत आहे. विशेषतः स्वतःवर जगाची मक्तेदारी असल्याच्या भूमिकेत असणाऱ्या अमेरिकेसारख्या देशाला आपल्यामुळे इतर देशांतील किंवा इतर देशांमधून येऊन अमेरिकेत स्थायिक झालेल्या नागरिकांवर काय परिणाम होईल, याचा विचारही करावासा वाटत नाही. म्हणजेच अशा देशांमधील राजकारणीदेखील केवळ आपल्याच राष्ट्रीय चौकटीत स्थानबद्ध झाले आहेत, असे मानायला काही हरकत नाही.जागतिक नियंत्रणासाठी महासत्तांची चढाओढभूराजकारण समजून घेताना सर्व देशांना एकाच मापाने मोजण्याची चूक करून चालत नाही. अमेरिका ही आर्थिक, लष्करी, वित्तीय आणि तंत्रज्ञानविषयक जागतिक ताकद आहे. चीन उत्पादन, व्यापार आणि वाढत्या सामरिक क्षमतेच्या जोरावर व्यवस्थेतील आपले स्थान बदलू पाहतो आहे. रशिया अण्वस्त्रे, ऊर्जा आणि लष्करी सामर्थ्याच्या माध्यमातून निर्णायक प्रभाव निर्माण करू इच्छितो आहे. इस्राईलची भूमिका वेगळी आहे. तो अमेरिकेसारखा सर्वंकष जागतिक महासत्तेचा दावेदार नाही; मात्र तरीही पश्चिम आशियातील अत्यंत प्रभावी लष्करी आणि तंत्रज्ञानसंपन्न प्रादेशिक शक्ती आहे. त्यांच्या उद्दिष्टांतील फरक समजल्याशिवाय संघर्षांचे स्वरूप नीट उलगडत नाही. अमेरिकेची चिंता केवळ स्वतःची समृद्धी टिकवण्यापुरती मर्यादित नाही; तर जगातील आर्थिक आणि सुरक्षाव्यवस्थेचे नियम ठरवण्याची क्षमता टिकवण्याचेसुद्धा त्यांच्यासमोर आव्हान आहे. डॉलरचे महत्त्व, वित्तीय संस्थांवरील प्रभाव, लष्करी भागीदारी आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांची पकड ही तिची सामर्थ्यस्थाने आहेत. मुक्त व्यापाराचे समर्थन करणारी अमेरिका स्वतःच्या उद्योगांना धोका जाणवला, की आयात शुल्क, अनुदाने आणि तंत्रज्ञानावरील निर्बंध वापरते. यातून एक गोष्ट मात्र स्पष्ट होते, की जागतिकीकरणाचे नियम शक्तिशाली देशांच्या हिताशी भिडले की त्यांचे अर्थ बदलू शकतात. अमेरिकेने गेल्या दोन वर्षांमध्ये वेळोवेळी घेतलेल्या भूमिकांमधून याची प्रचीती आपल्याला आली आहेच. चीनचा उदय या व्यवस्थेसमोरील मोठे आव्हान आहे. उत्पादनक्षमता, बंदरे, पायाभूत प्रकल्प, व्यापारसंबंध आणि पुरवठा साखळ्यांतील मध्यवर्ती स्थान यांतून त्यांनी आपला प्रभाव वाढवला आहे. अनेक देशांसाठी चीन महत्त्वाचा व्यापारी भागीदार आहे, त्याचवेळी त्याच्यावरील अति अवलंबित्वाबद्दल आता अनेकांना चिंतादेखील वाटायला लागली आहे. प्रादेशिक दावे आणि आर्थिक दबावामुळे ही चिंता वाढते आहे. चीनशी व्यापार तोडणे अवघड आणि त्याच्या सामरिक हेतूंकडे दुर्लक्ष करणे धोकादायक, अशा दुहेरी वास्तवात अनेक देश सापडले आहेत. भारतालाही याच प्रश्नाला सामोरे जावे लागते आहे. खरेतर भारतासाठी ही बाब म्हणजे ‘अवघड जागेचं दुखणं’ होऊन बसली आहे.रशियाच्या भूमिकेचे केंद्र त्याला अपेक्षित असलेला सुरक्षा परिसर आणि प्रभावक्षेत्र हे आहे. मात्र एखाद्या मोठ्या देशाच्या सुरक्षाविषयक दाव्यामुळे लहान शेजारी देशाचे सार्वभौमत्व दुय्यम ठरत नाही, हे येथे लक्षात घ्यायला हवे. युक्रेनवरील रशियन आक्रमणाने युरोपच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा लष्करी चौकटीत नेऊन ठेवला. त्याचे परिणाम ऊर्जा, अन्नधान्य, खते आणि जागतिक व्यापारात पसरलेले आहेत. युद्धातील प्रत्येक निर्णय केवळ आघाडीवरील सैनिकाचे भविष्य ठरवत नाही; तर तो दूरच्या देशातील गरीब कुटुंबाच्या अन्नखर्चालाही स्पर्श करू शकतो. पश्चिम आशियातील प्रश्नांत सुरक्षेच्या दाव्यांबरोबर पॅलेस्टिनींचे हक्क, भूभाग, विस्थापन आणि दीर्घकाळ अपूर्ण राहिलेले राजकीय समाधान आहे. इस्रायली नागरिकांवरील दहशतवादी हल्ले निषेधार्ह आहेतच. त्याच स्पष्टतेने पॅलेस्टिनी नागरिकांवरील अंधाधुंद हिंसा, त्यांचे सक्तीचे विस्थापन आणि मानवी मदतीतील अडथळ्यांनाही विरोध व्हायला हवा. सुरक्षेचा अधिकार आणि नागरिकांचे संरक्षण यांची एकमेकांविरुद्ध निवड करता येत नाही. एखाद्या सरकारचे समर्थन करण्यासाठी दुसऱ्या समाजाचे मानवी अस्तित्व नाकारणे ही राजकीय आणि नैतिक दिवाळखोरी आहे, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे.या सर्व संघर्षांना केवळ सत्ताधीशांच्या लहरीपणाचे परिणाम मानणे तसे अपुरे वाटू शकेल; परंतु त्याने नेतृत्वाची जबाबदारी कमी होत नाही. संस्थांवरील नियंत्रण, विरोधकांना देशद्रोही ठरवणे, इतिहासातील जखमांचा राजकीय वापर आणि बाह्य शत्रूचे सततचे केले जाणारे नकारात्मक चित्रण यातून आक्रमकतेला लोकमान्यता मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. आर्थिक अपयश किंवा अंतर्गत असंतोषापासून लक्ष वळवण्यासाठीही बाहेरील संघर्ष उपयोगी पडू शकतो, हे आता बऱ्याचशा राष्ट्रप्रमुखांना लक्षात आले आहे. अशा वेळी मग राष्ट्रभक्तीच्या नावाखाली देशातील नागरिकांची मती भ्रमित करून त्याचा राजकीय फायदा घेतला जाऊ शकतो, याची त्यांना आता पूर्ण कल्पना आलेली आहे. त्यामुळे मग देशांतर्गत संघर्षालादेखील बरेचदा बाहेरच्या शक्तींचा पाठिंबा आहे, असे सांगून लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. बहुतेक वेळा आपले राजकीय इंगित साध्य करण्यासाठी सत्ताधारी या शस्त्राचा चांगलाच उपयोग करून घेतात. मात्र राष्ट्राची सुरक्षा आणि सत्ताधाऱ्यांची राजकीय सुरक्षा एकच मानली जायला लागली, की त्या निर्णयांची किंमत नागरिकांना मोजावी लागते. जागतिक व्यवस्थेतील आणखी एक गंभीर दोष म्हणजे निवडक नैतिकता. आपल्या मित्रदेशाच्या कारवाईसाठी सुरक्षेचे कारण दिले जाते; परंतु प्रतिस्पर्ध्याच्या तशाच कारवाईसाठी आंतरराष्ट्रीय कायद्याची आठवण होते. मानवी हक्कांचा मुद्दा कधी तत्त्व म्हणून, तर कधी दबावाचे साधन म्हणून वापरला जातो. त्यामुळे नियमांचे महत्त्व कमी होत नाही; उलट त्यांच्या सातत्यपूर्ण अंमलबजावणीची गरज अधोरेखित होते अन्यथा लहान देशांमध्ये असा विश्वास निर्माण होतो, की न्यायापेक्षा तुमच्या मागे कोण उभे आहे, हेच निर्णायक असते. संयुक्त राष्ट्रांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे महत्त्व याच ठिकाणी दिसते आणि त्यांची मर्यादाही उघड होते. संवाद, मानवी मदत आणि आंतरराष्ट्रीय वैधतेसाठी त्या आवश्यक आहेत; पण सुरक्षा परिषदेतील नकाराधिकार आणि मोठ्या शक्तींचे परस्परविरोधी हित यामुळे निर्णायक कृती होत नाही. जग बदलले, अर्थव्यवस्थांचा आकार बदलला, लोकसंख्येचे वजन बदलले; तरी सत्तेची संस्थात्मक रचना जुन्या वास्तवाशी बांधलेली राहिली आहे. प्रतिनिधित्वातील ही विसंगती वाढली की जागतिक संस्थांवरील विश्वास ढासळतो आणि एकतर्फी कारवायांना अधिक वाव मिळतो.या वातावरणाचे सर्वांत स्पष्ट प्रतिबिंब पाहायचे असेल तर जगभरातील विविध देशांच्या वाढलेल्या शस्त्रखर्चाकडे नजर टाकायला हवी. ‘स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट’च्या आकडेवारीनुसार, २०२४मध्ये जगाचा लष्करी खर्च २.७१८ ट्रिलियन डॉलरवर पोहोचला. मागील वर्षाच्या तुलनेत ही वाढ ९.४ टक्के आहे. हे आकडे त्या विशिष्ट वर्षाचे आहेत; मात्र तरीही ते असुरक्षिततेची दिशा दाखवतात. संरक्षणाची गरज खरी आहे; पण त्यासाठी वाढणारा प्रत्येक खर्च दीर्घकालीन शांतता निर्माण करतोच असे नाही. शस्त्रस्पर्धा कधी प्रतिस्पर्ध्याची भीती वाढवून नव्या खर्चाला आमंत्रण देते, हे कळतसुद्धा नाही. अण्वस्त्रांमुळे मोठ्या शक्तींमधील थेट युद्धाला मर्यादा पडतात, असा युक्तिवाद केला जातो. त्यात तथ्य असले तरी अण्वस्त्रे म्हणजे शांततेची हमी नाही. चुकीचा अंदाज, तांत्रिक बिघाड, दिशाभूल करणारी माहिती किंवा मर्यादित कारवाईला मिळालेला अनपेक्षित प्रतिसाद यामुळे संकट वाढू शकते. प्रत्येक संघर्ष तिसऱ्या महायुद्धात बदलेल, असे सांगणे जसे सनसनाटी आहे तसेच युद्ध अशक्य आहे, असे मानणेसुद्धा तितकेच निष्काळजीपणाचे आहे, असे म्हणावे लागेल. अशा वेळी खरी गरज आहे ती संकटांमध्येही टिकणाऱ्या संवादाची, शस्त्रनियंत्रणाची आणि विश्वासार्ह संपर्कव्यवस्थेची आणि नेमके त्याकडेच आता सपशेल दुर्लक्ष केले जाते आहे..Premium|Sadashiv Amrapurkar : काय केलंत तुम्ही नगरसाठी?.अस्थिर जगात भारताची स्थिती नेमकी काय?भारताला केवळ जागतिक राजकारणाचा बळी म्हणणे त्याच्या क्षमता कमी लेखणारे ठरेल. त्याचवेळी भारत प्रत्येक संघर्षातून फायदा उचलू शकतो, अशी समजूतही वास्तवापासून दूर आहे. मोठी बाजारपेठ, लोकसंख्या, भौगोलिक स्थान, लष्करी क्षमता आणि राजनैतिक संबंध भारताला महत्त्व प्राप्त करून देतात; पण ऊर्जा, महत्त्वाचे तंत्रज्ञान, काही औद्योगिक घटक आणि बाह्य बाजारांवरील अवलंबित्व त्याच्या पर्यायांवर मर्यादा आणते. भारताची परिस्थिती म्हणजे वाढते महत्त्व आणि कायम असलेल्या असुरक्षितता यांचे मिश्रण आहे. भारतासाठी अमेरिका महत्त्वाची आहे ती निर्यात, गुंतवणूक, उच्च तंत्रज्ञान, शिक्षण आणि सुरक्षा सहकार्यामुळे. भारताचे रशियाशी संरक्षण आणि ऊर्जा क्षेत्रातील ऐतिहासिक संबंध आहेत. चीन हा सीमाविषयक आव्हान असतानाच मोठा व्यापारी भागीदारसुद्धा आहे. पश्चिम आशियाशी ऊर्जा, रोजगार आणि आर्थिक संबंध जोडलेले आहेत. युरोप भारताच्या दृष्टीने बाजारपेठ, तंत्रज्ञान आणि गुंतवणुकीसाठी महत्त्वाचा आहे. या संबंधांपैकी एक निवडून बाकीचे सोडून देणे व्यवहार्य नाही. त्यामुळे भारतीय परराष्ट्र धोरणाचे काम सोपी निष्ठा जाहीर करण्यापेक्षा परस्परविरोधी हितसंबंधांमध्ये निर्णयक्षम जागा टिकवण्याचे आहे. यालाच धोरणात्मक स्वायत्तता म्हणता येईल. तिचा अर्थ प्रत्येक विषयावर मौन बाळगणे किंवा सर्वांपासून समान अंतर ठेवणे असा नाही. विषयानुसार सहकार्य करणे, दबावाखाली राष्ट्रीय हित सोडून न देणे आणि सार्वभौमत्वासारख्या तत्त्वांबाबत सातत्य ठेवणे, असा तिचा अर्थ असायला हवा. कोणत्याही गटात कायमचे सामील न होण्याचे स्वातंत्र्य तेव्हाच टिकते, जेव्हा आर्थिक आणि तंत्रज्ञानविषयक पर्याय उपलब्ध असतात. मात्र आवश्यक वस्तूंसाठी एका देशावर अवलंबून राहून पूर्ण राजनैतिक स्वातंत्र्याचा दावा करणे प्रसंगी कठीण ठरू शकते. तेलखरेदी आणि व्यापारावरील दबावात हे वास्तव स्पष्ट दिसते.ऑक्टोबर २०२६ मधील परिस्थिती आपण पाहिली तर रशियन तेलाशी संबंधित अमेरिकी दंडात्मक उपायांतील तात्पुरत्या सवलती आणि भारत-अमेरिका व्यापार वाटाघाटी पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आल्या. त्यातून ऊर्जा खरेदीचा निर्णयही व्यापार आणि परराष्ट्र धोरणाच्या सौद्यात ओढला जाऊ शकतो, हा मोठा धडा मिळतो. मात्र तात्पुरती सवलत म्हणजे कायमचा तोडगा नसतो. वाटाघाटींतील आशावाद म्हणजे अंतिम करारही नसतो, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. भारताला स्वस्त ऊर्जा हवी, निर्यातीसाठी बाजार हवा आणि संरक्षणासाठी विश्वासार्ह भागीदारीही हवी. या गरजा काही प्रसंगी एकमेकांशी भिडतात. तेलावरील बचत झाली तरी दुसऱ्या बाजारातील शुल्कवाढ निर्यातदारांचे नुकसान करू शकते. एखाद्या देशाशी संरक्षण सहकार्य वाढवताना दुसऱ्या संबंधातील संवेदनशीलता सांभाळावी लागू शकते. त्यामुळे परराष्ट्र धोरणाचे मूल्यमापन एका भेटीच्या छायाचित्रावर, भाषणातील टाळ्यांवर किंवा एखाद्या नेत्याच्या कौतुकावर करता येत नाही. मिळालेलेठोस फायदे, स्वीकारलेल्या अटी आणि टिकवलेले पर्याय तपासावे लागतात.चीनच्या बाबतीत तर भारतासमोर विशेष गुंतागुंत आहे. सीमेवरील शांतता आणि आर्थिक संबंध यांना पूर्णपणे वेगळे ठेवता येत नाही. तरी व्यापारात खंड पाडल्यास, तोडल्यास भारतीय उद्योगांनाही फटका बसू शकतो.औषधनिर्मितीतील घटक, इलेक्ट्रॉनिक्स, यंत्रसामग्री किंवा ऊर्जा क्षेत्रातील सामग्रीचे पर्यायी पुरवठे तयार करण्यासाठी वेळ लागतो. घोषणांमधील बहिष्कारापेक्षा उत्पादनक्षमता, संशोधन, गुणवत्ता आणि स्पर्धात्मक किंमत अधिक महत्त्वाची आहेत. आर्थिक स्वावलंबनाचा अर्थ सर्व वस्तू देशातच बनवणे असा नाही; तर अत्यावश्यक गरजांबाबत धोकादायक एकाधिकार टाळणे हा आहे. यासोबतच व्यापाराच्या दृष्टीने विचार करायचा झाल्यास भारताच्या आसपासचा परिसरही तितकाच महत्त्वाचा आहे. शेजारी देशातील आर्थिक संकट, राजकीय अस्थिरता किंवा बाह्य शक्तीचा वाढता प्रभाव भारताच्या सुरक्षेला थेट स्पर्श करतो. सीमापार दहशतवाद, स्थलांतर, जलव्यवस्थापन आणि समुद्री सुरक्षा हे वेगवेगळे विषय वाटले तरी परस्परांशी जोडलेले आहेत. दूरच्या महासत्तेशी भागीदारी महत्त्वाची असली तरी शेजाऱ्यांमधील विश्वासाची जागा ती भरून काढू शकत नाही. मोठ्या देशाची जबाबदारी केवळ ताकद दाखवण्याची नसते; तर लहान शेजाऱ्यांना स्थैर्य आणि व्यवहार्य सहकार्य देण्याचीही असते.बदलांची किंमत शेतकरी मोजतो!जगातील महाशक्तींच्या या व्यवहारांचा सर्वाधिक परिणाम कुणावर होत असेल तर तो सर्वसामान्य माणसावर. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेल महागले की वाहतूक आणि उत्पादन खर्च वाढण्याचा दबाव निर्माण होतो. त्याचा काही भाग अन्नधान्य, बांधकाम, वस्त्रोद्योग किंवा सेवांपर्यंत पोहोचू शकतो. सरकार कर कमी करून किंवा अनुदान देऊन तो धक्का नियंत्रणात आणू शकते; पण त्यासाठीदेखील शेवटी सार्वजनिक पैशाचाच वापर होतो. देशांतर्गत किमतींचे कारण प्रत्येक वेळी जागतिक संकट हेच नसते. तरीही बाह्य धक्क्यांमुळे आधीपासून ताणलेली परिस्थिती अर्थसंकल्पाला अधिक अस्थिर करू शकते. समुद्रातील एखादा अरुंद मार्ग या अर्थसंकल्पाशी जोडलेला असू असतो. एका अहवालानुसार, वस्तूंच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील आकारमानाच्या ८० टक्क्यांहून अधिक वाहतूक समुद्रमार्गे होते. जहाजांना वळसा घ्यावा लागला, विम्याचा खर्च वाढला किंवा माल पोहोचण्यास विलंब झाला की किमती वाढायला लागतात. दूरच्या समुद्रातील असुरक्षितता भारतीय बंदरावरील कंटेनरमध्ये आणि पुढे दुकानातील वस्तूत उतरू शकते. नकाशावर बारीक दिसणाऱ्या सामुद्रधुनी जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या मोठ्या रक्तवाहिन्या असतात. शेतकऱ्यासाठीही हे राजकारण दूरचे नाही. खतांचे घटक, इंधन, यंत्रसामग्री आणि निर्यात बाजार आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीशी जोडलेले आहेत. एका बाजूला जागतिक दर वाढल्यामुळे निर्यातीची संधी निर्माण होऊ शकते; तर दुसरीकडे देशांतर्गत महागाई रोखण्यासाठी निर्बंध येऊ शकतात. उत्पादकाला चांगला भाव आणि ग्राहकाला परवडणारे अन्न या दोन्ही गरजा सरकारसमोर असतात. त्यातील ताळमेळ पारदर्शक आणि पूर्वानुमान करता येणाऱ्या धोरणातून साधावा लागतो. अचानक बदलांची किंमत अनेकदा निर्णयप्रक्रियेपासून सर्वांत दूर असलेला शेतकरी मोजतो.रोजगारावर होणारा परिणाम अनेकदा युद्धाच्या बातम्यांइतका ठळक दिसत नाही. परदेशी ग्राहकाने खरेदी कमी केली की कारखान्यातील जादा पाळी बंद होते. शुल्कवाढीची भीती निर्माण झाली की उद्योजक विस्तार पुढे ढकलतो. छोट्या निर्यातदाराचे पैसे वाहतुकीत अडकले की कामगारांच्या वेतनावर ताण येऊ शकतो. मोठ्या कंपन्यांकडे पर्यायी बाजार आणि वित्तीय साठे असतात; परंतु लघुउद्योगांकडे तेवढी क्षमता नसते. त्यामुळे जागतिक अनिश्चिततेचा भार अर्थव्यवस्थेत सर्वत्र समान वाटला जात नाही. परदेशात काम करणाऱ्या भारतीयांसाठी भूराजकारण रोजगाराबरोबर वैयक्तिक सुरक्षेचाही प्रश्न आहे. संघर्ष वाढला की विमानसेवा, विमा, बँकव्यवहार आणि नोकरीचे सातत्य धोक्यात येऊ शकते. देशातील कुटुंबांना मिळणारा पैसा अचानक थांबू शकतो. विद्यार्थ्यांनाही व्हिसा, निवास खर्च आणि स्थलांतरविषयक धोरणांतील बदलांचा सामना करावा लागतो. अशा संकटानंतर त्यातून सर्वसामान्यांची सुटका करणे आवश्यक आहेच; पण त्याआधी अद्ययावत नोंदणी, स्पष्ट सूचना आणि नियोक्त्यांशी समन्वय ठेवणेदेखील तितकेच गरजेचे आहे. कारण जागतिक संघर्षाचे सर्वात विदारक रूप विस्थापनात दिसते. यूएनएचआरसीच्या अहवालानुसार, २०२४ अखेरीस छळ, संघर्ष, हिंसा, मानवी हक्कांचे उल्लंघन आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था गंभीरपणे बिघडवणाऱ्या घटनांमुळे जगात सुमारे १२.३२ कोटी लोक सक्तीने विस्थापित झाले होते. हा फक्त आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडलेल्या निर्वासितांचा आकडा नाही. त्यात स्वतःच्या देशात घर सोडावे लागलेल्यांचाही समावेश आहे. प्रत्येक संख्येमागे हरवलेले घर, तुटलेले शिक्षण, बंद पडलेला व्यवसाय आणि उद्ध्वस्त झालेली सुरक्षिततेची भावना आहे.विस्थापितांविषयीच्या चर्चेत मानवी वेदना सुरक्षेच्या भाषेत झाकोळल्या जातात. आश्रय देणाऱ्या समाजांवरील आर्थिक ताण खरा असतो; पण त्यातून प्रत्येक निर्वासिताला संशयित ठरवण्याचे समर्थन होऊ शकत नाही. महिला, मुले, वृद्ध आणि दिव्यांग व्यक्तींना युद्धाची किंमत अधिक मोजावी लागते. सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था खिळखिळी झाली, की सामान्य आजारही जीवघेणे ठरू शकतात. युद्ध संपल्याची घोषणा झाली तरी कुपोषण, मानसिक आघात आणि शिक्षणातील खंड पुढच्या पिढ्यांपर्यंत परिणाम करीत राहतात.युद्धाचे राजकारण समाजाच्या मनातही प्रवेश करते. सततची भीती लोकांना कठोर निर्णय स्वीकारायला तयार करू शकते. सुरक्षिततेच्या नावाखाली देखरेख वाढते, प्रश्न विचारणाऱ्यांकडे संशयाने पाहिले जाते आणि असहमतीला राष्ट्रविरोधाशी जोडले जाते. त्यातून लोकशाहीतील आवश्यक चर्चा संकुचित होते. राष्ट्रीय सुरक्षेची गोपनीयता काही बाबतीत आवश्यक असते; परंतु प्रत्येक अपयशाला गोपनीयतेचे कवच देता येत नाही. नागरिकांचा विश्वास माहिती दडवून दीर्घकाळ टिकत नाही; तो विश्वासार्ह संस्थांमधून निर्माण होतो..माध्यमांची जबाबदारी मोठीडिजिटल माध्यमांनी या संघर्षांना नवे रणांगण दिले आहे. जुना व्हिडिओ नव्या हल्ल्याचा म्हणून पसरतो, संगणकनिर्मित दृश्य पुरावा मानले जाते आणि मानवी मृत्यूंच्या बातम्यांनाही आपापल्या गटानुसार प्रतिसाद दिला जातो. संताप निर्माण करणाऱ्या मजकुराला अधिक प्रसार मिळाला, की समजुतीपेक्षा ध्रुवीकरणाला फायदा होतो. प्रत्येक खोटी पोस्ट परदेशी कटाचा भाग नसते; तर अनेकदा स्थानिक राजकारण आणि व्यावसायिक प्रोत्साहनेही त्यामागे असतात. मात्र त्यांचे एकत्रित परिणाम समाजाची निर्णयक्षमता कमकुवत करू शकतात. यामुळे या काळात माध्यमांची जबाबदारी वाढली आहे. युद्धाचे वार्तांकन म्हणजे लष्करी दाव्यांची स्पर्धा प्रसारित करणे नव्हे. सरकारचा दावा, स्वतंत्र पडताळणी आणि उपलब्ध पुरावा यांतील फरक स्पष्ट करावा लागतो. मृत्यूंच्या आकड्यांचा स्रोत सांगावा लागतो, अनिश्चितता उघड मान्य करावी लागते. भडक संगीत आणि विजयाच्या घोषणा प्रेक्षकांचे लक्ष वेधू शकतात; पण त्यातून नागरिकाला धोरण समजत नाही. आपल्या देशाच्या हिताची चिकित्सा करणे आणि कोणत्याही नागरिकाच्या मृत्यूचे अमानवीकरण टाळणे या जबाबदाऱ्या एकत्र निभावता येतात. त्यासोबतच आता जागतिकीकरणाविषयीही नव्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. त्याने बाजार, तंत्रज्ञान, रोजगार आणि ज्ञानाच्या संधी वाढवल्या. भारतालाही त्याचा लाभ झाला; पण कार्यक्षमतेसाठी काही मोजक्या केंद्रांवर अवलंबून राहण्याची पद्धत संकटात महाग पडते. सर्वांत स्वस्त पुरवठादार हाच नेहमी सर्वांत सुरक्षित पर्याय नसतो. व्यापार पूर्णपणे थांबवणे व्यवहार्य नाही; त्याऐवजी पुरवठादार, मार्ग आणि बाजार यांत विविधता निर्माण करावी लागते. स्थैर्यासाठी काही अतिरिक्त खर्च स्वीकारावा लागू शकतो. जागतिकीकरण संपत आहे, असे म्हणण्यापेक्षा त्याची राजकीय पुनर्रचना सुरू आहे, असे म्हणणे अधिक योग्य ठरेल. देश आता व्यवहारात किमतीबरोबर सुरक्षा, विश्वास आणि तंत्रज्ञानावरील नियंत्रण पाहतात. उद्योगांना बाजारपेठेबरोबर निर्बंधांचा धोका तपासावा लागतो. या बदलात भारताला संधी आहे; पण ती आपोआप मिळणार नाही. चीनमधून बाहेर पडणारी प्रत्येक गुंतवणूक भारतात येईलच असे नाही. दर्जेदार पायाभूत सुविधा, स्थिर नियम, वेगवान न्यायप्रक्रिया आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ यांवर भारताला काम करावे लागेल. तंत्रज्ञान या स्पर्धेच्या मध्यभागी आले आहे. सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, दूरसंचार, क्लाउड सेवा आणि महत्त्वाची खनिजे यांवरील नियंत्रण आर्थिक सामर्थ्याबरोबर सामरिक वजनही ठरवते. भारताने वापरकर्त्यांची मोठी संख्या हेच अंतिम सामर्थ्य मानू नये. संशोधन, उपकरणे, बौद्धिक संपदा आणि सुरक्षित डिजिटल पायाभूत व्यवस्था यांत क्षमता वाढवावी लागेल. स्वदेशी नाव लावलेल्या उत्पादनामागे सर्व निर्णायक घटक बाहेरचे असतील तर अवलंबित्व फक्त अदृश्य होते; ते संपत नाही.हवामानबदलाचा प्रश्न या सत्तास्पर्धेपासून वेगळा नाही. उष्णतेमुळे कामाचे तास कमी होतात, पाण्यावरील ताण वाढतो आणि अन्न उत्पादन अस्थिर होते. अशा वेळी युद्ध आणि तणाव आंतरराष्ट्रीय सहकार्य अधिक कठीण करतात. ऊर्जा संक्रमण भारतासाठी पर्यावरणाबरोबर सुरक्षेचीही गरज आहे. मात्र एका इंधनावरील बाह्य अवलंबित्व कमी करताना नवीन उपकरणे किंवा खनिजांसाठी दुसरे अति-अवलंबित्व निर्माण होऊ नये. ऊर्जा कार्यक्षमता, सार्वजनिक वाहतूक आणि विविध स्रोत हेही राष्ट्रीय सुरक्षेचे घटक आहेत.भारताच्या पुढील वाटचालीचा पाया म्हणून आर्थिक क्षमता अधिक मजबूत करावी लागेल. निर्यात काही मोजक्या बाजारांवर आणि अत्यावश्यक आयात काही मोजक्या पुरवठादारांवर केंद्रित राहिली तर बाह्य दबावाची ताकद वाढते. सक्षम लघुउद्योग, स्पर्धात्मक उत्पादन, कृषिमूल्यसाखळ्या आणि संशोधनातील सातत्यपूर्ण गुंतवणूक राजनैतिक पर्याय वाढवतात. परराष्ट्र धोरणाला देशांतर्गत धोरणापासून वेगळे ठेवता येत नाही. शिवाय शिक्षणातील कमतरता, संस्थात्मक विलंब आणि रोजगाराची असुरक्षितता अखेरीस आंतरराष्ट्रीय सौदेबाजीतील मर्यादा बनतात. संरक्षणक्षमता मजबूत ठेवणेदेखील अपरिहार्य आहे. मात्र खरेदीची रक्कम आणि प्रत्यक्ष सज्जता यांतील फरक ओळखावा लागेल. दारूगोळा, दुरुस्ती, सुटे भाग, संचार व्यवस्था आणि सायबर सुरक्षा यांसारख्या घटकांत टिकाऊ क्षमता आवश्यक आहे. स्वदेशी उत्पादनाला प्रोत्साहन देताना गुणवत्ता आणि कार्यक्षमतासुद्धा तपासली पाहिजे, हे विसरून चालणार नाही. संरक्षण खर्चावर प्रश्न विचारणे म्हणजे सैनिकांवर अविश्वास नव्हे, हे सत्ताधाऱ्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. सार्वजनिक पैशातून उभारलेल्या व्यवस्थेची परिणामकारकता तपासणे ही लोकशाहीची जबाबदारी आहे. त्याचवेळी नागरिकांच्या संरक्षणासाठी आर्थिक तयारीही आवश्यक आहे. बाहेरच्या महाशक्तींच्या निर्णयाचा एखादा धक्का बसल्यावर सर्वांना समान अनुदान देण्याऐवजी प्रभावित कुटुंबे, कामगार आणि लघुउद्योगांपर्यंत वेळेवर मदत पोहोचवता आली पाहिजे. आवश्यक औषधे आणि वस्तूंच्या उपलब्धतेवर लक्ष ठेवता यायला हवे. स्थलांतरित कामगारांची माहिती आणि आपत्कालीन समन्वय सक्षम करता यायला हवा. संकटातील मदतीसाठी विश्वासार्ह सार्वजनिक व्यवस्था उभी करणे हेही सुरक्षेचे काम आहे. केवळ सीमेवरील तयारीने समाजातील आर्थिक असुरक्षितता दूर होत नाही.आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताला विश्वासार्हता वाढवायची असेल तर तत्त्वांतील सातत्य महत्त्वाचे ठरेल. सार्वभौमत्व, नागरिकांचे संरक्षण, दहशतवादाला विरोध आणि संवादातून प्रश्न सोडवणे या भूमिका सोयीप्रमाणे बदलता कामा नयेत. प्रत्येक संघर्षात भारत मध्यस्थ होऊ शकतोच असे नाही. मध्यस्थीला संबंधित पक्षांचा विश्वास आणि व्यवहार्य परिस्थिती लागते. तरी मानवी मदत, तांत्रिक सहकार्य आणि संवादाचे मार्ग खुले ठेवण्यात भारत योगदान देऊ शकतो. घोषणेपेक्षा सातत्यपूर्ण कृतीतून प्रतिष्ठा निर्माण होते. बहुध्रुवीय जग म्हणजे आपोआप न्याय्य जग नव्हे. एकाच महासत्तेचे वर्चस्व कमी झाले तरी अनेक शक्ती लहान देशांवर स्वतंत्रपणे दबाव आणू शकतात. भारताने स्वतःला मिळणाऱ्या जागेबरोबर नियमांची समानअंमलबजावणी आणि विकसनशील देशांच्याप्रतिनिधित्वासाठी आग्रह धरला पाहिजे. देशांतर्गत सामाजिक सलोखा आणि संस्थांवरील विश्वासही या भूमिकेला बळ देतात. आतून ध्रुवीकृत, माहितीवर अविश्वास असलेला आणि आर्थिकदृष्ट्या असुरक्षित समाज बाह्य दबावाला अधिक संवेदनशील बनवत असतो.यापुढे जगाचे भूराजकारण कसे असेल याचे एक निश्चित असे चित्र सांगता येत नाही. नियंत्रित स्पर्धा आणि मर्यादित सहकार्य टिकून राहू शकते. निर्बंध आणि प्रादेशिक संघर्ष वाढू शकतात. एखाद्या चुकीच्या अंदाजामुळे मोठे संकटही उद्भवू शकते. त्यामुळे धोरण आखताना या सर्व शक्यतांची तयारी ठेवली पाहिजे. भारताचे यश प्रत्येक महासत्तेला खूश ठेवण्यात मोजता येणार नाही. नागरिकांचा रोजगार, ऊर्जेची उपलब्धता, अन्नाची परवड आणि स्वतंत्र निर्णय घेण्याची क्षमता किती सुरक्षित राहते, यात ते मोजावे लागेल. महाशक्ती होण्याची स्पर्धा माणसाला अधिक सुरक्षित आणि सन्मानाने जगता येण्यासाठी असेल तर तिला अर्थ आहे. ती शस्त्रे, भूभाग आणि वर्चस्वाच्या प्रदर्शनापुरती राहिली तर तिचे लाभ सत्ताकेंद्रांत आणि नुकसान घराघरात वाटले जाते.भारताने या जगात आपली जागा ठामपणे निर्माण करावी; पण तिचे मोजमाप सामान्य नागरिकाच्या जीवनातून व्हावे. जागतिक नकाशावर देशाचा प्रभाव वाढताना नागरिकांच्या ताटातील अन्न, हातातीलकाम आणि मनातील सुरक्षितता कमी होत असेल, तर त्या प्रभावाच्या स्वरूपावर प्रश्न विचारावाच लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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