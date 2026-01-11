Premium|Dog-human conflict management in schools : शिक्षकांच्या हाती आता 'खडू' ऐवजी 'कुत्र्यांचा अहवाल'? मुख्याध्यापकांवर लादली श्वान नियंत्रणाची जबाबदारी!

भटक्या कुत्र्यांचा उपद्रव रोखण्यासाठी आपल्याकडे काही विभाग सक्षम आहेत. निर्बीजीकरणासारखे अनेक उपाय आहेत, तरीही त्यांची समस्या सुटलेली नाही. कहर म्हणजे आता ‘श्वान-मानव’ संघर्ष टाळण्यासाठी जिल्हा परिषद आणि पालिकांच्या शिक्षण विभागाने शाळेच्या मुख्याध्यापकांना वेठीस धरले आहे. कुत्र्यांच्या उपद्रवाचे सर्वेक्षण, त्यावर प्रतिबंध आणि उपाययोजना करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवली आहे... शिक्षकांचे कर्तव्य काय आणि त्यांच्यावर लादता काय, याचा एकदा तरी साकल्याने विचार करायलाच हवा.गाव असो की शहर, कुठलीही मोहीम राबवायची असेल तर शालेय शिक्षकांना पर्यायच नाही, ही धारणा नाही तर धोरणात्मक निर्णयच लालफितीत अडकलेल्या कारभाऱ्यांनी घेतलेला दिसतो. याचे अलीकडचे ताजे उदाहरण म्हणजे ‘श्वान-मानव’ संघर्ष टाळण्यासाठी काही जिल्हा परिषद, पालिकांच्या शिक्षण विभागाने शाळेच्या मुख्याध्यापकांना दिलेली ‘नोडल अधिकारी’पदाची जबाबदारी... शिक्षकांना वाटेल ते शाळाबाह्य कामे देणे, ही काही आजची परंपरा नाही. जणगणना करणे, मतदार यादी तयार करणे, जनजागृती मोहिमा राबवणे, विविध प्रकारचे सर्वेक्षण करणे आदी अनेक कामांसाठीच शाळांमध्ये पूर्ण वेळ शिक्षकांची नियुक्ती झाली असावी, असाच समज वर्षानुवर्षे होता. मधल्या काळात यावर फार टीका झाली तेव्हा शाळाबाह्य कामाचे ओझे कमी करण्याचे थातूरमातूर प्रयत्नही झाले; पण आता भटक्या कुत्र्यांचा उपद्रव थांबवण्यासाठी मुख्याध्यापकांना ‘नोडल अधिकारी’ नेमून कळसच गाठला आहे..Premium|study Room : शाश्वतता म्हणजे नवनिर्मितीचा विचार.भटक्या श्वानांचा प्रश्न गंभीर आहे, यात शंका नाही. शाळांच्या परिसरात फिरणारे कुत्रे, घाबरणारी मुले, चिंताग्रस्त पालक आणि गल्लोगल्ली कुत्र्यांची दहशत हा चिंतेचा विषय आहेच. या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने श्वान आणि मानव संघर्ष कमी करण्यासंदर्भात महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवून, त्यावर उपाययोजना करण्याचे निर्देशही दिले होते. याच पार्श्वभूमीवर राज्यात त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्याध्यापकांची ‘नोडल अधिकारी’ म्हणून नियुक्ती करून, त्यांच्यावर श्वान-मानव संघर्ष टाळण्यासाठी समन्वयाची जबाबदारी ढकलण्यात आली आहे. शाळा परिसरात भटक्या कुत्र्यांचा त्रास होऊ नये म्हणून काही प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे, शाळेचे प्रशासन प्रमुख म्हणून मुख्याध्यापकांना जबाबदार धरणे समजू शकतो; मात्र भटक्या कुत्र्यांचा अधिवास हा फक्त शाळांपुरता मर्यादित विषय नाही. तो गावातील गल्लोगल्लीपासून शहरातील गृहसंकुले, रस्ते, वस्त्या, बसस्थानके, उकिरडे असा अत्र तत्र सर्वत्र आहे. कुत्र्यांच्या या गावभरातील उपद्रवाचे सर्वेक्षण, त्यावर प्रतिबंध आणि उपाययोजना करण्यासाठी शाळेच्या मुख्याध्यापकाला कामाला लावणे म्हणजे शिक्षण व्यवस्थेलाच वेठीस धरणे होय. ‘नोडल अधिकारी’ म्हणून मुख्याध्यापकाची नियुक्ती करताना त्यांना कुठल्या यंत्रणेचे सहकार्य घ्यायचे आहे, याची स्पष्टता दिसत नसल्याने शिक्षकांनाही यात गोवले जाईल. परिणामी, अध्यापन आणि अध्ययन प्रक्रियेत कुत्रे आडवे येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.भटक्या कुत्र्यांपासून शाळा सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी नक्की कोणाची? राज्य सरकारची, महापालिकांची, नगरपालिकांची, जिल्हा प्रशासन, प्राणीसंवर्धन विभागाची की आरोग्य खात्याची? खरे तर कुत्र्यांचा उपद्रव रोखण्यासाठी हेच सर्व विभाग सक्षम आहेत. त्यांच्याकडे अधिकार आहेत, यंत्रणा आहेत, विशेष मोहिमेसाठी मनुष्यबळ घेण्याची मुभा आहे, पुरेसा निधी तरतूद करण्याची व्यवस्था आहे; पण काम करणार कोण? मग शिक्षकच दिसतात. त्यांच्याकडे जबाबदारी ढकलून, इतर सर्व मोकळे होतात. आताही तेच झाले आहे. शिक्षकांच्या माथी हे नको ते काम लावून, ज्यांच्याकडे ही जबाबदारी असायला हवी, ते डोळे मिटून बसले आहेत. कुत्रे मोकाट फिरतात, दंश करतात. मुले, महिला, ज्येष्ठ नागरिकांसह सर्वसामान्य माणसे जखमी होतात. रेबीजचे बळी ठरतात. सरकारी कारभारात आता त्यावर उपाययोजना करण्याचा भार मुख्याध्यापकांच्या डोक्यावर टाकण्यात आला आहे. त्यांनी असे किती ओझे वाहायचे, हा खरा प्रश्न आहे..शाळा ही अध्ययन-अध्यापन, ज्ञानार्जनासह विचार, सर्जनशीलता आणि संस्कार रुजवण्याचे महत्त्वाचे केंद्र आहे; पण आपल्या व्यवस्थेला ती कायम ‘उपलब्ध यंत्रणा’ म्हणूनच दिसते. कधी निवडणूक, कधी जनगणना, कधी सर्वेक्षण, कधी मोहीम आणि आता भटके श्वान. आता वर्ग चालू असताना मुख्याध्यापक श्वानांचा अहवाल तयार करताना दिसतील, शिक्षक त्यांना माहिती पुरवतील आणि मुले? ती अभ्यासापासून वंचित राहतील. दोष यंत्रणेचा अन् शिक्षा विद्यार्थ्यांना. हीच यंत्रणा सरकारी, जिल्हा परिषद, महापालिका, मराठी माध्यमांच्या शाळांवर ‘दर्जेदार शिक्षणाचा अभाव’ असा शिक्का मारण्याचे कटकारस्थान रचेल. खासगी शाळा, इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे पोवाडे गाईल.सर्वोच्च न्यायालयाने शाळांना ‘झीरो टॉलरन्स झोन’ म्हटले. हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आहे; पण त्याचा अर्थ सोयीस्करपणे असा लावला जातो, की शाळाच सर्व जबाबदारी घेणार. कुत्रा चावला, अपघात झाला, तक्रार आली तर पहिला सवाल येईल, ‘शाळेने काय केले?’ नगरपालिकेने किती श्वान पकडले, किती निर्बीजीकरण झाले, किती लसीकरण झाले, हे कोणी विचारणार नाही. कारण तिथे विचारले, की अपयश उघडे पडते. त्यामुळे दोष दुसरीकडे सरकवला जातो. भटके श्वान प्रशासनाच्या कक्षेत असतात; पण जबाबदारी शिक्षकांच्या खात्यावर जमा करायची, असा प्रकार सुरू आहे.पालकांच्या मनात निर्माण होणारी भीती खरी आहे. पालकांना आपली मुले सुरक्षित हवीत; पण त्यांना पारदर्शक माहिती देणारी यंत्रणा आहे का? शाळांच्या परिसरात नियमित पथके फिरतात का? एखादी घटना घडल्यास तातडीचा प्रतिसाद मिळतो का? स्पष्ट जबाबदारीचे नेटवर्क आहे का? या प्रश्नावर असणारे मौनच संशयास्पद आहे..Premium|Amrapali Tree: नागपूरच्या काँक्रीटच्या जंगलात आम्रपाली आंब्याचा शेवटचा वृक्ष वाचवण्यासाठी चिपको आंदोलन.भटक्या श्वानांचा प्रश्न भावनिक नाही; तर तो वैज्ञानिक आणि सार्वजनिक आरोग्याशी निगडित आहे. उपाय जगभर ठरलेले आहेत. निर्बीजीकरण, लसीकरण, स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन आणि नियमित देखरेख. त्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी, साधने, निधी आणि जबाबदाऱ्या आवश्यक आहेत. शिक्षकांकडे यापैकी काहीच नसताना त्यांना पुढे ढकलणे म्हणजे केवळ जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न. काम होणार नाही, नाराजी वाढणार आणि समाजासमोर दोषी दिसतील ते पुन्हा शिक्षकच.विद्यार्थ्यांना सुरक्षित वातावरणाचा अधिकार आहे; पण सुरक्षितता देताना शिक्षणाची गळचेपी झाली, तर आपण कोणता हक्क वाचवतोय? तास बुडतात, उपक्रम थांबतात, शिक्षकांचे लक्ष अभ्यासापेक्षा अहवालांकडे वळते. मुलांच्या भविष्यातील गुंतवणूक अशा प्रकारे रोज थोडी थोडी कमी होत जाते आणि त्याची किंमत पुढच्या पिढीला चुकवावी लागते.शिक्षक समाजाचे मार्गदर्शक आहेत; पण ते प्रत्येक समस्येवर दोष झाकण्यासाठीचे कवच नाहीत. नोंदणी, सर्वेक्षण, अभियान कुठेही तुटलेली साखळी दिसली, की ती सांधण्यासाठी शिक्षकांना पुढे ढकलण्याची आपली सवयच झाली आहे. आता श्वान नियंत्रणही त्यांच्याच खांद्यावर! एकदा तरी व्यवस्था स्वतःला विचारणार का, आमची जबाबदारी नेमकी काय आणि तिचे मोल आम्ही कसे चुकवतो?आज गरज आहे स्पष्टतेची. शाळा सुरक्षित ठेवणे ही प्राथमिकता असलीच पाहिजे; पण त्यासाठी स्वतंत्र, प्रशिक्षित पथके, ठोस नियम, पारदर्शक डेटा आणि जबाबदारीची साखळी आवश्यक आहे. शाळांनी समन्वय करावा; पण मर्यादित, स्पष्ट आणि शैक्षणिक काम न बुडवता. शिक्षकांचा उपयोग व्यवस्थेच्या अपयशावर पांघरूण घालण्यासाठी करायचा असेल, तर तो शिक्षणावरच अन्याय ठरतो.शाळांची सुरक्षितता खरोखर शिक्षकांची जबाबदारी आहे का, की ती व्यवस्था टाळत असलेले कर्तव्य आहे? मुलांच्या आरोग्याचा प्रश्न प्रशासकीय प्रयोगांच्या ओझ्याखाली दबला जातोय का? आणि भटक्या श्वानांइतकाच भीतीदायक झालेला हा प्रशासकीय पलायनवाद आपण केव्हा थांबवणार आहोत?.शिक्षकांच्या हातात खडू असू द्या, काठी नाही. मुलांना सुरक्षितता हवी; पण ती देताना शिक्षणासाठीची वेळ शिलकीत असली पाहिजे. भटके श्वान नियंत्रित करणे हे ज्यांचे काम आहे, त्यांनीच पुढे यावे. अन्यथा परिपत्रके, बैठका वाढतील... अहवाल जाड होतील आणि मुलांचे भविष्य मात्र वह्यांच्या पानांसह कोरे करकरीत राहील. त्यांची अभ्यासाची गती मंदावेल. अध्ययनाकडे दुर्लक्ष होईल. याला जबाबदार पुन्हा शिक्षकांनाच धरले जाईल. त्यांचे कर्तव्य काय, त्यांचा हुद्दा काय आणि त्यांच्यावर लादता काय, याचा एकदा तरी साकल्याने विचार करायलाच हवा. या वारंवार निघणाऱ्या शाळाबाह्य कामांची परिपत्रके त्यांच्याकडे पोहोचणारच नाही, याची तजवीज करण्याची वेळ आली आहे. गावखेड्यापासून महानगरांतील मराठी शाळा टिकल्या पाहिजेत म्हणून विद्यार्थिसंख्या वाढवण्यासाठी दरवर्षी उन्हातान्हात धावाधाव करणारे शिक्षक उद्या श्वानांची शोधाशोध करायला निघतील! त्या कुत्र्यांची ‘कक्षा’ अर्थात इयत्ता कितवी, हे ठरवतील? शाळा ही अध्ययन-अध्यापन, ज्ञानार्जनासह विचार, सर्जनशीलता आणि संस्कार रुजवण्याचे महत्त्वाचे केंद्र आहे; पण आपल्या व्यवस्थेला ती कायम 'उपलब्ध यंत्रणा' म्हणूनच दिसते. कधी निवडणूक, कधी जनगणना, कधी सर्वेक्षण, कधी मोहीम आणि आता भटके श्वान.... 