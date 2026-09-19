Premium|Understanding Elephants and Coexistence : ‘हाथी को जानो’ पुस्तकातून हत्तींचे वर्तन आणि सहअस्तित्वाचा धडा

विनोद राऊतवन्यजीव अभ्यासक केदार गोरे आणि दिव्या कलसी यांनी लिहिलेले ‘हाथी को जानो’ हे सचित्र पुस्तक नुकतेच प्रकाशित झाले आहे. पर्यावरण कार्यकर्ते आणि सॅंक्च्युरी नेचर फाउंडेशनचे संस्थापक-संपादक बिट्टू सहगल यांनी या पुस्तकाची प्रस्तावना लिहिली आहे. या पुस्तकाच्या निर्मितीत देशाच्या हत्ती प्रकल्पाचे प्रमुख रमेश पांडे, मध्य प्रदेशच्या प्रधान मुख्य वन्यजीव संरक्षक डॉ. समिता रजौरा तसेच दी कॉर्बेट फाउंडेशनच्या अध्यक्षा रिना खटाऊ यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.कॉर्बेट फाउंडेशनने प्रकाशित केलेल्या या पुस्तकाचा मुख्य उद्देश हत्तींबद्दल व्यापक आणि शास्त्रीय माहिती देणे हा आहेच; मात्र त्याबरोबरच मध्य प्रदेशातील बांधवगड व्याघ्र प्रकल्पाच्या परिसरात आणि आसपास राहणाऱ्या तरुणांना व स्थानिक समुदायांना हत्तींचे वर्तन, त्यांच्यासोबत सुरक्षितपणे सहअस्तित्वाने राहण्याचे महत्त्व आणि त्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना समजावून देणे, हा या पुस्तकाचा महत्त्वाचा हेतू आहे. हत्तीला समजून घेण्यासाठी हे पुस्तक निश्चितच उपयुक्त ठरते. पुस्तकात बांधवगड परिसरातील हत्ती-मानव संघर्षाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला आहे. गेल्या दशकात या संघर्षामुळे शेती आणि घरांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून काही जणांना आपला जीवही गमवावा लागला आहे. काही ठिकाणी हत्तींना मारण्याचे प्रयत्नही झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर बांधवगड परिसरातील हत्ती-मानव संघर्षाची केस स्टडी या पुस्तकात मांडण्यात आली आहे..लांबलचक सोंड, रेखीव सुळे, डौलदार चाल आणि आपल्या पारंपरिक कथा-उत्सवांमधील हत्तीचे महत्त्वाचे स्थान यामुळे लहानपणापासूनच हत्ती हा प्रत्येकाच्या कुतूहलाचा आणि आकर्षणाचा विषय राहिला आहे. मात्र, हत्ती हा वन्यजीव परिसंस्थेतील अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. मात्र, सुळे आणि विविध कारणांसाठी हत्तींची शिकार अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. त्यातच दिवसेंदिवस कमी होत चाललेले जंगल आणि घटता अधिवास यामुळे हत्ती मानवी वस्त्यांच्या जवळ येऊ लागले आहेत. त्यातून हत्ती-मानव संघर्षाची समस्या अधिक तीव्र होत आहे. या पार्श्वभूमीवर हत्तींचे वर्तन, त्यांची गरज आणि त्यांच्या संवर्धनाचे महत्त्व समजून घेणे आज कधी नव्हे इतके गरजेचे ठरले आहे. हत्तींचे विविध प्रकार कसे ओळखावेत, तसेच त्यांच्याबद्दलचे गैरसमज कसे दूर करावेत, या उद्देशाने लिहिलेले हे पुस्तक मुलांची उत्सुकता वाढवते आणि त्यांना हत्तींच्या अद््भुत जगाची सफर घडवते.आशियाई हत्ती ही जंगल परिसंस्थेतील महत्त्वाची प्रजाती असून ती परिसंस्थेच्या रचनेत आणि कार्यप्रणालीत महत्त्वाची भूमिका बजावते. बियांचा प्रसार, वनस्पतींचे पुनरुत्पादन आणि अधिवासामध्ये होणारे बदल यामध्ये हत्तींचे महत्त्वपूर्ण योगदान असते. जगातील आशियाई वन्य हत्तींची सर्वांत मोठी संख्या भारतात आढळते. देशात वन्य हत्तींची संख्या २२,४४६ आहे. मात्र, अधिवासाचा ऱ्हास आणि त्याच्या आवासाचे विखंडन, पायाभूत सुविधांचा विकास, जमिनीच्या वापरातील बदल आणि हालचालींच्या मार्गांमध्ये होणारे अडथळे यामुळे हत्तींवर दबाव निर्माण होत आहे. त्यांचे नैसर्गिक अधिवास मानवी वस्ती आणि मानवी वापराच्या क्षेत्रांशी अधिकाधिक जोडले जात असल्याने मानव-हत्ती संघर्षाच्या घटना घडू शकतात. त्यातून पिकांचे आणि मालमत्तेचे नुकसान, जखमी होणे तसेच मानव आणि हत्ती या दोघांच्याही जीवितहानीच्या घटना घडत आहेत..Latest Marathi News Update : राज्यासह देशभरात दिवसभरात काय काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर... .महत्त्वाचे म्हणजे, हत्तींचा सामना झाल्यास सुरक्षितपणे कसे वागावे, याबाबतही या पुस्तकात व्यावहारिक संदेश देण्यात आले आहेत. त्या वेळी काय करावे? काय करू नये? अशा महत्त्वाच्या सचित्र टिप्स दिल्या आहेत. जंगली हत्तींना खायला देणे टाळावे, हत्तींचा वावर टाळायचा असेल तर आपला परिसर स्वच्छ ठेवावा तसेच हत्तींना पाणी पिण्यासाठी नैसर्गिक जलाशयांमध्ये कुठलेही अडथळे आणू नयेत, अशा छोट्या छोट्या टिप्स या पुस्तकात आहेत. अगदी पाठ्यपुस्तकाप्रमाणे धडा संपल्यानंतर प्रश्नोत्तरे वा चित्र रंगवणे अशा सर्व गोष्टीही त्यात आहेत.हत्तीसंदर्भात वेगवेगळे पदर उलगडताना ‘हाथी को जानो’ हे पुस्तक त्यांना कशा प्रकारे संरक्षित करावे, या संदर्भात अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी आपल्याला सांगते. भारतीय जनमानसात, आपल्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक उत्सवात हत्ती हा महत्त्वाचा भाग आहे. साधारणतः हत्तीचे वय सरासरी ५० ते ६० वर्षे असते. मात्र, हत्ती मुळात जंगली प्राणी असून ते जंगलात अधिक आरोग्यदायी व सुरक्षित असतात. जर त्यांना बांधून ठेवले तर त्यांच्या आरोग्य-मानसिक त्रासापासून अनेक प्रश्न उद्भवतात व त्यातून हत्तीचे सरासरी आयुष्यमान घटते.हत्ती हे वन्यप्राणी संरक्षण कायद्याच्या शेड्युल एकमध्ये मोडतात. हत्तींना सर्वाधिक कायदेशीर संरक्षण मिळाले आहे. हत्तींच्या सुळ्यासाठी त्यांची कायम शिकार केली जाते. या परिस्थितीत हत्तीचे संरक्षण कसे कराल, या संदर्भात विस्तृत माहिती या पुस्तकात मिळते. भारतात हत्तीचे १५० कॉरिडोर आहेत. हत्तीच्या अखंड प्रवासासाठी तसेच नागरी भागाशी त्यांचा संपर्क न येऊ देणे तसेच हत्तींच्या गटाचा आणि त्यांच्या कुटुंबीयांशी संपर्कासाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हत्ती जेव्हा प्रवास करतात, तेव्हा बिया पसरवत जातात, ज्यामुळे जंगलक्षेत्रात वाढ होते. अलीकडे हत्ती संरक्षणासाठी ‘हाथी मित्र दलाची’ निर्मिती करण्यात आली आहे. या माध्यमातून हत्तींना ट्रॅक करणे, गावाजवळ हत्ती आल्यास गावकऱ्यांना अलर्ट करणे, हत्ती व मानव संघर्ष कमी करणे इत्यादी महत्त्वाचे काम केले जात आहे..हत्ती संवर्धन अधिक सोपे, मनोरंजक आणि कृतीशील पद्धतीने लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. ‘हाथी को जानो’ हे पुस्तक वाचकांना हत्तींचे शरीरशास्त्र, वर्तन, अधिवासाच्या गरजा आणि त्यांच्यासमोरील धोक्यांची माहिती व जाणीव करून देते. त्याचबरोबर वन्यजीवांबद्दल सहानुभूती आणि जबाबदार दृष्टिकोन विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहन देते.आपण भारतीय हत्तींना कशा प्रकारे संरक्षण देऊ शकतो, त्यांच्यासोबत सहअस्तित्व कसे राहू शकते, आपण एली-फ्रेंडली कसे होऊ शकतो, याबद्दल पुस्तकात लहान मुलांशी एक प्रकारे संवाद साधला आहे. हे पुस्तक हत्तीची माहिती तर देते. मात्र, लहान मुलांसोबत त्यांच्या भाषेत संवाद साधते. प्रत्येक धड्यामागे उजळणीही दिली आहे. प्रश्नोत्तरे, चित्र रंगवणे यामुळेलहान मुलांना पुस्तक आपलेसे करते. त्यामुळे लहानपणापासून ‘हाथी मेरे साथी’ होण्याचा प्रवास सुरू करण्यासाठी हे पुस्तक अत्यंत महत्त्वाचे ठरते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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