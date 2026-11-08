Premium|ChatGPT vs Google : ChatGPT च्या आगमनाने गुगल हादरले; सुंदर पिचाई यांनी का घोषित केला 'कोड रेड'?

अच्युत गोडबोले, रोहित पांढारकर‘जेमिनी १.०’ चॅटबॉट जगासमोर आला, तेव्हा तो केवळ दुसऱ्या चॅटबॉट्सची नक्कल नव्हता; तर तो सुरुवातीपासूनच ‘नेटिव्हली मल्टीमोडल’ बनवला गेला होता. जेमिनीनं आपल्या ‘कॉन्टेक्स्ट विंडो’ म्हणजेच मेमरीचा प्रचंड विस्तार केला, ज्यामुळे तासन्तासांचे व्हिडिओज, हजारो पानांची पुस्तकं किंवा संपूर्ण सॉफ्टवेअर कोड यांचं एकाच वेळी विश्लेषण करणं जेमिनीला सहज शक्य झालं.तीस नोव्हेंबर २०२२ हा एक ऐतिहासिक दिवस होता. त्या दिवशी ‘ओपनएआय’ नावाच्या एका लहानशा कंपनीनं ‘चॅटजीपीटी’ नावाचा एआय चॅटबॉट लोकांसाठी खुला केला. सुरुवातीला हा संगणक क्षेत्रातला आणखी एक छोटा प्रयोग आहे असं अनेकांना वाटलं; पण काहीच दिवसांत या सिस्टिमनं संपूर्ण जगाला थक्क केलं. कॉम्प्युटर आता माणसासारख्या सुंदर कविता लिहू लागला होता, कोडिंग करत होता आणि माणसाच्या रोजच्या कामात थेट मदत करत होता. गेली पंचवीस वर्षे इंटरनेटवर एकाधिकारशाही गाजवणाऱ्या ‘गुगल’ या महाकाय कंपनीसाठी ही घटना एका मोठ्या भूकंपासारखी होती. जर लोकांनी माहिती शोधण्यासाठी गुगलवर जाऊन निरनिराळ्या लिंक्स उघडण्याऐवजी थेट एआयलाच उत्तर विचारायला सुरुवात केली, तर गुगलच्या सर्च बिझनेसचं आणि त्यावर आधारित अब्जावधी डॉलरच्या ॲड्सच्या कमाईचं काय होणार? या एकाच प्रश्नानं गुगलचं मुख्यालय हादरलं आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई यांनी तातडीनं कंपनीत ‘कोड रेड’ म्हणजेच चक्क आणीबाणी घोषित केली!.Premium|Marathi Sahitya Sammelan 2002 : साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाचा अनुभव आणि ज्ञानेश्वर-तुकारामांच्या संदर्भातील अनपेक्षित वाद.मात्र, या सगळ्या नाटकातला सर्वांत मोठा विरोधाभास असा होता, की ज्या ‘जनरेटिव्ह एआय’च्या लाटेनं गुगलचं सिंहासन हादरवलं, त्या क्रांतीचं मूळ इंजिन गुगलनंच तयार केलं होतं! त्यासाठी आपल्याला २०१७ मध्ये जावे लागेल. त्या वर्षी ‘गुगल ब्रेन’ या रिसर्च टीममधल्या आठ तरुण संशोधकांनी एकत्र येऊन ‘अँटेंशन इज ऑल यू नीड’ नावाचा एक प्रसिद्ध रिसर्च पेपर प्रसिद्ध केला. या पेपरमध्ये त्यांनी ‘ट्रान्स्फॉर्मर’ नावाची एक नवीन न्युरल नेटवर्क सिस्टिम किंवा आर्किटेक्चर जगासमोर मांडलं. त्यापूर्वी भाषा समजून घेणारे कॉम्प्युटर प्रोग्रॅम्स शब्दांचा क्रम एकामागून एक वाचत असत. वाक्य लांब झालं, की कॉम्प्युटरची मेमरी तोकडी पडायची आणि वाक्याचा मूळ संदर्भ निसटून जायचा. ट्रान्स्फॉर्मर तंत्रज्ञानानं ही अडचण मुळापासून सोडवली. या तंत्रज्ञानानं कॉम्प्युटरला वाक्यातल्या सर्व शब्दांकडे एकाच वेळी पाहण्याची आणि मुख्य शब्दांवर लक्ष केंद्रित करण्याची म्हणजेच ‘अँटेंशन’ देण्याची क्षमता दिली. आज आपण ज्यांना ‘लार्ज लँग्वेज मॉडेल्स’ (LLMs) म्हणतो, मग तो जीपीटी असो, क्लॉड असो की जेमिनी या सर्वांचा पाया गुगलच्या याच रिसर्चमध्ये दडलेला होता.मग स्वाभाविकच असा प्रश्न पडतो की, जर हे तंत्रज्ञान गुगलकडे आधीपासूनच होतं, तर त्यांनी चॅटजीपीटीसारखी गोष्ट आधी बाजारात का आणली नाही? याचं उत्तर कॉम्प्युटर सायन्सपेक्षाही मोठ्या कंपन्यांच्या अर्थकारणात आणि ‘इनोव्हेटर्स डिलेमा’ (Innovator''s Dilemma) म्हणजेच शोधकाच्या धर्मसंकटात दडलेलं होतं. एखादी कंपनी जेव्हा एखाद्या बिझनेसमध्ये अफाट यशस्वी होते, तेव्हा तेच यश तिच्यासाठी अडसर ठरतं. गुगल सर्च हा केवळ माहिती शोधण्याचा मार्ग नव्हता, तर तो ॲडव्हर्टायझिंगमधून सोन्याचं अंडं देणारा महाकाय उद्योग होता. आपण गुगलवर काही शोधतो, गुगल आपल्याला वेगवेगळ्या वेबसाईट्सच्या लिंक्स दाखवतं, आपण त्यावर क्लिक करतो आणि या संपूर्ण प्रोसेसमधून गुगलला अब्जावधींचे उत्पन्न मिळतं; पण जर एआयनं युजरला थेट उत्तर दिलं, तर माणूस त्या लिंक्सवर क्लिकच करणार नाही, ही भीती गुगलला होती. शिवाय, आपल्या ब्रँडनं एआयच्या माध्यमातून एखादं चुकीचं उत्तर दिलं, तर होणाऱ्या बदनामीची चिंता गुगलला सतावत होती. याउलट ओपनएआय ही एक छोटी कंपनी होती; त्यांच्याकडे गमावण्यासारखे काहीच नव्हतं. त्यांनी ही संधी साधली आणि लॅबमधलं तंत्रज्ञान थेट लोकांच्या हाती सुपूर्द केलं..Premium|Make or Buy Decision in Manufacturing : उत्पादन स्वतः करायचे की आउटसोर्स करायचे? खर्चाच्या गणितातून समजून घ्या योग्य निर्णय.‘बार्ड’चा धक्काचॅटजीपीटीच्या प्रचंड यशानंतर गुगलवर जगभरातून टीका होऊ लागली. घाईघाईत या टीकेला उत्तर देण्यासाठी गुगलनं फेब्रुवारी २०२३ मध्ये ‘बार्ड’ (Bard) नावाचा आपला एआय चॅटबॉट लाँच केला. मात्र, घाईघाईत घेतलेले निर्णय कित्येकदा अंगाशी येतात. प्रात्यक्षिकादरम्यान बार्डनं जेम्स वेब टेलिस्कोपबद्दल एक चुकीची माहिती दिली! या एका लहानशा चुकीमुळे गुगलच्या पेरेंट कंपनीच्या शेअर्सचं मूल्य एकाच दिवसात तब्बल १०० अब्ज डॉलर्सनं गडगडलं!!!गुगलच्या इतिहासातला हा एक मोठा धक्का होता. या संकटाच्या काळात सुंदर पिचाई यांनी गुगलचे मूळ संस्थापक लॅरी पेज आणि सर्गेई ब्रिन यांच्याकडे धाव घेतली. २०१९ मध्येच निवृत्त झालेले हे दोन्ही संस्थापक पुन्हा एकदा गुगलच्या मुख्य प्रवाहात परतले. सर्गेई ब्रिन तर थेट लॅबमध्ये जाऊन संशोधकांसोबत काम करू लागले. या दोन्ही संस्थापकांनी सर्वांत पहिला निर्णय घेतला तो म्हणजे गुगलच्या ‘गुगल ब्रेन’ आणि लंडनस्थित ‘डीपमाइंड’ या दोन प्रतिस्पर्धी रिसर्च टीम्सना एकत्र आणण्याचा. यातून ‘गुगल डीपमाइंड’ची स्थापना झाली आणि तिची सूत्रं प्रसिद्ध वैज्ञानिक डेमिस हसाबिस यांच्या हाती सोपवण्यात आली..या एकत्र आलेल्या टीममधून जन्म झाला ‘जेमिनी’चा. ‘जेमिनी’ या शब्दाचा अर्थ ‘जुळे’ असा होतो. दोन मोठ्या रिसर्च टीम्सचं एकत्रीकरण आणि अमेरिकेच्या स्पेस हिस्ट्रीतील ‘प्रोजेक्ट जेमिनी’चं हे प्रतीक होतं. जेव्हा जेमिनी १.० चॅटबॉट जगासमोर आला, तेव्हा तो केवळ दुसऱ्या चॅटबॉट्सची नक्कल नव्हता; तर तो सुरुवातीपासूनच ‘नेटिव्हली मल्टीमोडल’ बनवला गेला होता. म्हणजेच, जेमिनी मजकूर, चित्रं, आवाज, व्हिडिओज आणि कॉम्प्युटर कोड या सर्व प्रकारचा डेटा एकाच वेळी समजून घेऊ शकत होता. हे गुगल सहजपणे करू शकत होता - याचं कारण गुगलकडे असा एक खजिना होता, जो जगातल्या दुसऱ्या कोणत्याही एआय कंपनीकडे नव्हता. युट्यूबवरचा व्हिडिओजचा प्रचंड डेटाबेस, गेल्या २५ वर्षांचा सर्च इंडेक्स आणि स्वतः तयार केलेल्या विशेष टीपीयू चिप्स. या बळावर जेमिनीनं आपल्या ‘कॉन्टेक्स्ट विंडो’ म्हणजेच मेमरीचा प्रचंड विस्तार केला, ज्यामुळे तासन्तासांचे व्हिडिओज, हजारो पानांची पुस्तकं किंवा संपूर्ण सॉफ्टवेअरचं कोड एकाच वेळी विश्लेषित करणं जेमिनीला सहज शक्य झालं.आज हा प्रवास पुढे जात ‘एजंटिक एआय’च्या (Agentic AI) नव्या युगात पोहोचला आहे. पूर्वीचा चॅटबॉट विचारलेल्या प्रश्नाचं केवळ उत्तर द्यायचा; पण एजंटिक एआय प्रत्यक्ष माणसाची कामं पूर्ण करतो. एखादी ट्रिप प्लॅन करण्यापासून ते विमानाचं तिकीट काढणं, कॅलेंडर सांभाळणं आणि ऑफिसची कामे पूर्ण करणं, हे सगळे तो एका हुशार डिजिटल असिस्टंटसारखं पार पाडतो.गुगलच्या जीमेल, कॅलेंडर, मॅप्स आणि अँड्रॉइड या संपूर्ण इकोसिस्टमशी जोडला गेल्यानंतर जेमिनी माणसाच्या रोजच्या डिजिटल आयुष्याचा मुख्य चालक बनू पाहत आहे. परंतु, या यशामुळे गुगलच्या मूळ जाहिरात व्यवसायासमोर एक मोठा पेच उभा राहिला आहे. जर लोक थेट एआयनं दिलेलं उत्तर वाचून निघून गेले, तर ॲड्स कुठे दाखवायच्या आणि मूळ माहिती तयार करणाऱ्या वेबसाईट्सना किंवा लेखकांना आर्थिक मोबदला कसा मिळणार, हा आजच्या इंटरनेटचा सर्वांत गंभीर प्रश्न बनला आहे..‘प्रश्ना’ची ‘परीक्षा’इतिहासाच्या पानात डोकावलं, तर झेरॉक्स, कोडॅक किंवा नोकियासारख्या दिग्गज कंपन्यांची उदाहरणं आपल्याला दिसतात. नवीन शोध लावणं कदाचित सोपं असू शकतं; पण स्वतःचा जुना बिझनेस पणाला लावून नव्या युगाचा स्वीकार करण्याचं धाडस दाखवणं जास्त कठीण असतं. गुगल आज नेमक्या अशाच ऐतिहासिक परीक्षेतून जात आहे. कालपर्यंत इंटरनेटचा मुख्य प्रश्न होता ‘मला हवी असलेली माहिती कुठे आहे?’; उद्याचा प्रश्न असेल, ‘मला हवं असलेलं काम माझ्यासाठी कोण करून देणार?’. वाक्यातल्या शब्दांच्या ‘अँटेंशन’पासून सुरू झालेला हा प्रवास आता मानवी जीवन अधिक सुलभ करणाऱ्या ‘एजंट’पर्यंत येऊन पोहोचला आहे, आणि ही कहाणी केवळ एका सॉफ्टवेअरची नसून गुगलच्या महाकाय यशाची आणि हातून निसटून गेलेल्या शर्यतीत पुन्हा एकदा परतून येण्याची एक रंजक कथा आहे.याच महिन्यात गुगलनं ‘जेमिनी ४ मॉडेल’ची घोषणा केली आहे. आता ओपन एआय, क्लॉड यांच्या शर्यतीत जेमिनी किती पुढे जाऊ शकेल, हे आपण सगळे या बॉट्सचा वापर करूनच बघूया. या रंजक चित्रपटाची कहाणी आपल्या समोर खऱ्या आयुष्यात उलगडते आहे आणि आपलं सर्वांचे आयुष्य देखील बदलून टाकते आहे, यात वादच नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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