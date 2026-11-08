Premium|Himalyan Glacier System : हाम्टा हिमनदी; हिमालयातील दोन वेगळ्या जगांना जोडणारा बर्फाचा पूल

उमेश झिरपे - umzirpe@gmail.comहाम्टा हिमनदी आपल्याला हिमालयाचा एक वेगळा पैलू दाखवते, विविधतेचा. ती सांगते की हिमालय एकसारखा नाही, तर अनेक जगांचा संगम आहे. एका बाजूला पाणी, हिरवाई आणि जीवन; दुसऱ्या बाजूला कोरडेपणा, कठोरता आणि शांतता आणि या दोन टोकांना जोडणारा हा बर्फाचा पूल म्हणजे हाम्टा हिमनदी. ती लहान आहे, पण तिचं महत्त्व मोठं आहे. ती शांत आहे, पण तिच्या माध्यमातून दोन वेगवेगळ्या जगांचा संवाद घडतो. म्हणूनच हाम्टा हिमनदी ही केवळ एक हिमनदी नाही; ती हिमालयाच्या विविधतेचं जिवंत प्रतीक आहे.हिमालयाकडे आपण अनेकदा एकसंध पर्वतरांग म्हणून पाहतो. पण प्रत्यक्षात हिमालय हा एकसारखा नाही; तो सतत बदलणारा, विविध रूपांनी भरलेला प्रदेश आहे. काही ठिकाणी हिरवीगार दरी, काही ठिकाणी कोरडा, वाळवंटी भूभाग, तर काही ठिकाणी बर्फाच्छादित शिखरं हे सगळं एका मर्यादित अंतरात बदलताना दिसतं. या बदलाचा सर्वात प्रभावी अनुभव घ्यायचा असेल, तर हिमाचल प्रदेशातील हाम्टा पास आणि त्याच्या परिसरातील हिमनदीकडे पाहावं लागतं.हाम्टा हिमनदी ही एखाद्या एकाच विशाल बर्फपट्ट्यासारखी नाही. ती लहान, विखुरलेली पण अत्यंत महत्त्वाची हिमनदी प्रणाली आहे, जी कुल्लूच्या हिरव्या खोऱ्याला आणि स्पितीच्या कोरड्या, उंच प्रदेशाला जोडते. मनालीपासून सुरू होणारा हाम्टा पास ट्रेक हा हिमालयातील सर्वांत वैशिष्ट्यपूर्ण ट्रेकपैकी एक मानला जातो. सुरुवातीला दाट जंगलं, हिरवी कुरणं आणि पाण्याचे स्वच्छ प्रवाह दिसतात. हा भाग पर्जन्यमानाने समृद्ध आहे. पण जसजसं आपण वर चढत जातो, तसतसा भूभाग बदलू लागतो. हाम्टा पास ओलांडल्यानंतर अचानक दृश्य पूर्णपणे बदलतं, हिरवाई नाहीशी होते, खडकाळ, कोरडा आणि वाळवंटी प्रदेश सुरू होतो. हा बदल केवळ दृश्यात्मक नाही; तो हवामान, भूगोल आणि हिमनदी प्रणालीतील फरक दाखवतो..या संपूर्ण संक्रमणात हाम्टा हिमनदी महत्त्वाची भूमिका बजावते. उंच भागात साठलेला बर्फ वितळतो आणि खालील प्रवाहांना पाणी पुरवतो. एका बाजूला कुल्लू खोऱ्यातील समृद्ध जलव्यवस्था, तर दुसऱ्या बाजूला स्पितीतील मर्यादित पाणीस्रोत, या दोन्हींच्या मध्ये ही हिमनदी एक दुवा म्हणून काम करते. हाम्टा हिमनदीच्या पृष्ठभागावर मोराइन, सैल बर्फ आणि काही ठिकाणी उघडा खडक दिसतो. ही हिमनदी आकाराने लहान असली तरी तिचं स्वरूप अत्यंत गतिमान आहे. या भागात चालताना क्रेव्हासेसही काही ठिकाणी दिसतात. हिमनदीतील ताणामुळे तयार होणाऱ्या या भेगा तिच्या जिवंतपणाचा पुरावा असतात. हाम्टा परिसरात उभं राहिलं की एक गोष्ट स्पष्ट जाणवते, हिमालयातील बदल अत्यंत जलद आणि ठळक असतात. काही किलोमीटरमध्येच हवामान, वनस्पती आणि भूगोल पूर्णपणे बदलतो.हाम्टा हिमनदीच्या संदर्भात सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तिचं ‘ट्रांझिशन झोन’मध्ये असणं. हिमालयात बहुतांश हिमनद्या एखाद्या ठराविक हवामान पट्ट्यात असतात, जिथे पर्जन्यमान जास्त असतं किंवा जिथे कोरडेपणा जास्त असतो. पण हाम्टा परिसरात हे दोन्ही टोकं अत्यंत जवळ येतात. कुल्लू खोऱ्यातील आर्द्र, पावसाळी वातावरण आणि स्पिती खोऱ्यातील कोरडं, थंड वाळवंटी हवामान या दोन्हींच्या सीमेवर ही हिमनदी अस्तित्वात आहे.यामुळेच येथे हिमनदीच्या वर्तनात एक वेगळाच गुंतागुंतीचा समतोल दिसतो. एका बाजूला पर्जन्यमानामुळे हिमसाठा वाढतो, तर दुसऱ्या बाजूला कोरड्या हवेमुळे आणि तीव्र सूर्यप्रकाशामुळे वितळण्याचा वेगही जास्त असतो. या दोन्ही प्रक्रियांमधील संतुलन सतत बदलत राहतं..हाम्टा पासच्या वरच्या भागात उभं राहिलं की एकाच वेळी दोन वेगळ्या जगांचं दर्शन होतं. कुल्लूकडील बाजू हिरवी, मऊ आणि जीवनाने भरलेली दिसते, तर स्पितीकडील बाजू खडकाळ, उघडी आणि शांत. या दोन्हींच्या मध्ये पसरलेली हिमनदी म्हणजे या दोन हवामान प्रणालींमधील एक नैसर्गिक दुवा आहे.हाम्टा हिमनदीच्या पृष्ठभागावर दिसणारे दगडमातीचे थर म्हणजे मोराइन. पण येथे या मोराइनचा पॅटर्न वेगळा दिसतो. काही ठिकाणी ते दाट साचलेले असतात, तर काही ठिकाणी पूर्णपणे उघडा बर्फ दिसतो. यामागे कारण म्हणजे वेगवेगळ्या भागांमध्ये होणाऱ्या वितळण्याचा फरक. या हिमनदीवर चालताना आणखी एक वैशिष्ट्य जाणवतं, पाण्याचा आवाज. लहान लहान वितळणारे प्रवाह एकत्र येत असतात. काही ठिकाणी हे पाणी बर्फाखाली वाहतं, तर काही ठिकाणी ते अचानक बाहेर येतं. यामुळे हिमनदीच्या आत सतत हालचाल सुरू असल्याची जाणीव होते. हाम्टा परिसरातील क्रेव्हासेस जरी खुम्बूसारख्या मोठ्या नसल्या, तरी त्या अत्यंत धोकादायक असू शकतात. कारण त्या अनेकदा बर्फाच्या पातळ थराखाली लपलेल्या असतात. त्यामुळे या भागात चालताना अत्यंत काळजी घ्यावी लागते. या हिमनदीचा अभ्यास करताना एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात येते, लहान हिमनद्या हवामान बदलासाठी अत्यंत संवेदनशील असतात. मोठ्या हिमनद्यांमध्ये बदल दिसायला वेळ लागतो, पण हाम्टासारख्या हिमनद्यांमध्ये बदल लवकर दिसतात.गेल्या काही वर्षांत या भागात हिमसाठ्यात घट झाल्याची नोंद आहे. काही ठिकाणी जिथे पूर्वी वर्षभर बर्फ टिकून राहायचा, तिथे आता उन्हाळ्यात पूर्णपणे खडक दिसतो. या बदलांचा परिणाम केवळ हिमनदीपुरता मर्यादित राहत नाही. खालील प्रवाह, वनस्पती आणि स्थानिक परिसंस्था यावरही त्याचा परिणाम होतो. हाम्टा पास परिसरातील वनस्पतींचं वितरणही या बदलांमुळे प्रभावित होत आहे. कुल्लूच्या बाजूला दाट गवताळ कुरणं आणि विविध वनस्पती दिसतात, तर स्पितीकडील बाजूला विरळ, कोरड्या हवामानाशी जुळवून घेतलेल्या वनस्पती दिसतात..या दोन परिसंस्थांच्या मध्ये हिमनदी एक संतुलन राखण्याचं काम करते. हाम्टा हिमनदीचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे तिचा ट्रेकिंग अनुभव. हिमालयात नव्याने येणाऱ्यांसाठी हा ट्रेक एक “कम्प्लीट हिमालय पॅकेज” मानला जातो. काही दिवसांतच जंगल, नदी, हिमनदी, उंच पास आणि वाळवंटी प्रदेश हे सगळं अनुभवता येतं. या प्रवासात हिमनदी केवळ एक ठिकाण नसते; ती एक प्रक्रिया असते. आपण चालत चालत तिच्या दिशेने जातो, आणि एका टप्प्यावर ती अचानक समोर उभी राहते, शांत, पांढरी आणि भव्य. हाम्टा हिमनदीकडे पाहताना आणखी एक गोष्ट जाणवते, प्रकाशाचा प्रभाव. सकाळच्या वेळी बर्फावर पडणारा निळसर प्रकाश आणि संध्याकाळी उमटणाऱ्या केशरी छटा या बदलांमुळे हिमनदीचं रूप सतत बदलत राहतं.हवामान बदलाचा परिणाम या हिमनदीवरही दिसतो. लहान हिमनद्या मोठ्या हिमनद्यांपेक्षा अधिक संवेदनशील असतात. त्यामुळे तापमानातील बदलांचा परिणाम त्यांच्यावर अधिक वेगाने होतो. लहान हिमनद्या दुर्लक्षित राहतात, पण त्यांचं महत्त्व तितकंच मोठं असतं. त्या स्थानिक जलस्रोत टिकवतात, परिसंस्था सांभाळतात आणि मोठ्या हिमनदी प्रणालींना पूरक ठरतात. हाम्टा हिमनदी आपल्याला हिमालयाचा एक वेगळा पैलू दाखवते, विविधतेचा. ती सांगते की हिमालय एकसारखा नाही, तर अनेक जगांचा संगम आहे. एका बाजूला पाणी, हिरवाई आणि जीवन; दुसऱ्या बाजूला कोरडेपणा, कठोरता आणि शांतता आणि या दोन टोकांना जोडणारा हा बर्फाचा पूल म्हणजे हाम्टा हिमनदी. ती लहान आहे, पण तिचं महत्त्व मोठं आहे. ती शांत आहे, पण तिच्या माध्यमातून दोन वेगवेगळ्या जगांचा संवाद घडतो. म्हणूनच हाम्टा हिमनदी ही केवळ एक हिमनदी नाही; ती हिमालयाच्या विविधतेचं जिवंत प्रतीक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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