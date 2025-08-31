Premium| Mobile use in children: मोबाईल हातात लवकर आल्याने मुलांचे मानसिक आरोग्य धोक्यात!

ऋषिराज तायडेसध्या जगाची लोकसंख्या जवळपास ८२० कोटी इतकी आहे. त्यातुलनेत प्रत्यक्ष मोबाईल वापरणाऱ्यांची संख्या ५७० कोटींपर्यंत असली तरी सक्रीय मोबाईल क्रमांक तब्बल १,२१७ कोटींपुढे आहेत. म्हणजे जगात अनेकांकडे एकापेक्षा अधिक मोबाईल क्रमांक असल्याचे स्पष्ट होते. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते, की कित्येक लोकांचे एका मोबाईलवर काम भागत नाही. काही जणांकडे तर दोन-तीन मोबाईल असतात. त्यातही आता शाळेत जाणाऱ्या लहान मुलांनाही डिजिटल लर्निंगच्या नावाखाली स्वतःचा मोबाईल हवा असतो. काही शाळा त्यासाठी आग्रहीदेखील असतात. परंतु लहान मुलांमधील मोबाईलचा वाढता वापर धोकादायक असल्याची सर्वत्र जाणीव असली तरी अनेक घरांमध्ये लहानगे शांत राहावे, त्यांनी गपगुमान जेवण करावे, म्हणून लगेच त्यांच्या हातात मोबाईल दिला जातो. फार कमी पालकांकडून मुलांना मोबाईल न दाखवण्याबाबत प्रयत्न केले जातात, मात्र ते प्रमाण अगदी नगण्य आहे.लहान मुलांमधील मोबाईलच्या वाढत्या वापराबाबत आजवर अनेकांनी चिंता व्यक्त केली, मात्र नुकत्याच जर्नल ऑफ ह्युमन डेव्हलपमेंट अँड कॅपॅबिलिटीजमध्ये प्रकाशित झालेल्या अभ्यासानुसार वयाच्या १२ वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी वयात मोबाईल वापरणाऱ्या मुलांना प्रौढावस्थेत गेल्यावर मानसिक आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता अधिक असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे. जगभरातील जवळपास एक लाखाहून तरुणांवर केलेल्या अभ्यासातून अनेक धक्कादायक निष्कर्ष समोर आले आहेत. .हल्ली मोबाईल हा प्रत्येकाच्याच आयुष्याचा अविभाज्य भाग झाला आहे; परंतु लहान मुलांमधील मोबाईलच्या वाढत्या वापराबाबत अनेकदा चिंता व्यक्त केली जाते. त्यातच आता नव्याने समोर आलेल्या जागतिक संशोधनातून अत्यंत गंभीर परिणाम समोर आले आहेत.\r.कमी वयात पहिला मोबाईल मिळालेल्या, परंतु आता १८ ते २४ वर्षे वयोगटात असलेल्या मुलांमध्ये आत्महत्येचे विचार, आक्रमक स्वभाव, वास्तविक आयुष्यापासून अलिप्तता, भावनिक संतुलन बिघडणे, स्वतःची ओळख हरपणे, निद्रानाश, कुटुंबीयांप्रति असंवेदना आदी प्राथमिक लक्षणे दिसली. कमी वयात मोबाईल हातात आल्यावर लहान मुले सर्वप्रथम आहारी जातात, ती सोशल मीडिया आणि ऑनलाईन गेमिंगशी. त्या ठिकाणी मुलांना तासन्तास खिळवून ठेवले जात असल्याने सायबर गुन्हेगारीला सहज बळी पडतात. सेपियन्स लॅब्जच्या तज्ज्ञांनी जागतिक स्तरावर केलेल्या अभ्यासानुसार, लहान वयात हाती आलेला मोबाईल आणि सोशल मीडियाच्या वापराचा प्रौढावस्थेत मानसिक आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामाशी थेट संबंध असल्याचे सेपियन लॅब्जच्या संस्थापक आणि न्यूरोसायंटिस्ट डॉ. तारा त्यागराजन म्हणतात..अभ्यासात काय निष्पन्न झाले?लहान मुलांमधील मोबाईल वापराचे दुष्परिणाम अभ्यासण्यासाठी संशोधकांनी माइंड हेल्थ कोशेंट (एमएचक्यू) स्व-मूल्यांकन गुणांक निश्चित केला. त्यानुसार सामाजिक, भावनिक, संज्ञानात्मक आणि शारीरिक परिणाम मोजून ‘मनाचे आरोग्य’ गुणांक ठरविण्यात आला.- १३ वर्षांच्या आधी मोबाईल मिळालेल्या मुलांमध्ये मनाचा गुणांक कमी आढळला. पहिला मोबाईल जितक्या कमी वयात मिळाला, त्यानुसार त्यांचा गुणांक कमी असल्याचे निष्पन्न झाले.- सोशल मीडियाचा लवकर वापर, लहान वयात मोबाईलची मालकी आणि मानसिक आरोग्य यांच्यात ४० टक्के परस्परसंबंध असल्याचे अधोरेखित झाले. त्यामुळे कौटुंबिक कलह (१३%), सायबर गुन्ह्यांना बळी पडणे (१०%) आणि निद्रानाश (१२%) वाढल्याचे स्पष्ट झाले.- वयाच्या पाचव्या-सहाव्या वर्षी मोबाईल घेतलेल्या ४८ टक्के मुलांमध्ये आत्महत्येच्या विचारांची लक्षणे दिसली, तर १३व्या वर्षी मोबाईल घेतलेल्या २० टक्के मुलांमध्येही लक्षणे दिसली..सरकारने द्यावा सावधगिरीचा इशारावरील धोके लक्षात घेता जगभरातील सर्वच देशांनी १३ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना मोबाईलचा वापर करण्यापासून रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना आखाव्यात. मोबाईल वापरामुळे होणाऱ्या गंभीर दुष्परिणामांबाबत दारू, तंबाखूप्रमाणे समाजात सावधगिरीचा इशारा द्यावा, असे आवाहन अभ्यासकांनी केले आहे. .सोशल मीडिया व एआय अल्गोरिदम धोक्याचेमागील दशकभरात मोबाईल क्षेत्रात मोठे क्रांतिकारक बदल झाले. अगदी कीपॅडच्या साध्या मोबाईलपासून आताच्या फाईव्ह-जी स्मार्टफोनपर्यंतचा प्रवास सध्याच्या पिढीने अनुभवला. त्यातच विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्ममुळे आभासी जगात रममाण झालेली तरुणाई आता तर एआयमुळे अधिकच त्यात गुरफटली गेली आहे. या दोन्हींचे अल्गोरिदम वापरकर्त्यांना तासन्तास त्या ठिकाणी खिळवून ठेवते. लहान मुलांसाठी या सर्व गोष्टी नव्या, औत्सुक्याच्या तसेच कुतूहलाच्या असल्याने ती अधिकच यामध्ये गुंतली जातात. अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर किमान वयाची मर्यादा असली तरी लहान मुले खोटे वय टाकून त्याचा गैरवापर करीत असल्याचे उघड सत्य आहे. .काही देशांनी घातली बंदीकिमान शाळांमध्ये तरी मोबाईल वापरावर बंदी घालण्याबाबत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संमिश्र चित्र आहे. अलीकडच्या काळात फ्रान्स, नेदरलँड्स, इटली, न्यूझीलंडसह काही देशांनी शाळेत मोबाईल वापरावर बंदी घातली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये लक्ष केंद्रित करण्याची क्षमता सुधारल्याचे या देशांनी म्हटले आहे. अमेरिकेतील न्यूयॉर्क सरकारनेही लवकरच शाळेत मोबाईल वापरावर बंदी घालणार असल्याचे म्हटले आहे..Premium| Mobile Number Validation: तुमचा मोबाईल नंबर तुमच्याच नावावर आहे का- हे तपासण्याची गरज?.उपाययोजना केल्यास फायदा...मोबाईल महाविद्यालयात गेल्यावरच द्यावात्यापूर्वी आवश्यक असल्यास फीचर फोन किंवा सोशल मीडिया ॲप्स नसलेले फोन द्यावेत.झोपण्याच्या वेळी मुलांसह पालकांनीही मोबाईल वापरू नये.झोपण्याच्या किमान एक तास आधी स्क्रीन वापर बंद करावा.कोणते ॲप्स वापरायचे, किती वेळ व केव्हा वापरायचे याची स्पष्ट यादी तयार करावी.वेळोवेळी हा प्लॅन पुन्हा तपासावा व बदल करावेत.मुलांना जास्तीत जास्त बाहेर खेळण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे.कोणताही डिव्हाइस वापरताना पालकांनी मुलांवर लक्ष ठेवावे.मोबाईलमध्ये पॅरेंटल कंट्रोल फीचर्स सुरू करून ठेवावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 