Premium|Gut Microbiome : ‘मायक्रोबायोम’ ठरवतो का आपले आरोग्य?

डॉ. दिलीप निकम - sakal.avtaran@gmail.comपोटात जिवाणू आहेत म्हटल्यावर आपण म्हणतो, ‘काही औषध घेऊन त्यांना संपवायला हवे!’ पण थांबा! पोटातील प्रत्येक जिवाणू हा शत्रू नसतो. आपल्या आतड्यांमध्ये राहणारे जिवाणू, विषाणू, बुरशी आणि इतर सूक्ष्मजीव यांच्या समुदायाला ‘गट मायक्रोबायोम’ म्हणतात... त्यामुळे पुढच्या वेळी जेवताना स्वतःला विचारा, ‘आज मी माझ्या चांगल्या सूक्ष्म मित्रांना काय खाऊ घातले?’सकाळी उठल्यापासून आपण आपल्या शरीराची किती काळजी घेतो! वजनकाटा काय सांगतो, रक्तदाब किती आहे, साखर वाढली का, चेहऱ्यावर सुरकुत्या दिसत आहेत का, यावर आपले बारीक लक्ष असते; पण आपल्या शरीरात वावरणाऱ्या अब्जावधी सूक्ष्म पाहुण्यांची आपण साधी विचारपूसही करत नाही. उलट पोटात जिवाणू आहेत म्हटल्यावर आपली पहिली प्रतिक्रिया असते ‘काही औषध घेऊन त्यांना संपवायला हवे!’ पण थांबा! पोटातील प्रत्येक जिवाणू हा शत्रू नसतो. अनेक सूक्ष्म जीव तर आपल्या आरोग्याचे न बोलणारे सहकारी असतात. आपल्या आतड्यांमध्ये राहणारे जिवाणू, विषाणू, बुरशी आणि इतर सूक्ष्मजीव यांच्या समुदायाला ‘गट मायक्रोबायोम’ म्हणतात. हे सूक्ष्म जग केवळ अन्नपचनापुरते मर्यादित नसून प्रतिकारशक्ती, चयापचय क्रिया, वजन, दाह, मेंदूचे कार्य आणि काही आजारांच्या जोखमीशीही संबंधित आहे. म्हणूनच मायक्रोबायोमला आपल्या शरीरातील एक ‘अदृश्य अवयव’ म्हटले जाते..Premium|Osteoporosis Prevention : ऑस्टिओपोरोसिसचा वाढता धोका; चाळिशीनंतर हाडे मजबूत ठेवण्यासाठी काय कराल?.तुमचे आतडे म्हणजे गजबजलेले महानगर!आपल्या शरीरात साधारण ३० ट्रिलियन पेशींची संख्या असते; पण आश्चर्य म्हणजे यापेक्षाही जास्त ३६ ते ३८ ट्रिलियन सूक्ष्मजीव आपल्या शरीराच्या आतडीमध्ये किंवा त्वचेवर असतात. त्यातील बहुतांश सूक्ष्मजीव आतडीमध्ये असतात. आतड्यांचे कार्य समजून घेण्यासाठी त्यांची कल्पना एखाद्या मोठ्या शहरासारखी करा. काही रहिवासी स्वच्छता राखतात, काही अन्नाचे उपयुक्त पदार्थांत रूपांतर करतात, काही सुरक्षा व्यवस्था सांभाळतात; तर काही संधी मिळताच गोंधळ घालू शकतात. शहरात जसा एका प्रकारच्या लोकांचा नव्हे; तर विविध कौशल्ये असलेल्या नागरिकांचा समतोल आवश्यक असतो, तसाच समतोल मायक्रोबायोममध्येही महत्त्वाचा असतो. या सूक्ष्मजीवांची रचना प्रत्येक व्यक्तीमध्ये वेगळी असते. अगदी एकसारखा डीएनए असलेल्या जुळ्या भावंडांचाही मायक्रोबायोम पूर्णपणे सारखा असतोच असे नाही. जन्माची पद्धत, बालपणीचे पोषण, राहण्याचे ठिकाण, आहार, व्यायाम, झोप, मानसिक ताण, वय आणि औषधे विशेषतः प्रतिजैविके (अँटिबायोटिक) यांमुळे त्यात बदल होत राहतात. आपला डीएनए बऱ्याच अंशी जन्मतः निश्चित असतो; मात्र मायक्रोबायोम हा आयुष्यभर बदलणारा सहप्रवासी आहे. हीच बाब आशादायक आहे; कारण आपल्या जीवनशैलीने त्यावर काही प्रमाणात सकारात्मक परिणाम घडवता येतो.सूक्ष्मजीवांच्या जेवणाची व्यवस्था कोण करतो?आपण जे खातो ते फक्त आपल्यासाठी नसते; त्यातील काही भाग आपल्या आतड्यातील सूक्ष्मजीवांसाठीही मेजवानी असते. विशेषतः वनस्पतीजन्य अन्नातील तंतुमय पदार्थ (फायबर) उपयुक्त जिवाणूंचे आवडते खाद्य. हे जिवाणू तंतूंचे विघटन करून ब्युटिरेटसारखी लघु-साखळी मेदाम्ले तयार करतात. ही द्रव्ये आतड्यांच्या आतील आवरणाला ऊर्जा देतात, त्याची संरक्षणभिंत मजबूत ठेवण्यास मदत करतात आणि शरीरातील दाह व चयापचय क्रियेवर परिणाम करू शकतात. याउलट, आपण दररोजच्या जेवणात सतत अतिप्रक्रिया केलेले पदार्थ, साखरेने भरलेले पेय, कमी तंतुमय अन्न आणि आहारातील एकसुरीपणा यामुळे मायक्रोबायोमचा समतोल बिघडू शकतो. या असंतुलनाला ‘डिस्बायोसिस’ म्हणतात. त्याचा लठ्ठपणा, टाइप-२ मधुमेह, दाहक आंत्रविकार आणि काही इतर आजारांशी संबंध दिसतो. मात्र, येथे एक महत्त्वाची सावधगिरी आवश्यक आहे. संबंध दिसणे म्हणजे प्रत्येक आजाराचे थेट कारण मायक्रोबायोमच आहे, असे सिद्ध होत नाही..Premium|Epigenetics and Gene Expression : समान डीएनए असूनही पेशींची कामे वेगळी का असतात? एपिजेनेटिक्स समजून घ्या.पोट आणि मेंदूची रोज होते ‘गुप्त चर्चा’ताण आला, की पोट बिघडणे किंवा महत्त्वाच्या परीक्षेपूर्वी वारंवार शौचालयात जावेसे वाटणे अनेकांनी अनुभवले असेल. मेंदू आणि आतडे यांच्यात मज्जातंतू, हार्मोन्स, प्रतिकारशक्ती आणि सूक्ष्मजीवांनी तयार केलेल्या रसायनांद्वारे सतत संवाद सुरू असतो. याला ‘गट-ब्रेन ॲक्सिस’ म्हणतात. मायक्रोबायोम आणि मानसिक आरोग्य, चिंता किंवा नैराश्य यांच्यात संबंध असल्याचे संशोधन सांगते; पण ‘फक्त विशिष्ट प्रोबायोटिक घेतल्याने नैराश्य बरे होईल’ असा निष्कर्ष काढणे अजून घाईचे ठरेल. हे क्षेत्र आशादायक आहे; पण अनेक उपचार अद्याप संशोधनाच्या टप्प्यावर आहेत.मायक्रोबायोम आणि प्रतिकारशक्तीमायक्रोबायोम आणि प्रतिकारशक्ती यांचा एकमेकांशी अतिशय जवळचा संबंध आहे. कारण आपल्या शरीरातील ७० ते ८० टक्के रोगप्रतिकारक पेशी आपल्या आतड्यात असतात आणि त्यांच्या आरोग्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे मुख्य काम तिथे राहणारे अब्जावधी सूक्ष्मजीव म्हणजेच ‘गट मायक्रोबायोम’ करतात. तसेच आतड्यामध्ये स्वरक्षण भिंत बांधणे असो की रोगप्रतिकारक पेशींना ट्रेनिंग देणे किंवा इन्फ्लमेशन कमी करणारी शॉर्ट चेन मेदाम्ले बनवण्याची कामे ते करतात.कॅन्सरच्या उपचारांमुळे (उदा. केमोथेरपी आणि रेडिएशन) बऱ्याचदा आतड्यांतील चांगल्या बॅक्टेरियांचे नुकसान होते, ज्यामुळे जुलाब, उलट्या होणे, थकवा आणि तोंडाचा दाह यांसारखे त्रास होतात.टिम स्पेक्टर यांची ‘मायक्रोबायोम क्रांती’लंडनस्थित प्राध्यापक टिम स्पेक्टर यांनी मायक्रोबायोम व आहार याविषयी बरेच संशोधन केले असून ते आपल्या आरोग्याचे प्रतिबिंब दाखवण्याबरोबरच त्याला आकारही देऊ शकतात, ही कल्पना सोप्या पद्धतीने मांडली. प्रत्येक व्यक्ती एकाच अन्नाला सारखा प्रतिसाद देत नाही. म्हणून भविष्यात आहाराचा सल्ला केवळ कॅलरी किंवा चरबीच्या आकड्यांवर नव्हे; तर व्यक्तीचा चयापचय क्रिया आणि मायक्रोबायोम लक्षात घेऊन दिला जाऊ शकतो. आहारात विविधता वाढवताना दर आठवड्याला सुमारे ३० प्रकारच्या वनस्पतीजन्य पदार्थांचा समावेश करण्याचा एक व्यावहारिक विचार ते मांडतात. तसेच ३० पदार्थ म्हणजे ३० वाट्या भाजी नव्हे; तर विविध भाज्या, फळे, डाळी, कडधान्ये, संपूर्ण धान्ये, शेंगदाणे, सुका मेवा, बिया, पालेभाज्या आणि मसाले यांची मिळून ही संख्या सहज पूर्ण होऊ शकते.आपल्या भारतीय खाद्य संस्कृती यासाठी पूरक असून ज्वारी, बाजरी, नाचणी, राजगिरा, तांदूळ, विविध डाळी, हरभरा, चवळी, मटकी, वाटाणा, तीळ, जवस, शेंगदाणे, मेथी, पालक, कोथिंबीर, कढीपत्ता आणि हंगामी फळे इत्यादी आपल्या स्वयंपाकघरात मायक्रोबायोमची मेजवानी आधीपासूनच उपलब्ध आहे; परंतु आपण आपले पारंपरिक विविधतेने नटलेले ताट सोडून बाजारात मिळणाऱ्या पॅकेटमधील एकसुरी पदार्थांकडे तर वळत नाही ना, असा प्रश्न प्रत्येकाने स्वतःला विचारला पाहिजे..दही, ताक आणि आंबवलेले पदार्थदररोजच्या जेवणातील दही, ताक आणि काही आंबवलेले पदार्थ आतड्यातील मायक्रोबायोम वाढविण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात. इडली, डोसा, ढोकळा यांसारख्या पदार्थांच्या आंबवण्याच्या प्रक्रियेमुळे त्यांची चव, पचनक्षमता आणि काही पोषणगुण बदलतात. मात्र, शिजवल्यानंतर त्यातील सर्व जिवंत सूक्ष्मजीव टिकतील, अशी काळजी स्वयंपाक करताना घेतली पाहिजे. आजकाल बाजारात रेडीमेड प्रोबायोटिकच्या आकर्षक जाहिरातींचा धुमाकूळ झाला आहे. बाजारातील प्रत्येक ‘प्रोबायोटिक’ उत्पादन उपयुक्त असेलच असे नाही. त्यामध्ये कोणता सूक्ष्मजीव, किती प्रमाणात आणि कोणत्या आजारासाठी परिणामकारक आहे, हे प्रत्येक उत्पादनाबाबत स्वतंत्रपणे सिद्ध करून डॉक्टरांच्या सल्ल्याने घ्यावे.मायक्रोबायोम जपण्यासाठी साधा मंत्रआहारात विविध वनस्पतीजन्य पदार्थ वाढवा, तंतुमय अन्न नियमित घ्या, हंगामी फळे आणि भाज्या निवडा, अतिप्रक्रिया केलेले पदार्थ कमी करा, पुरेसा व्यायाम करा आणि झोप घ्या. प्रतिजैविके डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय घेऊ नका. ही औषधे जीव वाचवतात; पण अनावश्यक वापरामुळे उपयुक्त जिवाणूंची रचनाही बदलू शकतात. आज अनेक कंपन्या घरबसल्या मायक्रोबायोम चाचणी करून ‘तुमच्यासाठी योग्य आहार’ सांगण्याचा दावा करतात; परंतु या चाचण्यांचे चिकित्सकीय महत्त्व अजून मर्यादित आहे. एका नमुन्यातील जिवाणूंची यादी म्हणजे संपूर्ण आरोग्यकुंडली नव्हे. तसेच इतर व्यक्तीची विष्ठा किंवा बाजारातील कोणतीही जिवाणूयुक्त पूड स्वतःहून घेणे धोकादायक ठरू शकते. ‘फीकल मायक्रोबायोटा ट्रान्सप्लांट’सारखे उपचार सध्या निवडक वैद्यकीय परिस्थितीत आणि तज्ज्ञांच्या देखरेखीखालीच केले जातात.आपल्या ताटातील अन्न आपले पोट भरते; पण त्याच वेळी आपल्या आत राहणाऱ्या एका विशाल सूक्ष्म जगालाही पोसते. त्यामुळे पुढच्या वेळी जेवताना केवळ ‘आज प्रथिने किती?’ किंवा ‘कॅलरी किती?’ एवढेच विचारू नका. एक प्रश्न आणखी विचारा - ‘आज मी माझ्या चांगल्या सूक्ष्म मित्रांना काय खाऊ घातले?’कदाचित निरोगी आयुष्याचा मार्ग महागड्या औषधाच्या बाटलीत नसून आपल्या रंगीबेरंगी, विविधतापूर्ण आणि पारंपरिक भारतीय खाद्य ताटातच दडलेला असेल, असे संशोधनाने सिद्ध झाल्यास आश्चर्य वाटायला नको!docnik128@yahoo.comलेखक प्रसिद्ध कॅन्सरतज्ज्ञ आणि बॉम्बे हॉस्पिटलच्या रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभागाचे प्रमुख आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.