Premium|Haircut According To Face Shap: फॅशनच्या दुनियेत हेअरस्टाइल्सचा नवा ट्रेंड

Haircut: या लेखात फेस शेपनुसार योग्य हेअरकट, हेअर कलर आणि हेअर ॲक्सेसरीज कशा निवडाव्यात याचे सविस्तर मार्गदर्शन दिले आहे. स्त्री आणि पुरुष दोघांसाठीही हेअरस्टाइल हा फॅशनमधील महत्त्वाचा भाग असून केसांचा टेक्स्चर, व्हॉल्युम आणि चेहऱ्याचा आकार लक्षात घेऊन हेअरकट निवडणे गरजेचे आहे.
केसांची फॅशन म्हटल्यावर त्यात हेअर कलरचा समावेश असतोच. ट्रेंडिंग कलर किंवा फॅशन कलर्स वापरून केसांना स्टाइल करता येते. विशेषतः लांब केस असतील, तर हायलाइट्स करून किंवा लोलाइट्स करून ट्रेंडी लुक देता येतो.

