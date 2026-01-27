Premium|Haircut According To Face Shap: फॅशनच्या दुनियेत हेअरस्टाइल्सचा नवा ट्रेंड

स्वप्ना सानेकेसांची फॅशन म्हटल्यावर त्यात हेअर कलरचा समावेश असतोच. ट्रेंडिंग कलर किंवा फॅशन कलर्स वापरून केसांना स्टाइल करता येते. विशेषतः लांब केस असतील, तर हायलाइट्स करून किंवा लोलाइट्स करून ट्रेंडी लुक देता येतो..लेटेस्ट ट्रेंड कोणताही असला, तरी ह्या फॅशन इंडस्ट्रीमध्ये रोजच काहीना काही नवनवीन ट्रेंड्स सेट होत असतात. लोक अगदी ट्रॅडिशनल लुकपासून फंकी ॲण्ड हिप्पी लुकपर्यंत सगळे ट्रेंड फॉलो करतात. हेअरस्टाइल हासुद्धा फॅशनमधलाच एक घटक. स्त्रिया आणि पुरुषांची हेअरस्टाइल आणि ग्रूमिंग हा विषय खूप सखोल आहे. त्यात भरपूर प्रयोग करता येऊ शकतात. हेअर फॅशन ॲक्सेसरीज, हेअरकट्स, हेअर ग्रूमिंग प्रॉडक्ट्स यांसारख्या काही गोष्टी पुरुष आणि महिलांमध्ये कॉमन असतात. तर काही प्रॉडक्ट्स खास पुरुषांसाठीच असतात.स्त्री असो अथवा पुरुष, ग्रूमिंगसाठी ‘हायजीन’ हे बेसिक आहे. यामध्ये पर्सनल हायजीन तर असतेच, शिवाय शरीरावरचे जास्तीचे केस बॉडी वॅक्सिंग, शेव्हिंगद्वारे काढणे; कानावरचे केस किंवा नाकाच्या आत जास्त केस असल्यास ते ट्रिम करणे, आयब्रोजला चांगला शेप देणे, नखे व्यवस्थित शेपमध्ये ठेवणे आणि ट्रिम करणे, पायांची व पायांच्या नखांची स्वच्छता ठेवण्यासाठी पेडिक्युअर करणे, या सगळ्या गोष्टी यामध्ये येतात..Premium|Kids Fashion: लहान मुलांच्या फॅशनमध्ये क्रांती: जेन अल्फा पिढीचा प्रभाव.पुरुषांच्या हेअरस्टाइल्सक्लिन शेव्ह करावे की दाढी-मिश्या ठेवाव्यात, हे आपल्या चेहऱ्याला काय सूट होते ते बघून ठरवावे. दाढी-मिश्या ठेवायच्या असल्यास चेहऱ्याच्या शेपप्रमाणे शार्प अँगल दिसेल असा शेप द्यावा.महत्त्वाचा भाग म्हणजे हेअरस्टायलिंग. तुमच्या चेहऱ्याचा शेप आणि केसांच्या टेक्स्चरनुसार योग्य ती हेअरस्टाइल करावी.पुरुषांसाठी अनेक हेअरकट्स आहेत - क्रू कट, क्विफ कट, क्रॉप कट, अंडरकट असे वेगवेगळे हेअरकट्स लोकप्रिय आहेत. मुख्य म्हणजे याला जास्त मेंटेनन्स लागत नाही. या स्टाइल्स कायम ट्रेंडी असतात आणि सगळ्या वयोगटातील पुरुषांना शोभून दिसतात..काही हेअरकट्स केसांचा व्हॉल्युम दिसण्यासाठी केले जातात, उदाहरणार्थ, पोम्पाडोर कट आणि क्विफ कट. यामध्ये पुढचे केस वर करून मागे वळवलेले असतात, त्यामुळे केसांना छान व्हॉल्युम दिसतो.अंडरकट स्टाइल जरा मॉडर्न आणि कॉन्ट्रास्ट लुक देते. यामध्ये वरचे केस लांब आणि बाजूचे केस बारीक कापले जातात. ही एकदम हटके स्टाइल दिसते.छोट्या केसांसाठी क्रॉप कट छान दिसतो, स्टायलिश लुक आणि कमीत कमी मेंटेन करावा लागतो.केसांच्या लांबीनुसार लेयर्ड कट, लाँग लेयर्स किंवा मॅन बन असे हेअरकट्स निवडता येतात. सरळ लांब केस असतील, तर छान शेप देऊन लेयर्स देता येतात किंवा सिम्पल स्ट्रेट कट करून पोनी किंवा बन करता येतो. लांब केस मेंटेन करायला लागतात; चांगला शाम्पू, कंडिशनर आणि अधूनमधून हेअर स्पा केल्यास केस हेल्दी राहतात..लांब कर्ली केस असल्यास सिम्पल कट करून बन किंवा मेस्सी लुक देत येतो. यामध्ये केस छान मॉडर्न आणि ट्रेंडी दिसतात. चांगले कंडिशनिंग करून नुसते मोकळे केसही छान दिसतात.हेअर कलरिंगकेसांची फॅशन म्हटल्यावर त्यात हेअर कलरचा समावेश असतोच. ट्रेंडिंग कलर किंवा फॅशन कलर्स वापरून केसांना स्टाइल करता येते. विशेषतः लांब केस असतील, तर हायलाइट्स करून किंवा लोलाइट्स करून ट्रेंडी लुक देता येतो. ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन, जेट ब्लॅक, ॲश ब्लॉन्ड, ॲश ग्रे, सिल्व्हर हे काही कॉमन कलर्स आहेत, जे ट्रेंडी लुक देतात.शॉर्ट हेअर किंवा लेयर्ड शॉर्टकट हेअर असतील, तर सॉल्ट ॲॅण्ड पेपर लुकही खूपच कूल दिसतो. लांब केसांसाठी कॅरॅमल हायलाइट हटके दिसतात. तसेच कर्ली केसांनाही मस्त ब्लाँड शेड कलर करून एक आगळावेगळा लुक देता येतो..Premium|Men Accessories: पुरुषांच्या फॅशनमध्ये ॲक्सेसरीजची महत्त्वपूर्ण भूमिका.स्त्रियांच्या हेअरस्टाइल्सहेअरकट अर्थातच केसांचे टेक्स्चर, व्हॉल्युम, चेहऱ्याचा आकार आणि कम्फर्ट बघून करायला हवा.लेयर्ड बॉब, पिक्सी कट, फेदर कट, ब्लंट कट, लेयर कट इत्यादी बरेच वेगवेगळे हेअरकट्स ट्रेंडमध्ये आहेत. केसांच्या लांबीनुसार त्यांची निवड करता येते.बहुतांश वेळा स्त्रिया ग्रे कव्हरेजसाठी म्हणजे पांढरे केस झाकण्यासाठी केसांना रंग देतात. पण फॅशन स्टेटमेंटसाठी हायलाइट्स, लोलाइट्स आणि त्यात वेगळे फंकी रंग वापरून हटके आणि बोल्ड लुक देता येतो.हेअर स्टायलिंगमध्ये मेस्सी लुकपण खूप कूल दिसतो. एकंदर आउटफिटनुसार आणि ओकेजननुसार स्टाइल करावी.हेअर ॲक्सेसरीजलांब केसांसाठी हेडबँड्समध्ये भरपूर वैविध्य आहे. फ्रेंच ब्रेड लुकसाठी नागमोडी हेअरबँड्स, क्लॉ क्लिप्स आणि बीड्स क्लिप वापरता येतात.भरपूर बारीक वेण्या घालून त्याला मधे बीड्स क्लिप्स लावता येतात.सॉफ्ट सिल्की केसांना कर्ली, नागमोडी हेअरबँड्स एकदम स्टायलिश लुक देतात.पोनीटेल किंवा बन बांधण्यासाठी वेगवेगळे हेअर टाइज बाजारात उपलब्ध आहेत..हेअर फॅशनमध्ये ट्रेंडिंग ॲक्सेसरी म्हणजे, हेअर एक्स्टेन्शन्स. महिलांसोबत पुरुषदेखील हेअर स्टायलिंग आणि फॅशन फॉलो करतात आणि हेअर एक्स्टेन्शन हे एक महत्त्वाचे स्टाइल स्टेटमेंट आहे.ट्रॅडिशनल लुकसाठी डेकोरेट केलेला हेअर बन, तसेच कर्ली किंवा स्ट्रेट जसे हवे तसे हेअर एक्स्टेन्शन असतात. हे सगळे वेगवेगळ्या कलर्समध्ये मिळतात. त्याशिवाय पर्ल्स, फ्लोरल, मेटल, स्टोन्स, कुंदन इत्यादींमध्ये सुंदर गजरे किंवा हेअर क्लिप्स उपलब्ध आहेत.कॅज्युअल लुकसाठी आकर्षक हेअरबँड्स, स्कार्फ्स, क्लॉ क्लिप्स, बीड्स क्लिप्स, हेअर टाइज अशा बऱ्याच हेअर ॲक्सेसरीज बाजारात उपलब्ध आहेत. तुमच्या गरजेनुसार, ओकेजननुसार त्याची निवड करू शकता.स्वप्ना साने नागपूरस्थित कॉस्मेटॉलॉजिस्टआणि ब्यूटी थेरपिस्ट आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.