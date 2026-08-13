Premium|Healthy Ageing : वृद्धत्व म्हणजे आजार नव्हे; ९० वर्षांच्या वारकरी आजीने शिकवले निरोगी आयुष्याचे गमक

डॉ. दिलीप निकम - sakal.avtaran@gmail.comधकाधकीच्या जीवनात मन-शरीर सुदृढ ठेवण्याची गरज आहे. योग्य जीवनशैली स्वीकारल्यास आजारांचा धोका कमी करता येतो. मात्र, त्यासाठी स्वतःला आनंदी ठेवण्याची गरज आहे आणि ती कला उलगडून दाखवणार आहेत प्रसिद्ध कॅन्सरतज्ज्ञ आणि बॉम्बे हॉस्पिटलच्या रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभागाचे प्रमुख डॉ. दिलीप निकम, आजपासून आपल्या पाक्षिक सदरातून...मित्राचा ‘इंस्टा’वरील पंढरपूर वारीतील अनुभव त्याच्याच शब्दांत सांगायचा तर, त्या व्हिडिओमध्ये हजारो वारकऱ्यांच्या गर्दीत ९० वर्षांची एक आजी दिसते... अंगावर भगवी साडी, एका हातात काठी, पाठीवर छोटीशी पिशवी, गळ्यात रुद्राक्षांची माळ, डोळ्यांवर तुटलेला चष्मा, पाठ थोडी वाकलेली... पण डोक्यावर भक्तीची तुळस मात्र ताठ उभी. मुखात ‘राम कृष्ण हरी... राम कृष्ण हरी...’चा गजर करत ती विठुरायाच्या दर्शनासाठी दिंडीतून चालत होती. तिची अनवाणी पावलेही जणू भक्तीच्या ऊर्जेने भारलेली होती. आजीबाईच्या चेहऱ्यावर सुरकुत्या सोडल्या; तर वृद्धत्वाचा कुठलाही पुरावा नाही. वय ९० तिने सांगितले म्हणून खरे मानायचे; पण तिचा उत्साह कुठल्याही विशीतल्या तरुणीला लाजवेल असाच! म्हणूनच त्या आजीत मला वृद्धत्व म्हणजे आजार नव्हे; तर निरोगी आयुष्याकडे पाहण्याचा नवा दृष्टिकोन सांगणारी विठू माऊली दिसली!.‘कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः’ - ईशोपनिषद (अर्थ : कर्मशील राहून शंभर वर्षे जगण्याची इच्छा बाळगा.)भारतीय संस्कृतीत दीर्घायुष्य ही केवळ आयुष्याची लांबी नसून, निरोगी शरीर, प्रसन्न मन आणि सक्रिय जीवन यांचे प्रतीक मानले गेले आहे. आज वैद्यकीय विज्ञानही याच विचाराला दुजोरा देते. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यूएचओ) मते, ‘निरोगी वृद्धत्व’ म्हणजे वय वाढत असताना शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक क्षमता टिकवून ठेवणे. दुर्दैवाने, आपल्या समाजात अजूनही एक मोठा गैरसमज आहे - ‘वृद्धत्व म्हणजे आजार.’ साठ वर्षे पूर्ण झाली, की मधुमेह, रक्तदाब, सांधेदुखी, विस्मरण, हृदयविकार किंवा कॅन्सर होणारच, अशी अनेकांची धारणा असते. प्रत्यक्षात हे पूर्णपणे खरे नाही. वय वाढणे ही नैसर्गिक, निरंतर आणि हळूहळू चालणारी प्रक्रिया आहे; परंतु आजार होणे हा त्याचा अपरिहार्य परिणाम नाही.वृद्धत्व म्हणजे नेमके काय?जन्मापासून आपल्या शरीरातील प्रत्येक पेशी सतत बदलत असते. कालांतराने पेशींची दुरुस्ती करण्याची क्षमता कमी होत जाते. स्नायूंची ताकद कमी होते, हाडांची घनता घटते, त्वचेची लवचिकता कमी होते आणि चयापचयाची गती मंदावते. हे बदल नैसर्गिक आहेत. परंतु, अशा बदलांचा अर्थ असा नाही, की व्यक्ती आजारी आहे. अनेक ज्येष्ठ नागरिक नव्वदीतही नियमित चालतात, प्रवास करतात, समाजकार्य करतात आणि मानसिकदृष्ट्या सक्रिय असतात. यावरून स्पष्ट होते, की वय हा फक्त आकडा आहे; आरोग्य हा जीवनशैलीचा परिणाम आहे...नवीन तंत्रज्ञानामुळे वृद्धत्वात पेशींमध्ये नेमके काय बदल होतात याचा उलगडा होत आहे. त्यामुळे वृद्धत्वाचे मुख्य प्रकार कालानुक्रमे (chronological), जैविक (biological ), सामाजिक (social) आणि मानसिक (psychological) वृद्धत्व असे पडतात..आयुष्य वाढले; पण आरोग्य वाढले का?भारतामध्ये सरासरी आयुर्मान गेल्या काही दशकांत लक्षणीय वाढले आहे. पूर्वी लोक साठ वर्षे जगले तरी मोठी गोष्ट मानली जात असे. आज अनेक जण ऐंशी-नव्वदीपर्यंत जगतात. मात्र, प्रश्न असा आहे, की ही वाढलेली वर्षे निरोगी आहेत का? जर शेवटची वीस वर्षे औषधे, रुग्णालये आणि इतरांवर अवलंबून राहण्यात गेली; तर केवळ दीर्घायुष्याचा फारसा उपयोग नाही. त्यामुळे आज वैद्यकीय क्षेत्राचा भर आयुष्यमानपेक्षा आरोग्यपूर्ण आयुष्य वाढविण्यावर आहे. म्हणजेच, जितकी वर्षे जगू तितकी वर्षे स्वावलंबी आणि कार्यक्षम राहणे.आजारांचे खरे कारण वय की जीवनशैली?उच्च रक्तदाब, मधुमेह, हृदयविकार, कर्करोग किंवा विस्मरण हे आजार केवळ वृद्धत्वामुळे होत नाहीत. त्यामागे अनेक कारणे असतात. अयोग्य आहार, शारीरिक निष्क्रियता, लठ्ठपणा, धूम्रपान आणि मद्यपान, अपुरी झोप, मानसिक ताण, प्रदूषण, आनुवंशिकता इत्यादी त्यांपैकी प्रमुख कारणे. म्हणूनच, योग्य जीवनशैली स्वीकारल्यास अनेक आजारांचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी करता येतो.आयुर्वेदाचा व्यापक दृष्टिकोनआयुर्वेदात आरोग्याची व्याख्या अत्यंत सुंदर आणि व्यापक शब्दांत केली आहे -‘समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः।प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते॥’याचा अर्थ असा की, शरीरातील दोष, धातू, अग्नी आणि मलक्रिया यांचा योग्य समतोल राखला जाणे... तसेच मन, बुद्धी आणि आत्मा प्रसन्न असणे म्हणजे खरे आरोग्य.चरकसंहितेमध्ये दिनचर्या, ऋतुचर्या, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम आणि मानसिक संतुलन यांना दीर्घायुष्याचे आधारस्तंभ मानले गेले आहे. आधुनिक वैद्यकशास्त्रही आज याच तत्त्वांना वैज्ञानिक भाषेत पुन्हा अधोरेखित करत आहे..निरोगी वार्धक्यासाठी पाच सुवर्णनियम१) दररोज शरीराची हालचाल करा ः रोज किमान ३० ते ४५ मिनिटे वेगाने चालणे. योग, प्राणायाम किंवा हलका शक्तिवर्धक व्यायाम स्नायू आणि हाडे मजबूत ठेवतो. २) संतुलित आहार घ्या ः ताटात अर्धा भाग भाज्या, पुरेशी प्रथिने, फळे, संपूर्ण धान्ये आणि कमी साखर व मीठ यांचा समावेश असावा. प्रक्रिया केलेले अन्न शक्यतो टाळावे. ३) मन प्रसन्न ठेवा ः ध्यान, प्राणायाम, वाचन, संगीत, मित्र-परिवाराशी संवाद आणि समाजकार्य मानसिक आरोग्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरते. ४) नियमित आरोग्य तपासणी करा ः रक्तदाब, रक्तातील साखर, कोलेस्टेरॉल, डोळे, दात, हाडांची तपासणी तसेच वयानुसार कर्करोगाचे स्क्रीनिंग वेळेवर करणे आवश्यक आहे. ५) सतत शिकत राहा ः नवीन भाषा, संगीत, लेखन, संगणक किंवा एखादा छंद मेंदू सक्रिय ठेवतो. संशोधनानुसार सतत बौद्धिक क्रियाशीलता स्मृतिभ्रंशाचा धोका कमी करण्यास मदत करते.समाजाची जबाबदारीज्येष्ठ नागरिक हे समाजावरचे ओझे नसून अनुभवाचा अमूल्य खजिना आहेत. त्यांना सन्मान, सामाजिक सहभाग आणि भावनिक आधार मिळणे तितकेच आवश्यक आहे. सक्रिय आणि आनंदी ज्येष्ठ नागरिक हे कुटुंब अन् समाज दोघांसाठीही प्रेरणादायी ठरतात.वृद्धत्वाला घाबरण्याची गरज नाही; तर त्यासाठी सजगपणे तयारी करणे आवश्यक आहे. जसे आपण आर्थिक निवृत्तीसाठी नियोजन करतो, तशीच योजना आरोग्याचीही आखली पाहिजे. योग्य आहार, नियमित व्यायाम, मानसिक संतुलन, पुरेशी झोप आणि नियमित आरोग्य तपासणी या पाच गोष्टी आपल्या हातात आहेत.भारतीय संस्कृतीतील ‘शतायुषी भव’ हा आशीर्वाद केवळ शंभर वर्षे जगण्यासाठी नाही; तर ती शंभर वर्षे निरोगी, स्वावलंबी आणि आनंदी राहण्याचा संदेश आहे. त्यामुळे आजपासूनच एक छोटा संकल्प करूया - ‘वय वाढू द्या; पण आजार वाढू देऊ नका.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.