Premium|Study Room : तिसऱ्या महायुद्धाची भीती वाढतेय; युद्धापेक्षाही जगासमोर कोणते मोठे संकट?

जगात तिसरं महायुद्ध होणार का? रशिया-युक्रेन युद्ध, पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि विविध देशांमधील वाढत्या राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रश्न सातत्याने उपस्थित होत आहे. पण जगासमोरील सर्वांत मोठं संकट नेमकं कोणतं? युद्ध, हवामान बदल, आर्थिक अस्थिरता की कृत्रिम बुद्धिमत्ता? या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी जगभरातील १३०० हून अधिक जाणकारांचं सर्वेक्षण केलं. त्यातून समोर आलेले निष्कर्ष जागतिक परिस्थितीविषयी महत्त्वाचे संकेत देणारे आहेत.या सर्वेक्षणातील ३६ टक्के जाणकारांना पुढील एका वर्षात मोठ्या युद्धाचे परिणाम जगातील मोठ्या प्रमाणात लोकांना भोगावे लागू शकतात, असं वाटतं. पुढील सात वर्षांचा विचार केला तर हे प्रमाण थेट ७६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचतं. विशेष म्हणजे २०२४ च्या तुलनेत मोठ्या युद्धाचा धोका किती लवकर उद्भवू शकतो, यासंबंधीच्या क्रमवारीत त्याने दोन वर्षातच १६ अंकाने जग पुढे आलं आहे.. त्यामुळेच खरंच धोक्याची घंटा आहे का?संयुक्त राष्ट्रांनी १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या Global Risk Report 2026 मध्ये याविषयीचे आकडे आहेत. हे जाणकारांना जरी वाटत असलं तरी या जाणकारांमध्ये सरकारी अधिकारी, संशोधक व अभ्यासक, उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनीधी, नागरी संस्थांचे प्रतिनिधी, संयुक्त राष्ट्रांच्या यंत्रणेत असणारे प्रतिनिधी अशा मोठ्या मंडळींचा समावेश आहे. त्यामुळे या विषयात रोज निर्णय घेणारी, त्या विषयात काम करणारी, अभ्यास करणारी मंडळी यात आहे. त्यामुळेच हा रिपोर्ट खऱ्या अर्थाने समजून घेणं गरजेचं ठरतं आहे.तसेच जगात जो विषय हलक्यात घेतला जातोय त्या हवामान बदलाचं संकट किती मोठं आहे, याचे सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम काय होतील हे सगळं या सकाळ+ च्या विशेष लेखाच्या माध्यमातून समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया..मुळात हा अहवाल काय, कधी प्रसिद्ध झाला आणि कोणी प्रसिद्ध केला?संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांच्या कार्यकारी कार्यालयाने २०२४ पासून UN Global Risk Report प्रसिद्ध करण्यास सुरुवात केली. कोविड-१९ नंतर जग मोठ्या संकटांसाठी किती तयार आहे, हा प्रश्न गंभीरपणे पुढे आला. २०२१ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी Our Common Agenda या उपक्रमातून जागतिक धोक्यांचा नियमित आढावा घेण्याची गरज मांडली. त्यातूनच Global Risk Report ची संकल्पना पुढे आली. जागतिक संकटांचा सामना करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय यंत्रणा किती सक्षम आहेत, हे तपासण्याच्या उद्देशाने हा उपक्रम सुरू करण्यात आला. पहिल्या अहवालासाठी २०२४ मध्ये १३६ देशांतील १,१०० हून अधिक जाणकारांचं सर्वेक्षण करण्यात आलं. त्यानंतर २०२६ मध्ये १५५ देशांतील १,३०० हून जाणकारांची मतं जाणून घेण्यात आली. सरकारी अधिकारी, संशोधक, उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी आणि नागरी संस्थांशी संबंधित व्यक्तींचा या सर्वेक्षणात समावेश होता. या दोन्ही सर्वेक्षणांमध्ये २८ जागतिक धोक्यांचा अभ्यास करण्यात आला. २०२६ चा अहवाल १५ सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला.२०२६ च्या या अहवालातील ठळक आकडेवारी काय सांगते?जगासमोरील २८ प्रमुख धोक्यांमध्ये हवामान बदल रोखण्यासाठी पुरेशी कृती न होणं हा सर्वांत महत्त्वाचा धोका असल्याचं संयुक्त राष्ट्रांच्या Global Risk Report 2026 मधून समोर आलं आहे. चुकीच्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या माहितीचा प्रसार दुसऱ्या क्रमांकावर असून यामध्ये नकळत प्रसारित होणारी चुकीची माहिती आणि लोकांची जाणीवपूर्वक दिशाभूल करण्यासाठी पसरवली जाणारी माहिती या दोन्हींचा समावेश होतो.देशांमधील भू-राजकीय तणाव तिसऱ्या आणि मोठ्या प्रमाणावरील युद्धाचा धोका चौथ्या क्रमांकावर आहे. वाढती आर्थिक आणि सामाजिक विषमता पाचव्या, प्रदूषण सहाव्या, नैसर्गिक आपत्ती सातव्या तर जागतिक आर्थिक संकट आठव्या क्रमांकावर आहे. या आर्थिक संकटात जागतिक आर्थिक वाढ मंदावणं, कर्जसंकट आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेचं विविध गटांत विभाजन होणं यांचाही समावेश आहे.कायद्याचं राज्य कोलमडण्याचा धोका नवव्या क्रमांकावर आहे. मुळात हे कोणत्याही एका देशाचं चित्र नसून जगाची स्थिती मांडण्यात आली आहे. जैवविविधतेचा ऱ्हास हा दहाव्या क्रमांकावर आहे. सध्याच्या काळात असणारा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ज्याची सर्वांना सर्वाधिक भिती वाटते आहे तो मात्र या जाणकारांच्या यादीत अगदी अकराव्या क्रमांकावर आहे. हे प्रत्यक्ष धोके जरी नसले तरी जगभरातील जाणकारांचे निरीक्षण किंवा मत हे अतिशय शास्त्रीय पद्धतीने मांडले गेले आहे. आजवर जगावर जी अनेक संकटं आली त्याविषयीचे धोके हे जाणकारांनी आधीच दिले होते. त्यामुळे हा विषयही जगाकडून गांभीर्याने घेणे अपेक्षित आहे..Premium|Nobel Prize in Economics 2026: फक्त रिपोर्टमधील आकडे नाही तर लोकांची मानसिकता समजून घ्यायला हवी.. अर्थशास्त्रातील नोबेल विजेत्यांना असं का वाटलं आणि यातून कोणतं संशोधन पुढे आलं?.२०२४ आणि २०२६ च्या अहवालाची तुलना करता काय समोर आलं?२०२४ मध्ये जगासमोरील महत्त्वाच्या धोक्यांमध्ये पर्यावरणीय संकटं, दिशाभूल करणारी माहिती आणि महामारीसारख्या प्रश्नांना अधिक प्राधान्य दिलं जात होतं. मात्र २०२६ मध्ये राजकीय संघर्ष आणि मोठ्या युद्धाच्या शक्यतेविषयीची चिंता वाढली आहे. अहवालानुसार मोठ्या युद्धाचा धोका किती लवकर उद्भवू शकतो, या निकषात २०२४ च्या तुलनेत आपण १६ क्रमांकाने अलीकडे आलो आहोत. याचाच अर्थ युद्धाचा धोका २०२४ च्या तुलनेत २०२६ मध्ये अधिक असल्याचं जाणकारांना वाटतं आहे. आणखी महत्त्वाची बाब म्हणजे मोठ्या युद्धाच्या धोक्याचे महत्त्व, गरज, इतर संकटांशी असलेला संबंध आणि त्याला सामोरं जाण्यासाठी संस्थांची अपुरी तयारी या चारही निकषांवर पहिल्या सहा धोक्यांमध्ये येतो आहे. जगातील सातही भौगोलिक प्रदेशांमध्ये युद्ध आणि भू-राजकीय तणाव हे पहिल्या दहा प्रमुख धोक्यांमध्ये आले आहेत. यावरून युद्धाविषयीची चिंता एखाद्या विशिष्ट प्रदेशापुरती मर्यादित राहिलेली नसून ती जागतिक पातळीवर वाढल्याचं दिसतं आहे.एका देशातील युद्धाचा परिणाम दुसऱ्या देशावर का होतो?आज जागतिक अर्थव्यवस्था एकमेकांशी जोडलेली आहे. त्यामुळे एखाद्या देशातील युद्धाचे परिणाम त्या देशाच्या सीमांपुरते मर्यादित राहत नाहीत. उदाहरणार्थ, युद्धामुळे कच्च्या तेलाचा पुरवठा विस्कळीत झाला तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढू शकतात. त्याचा परिणाम इंधन, वाहतूक आणि वस्तूंच्या उत्पादनखर्चावर होतो. त्याचप्रमाणे अन्नधान्याची निर्यात करणाऱ्या देशांमध्ये संघर्ष निर्माण झाल्यास जागतिक अन्नपुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. आंतरराष्ट्रीय व्यापारमार्ग असुरक्षित झाल्यास मालवाहतुकीचा खर्च वाढू शकतो. भारतातील सामान्य नागरिकांनाही अशा परिस्थितीचा फटका बसू शकतो. कारण भारताला आवश्यक असलेल्या कच्च्या तेलाचा मोठा हिस्सा आयात करावा लागतो. म्हणूनच जागतिक संघर्षांचा विचार केवळ संरक्षण किंवा परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टिकोनातून करून चालणार नाही. महागाई, रोजगार, व्यापार आणि आर्थिक स्थैर्याशीही त्यांचा थेट संबंध आहे.कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा धोका नेमका कोणता?या अहवालात कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाशी संबंधित धोक्यांविषयीची चिंताही वाढल्याचं दिसतं. AI च्या विकासामुळे आरोग्य, शिक्षण, संशोधन आणि उद्योगांमध्ये अनेक संधी निर्माण होत आहेत. मात्र या तंत्रज्ञानाचं नियंत्रण काही मोजक्या कंपन्या किंवा देशांच्या हातात केंद्रित झाल्यास त्याचे व्यापक परिणाम होऊ शकतात. AI विकसित करण्यासाठी प्रचंड आर्थिक गुंतवणूक, संगणकीय क्षमता, डेटा आणि कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता असते. ही संसाधनं सर्व देशांकडे समान प्रमाणात उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे प्रगत तंत्रज्ञान विकसित करणारे देश आणि त्याचा वापर करणारे देश यांच्यातील अंतर वाढण्याची शक्यता आहे. अहवालानुसार युरोप आणि उत्तर अमेरिकेत AI संबंधित धोके प्रमुख दहा धोक्यांमध्ये आले आहेत. पूर्व आणि आग्नेय आशियामध्येही AI चे संभाव्य दुष्परिणाम आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांकडे वाढत जाणारी सत्ता यांविषयी चिंता वाढली आहे. विशेष म्हणजे तंत्रज्ञानाशी संबंधित धोक्यांचा सामना करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संस्थांची तयारी अपुरी असल्याचं जाणकारांना वाटतं. भारताच्या दृष्टीने हा प्रश्न केवळ तंत्रज्ञान विकसित करण्यापुरता मर्यादित नाही. AI च्या वापरासाठी आवश्यक नियम, नागरिकांच्या माहितीचं संरक्षण, रोजगारावरील परिणाम आणि तंत्रज्ञानाचा लाभ सर्वांपर्यंत पोहोचवणं हेही तितकंच महत्त्वाचं आहे..Premium : We Miss, I Miss You ख्रिस्तियानो रोनाल्डो! ती बायसिकल किक अन् गोलनंतरचं 'Siuuu' सेलिब्रेशन... आता पुन्हा दिसणार नाही.महामारीची भीती कमी झाली; पण धोका संपला का?कोविड.-१९ महामारीनंतर जगभरात सार्वजनिक आरोग्य आणि भविष्यातील साथीच्या आजारांविषयी मोठी चिंता निर्माण झाली होती. मात्र २०२६ च्या सर्वेक्षणात महामारी आणि जैविक धोक्यांना दिलेलं सापेक्ष महत्त्व लक्षणीयरीत्या कमी झालं आहे. जगातील सातही प्रदेशांमध्ये महामारीशी संबंधित धोके प्रमुख दहा धोक्यांच्या यादीबाहेर गेले आहेत. याचा अर्थ भविष्यात महामारी येणार नाही असा नाही. तर सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत इतर संकटांना अधिक प्राधान्य दिलं जात असल्याचं यातून दिसतं. सार्वजनिक धोरणांच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.जग संकटं ओळखतंय, पण त्यांचा सामना करण्यासाठी तयार आहे का?अहवालातील आणखी एक महत्त्वाचा निष्कर्ष म्हणजे जागतिक संकटांचा सामना करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या संसाधनांविषयीची चिंता. सर्वेक्षणातील ८६ टक्के जाणकारांच्या मते जागतिक धोके कमी करण्यासाठी उपलब्ध निधी अपुरा आहे. त्याचबरोबर २८ पैकी २३ धोक्यांच्या बाबतीत आंतरराष्ट्रीय संस्थांची ते धोके कमी करण्याची क्षमता २०२४ च्या तुलनेत कमी झाल्याचं जाणकारांना वाटतं.म्हणजेच संकटं ओळखण्याची क्षमता आणि त्यांना प्रत्यक्ष रोखण्याची क्षमता यांमध्ये बराच फरक असल्याचं समोर आलं आहे. अहवालात विविध जागतिक धोक्यांमधील ७०५ परस्परसंबंधांचाही अभ्यास करण्यात आला आहे. त्यामध्ये भू-राजकीय तणाव आणि मोठ्या युद्धाचा धोका यांच्यातील संबंध सर्वाधिक मजबूत असल्याचं आढळलं. यातून एक महत्त्वाची बाब स्पष्ट होते. आर्थिक संकट, नैसर्गिक संसाधनांची टंचाई, राजकीय अस्थिरता आणि आंतरराष्ट्रीय संघर्ष हे प्रश्न एकमेकांपासून पूर्णपणे वेगळे नाहीत. एका संकटामुळे दुसऱ्या संकटाची तीव्रता वाढू शकते..भारताने या अहवालातून काय शिकावं?या अहवालात भारतासाठी स्वतंत्र मत व्यक्त करण्यात आलेलं नाही. मात्र त्यातील निष्कर्ष भारताच्या धोरणात्मक तयारीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. जागतिक संघर्ष वाढल्यास ऊर्जा सुरक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर होणारे परिणाम कमी करण्यासाठी पर्यायी पुरवठा व्यवस्था महत्त्वाची ठरते. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर शेती, पाणी व्यवस्थापन आणि आपत्ती प्रतिबंधासाठी दीर्घकालीन नियोजन आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे AI सारख्या तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत स्वतःची क्षमता विकसित करण्याबरोबरच त्याच्या वापरावर योग्य देखरेख ठेवणंही आवश्यक ठरतं. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालाचा एक महत्त्वाचा निष्कर्ष म्हणजे जागतिक संकटं टाळण्यासाठी विविध देशांनी एकत्रितपणे काम करणं हाच सर्वाधिक प्रभावी मार्ग असल्याचं जाणकारांना वाटतं. मात्र कमकुवत प्रशासन, देशांमधील राजकीय मतभेद आणि परस्पर विश्वासाचा अभाव हे अशा सहकार्यापुढील मोठे अडथळे आहेत.आजवरचा इतिहास पाहिला तर वेळेवेळी आणि वेगवेगळ्या माध्यमातून तज्ज्ञांनी, शास्त्रज्ञांनी येऊ घातलेल्या धोक्यांची कल्पना दिली आहे. देशांना धोरणंही आखून दिली आहेत. पण तरीही त्याकडे ज्या गांभीर्याने पहायला हवे तितके पाहिले गेलेले नाही. सध्याही तशीच परिस्थिती असून भविष्यातील अनेक धोक्यांची घंटा सातत्याने अशा रिपोर्टच्या माध्यमातून ऐकवली जाते आहे. पण आता ती ऐकायची की नाही हे मात्र आपल्याच हातात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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