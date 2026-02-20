Premium|Naxalism Elimination Mission: नक्षलवादाचा अंत गृहमंत्र्यांच्या निर्धाराने मिळाले यश

ई. झेड. खोब्रागडे- ez_khobragade@rediffmail.comभारताच्या गृहमंत्र्यांनी नुकतीच घोषणा केली, की नक्षलवाद ३१ मार्च २०२६ पर्यंत संपवून टाकायचा... मला वाटते, ही केवळ घोषणा नाही; तर गृहमंत्र्यांचा निर्धार आहे, निर्णय आहे... या निर्णयाचे यश दिसू लागले आहे. मोठ्या संख्येने नक्षलवादी आत्मसमर्पण करू लागले आहेत. चकमकींत काहींचा खात्मा झाला. नक्षलवादी-माओवादी संघटनेच्या केंद्रीय समितीच्या नेत्यांमध्ये जाहीर मतभेद असल्याचे दिसू लागले. नक्षलवाद संपवण्याची ही प्रक्रिया वेग धरू लागली. पोलिस यंत्रणा सक्रिय होऊन, वेगवेगळे मार्ग वापरून गृहमंत्र्यांच्या निर्णयाला मूर्त रूप देण्यासाठी प्राण पणाला लावण्यात आले. काही शहीद झाले. मागील एक-दोन वर्षांत ज्या वेगाने नक्षलवाद्यांचा बीमोड करण्याच्या घटना घडल्या तेवढ्या यापूर्वी झाल्या नाहीत. गृह खात्याने योग्य पद्धतीने हे ऑपरेशन राबविले. सुरक्षा यंत्रणासुद्धा त्यासाठी अभिनंदनास पात्र आहेत..गृहमंत्र्यांची २०२१ ची बैठकमाझ्या माहितीनुसार नक्षली समस्या आणि नक्षलवादी कारवायांसंदर्भात चार-पाच वर्षांपूर्वी गृहमंत्र्यांनी २५-२६ सप्टेंबर २०२१ रोजी दिल्लीत उच्चस्तरीय बैठक घेतली होती. त्या बैठकीला नक्षलग्रस्त राज्यांचे मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, पोलिस महांचालक वगैरे मंडळी उपस्थित होती. बैठकीत दोन मुद्द्यांवर जोर देण्यात आला. पहिला मुद्दा म्हणजे, नक्षली समस्यांमुळे नक्षलग्रस्त भागाचा विकास झालेला नाही. दुसरा म्हणजे, नक्षलवाद्यांना मिळणारी आर्थिक मदत रोखण्याची आवश्यकता... दोन्ही मुद्द्यांवर चर्चा झाली, काय करायचे ते ठरले आणि नक्षलवाद संपवण्याच्या कामाला सुरुवात झाली..Premium|Yogi Adityanath : उत्तर प्रदेशात भाजपच्या राजकीय यंत्रणेचा विस्तार; योगींच्या नेतृत्वाखालील रणनीती.नक्षलवाद काय आहे?नक्षलवादी संघटनेचा मोठा इतिहास आहे. संक्षिप्त सांगायचे झाले, तर प्रथमच पश्चिम बंगालमधील नक्षलबारी गावातून सुरू झालेली जमीनदार आणि शोषकाविरुद्धची चळवळ पुढे नक्षलवादी म्हणून नावारूपास आली. ती एक राजकीय विचारधारा आहे. माओ-लेनिन यांच्या विचारातून आली आहे. नक्षलवादाचे मूळ शोषण व्यवस्थेत आहे. जमीनदारांनी, जहागीरदारांनी आणि भांडवलदारांनी केलेला अन्याय, अत्याचार, पिळवणूक तसेच शासन-प्रशासनाकडून उपेक्षा, शोषण, भ्रष्टाचार इत्यादीमुळे हे संघटन हिंसक झाले. आपल्या हक्कासाठी, शोषण व अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी संविधानिक मार्ग न स्वीकारता, सशस्त्र क्रांतीचा मार्ग अवलंबिला आणि हातात शस्त्रे घेतली. जंगल, दऱ्या-खोऱ्यातील निष्पाप आदिवासींमध्ये जाऊन शासन-प्रशासनाविरुद्ध त्यांच्या मनात विष पेरले. बंदुकीच्या जोरावर सत्ताप्राप्तीचे स्वप्न दाखविले. भीती, दहशत निर्माण केली. त्यामुळे प्रभावित होऊन, हातात पुस्तक-पाटी व लेखणी घेऊन शाळेत जाण्याऐवजी अनेक आदिवासी तरुण-तरुणींनी हातात बंदूक घेतली व ते नक्षलवादी झाले. देशातील संघटनेने १० राज्यांत, २०० जिल्ह्यांत नक्षलवाद फोफावला. त्यास सरकारसुद्धा कारणीभूत आहे. संविधान निर्मित लोकशाही भारतात सशस्त्र क्रांतीला थारा नाही. शोषण, पिळवणूक, अन्याय-अत्याचाराविरुद्ध संघर्ष करण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येक भारतीय नागरिकांना व त्यांच्या संघटना व राजकीय पक्षांना आहे. हातात बंदुका घेऊन, बेकायदेशीर जमाव करून, विध्वंसक व अतिरेकी कारवाया करण्याची परवानगी कोणासही नाही. जे संविधान मानत नाही, आदर करीत नाही उलट असंवैधानिक काम करतात, त्यांना संपविले पाहिजे. ते कोणीही असोत, कोणत्याही राजकीय पक्षाचे वा संघटनेचे असोत... नक्षलवादी माओवादी संघटनेत सगळे भारतीय नागरिक आहेत. त्यांना संविधान व कायद्याविरुद्ध वर्तन करता येणार नाही, हे स्पष्ट असताना नक्षलवाद संपुष्टात आणण्यास खूप वर्षे लागलीत म्हणून सरकारवर जबाबदारी येते..हे वास्तव आहे, की नक्षलवाद्यांच्या विध्वंसक व अतिरेकी स्वरूपाच्या कारवायांमुळे, नक्षलग्रस्त भागाचा विकास खोळंबला आहे. बंदुकीची दहशत आदिवासी भागात पसरली, निष्पाप माणसांची हत्या झाली, कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली, विकास थांबला, शोषण अन् भ्रष्टाचार वाढला. नक्षली कारवायांमुळे आदिवासींचे भले होण्याऐवजी प्रचंड नुकसान झाले. नक्षलवाद्यांच्या नावावर प्रसंगी स्थानिक प्रशासनाची दहशत वाढली. आदिवासी दोन्हींकडून पिचले गेले. आदिवासींना संविधानाने प्रचंड अधिकार दिलेत. भाग १०, अनुच्छेद २४४ (१), अनुसूची ५ आहे. पेसा कायदा आहे. आदिवासींच्या जमिनीला कायद्याचे संरक्षण आहे. आदिवासी उपयोजना आहे. निधीची कमतरता नाही. तरीही आदिवासी व त्यांचा भाग विकासापासून वंचित राहिला. नक्षलवाद्यांच्या नावाने मात्र अनेक प्रभावशाली लोक श्रीमंत झाले. हे सर्व थांबणे आवश्यक होते. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतर तरी आदिवासींनी मोकळा श्वास घ्यावा, त्यांनी भयमुक्त वातावरणात जगावे, सन्मानाने राहावे यासाठी नक्षलवादी संघटनेचा बीमोड आवश्यक होता. केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या निर्णयांमुळे हे होत आहे. नक्षलवाद संपविता येतो. कारण नक्षलवादी हे विचाराने भारावलेले नाहीत, तर दिशा भरकटलेले व मोजके सत्ता आणि संपत्ती प्राप्तीसाठी हपापलेले लोक आहेत. देशात राहून देशाविरुद्ध कारस्थान करणारे आणि निष्पाप माणसांचे जगणे कठीण करणाऱ्यांना संपविले पाहिजे आणि हे शक्य असल्याचे सरकारने दाखवून दिले.नक्षलवाद्यांचे आत्मसमर्पण व पुनर्वसनकेंद्रीय गृहमंत्र्यांनी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत नक्षलवाद संपवण्याचे दिलेले सक्त निर्देश लक्षात घेता, राज्याची यंत्रणा कामाला लागली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात भूपतीसह ६० नक्षलवाद्यांनी १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी आत्मसमर्पण केले. नक्षलवाद्यांनी आपल्या हातातील बंदुका खाली ठेवल्या. त्यांच्या हातात मुख्यमंत्र्यांनी संविधान दिले. अशीच घटना छत्तीसगड राज्याच्या बस्तर जिल्ह्यात २७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी घडली. २१० नक्षलवाद्यांनी शस्त्र-बंदुकांसह आत्मसमर्पण केले. त्यांच्याही हातात संविधान देण्यात आले. केंद्रीय समितीच्या रुपेशने आत्मसमर्पण केले. अशा घटना घडत राहिल्या. हिडमा चकमकीत मारला गेला... अशी ऑपरेशन सुरूच आहेत. संघटनेच्या केंद्रीय समितीमध्ये तीव्र मतभेद, सरकारचा प्रचंड दबाव, पैशाचा स्रोत बंद, नवीन भरती नाही यामुळे नक्षलवादी संघटना खिळखिळी झाली आणि संपुष्टात येऊ लागली. गडचिरोली जिल्ह्यातील नक्षलवाद संपविण्यात मुख्यमंत्र्यांनी फार महत्त्वाची भूमिका पार पाडली..Premium|India Budget 2026 : आर्थिक प्रगतीसाठी तीन प्रमुख कर्तव्यांचा संकल्प.सशस्त्र क्रांती घडवून, मतपेटीद्वारे नाही; तर बंदुकीच्या जोरावर राजकीय सत्ताप्राप्तीची स्वप्ने पाहणारी नक्षलवादी चळवळ मुळातच असंवैधानिक, असंवेदनशील आणि अमानवीपणे वागली. गडचिरोली जिल्ह्यात ही चळवळ ४५ वर्षे राहिली. याचा नायनाट व अंत सुरुवातीलाच होणे आवश्यक होते. त्यासाठी प्रयत्न झाले नाहीत, असे नाही. मी गडचिरोली जिल्ह्यातील अहेरी उपविभागाचा साडेचार वर्षे एसडीओ होतो. फार जवळून पाहिले आणि अनुभवले आहे. पुन्हा काही महिन्यांसाठी जिल्हा परिषद सीईओ होतो. नक्षलवाद कोणत्याही अंगाने समर्थनीय ठरत नाही. विध्वंसक व अतिरेकी कारवाया वेळीच थांबविणे आवश्यक होते. तसे झाले असते, तर आदिवासींचे कुटुंब उद्ध्वस्त झाले नसते, विकास थांबला नसता... तेव्हाच्या सरकारने या विषयाकडे फार लक्ष दिले नाही. याविषयी, मी अनुभवांवर आधारित ‘आणखी एक पाऊल आणि प्रशासनातील समाजशास्त्र’ या पुस्तकात काही घटना मांडल्या आहेत. आता, नक्षलवाद संपुष्टात आल्यामुळे या भागाच्या विकासाला जोर यायला हवा. आदिवासींचे शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, उपजिविका, सुरक्षा, सन्मानाचे प्रश्न सुटले पाहिजे. नक्षलवाद्यांचा बीमोड व्हावा यासाठी जेवढा निधी खर्च केला जात होता तो आता अधिकचा म्हणून विकासावर प्रामाणिकपणे खर्च झाला पाहिजे. आदिवासींच्या जमिनीचे कोणत्याही मार्गाने झालेले हस्तांतरण रद्द करून त्यांना त्यांच्या जमिनी परत देण्याचे काम सरकारने करावे. आदिवासींना पक्के घर, शुद्ध पाणी, शेती विकास, सिंचन, दर्जेदार शिक्षणाची व आरोग्याची सोय, सर्वांना शिक्षण व नोकऱ्या देण्याचे काम करावे. नक्षलवादी संपल्यामुळे आता भीती नाही. तेव्हा अधिकारी-कर्मचारी यांनी आदिवासींच्या वस्ती-गावात जाऊन त्यांच्या समस्या सोडवाव्यात. आदिवासींचे कोणत्याही प्रकारे, कोणीही शोषण करणार नाही, भ्रष्टाचार होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी. माणुसकीचे, चांगुलपणाचे वर्तन करावे. शोषणाच्या व जुलमी कारभाराविरुद्ध नक्षलवाद आला. तो संपल्यानंतरही शोषण, पिळवणूक व भ्रष्टाचार सुरूच राहिला, तर नक्षलवाद वेगळ्या नावाने, वेगळ्या रूपात येऊ शकतो. .लोकशाही मार्गाने विकास हवा, सर्वसमावेशक, संपूर्ण विकास. आदिवासींना त्यांच्या हक्काचे मिळालेच पाहिजे. नक्षलवाद्यांनी माओ-लेनिनऐवजी संविधान निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार अनुसरले असते, संविधानिक मार्गाने वाटचाल केली असती, तर राजकीय सत्ताही मिळविता आली असती आणि आदिवासींच्या जीवनात बदल घडला असता. गृहमंत्र्यांनी अजून एक कठोर निर्णय घ्यावा... जे कोणी संविधानिक नीतिमूल्याची अवहेलना करतील, संविधान व कायद्याचा अपमान करतील, दहशत माजवतील, अतिरेकी स्वरूपाच्या कारवाया करतील, जातीयवाद करतील, धर्मांधतेचे समर्थन करतील, भ्रष्टाचार करून देशाला लुटतील त्यांनाही संपवण्याची मोहीम राबवा. नागरिकांच्या मूलभूत हक्काचे संरक्षण झाले पाहिजे. आत्मनिर्भर व विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी अशा कठोर कारवाईची खूप आवश्यकता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 