Premium|Green Crackers and Air Pollution : हरित फटाके म्हणजे काय? फटाक्यांच्या प्रदूषणावर हरित पर्याय किती प्रभावी?

दिवाळीत फटाके फोडल्यानंतर होणारे वायुप्रदूषण आणि त्याचा आरोग्यावर होणारा परिणाम हा दरवर्षी चिंतेचा विषय ठरतो. यावर उपाय म्हणून हरित फटाक्यांचा पर्याय पुढे आला आहे. पारंपरिक फटाक्यांच्या तुलनेत हे फटाके नेमके किती प्रदूषण कमी करतात? त्यांची चाचणी कशी केली जाते? SWAS, STAR आणि SAFAL हे प्रकार कसे वेगळे आहेत? नागपूरमधील राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्राची यामध्ये काय भूमिका आहे? तसेच, पाकिटावर ‘ग्रीन’ लिहिले म्हणजे फटाके सुरक्षित होतात का? न्यायालयाने फटाके फोडण्याबाबत कोणते निर्बंध घातले आहेत? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेण्यासाठी हा लेख नक्की वाचा. हरित फटाक्यांमुळे पारंपरिक फटाक्यांच्या तुलनेत काही प्रकारचे प्रदूषण कमी होऊ शकते. मात्र, याचा अर्थ ते पूर्णपणे प्रदूषणमुक्त किंवा सुरक्षित आहेत, असा नाही. केंद्रीय वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेच्या (CSIR) राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेने (CSIR-NEERI) हरित फटाक्यांसाठी काही ठरावीक नियम आणि चाचण्या निश्चित केल्या आहेत. दुसरीकडे, महाराष्ट्रात सार्वजनिक ठिकाणी फटाके फोडण्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने काही निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे हरित फटाक्यांमुळे प्रत्यक्षात किती प्रदूषण कमी होते आणि ते वापरताना कोणती काळजी घ्यावी, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. फटाके फोडल्यामुळे प्रदूषण का वाढते? दिवाळी आणि इतर सणांच्या काळात फटाके फोडल्यामुळे हवेत वेगवेगळे प्रदूषक मिसळतात. यामध्ये PM2.5, PM10, सल्फर डायऑक्साइड, नायट्रोजन डायऑक्साइड आणि बेरियमसारख्या धातूंचा समावेश असू शकतो. या प्रदूषकांमुळे आधीच प्रदूषित असलेल्या शहरांमधील हवा आणखी खराब होऊ शकते.PM2.5 म्हणजे हवेत तरंगणारे २.५ मायक्रोमीटर किंवा त्यापेक्षा लहान आकाराचे अतिसूक्ष्म कण. श्वास घेताना हे कण फुफ्फुसांच्या खोल भागापर्यंत पोहोचू शकतात. PM10 म्हणजे १० मायक्रोमीटर किंवा त्यापेक्षा लहान आकाराचे कण. या कणांचाही आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे हवेतील या कणांचे प्रमाण कमी करणे महत्त्वाचे आहे.जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) २०२१ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या वायुगुणवत्तेबाबतच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये PM2.5 आणि PM10 यांसह वेगवेगळ्या प्रदूषकांसाठी मर्यादा ठरवून दिल्या आहेत. तसेच, २४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या माहितीपत्रकात वायुप्रदूषणाचा हृदयविकार, पक्षाघात, फुफ्फुसांचे आजार आणि श्वसनविकारांशी संबंध असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, ही माहिती सर्वसाधारण वायुप्रदूषणाबाबत आहे. WHO ने हरित फटाके सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र दिलेले नाही..हरित फटाके म्हणजे काय?फटाक्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या रासायनिक घटकांचे किंवा कच्च्या मालाचे प्रमाण बदलून त्यांचे ज्वलन अधिक चांगल्या प्रकारे व्हावे आणि त्यातून बाहेर पडणारे प्रदूषक कमी व्हावेत, या उद्देशाने हरित फटाके तयार केले जातात. भारतात हे फटाके विकसित करण्यात वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद (CSIR) आणि तिची राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (CSIR-NEERI) यांची महत्त्वाची भूमिका आहे.CSIR-NEERI च्या नियमांनुसार, हरित फटाक्यांमधून बाहेर पडणारे कणरूप प्रदूषण त्याच प्रकारच्या पारंपरिक फटाक्यांच्या तुलनेत किमान ३० टक्क्यांनी कमी असणे आवश्यक आहे. याशिवाय, दुसऱ्या निकषानुसार कणरूप प्रदूषण किमान २० टक्क्यांनी आणि वायुरूप प्रदूषण किमान १० टक्क्यांनी कमी होणे अपेक्षित आहे.या चाचण्यांमध्ये हरित फटाक्यांची तुलना त्याच प्रकारच्या पारंपरिक फटाक्यांशी केली जाते. त्यामुळे प्रत्येक हरित फटाका सर्व प्रकारचे प्रदूषण नेमके ३० टक्क्यांनी कमी करतो, असा अर्थ होत नाही. फटाक्याचा प्रकार, त्याची रचना आणि चाचणीचा निकाल यानुसार प्रदूषणात होणारी घट वेगवेगळी असू शकते.हरित फटाक्यांचे SWAS, STAR आणि SAFAL हे तीन प्रकार CSIR-NEERI ने तयार केलेल्या हरित फटाक्यांचे SWAS, STAR आणि SAFAL असे तीन प्रकार आहेत. या तिन्ही प्रकारांमध्ये वेगवेगळे रासायनिक घटक वापरले जातात. तसेच, ते काम करण्याची पद्धतही वेगवेगळी आहे.SWAS (Safe Water Releaser) या प्रकाराच्या एका विशिष्ट रचनेत पॉलिमर हायड्रोजेल वापरले जाते. फटाका फुटल्यानंतर बाहेर पडणारे हे घटक हवेत तरंगणारे काही प्रदूषित कण पकडण्यास मदत करतात. संस्थेच्या माहितीनुसार, या रचनेमुळे प्रदूषणात सुमारे ३० ते ३५ टक्के घट होऊ शकते.STAR (Safe Thermite) या प्रकारात आयर्न ऑक्साइडचा वापर केला जातो. यामुळे फटाक्यातील पदार्थांचे ज्वलन अधिक चांगल्या प्रकारे होण्यास मदत होते. परिणामी, प्रदूषकांचे उत्सर्जन कमी करण्याचा प्रयत्न केला जातो.SAFAL (Safe Minimal Aluminium) या प्रकारात झिओलाइटवर आधारित घटक वापरले जातात. त्यामुळे फटाक्यांमध्ये अॅल्युमिनियमचा वापर कमी केला जातो.CSIR-NEERI च्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, STAR-F Flower या विशिष्ट फटाक्याच्या चाचणीत PM10 मध्ये ४५.५ टक्के, तर PM2.5 मध्ये ३५.६ टक्के घट आढळली. मात्र, हे आकडे केवळ या विशिष्ट फटाक्याच्या चाचणीचे आहेत. त्यामुळे ते सर्व हरित फटाक्यांना लागू होत नाहीत..Premium|Master Dinanath Life Story : मला हसताच येत नाही, पण गाता मात्र येतं....नागपूरमध्ये हरित फटाक्यांसाठी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्राची स्थापना हरित फटाक्यांवर संशोधन आणि त्यांच्या चाचण्या करण्यासाठी नागपूरमधील हे केंद्र महत्त्वाचे आहे. २ डिसेंबर २०२५ रोजी CSIR-NEERI च्या नागपूर केंद्रात हरित फटाक्यांसाठी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र सुरू करण्यात आले. येथे फटाक्यांच्या चाचण्या घेणे, त्यांच्या नव्या रचना तयार करणे, वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालाची शुद्धता तपासणे आणि फटाके तयार करणाऱ्या कंपन्यांना तांत्रिक मदत देणे अशी कामे केली जातात.या केंद्रात फटाके जाळल्यानंतर हवेत किती कण आणि वायू मिसळतात, हे मोजण्याची व्यवस्था आहे. यासाठी फटाका एका खास कक्षात जाळला जातो. त्यातून बाहेर पडणारे कण हवेच्या नमुन्यांसह फिल्टरवर जमा केले जातात. त्यानंतर या कणांचे वजन मोजले जाते. वायुरूप प्रदूषकांची तपासणी वेगळ्या पद्धतीने केली जाते. तसेच, फटाक्यांचा आवाज मोजण्यासाठी ध्वनीमापक वापरला जातो.यावरून हरित फटाक्यांची तपासणी केवळ उत्पादकांनी केलेल्या दाव्यांवरून होत नाही, तर प्रयोगशाळेत प्रत्यक्ष चाचण्या आणि मोजमाप केले जातात, हे स्पष्ट होते. मात्र, या केंद्रात आतापर्यंत किती फटाक्यांची चाचणी झाली, किती फटाक्यांना मान्यता मिळाली आणि किती नमुने ठरवलेल्या निकषांनुसार योग्य ठरले नाहीत, याची अद्ययावत एकत्रित आकडेवारी स्वतंत्रपणे तपासणे आवश्यक आहे.प्रयोगशाळेतील चाचणी आणि प्रत्यक्ष प्रदूषणातील फरक हरित फटाक्यांचा खरा परिणाम समजून घेण्यासाठी प्रयोगशाळेतील चाचण्या आणि शहरातील प्रत्यक्ष प्रदूषण यांतील फरक लक्षात घेणे गरजेचे आहे. एखाद्या फटाक्याच्या चाचणीत PM म्हणजेच हवेत तरंगणाऱ्या सूक्ष्म कणांचे उत्सर्जन कमी आढळले, तरी संपूर्ण शहरातील प्रदूषणही त्याच प्रमाणात कमी होईल, असे म्हणता येत नाही.शहरातील प्रदूषण किती वाढेल, हे अनेक गोष्टींवर अवलंबून असते. किती फटाके फोडले जातात, ते किती वेळ फोडले जातात, हवामान कसे आहे, वाऱ्याचा वेग किती आहे आणि शहरात प्रदूषणाचे इतर कोणते स्रोत आहेत, याचाही हवेच्या गुणवत्तेवर परिणाम होतो. त्यामुळे एखाद्या हरित फटाक्याच्या चाचणीतील निकाल आणि शहरातील हवेच्या गुणवत्तेत झालेला बदल यांची थेट तुलना करता येत नाही.दिवाळीच्या काळात होणाऱ्या प्रदूषणावर काही वैज्ञानिक अभ्यासही करण्यात आले आहेत. भुवनेश्वरमधील सात ठिकाणी २०२१ आणि २०२२ मध्ये केलेल्या एका अभ्यासात २०२१ च्या दिवाळीच्या दिवशी PM2.5 चे प्रमाण ११३.८३ मायक्रोग्रॅम प्रति घनमीटर, तर PM10 चे प्रमाण २०४.३२ मायक्रोग्रॅम प्रति घनमीटर आढळले. २०२२ मध्ये २०२१ च्या तुलनेत PM2.5 चे प्रमाण ४१ टक्क्यांनी, तर PM10 चे प्रमाण ३६ टक्क्यांनी कमी झाल्याचे दिसून आले.मात्र, या अभ्यासात हरित आणि पारंपरिक फटाक्यांची थेट तुलना करण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे प्रदूषणातील या घटीचे श्रेय हरित फटाक्यांना देता येत नाही. दिवाळीच्या काळात हवेतील प्रदूषणाचे प्रमाण मोजता येते आणि त्यात बदल होऊ शकतो, एवढेच या अभ्यासातून स्पष्ट होते..Premium|Garlic Sev Recipe : कुरकुरीत शेव घरीच बनवायची? पाहा सोप्या रेसिपी.हरित फटाके पूर्णपणे सुरक्षित असतात का? हरित फटाक्यांमुळे काही प्रदूषकांचे उत्सर्जन कमी होऊ शकते. मात्र, त्यातून धूर, सूक्ष्म कण आणि हानिकारक वायू बाहेर पडतातच. त्यामुळे हरित फटाके पूर्णपणे प्रदूषणमुक्त किंवा आरोग्यासाठी सुरक्षित आहेत, असे म्हणता येत नाही. हे फटाके मोठ्या प्रमाणात फोडल्यास त्यांच्यामुळेही प्रदूषण वाढू शकते. त्यामुळे हरित फटाके हा प्रदूषण कमी करण्याचा एक पर्याय आहे; मात्र तो प्रदूषण रोखण्याचा पूर्ण उपाय नाही.लहान मुले, वृद्ध व्यक्ती आणि दमा किंवा फुफ्फुसांचे आजार असलेल्या व्यक्तींनी फटाक्यांच्या धुरापासून आणि सूक्ष्म कणांपासून विशेष काळजी घेणे गरजेचे आहे. कमी प्रदूषण करणारे फटाके वापरले, तरी त्यांच्या जवळ उभे राहिल्यास त्यातून बाहेर पडणाऱ्या धुराचा आणि कणांचा संपर्क होऊ शकतो. त्यामुळे अशा फटाक्यांमुळे प्रदूषणाचा किंवा आरोग्यावरील परिणामांचा धोका पूर्णपणे टळतोच, असे नाही.फटाके खरेदी करताना प्रमाणपत्र आणि क्यूआर संकेत तपासणे गरजेचे फटाक्यांच्या पाकिटावर ‘ग्रीन’, ‘पर्यावरणपूरक’ किंवा ‘प्रदूषणमुक्त’ असे लिहिलेले असले, तरी त्या फटाक्याला सरकारी किंवा अधिकृत मान्यता मिळाली आहे, असे समजू नये. CSIR-NEERI च्या माहितीनुसार, प्रत्येक हरित फटाक्याची स्वतंत्रपणे नोंदणी केली जाते. तसेच, फटाके तयार करणाऱ्या उत्पादकाकडे PESO किंवा संबंधित सक्षम प्राधिकरणाचा स्फोटक पदार्थ तयार करण्याचा परवाना असणे आवश्यक आहे.CSIR-NEERI ने बनावट नोंदणी प्रमाणपत्रे आणि चाचणी अहवालांबाबतही इशारा दिला आहे. संस्थेच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून दिलेली प्रमाणपत्रे आणि अहवालच वैध मानले जातात. त्यामुळे ग्राहकांनी केवळ विक्रेत्याच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवू नये. फटाके खरेदी करताना उत्पादकाचे नाव, नोंदणीची माहिती आणि पाकिटावरील क्यूआर संकेत तपासावा.मात्र, बनावट प्रमाणपत्रांबाबत इशारा दिला आहे, याचा अर्थ बाजारात मोठ्या प्रमाणात बनावट फटाके विकले जात आहेत, असा होत नाही. असे फटाके किती प्रमाणात विकले जातात, हे समजण्यासाठी बाजारातील नमुन्यांची तपासणी आणि त्यासंबंधीची अधिकृत आकडेवारी आवश्यक आहे..महाराष्ट्रात फटाके फोडण्याबाबत न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्देश हरित फटाके वापरणे हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मात्र, हे फटाके कुठे फोडता येतात, याचे नियम समजून घेणेही गरजेचे आहे. १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सार्वजनिक रस्त्यांवर आणि रस्त्यांवरील मिरवणुकांमध्ये फटाके फोडण्यास बंदी घालण्याचे निर्देश दिले. तसेच, रुग्णालये, सरकारी कार्यालये, न्यायालये आणि शाळांच्या परिसरातील शांतता क्षेत्रांमध्येही फटाके फोडण्यास मनाई केली.न्यायालयाने हे नियम वर्षभर आणि सर्व सणांसाठी लागू राहतील, असे स्पष्ट केले. यासोबतच नागरिकांमध्ये जनजागृती करून कमी आवाज करणारे आणि कमी वायुप्रदूषण करणारे हरित फटाके वापरण्यास प्रोत्साहन देण्याचे निर्देश दिले. फटाके फोडण्यासाठी ठरवून दिलेल्या वेळेचे नियम पाळण्यासही सांगितले.मात्र, या आदेशाचा अर्थ महाराष्ट्रातील प्रत्येक ठिकाणी सर्व प्रकारचे फटाके फोडण्यास बंदी आहे, असा होत नाही. न्यायालयाने विशेषतः सार्वजनिक ठिकाणे आणि शांतता क्षेत्रांमध्ये फटाके फोडण्यावर निर्बंध घातले आहेत.हरित फटाके हा एक पर्याय; मात्र अनेक प्रश्न अजूनही अनुत्तरित हरित फटाक्यांमुळे पारंपरिक फटाक्यांच्या तुलनेत काही प्रदूषकांचे उत्सर्जन कमी करण्याचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. यासाठी काही वैज्ञानिक निकष ठरवण्यात आले आहेत. प्रयोगशाळेत फटाक्यांच्या चाचण्या केल्या जातात आणि प्रत्येक उत्पादनाची स्वतंत्र नोंदणी केली जाते. नागपूरमधील राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रामुळे हरित फटाक्यांवरील संशोधनाला महाराष्ट्रातही महत्त्वाचे स्थान मिळाले आहे.मात्र, हरित फटाके प्रत्यक्षात किती प्रदूषण कमी करतात, हे समजण्यासाठी आणखी माहिती आवश्यक आहे. नागपूर केंद्राने केलेल्या चाचण्यांची अद्ययावत आकडेवारी, महाराष्ट्रातील प्रमाणित हरित फटाक्यांची संख्या, बाजारात होणारी विक्री आणि दिवाळीच्या काळात PM2.5 व PM10 च्या प्रमाणात होणारे बदल यांचा एकत्रित अभ्यास करणे गरजेचे आहे. हरित फटाक्यांमुळे आरोग्याला होणारा धोका नेमका किती कमी होतो, हे समजण्यासाठीही स्वतंत्र संशोधन आवश्यक आहे.त्यामुळे हरित फटाक्यांकडे पारंपरिक फटाक्यांच्या तुलनेत कमी प्रदूषण करणारा पर्याय म्हणून पाहता येईल. मात्र, ते पूर्णपणे प्रदूषणमुक्त किंवा सुरक्षित आहेत, असे समजणे योग्य ठरणार नाही. फटाके खरेदी करताना प्रमाणित उत्पादनांची निवड करणे, नियमांचे पालन करणे आणि फटाके फोडण्याचे प्रमाण मर्यादित ठेवणे महत्त्वाचे आहे. प्रदूषण कमी करण्यासाठी केवळ फटाक्यांचा प्रकार बदलणे पुरेसे आहे का, की फटाके फोडण्याचे प्रमाणही कमी करावे लागेल, हा प्रश्न अजूनही कायम आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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