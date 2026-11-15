Premium|Health Emergency : नवी उमेद...!

प्रताप पवार - saptrang@esakal.comआयुष्यात काही प्रसंगांचा आपल्याला कधीच विसर पडत नाही. मात्र जिव्हाळ्याच्या व्यक्तींच्या सहवासाने अशा प्रसंगांतून आपण सहजतेने बाहेर पडतो. खरोखरच त्यातून काळाचा महिमा आपल्या ध्यानात येतो.या अनुभवाची सुरुवात रविवारी म्हणजे १ नोव्हेंबरला झाली. जवळच्या मित्राने आग्रहाने दुपारी जेवणाचे आमंत्रण दिले होते. अर्थात, अशा वेळी आणखी २-४ जोडपी येणार हे गृहित असते. आमचा वेळ छान गेला. गप्पा, चेष्टा वगैरेंमध्ये वेळ कसा गेला ते समजले नाही. तृप्त मनाने दुपारी अडीचच्या सुमाराला आम्ही सर्व बाहेर पडलो. निघताना मित्राच्या मुलीने माझ्याकडे पाहात उद्गार काढले, ‘काका तुम्ही १० वर्षांनी तरुण दिसताय!’ कोणाला असा शेरा आवडणार नाही? मी तिचे कौतुकास्पद आभार मानून मोटारीत बसलो. सायंकाळ छान गेली.सोमवार ते गुरुवार माझे कार्यक्रम सुरूच होते. परंतु थकवा वाढत चालला होता. थोडे चालले तरी दम लागत होता. आमच्याकडे आजी आणि वडील यांना दमा होता. दोघांचेही निधन त्यामुळे झाले. यामुळे मला दम्याबद्दल शंका आली. मी माझ्या डॉक्टरांना भेटलो. त्यांनी तपासणी केल्यावर ‘सर्व काही ठीक आहे. कोणत्याही औषधाची गरज नाही,’ असे सांगितले. हे सर्व ५ नोव्हेंबरला म्हणजे वसुबारसेच्या दिवशी झाले. दिवाळीच्या शुभेच्छा यायला सुरवात झाली होती. त्या दिवशी संध्याकाळी सुद्धा माझी एक मीटिंग झाली. दुपारी थोडी झोप काढली होती. सायंकाळ नातवंडे, मृणाल, अभिजित, अश्विनी बरोबर छान गेली..रात्री जेवण्याची फारशी इच्छा नव्हती. तरी दोन घास खाल्ले. बिछान्यात लोळत मुलांशी गप्पा मारल्या. रात्री दहानंतर सवयीप्रमाणे वाचत बसलो. आयपॅडवर आवडती गाणी सुरू होती. झोप आल्यावर पूर्ण आडवा होऊन पडलो. परंतु ध्यानात आले की श्वास घेता येत नाहीये. दम लागतोय. मग मागे उश्या वगैरे घेऊन प्रयत्न केला तरी तेच. जेव्हा बसलो तेव्हाच श्वास घेता येत होता. हे जरा चमत्कारिक वाटले. पुढचे तास-दीड तास झोपण्याचे सर्व प्रयत्न केले, परंतु बसल्याशिवाय श्वास घेता येत नव्हता. रात्रीचे साडेबारा वाजले होते. शंका आली म्हणून रक्तदाब, नाडी मोजण्याचे यंत्र घेतले. रक्तदाब तर ठीक होता. परंतु नाडी मात्र जी सर्वसाधारणपणे ७०-७५ असे ती ११५ दाखवत होती. मग ध्यानात आले असे पूर्वी कधी झाले नव्हते. आता डॉक्टरांना फोन करण्यावाचून उपाय नव्हता. खूप संकोच वाटत होता. परंतु शेवटी मी त्यांना फोन करून उठविले व रक्तदाब, नाडी याबद्दल सांगितले. ते म्हणाले, ‘‘लगेच जोशी हॉस्पिटलमध्ये या.’’ त्यांच्याबरोबर आणखी दोन डॉक्टर मला या बाबतीत नेहमी तपासतात, त्या दोघांनाही फोन केले. अभिजितने लगेच गाडीतून जोशी हॉस्पिटल गाठले. व्हीलचेअर आणि अतिदक्षता विभागात खोली तयारच होती. सर्व सोपस्कार सुरू झाले. डॉक्टर म्हणाले, ‘‘तुम्ही वेळेवर दाखल झाला आहात.’’ तास दीड तासात मला उत्साह वाटायला लागला. डोक्यात उद्याच्या मीटिंग्जबद्दल विचार सुरू झाले. विद्यार्थी सहाय्यक समितीमध्ये उद्योगशीलतेबद्दल काय आणि कसे करावे हा विषय होता. कार्यक्रमाची वेळ ७ नोव्हेंबरला सकाळी १०.३० वाजता ठरली होती. (मी असा विचार केला की डोके तर शांत आहे हृदयातील गडबड डॉक्टर पाहताहेत) मी एक कागद आणि पेन मागवला. सर्व गोष्टी लिहून काढल्या. व्हॉट्सॲपवर सर्वांना फोटो कॉपी पाठवली आणि विनंती केली की ६ तारखेला सायंकाळी साडेचार वाजता झूम कॉलवर भेटता येईल का?.Premium|Money and Financial Freedom : पैसा कमावण्यासोबत बचत आणि योग्य खर्चाचे नियोजनही महत्त्वाचे.सकाळी सर्वांकडून मान्यता आली आणि त्याप्रमाणे आमची चर्चा साडेचार वाजता सुरू झाली. मी माझा व्हिडिओ कॅमेरा बंद करून ठेवला होता. नाहीतर अंगातील कपडे पाहून मी हॉस्पिटलमध्ये आहे हे त्यांना समजले असते. माझी नात बरोबर होती. तिने मिस्कीलपणे मला हात जोडून नमस्कार केला. ती म्हणाली, ‘‘धन्य आहे तुमची आजोबा!’’ मी पण तिला हसून प्रतिसाद दिला. आमची समितीची चर्चा संपल्यावर एका नर्सने मला नसेतून एक इंजेक्शन देणे आवश्यक आहे असे सांगितले. अर्थात त्याला मी संमती दिली. ती म्हणाली, साहेब हे करताना बऱ्यापैकी दुखेल. मी म्हटलं, मला ते मान्य आहे. जवळ उभी असलेली नात माझे डोके दाबत होती. तिचा स्पर्श म्हणजे Divine अर्थात सर्व विसरायला लावणारा होता. कारण त्यात प्रेम, आपुलकी सर्व काही होते. माझे सर्व लक्ष त्या स्पर्शाकडे होते. नर्सने सांगितले, ‘‘इंजेक्शन दिले आहे.’’ मी म्हटले, ‘‘अरे मला कळलेपण नाही.’’ नर्स हसत हसत उद्गारली, ‘‘कसे कळेल? तुम्ही नातीच्या प्रेमाच्या वर्षावात पूर्णपणे बुडून गेला होतात.’’ खरंच होतं ते.आमचं पहिलं नातवंडं. नात २-३ वर्षाची असताना मी सकाळी योगासने वगैरे करून शारीरिक व्यायाम करीत असे. अगदी घामाघूम होई पावेतो. पत्नी भारतीकडून नात एक नॅपकिन घेत असे व माझा व्यायाम संपल्यावर माझ्या चेहऱ्यावरील, मानेवरील घाम पुसत असे. भारतीच्या आणि माझ्या कौतुकाची नजर अर्थात तिला कधीच समजली नाही. त्याचबरोबर माझी ती ४-५ मिनिटे मला जणू स्वर्गानंदात नेऊन सोडत असत. नातवंडे म्हणजे दुधावरची साय असे आपण का म्हणतो याचे ते प्रतीक होते..७ तारखेलाच सर्व काही सुरळीत झाले होते. आता घरी जायची घाई झाली होती. परंतु सर्व डॉक्टरनी एकमताने अजून २४ तास येथेच राहावे असे सुचवले. अर्थात त्यांचा निर्णय अंतिम होता. ८ तारखेला सकाळी नऊच्या आधी मी सहज तेथून निघेन असे ठरले होते. सर्वसाधारणपणे बरे झालेल्या रुग्णाला रुग्णालयातून कधी बाहेर पडतो आणि घरी जातो, याची ओढ लागलेली असते. परंतु एका डॉक्टरांनी पाहिल्याशिवाय आणि आवश्यक त्या सूचना दिल्याशिवाय जायचे नाही असे ठरले होते. अर्थात त्यांना उशीर झाल्याने मी १२ च्या सुमाराला तेथून बाहेर पडलो.जेवण वगैरे सर्व गोष्टी नेहमीप्रमाणे सुरू झाल्या. सायंकाळी साडेचारच्या सुमारास थोडीशी झोप काढल्यावर विचारचक्र सुरू झाले. आमच्या मीटिंगसाठी आमच्या एक विश्वस्त डॉ. ज्योती गोगटे यांना मी फोन केला. म्हटले, तुम्ही पाठवलेले मुद्दे मी आपल्या चर्चेआधी वाचले नव्हते. त्याबद्दल क्षमस्व. त्यावर साहजिकच त्या म्हणाल्या, ‘‘आपली चर्चा तर छान झाली. मी समजू शकते.’’ मग मला त्यांची चेष्टा करण्याची इच्छा झाली.मी म्हटले, ‘‘आपल्या झूम मीटिंगमध्ये माझा कॅमेरा मी बंद करून ठेवला होता आणि तुमचे मुद्दे वाचायला वेळ मिळाला नाही. आता त्याचे कारण सांगू?’’ ‘‘अगदी अवश्य.’’ त्या उद्गारल्या. मी म्हटलं, ‘‘त्या वेळी मी अतिदक्षता विभागात झोपून होतो. ते तुम्हा सर्वांना कळू नये म्हणून मी कॅमेरा बंद ठेवला होता.’’ त्या म्हणाल्या, ‘‘अहो किती कमाल आहे! आम्हाला एक टक्काही शंका आली नाही.’’ आम्ही दोघेही हसत होतो.एक गोष्ट आठवली. ८ तारखेला हॉस्पिटलमधून बाहेर पडायला उशीर होत होता. दरम्यान ११.३० वाजून गेले होतो. मृणालचा फोन आला, ‘‘बाबा उशीर का होतोय?’’ मी कारण सांगितले. आता बारा वाजायला काही मिनिटे राहिली होती. मनात विचार येऊ लागले. अहो, डॉक्टर आता वाजले की बारा! सहाची वेळ (गाडी) गेली, नवाची वेळ (गाडी) गेली आता बाराची वेळ (गाडी) आली! जाऊद्याना घरी, आता वाजले की बारा. मनात माझे मला हसू येत होते.तेवढ्यात डॉक्टर आले आणि ५ मिनिटात अस्मादिकांनी खोली सोडली. मी हॉस्पिटलमध्ये भरती झालो आणि सायंकाळी आमची समितीची चर्चा झाली. त्या दिवशी तिथीनुसार माझा वाढदिवस होता, हे फक्त घरी सर्वांना माहीत होते. मनात म्हटलं, आयुष्यात असाही एक वाढदिवस साजरा झाला! आपण ‘काळाचा महिमा’ असं म्हणतो. त्याचा प्रत्यक्ष प्रत्यय आला. आशा आहे, तुम्ही याबाबत सहमत व्हाल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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