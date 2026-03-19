Premium|Educational Culture and Quality : गुणांकनाच्या स्पर्धेत विद्यापीठांची ओळख हरवली; दर्जा आणि संस्कृतीवर विचारमंथनाची गरज

'सीओईपी' तंत्रज्ञान विद्यापीठातील नवनियुक्त 'पीएम' प्राध्यापकभारताने क्रमवारीशिवाय जागतिक दर्जाच्या संस्था उभ्या केल्या. आज अनेक क्रमवारी असूनही दर्जाबाबतची अस्वस्थता पूर्णपणे कमी झालेली नाही. याचा अर्थ क्रमवारी चुकीची आहे असे नाही. परंतु ती अंतिम मापदंड नाही, हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. मोजमाप हे साधन आहे; ते संस्कृतीची जागा घेऊ शकत नाही.एकेकाळी भारतीय विद्यापीठांना स्वतःची ओळख पटवून देण्यासाठी दरवर्षी जाहीर होणाऱ्या क्रमवारीची वाट पाहावी लागत नव्हती. कोण पहिल्या क्रमांकावर, कोण दहाव्या अशा चर्चा नव्हत्या. 'गुणांकन', 'मान्यताप्रक्रिया', 'परफॉर्मन्स डॅशबोर्ड' या संकल्पना अस्तित्वात नव्हत्या. तरी त्या काळातील विद्यापीठांनी जागतिक दर्जाचे विद्वान घडवले. विज्ञान, प्रशासन, न्यायव्यवस्था, उद्योग आणि सार्वजनिक जीवन या सर्व क्षेत्रांत भारतीय पदवीधरांनी आपला ठसा उमटवला. ही फक्त आठवण नाही. हे प्रत्यक्षात घडलेले वास्तव आहे..कलकत्ता विद्यापीठ, मुंबई विद्यापीठ आणि मद्रास विद्यापीठ ही विद्यापीठे १८५७ मध्ये सुरू झाली. पुढील अनेक दशके ती कोणत्याही औपचारिक क्रमवारीशिवाय चालली. त्यांच्या प्रतिष्ठेचा हिशेब कोणत्याही सूत्राने मोजला जात नव्हता. अध्यापनाचा दर्जा, संशोधनातील योगदान आणि विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता यांवरच त्यांची ओळख उभी राहिली. त्या काळातील पदवीधर नागरी सेवेत, न्यायालयांत, विद्यापीठांत आणि संशोधन संस्थांत गेले. त्यांचा प्रभाव भारतापुरता मर्यादित राहिला नाही; तो जगभर जाणवला. त्या विद्यापीठांची ओळख त्यांच्या विद्यार्थ्यांनी आणि त्यांच्या कार्यानेच निर्माण झाली. १९०९ मध्ये बंगळूर येथील भारतीय विज्ञान संस्था स्थापन झाली. कोणतीही राष्ट्रीय क्रमवारी नसताना ती आशियातील एक अग्रगण्य संशोधन संस्था म्हणून उभी राहिली. तिचा दर्जा वार्षिक गुणांमुळे नव्हे, तर सातत्यपूर्ण आणि भक्कम संशोधनामुळे वाढत गेला. समर्थ प्राध्यापकांनी पिढ्यानपिढ्या वैज्ञानिक घडवले. त्यांपैकी अनेकांनी पुढे भारतात आणि परदेशात संशोधन संस्थांचे नेतृत्व केले. मान्यता मिळाली ती सहकाऱ्यांच्या मूल्यमापनातून आणि संशोधनातील प्रत्यक्ष योगदानातून. स्वातंत्र्यानंतर भारतीय तंत्रज्ञान संस्था आणि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था यांसारख्या राष्ट्रीय संस्था उभ्या राहिल्या. त्या वेळी देशात कोणतीही अधिकृत क्रमवारी नव्हती. तरीही या संस्थांची ओळख जगभर झाली. ऊर्जासंक्रमणाच्या उंबरठ्यावर भारतासमोर मोठी आव्हाने!.त्यांच्या विद्यार्थ्यांनी विज्ञान, अभियांत्रिकी, वैद्यक, उद्योग आणि धोरणनिर्मिती क्षेत्रात मोठी कामगिरी केली. या संस्थांचा दर्जा एखाद्या तक्त्यातील क्रमांकामुळे नव्हे, तर सातत्यपूर्ण गुणवत्तेमुळे निर्माण झाला. त्या काळात औपचारिक मूल्यमापनाची कोणतीही व्यवस्था नव्हती. मग त्या संस्था खरोखरच कमी दर्जाच्या होत्या का, असा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. इतिहास मात्र वेगळेच चित्र दाखवतो. त्या संस्था कमी नव्हत्या; उलट त्यांच्या कामगिरीनेच त्यांचा दर्जा सिद्ध केला. त्या काळातील शिक्षणव्यवस्था आकाराने मर्यादित होती. संस्थांची संख्या कमी होती. त्यामुळे शैक्षणिक दर्जावर नैसर्गिक नियंत्रण होते. प्राध्यापक ही संस्थेची खरी ओळख मानली जात होती. अभ्यासक्रम, संशोधन आणि नियुक्त्या याबाबत संस्थांना स्वायत्तता होती. चर्चा कल्पनांवर होत, अहवालांच्या तक्त्यांवर नव्हे. परंपरा कागदोपत्री नोंदीतून नव्हे, तर मार्गदर्शनातून आणि बौद्धिक वारशातून पुढे जात होती. याचा अर्थ असा नाही की त्या काळात सर्व काही परिपूर्ण होते. प्रवेश मर्यादित होता. अनेक सामाजिक घटकांना संधी मिळत नव्हती. संरचनात्मक अडचणी होत्याच. तरी या मर्यादांमधूनही काही संस्था उत्कृष्टतेपर्यंत पोहोचल्या. त्यांचा दर्जा भक्कम शैक्षणिकसंस्कृतीवर उभा होता.मोजमापाला किती महत्त्व द्यायचे?भारतातील उच्चशिक्षणाचा १९९० नंतर झपाट्याने विस्तार झाला. विद्यापीठांची संख्या वाढली. त्यांच्या स्वरूपातही मोठी विविधता आली. विद्यार्थिसंख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली. खासगी संस्था मोठ्या प्रमाणावर उभ्या राहिल्या. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना योग्य संस्था निवडण्यासाठी काही निकषांची गरज भासू लागली. सरकारलाही सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबत पारदर्शकता हवी होती. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय क्रमवारी आणि मान्यताप्रणाली सुरू झाल्या. मोठ्या व्यवस्थेत काही प्रमाणात तुलना आवश्यक असते, हे मान्य करावेच लागते. परंतु प्रश्न 'मोजमाप' असावे की नसावे असा नाही. प्रश्न आहे, मोजमापाला किती महत्त्व द्यायचे हा..दर्जाबाबतची अस्वस्थताजेव्हा निधी, स्वायत्तता आणि सार्वजनिक प्रतिमा या गोष्टी थेट गुणांकनाशी जोडल्या जातात, तेव्हा संस्थांचे लक्ष हळूहळू शिक्षण आणि संशोधनाच्या मूळ गुणवत्तेपेक्षा आकडे सुधारण्यावर जाऊ लागते. जे सहज मोजता येते त्यालाच अधिक महत्त्व मिळते. प्रकाशनसंख्या वाढवणे, वेळेवर अहवाल सादर करणे, विविध निर्देशांकांमध्ये गुण वाढवणे या गोष्टी प्रत्यक्ष अध्यापनाचा दर्जा, संशोधनातील सखोलता आणि विद्यार्थ्यांशी असलेले अर्थपूर्ण नाते यांच्यापेक्षा वरचढ ठरू शकतात. खरी बौद्धिक खोली, प्रामाणिक मार्गदर्शन आणि नैतिक शैक्षणिक वातावरण या गोष्टी आकड्यांत मोजता येत नाहीत. उत्कृष्टतेचा पाया मात्र याच घटकांवर उभा असतो.आज एक स्पष्ट विरोधाभास दिसतो. भारताने क्रमवारीशिवाय जागतिक दर्जाच्या संस्था उभ्या केल्या. आज अनेक क्रमवारी असूनही दर्जाबाबतची अस्वस्थता पूर्णपणे कमी झालेली नाही. याचा अर्थ क्रमवारी चुकीची आहे असे नाही. परंतु ती अंतिम मापदंड नाही, हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. मोजमाप हे साधन आहे; ते संस्कृतीची जागा घेऊ शकत नाही.आज उच्चशिक्षण क्षेत्रात स्पर्धा, निधीची कमतरता आणि जागतिक दृश्यमानतेची चिंता या तीन गोष्टी निर्णायक ठरत आहेत. जागतिक क्रमवारीत स्थान मिळवणे ही अनेक संस्थांसाठी धोरणात्मक प्राधान्याची बाब बनली आहे Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.