Premium|Hema Malini Career : हवा के साथ साथ...

विजय शिंगोर्णीकर - sakal.avtaran@gmail.comचित्रपटसृष्टीत काही कलाकारांचा प्रवास केवळ सिनेमांच्या यादीपुरता मर्यादित राहत नाही; तर तो एका संपूर्ण काळाचा आरसा बनतो. हेमामालिनी यांचा तब्बल ६० वर्षांचा चित्रपट प्रवासही असाच बहुरंगी आणि समृद्ध राहिला आहे. आरसपानी सौंदर्य आणि नृत्याची नजाकत अशा काही गुणांच्या जोरावर ‘ड्रीमगर्ल’ने यशाची एकेक पायरी गाठली आहे. अभिनेत्री, दिग्दर्शिका, नृत्यांगना आणि समाजसेविका अशी चौफेर कामगिरी करत त्यांनी रसिकांच्या मनावर राज्य केलं.हेमामालिनी यांच्या चित्रपट कारकिर्दीला साठ वर्षं पूर्ण झाली, यावर आजही सहज विश्वास बसत नाही. ‘ड्रीमगर्ल’ म्हणून झालेलं त्यांचं आगमन काल-परवाच घडल्यासारखं वाटतं. राज कपूर यांच्यासोबत त्यांचा नायिका म्हणून पहिलावहिला सिनेमा आला तो म्हणजे, ‘सपनों का सौदागर’... त्याची जाहिरात करताना निर्माता अनंत स्वामी यांनी मुंबईभर चौकाचौकात भलेमोठे बॅनर्स लावले आणि त्यावर येणाऱ्या-जाणाऱ्यांचे लक्ष वेधून घेणारी अक्षरे होती, ‘ड्रीमगर्ल इज कमिंग’... या सगळ्या गोष्टी अगदी काल-परवा घडल्यासारख्या वाटतात. त्यानंतर त्यांच्या कारकिर्दीची घोडदौड अशी सुरू झाली, की व्यावसायिक यश, आशयघन भूमिका आणि कलात्मक प्रयोग अशा प्रत्येक क्षेत्रात त्यांनी स्वतःचा ठसा उमटवला. अभिनेते धर्मेंद्र यांच्याबरोबर जुळलेली त्यांची अफलातून केमिस्ट्री, सदाबहार देव आनंद यांना दिलेली तोलामोलाची साथ, एकीकडे ‘सीता और गीता’ आणि ‘शोले’मधली अवखळ व बडबडी नायिका साकारताना उडवलेली धमाल अन् दुसरीकडे गुलजार यांच्या ‘खुशबू’, ‘किनारा’, ‘मीरा’ वगैरे चित्रपटांतील गंभीर प्रकृतीच्या कमालीच्या शांत अन् सोज्वळ भूमिका. राजिंदर सिंग बेदींच्या ‘एक चादर मैली सी’ अथवा अरुणा राजेंच्या ‘रिहाई’मधला हेमाजींचा ऑफबीट वावर, काहीशी ग्रे शेड असलेली ‘लाल पत्थर’मधली त्यांची सहनायिका किंवा मग विजय आनंद यांच्या विनंतीचा मान ठेवून ‘तेरे मेरे सपने’मधली पाहुणी कलाकार... फिल्म इंडस्ट्रीसारख्या मोहमयी ग्लॅमर वातावरणातही जाणीवपूर्वक जपलेली नृत्यकलेची आवड, खासदारकी करताना सामाजिक क्षेत्रात योगदान देण्याची धडपड वगैरे कितीतरी गोष्टी हेमाजींनी साठ वर्षांत केलेल्या दिसतात आणि त्या नक्कीच कौतुकास पात्र आहेत..‘स्वप्नसुंदरी’ आहे तरी कोण?‘सपनों का सौदागर’ प्रदर्शित झाला, तेव्हा प्रेक्षकांच्या मनात एकच प्रश्न होता - ही ‘स्वप्नसुंदरी’ नेमकी कोण? अर्थात संसदेची खासदार म्हणून जबाबदारीने काम करताना हेमामालिनी यांच्या कलाक्षेत्राचा कधीही अडथळा झाला नाही किंवा विसरही पडला नाही. नृत्यकला तर बालपणापासून (म्हणजे वयाच्या पाचव्या वर्षांपासून) त्यांच्या नसानसात भिनली होती. त्यामुळे जेव्हा संधी मिळेल त्या त्या वेळी त्यांनी आपल्या रंगमंचीय नृत्याविष्काराने रसिकांना मंत्रमुग्ध केलं. किंबहुना त्यांचा बॉलीवूडमध्ये प्रवेशही त्यांच्या नृत्यामुळेच सहज शक्य झाला होता.कुठल्याशा तमिळ चित्रपटात अवघ्या काही मिनिटांचं नृत्य पाहूनच निर्माता अनंत स्वामी यांनी हेमाजींच्या आईकडे ‘सपनों का सौदागर’बद्दल विचारणा केली होती. त्या चित्रपटापासूनच त्यांना ‘स्वप्नसुंदरी’ अशी नवी ओळख मिळाली. निर्माता अनंत स्वामी तसे पक्के व्यावसायिक आणि कमालीचे व्यवहारी. हेमाजींच्या आईला त्यांनी सुरुवातीलाच बजावून ठेवलं होतं - ‘पुढच्या पाच वर्षांत तुमच्या पोरीला जेवढे सिनेमे मिळतील, त्या पैशातील कमिशन म्हणून माझा निम्मा हिस्सा राहील.’ तसं पाहिलं तर हेमामालिनी खऱ्या अर्थाने भाग्यवान म्हणाव्या लागतील. कारण त्यांच्या आगमनाच्या वेळी फिल्म इंडस्ट्रीत नव्या चेहऱ्यांची तशी वानवाच निर्माण झाली होती. वैजयंतीमाला यांनी विवाह करून चित्रपट संन्यास घेतला होता. माला सिन्हा, साधना, वहिदा रेहमान, आशा पारेख वगैरे नायिकांची कारकीर्द जवळपास संपुष्टात येऊ लागली होती. त्यामुळे नव्या दमाच्या आणि फ्रेश चेहऱ्याच्या सुंदर अभिनेत्री म्हणून हेमामालिनी प्रेक्षकांना एकदम क्लिक झाल्या. ‘स्वप्नसुंदरी’ आहे तरी कोण, अशा उत्सुकतेपोटी प्रेक्षकांनी आलिशान लिबर्टी थिएटरवर ‘सपनों का सौदागर’ बघायला तोबा गर्दी केली होती. त्यानंतर आलेल्या ‘वारीस’मध्येही त्यांची भूमिका हलकीफुलकी असली तरी आधीच्या ‘सपनों का सौदागर’मधल्या राज कपूर यांच्यापेक्षा इथे तरणाबांड जितेंद्र त्यांना छान शोभून गेला. १९७०च्या मे महिन्यात पाठोपाठ प्रदर्शित झालेल्या ‘अभिनेत्री’ आणि ‘शराफत’ने जेमतेम धंदा केला असला तरी गंभीर प्रकृतीच्या ‘जहाँ प्यार मिले’मधील हेमा यांची भूमिका नक्कीच वेगळी होती. त्यानंतर आलेल्या विजय आनंद दिग्दर्शित ‘जॉनी मेरा नाम’ने रेकॉर्डब्रेक व्यवसाय करून हेमाजींना बॉक्स ऑफिसच्या उंचीवर नेऊन बसवलं.७०-८० दशकात रुपेरी पडद्यावरील सर्वाधिक यशस्वी आणि लोकप्रिय जोडी म्हणून ज्या धर्मेंद्र-हेमा मालिनी यांच्याकडे पाहिलं जातं, त्यांनी एकत्रित काम केलेला पहिला चित्रपट होता ‘शराफत’ (१९७०). हेमाजी त्यात मुजरा करणाऱ्या कोठीवरच्या गणिकेच्या भूमिकेत होत्या. त्यानंतर अवघ्या दोनच महिन्यांनी या जोडीचा ‘तुम हसीं मैं जवां’ प्रदर्शित झाला. डोक्याला फारसा ताण न देणारी हलकीफुलकी कथा आणि जोडीला शंकर-जयकिशन यांची श्रवणीय गाणी असलेल्या या सिनेमात धरम-हेमा यांनी धम्माल उडवून दिली होती. तीच गोष्ट ‘सीता और गीता’बाबत म्हणता येईल. वास्तविक निर्माता जी. पी. सिप्पी यांनी हा चित्रपट सेटवर नेला तेव्हा यातल्या नायिकेच्या दुहेरी भूमिकेसाठी त्यांच्या ध्यानीमनीही हेमा यांचा विचार नव्हता. नवल म्हणजे, त्या दरम्यान सिप्पी यांचीच निर्मिती असलेल्या ‘अंदाज’ (१९७१) मधली कुमारी माता असलेली विधवा नायिका करण्यास तत्कालीन अभिनेत्रींनी फारसा उत्साह दाखवला नसताना नवख्या हेमा यांनी त्यांच्यापेक्षा वयस्क असलेला नायक शम्मी कपूर यांच्यासोबत त्या भूमिकेत गहिरे रंग भरले होते. त्यात सिनेमातील त्यांच्या पूर्वाश्रमीच्या प्रियकराच्या गेस्ट ॲपिअरन्समध्ये सुपरस्टार राजेश खन्ना यांनी त्यांना मागे बसवून सुसाट बाइक चालवत घडवलेलं त्या वेळच्या मुंबईचं नयनरम्य दर्शन, त्याला चटका लावणारा अकाली अपघाती मृत्यू आणि शंकर-जयकिशन यांच्या हिट गाण्याच्या जोरावर ‘अंदाज’ने बॉक्स ऑफिसवर चांगलाच व्यवसाय केला होता. तरीही त्या बुजुर्ग निर्मात्याच्या डोक्यात त्यांच्या रौप्यमहोत्सवी ‘बंधन’ (१९६९) मधील गाव की छोरी बनलेल्या मुमताज यांनाच ‘सीता और गीता’साठी घ्यायचं होतं. तशी ऑफर घेऊन सिप्पी मुमताज यांना भेटले; मात्र ‘बंधन’च्या यशाची हवा डोक्यात गेलेल्या मुमताज यांनी त्या दुहेरी भूमिकेसाठी अव्वाच्या सव्वा मानधनाची मागणी केली. ती रक्कम सिप्पींच्या आवाक्याबाहेरची असल्यामुळे ‘सीता और गीता’च्या रोलसाठी लेखक द्वयी सलीम-जावेद यांनी त्यांना ‘लडकी भलेही नई है लेकीन अच्छा काम करती है...’ असं सांगत हेमा यांचं नाव सुचवलं. पुढचा इतिहास सर्वश्रुत आहेच....धर्मेंद्र-हेमा यांच्या प्रेमाला बहरअसं म्हणतात, की ‘सीता और गीता’मधली हेमा यांची जबरदस्त बिनधास्त भूमिका बघूनच सलीम-जावेदना ‘शोले’मधली बडबड्या बसंतीची व्यक्तिरेखा सुचली. तिथेही तिचा एकूण वावर बिनधास्तच होता. या दोन्ही सिनेमांत धर्मेंद्र त्यांचे नायक होते. इथूनच धर्मेंद्रजी हेमा यांच्या प्रेमात पडले. रेकॉर्डब्रेकर ‘शोले’च्या आधी आलेला ‘राजा जानी’, ‘जुगनू’, ‘दोस्त’, ‘प्रतिज्ञा’ वगैरे चित्रपटांनी या जोडीला लोकप्रियतेच्या शिखरावर बसवलं. त्यामुळे ऐंशीच्या दशकात त्यांचे ढिगाने सिनेमे आले. त्यात ‘दि बर्निंग ट्रेन’, ‘अलिबाबा और चालीस चोर’, ‘बगावत’, ‘रझिया सुलतान’ यांसारख्या महत्त्वपूर्ण चित्रपटांचा समावेश होता. एकीकडे हे सिनेमे करता करता त्यांचं प्रेमही बहरत गेलं...रसिक प्रेक्षकांच्या मनावर पाच-सहा दशकं अधिराज्य गाजवणाऱ्या हेमामालिनी यांच्या कारकिर्दीचा विचार करता काही आश्चर्यजनक गोष्टी ध्यानात येतात. शिवाय काही बाबतींत खंतही वाटते. इंडस्ट्रीमध्ये हेमाजींनी आगमन करतानाचा काळ त्यांच्या दृष्टीने पूरकच असला तरी तोपर्यंत मेहबूब खान, बिमल रॉय, गुरुदत्त या दिग्गज दिग्दर्शकांनी दुनियेचा निरोप घेतला होता. कदाचित त्यांनी हेमा यांच्या एकूणच कलागुणांचा अधिक प्रभावीपणे वापर केला असता तर ही स्वप्नसुंदरी आणखी तळपत राहिली असती. तरीही त्यांची जमेची बाजू पाहता देव आनंद यांच्यासारख्या ५०-६०च्या दशकातील सदाबहार चॉकलेट हीरोची नायिका होण्याची सुवर्णसंधी हेमा यांना त्या नवोदित असताना नुसती मिळालीच नाही तर ‘जॉनी मेरा नाम’ सुपर-डुपर हिट झाला. परिणामी, ‘जोशिला’, ‘छुपा रुस्तम’, ‘शरीफ बदमाश’ आणि ‘अमीर-गरीब’ (यात हेमाजींनी देव आनंद यांना मारलेली ‘ओ चिकने’ ही हाक ऐकताच संपूर्ण थिएटरमधील प्रेक्षकांच्या अंगावर गोड शिरशिरी उमटली होती) यांसारखे सिनेमे करत असताना नवकेतनने १९५४ मध्ये बनवलेल्या ‘टॅक्सी ड्रायव्हर’चा रिमेक असलेल्या ‘जानेमन’मध्येसुद्धा त्यांना देव आनंद यांची नायिका साकारण्याची संधी मिळाली होती. ज्युबिली स्टार राजेंद्रकुमार यांच्यासोबतही हेमाजी ‘गोरा और काला’मध्ये होत्या..कशासाठी जीव धोक्यात घालतेस?फिरोज खान यांनी आपला महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ‘धर्मात्मा’ची निर्मिती सुरू केली तेव्हा इराक-इराणच्या युद्धाने भडका उडाला होता. आखाती देशात संवेदनशील परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे तिकडे जायला कोणी धजावत नव्हतं. ‘धर्मात्मा’चे बाह्य चित्रीकरण अफगाणिस्तानात करण्याची फिरोज यांची इच्छा होती. त्यांच्या सरकारकडून त्यांनी रीतसर परवानगीसुद्धा घेतलेली; परंतु जेव्हा ते सिनेमाच्या लोकेशनचा शोध घेऊ लागले तेव्हा अख्ख्या फिल्म इंडस्ट्रीमधली कोणतीच अभिनेत्री जीवाच्या भीतीने तिकडे जायला तयार होईना. नेमक्या अशा आणीबाणीच्या बिकट प्रसंगी हेमाजी स्वतःहून फिरोज यांच्या मदतीला धावून गेल्या. अनेकांनी त्यांना ‘कशासाठी जीव धोक्यात घालतेस?’ असा सबुरीचा सल्ला देण्याचा प्रयत्न केला; पण ‘मृत्यू यायचा तर कुठेही आणि कधीही येऊ शकतो. माझं मरण अफगाणिस्तानात माझी वाट बघत असेल तर कोणीच काही करू शकत नाही’ असं निकराने म्हणत त्या आपल्या निर्णयावर ठाम राहिल्या. अर्थात तिथल्या वाळवंटात शूट केल्या गेलेल्या ‘क्या खूब लगती हो...’ या श्रवणीय गाण्याच्या शेवटी जीपमध्ये ठेवलेल्या बॉम्बचा स्टिअरिंगवर बसलेल्या नायिकेने जीप चावीने स्टार्ट करताच स्फोट होतो आणि तिचा दुर्दैवी मृत्यू होतो. त्यासाठी वेडापिसा झालेला नायक ‘रेश्मा... रेश्मा...’ अशा हाका मारत राहतो. हा फिल्मी प्रसंग पूर्णपणे वास्तवाच्या विरुद्ध होता, हे मात्र नक्की!अजोड नृत्याविष्कारहेमाजींच्या नृत्यकौशल्याचा चित्रपटसृष्टीने पुरेसा उपयोग करून घेतला नाही, ही खंत मात्र कायम राहते. अपवाद म्हणून ‘नस नस में अगन’ किंवा ‘ता थई तत तई’सारखी काही गाणी आठवतात; मात्र सिनेमात नृत्य न मिळाल्याची उणीव हेमा यांनी नृत्याचे खासगी कार्यक्रम करून पुरेपूर भरून काढली. विशेषतः अलीकडच्या पाच-सहा वर्षांत बिहारच्या बोधी महोत्सवात त्यांनी सादर केलेली ‘नृत्यनाटिका’, अयोध्येच्या राम मंदिर उद्घाटन सोहळ्यात नृत्यातून रामायण सादर करताना साकारलेली ‘सीता’, पुणे फेस्टिव्हलमध्ये सादर केलेलं ‘भरतनाट्यम’, कुंभमेळ्याच्या उद्घाटनात केलेला अजोड नृत्याविष्कार हे सगळं पाहिल्यावर कलेसाठी एखादा मनस्वी कलावंत स्वतःला किती झोकून देऊ शकतो, याची प्रचीती येते..सामाजिक सेवेतही प्रभावरुपेरी पडद्यावरील यशाइतकाच प्रभाव हेमाजींनी सार्वजनिक जीवनातही उमटवला. राजकीय क्षेत्रातील नेते मंडळींना जनमानसात स्वतःचं अस्तित्व आणि लोकप्रियता अबाधित ठेवण्यासाठी आपल्या मतदारसंघातील तळागाळाच्या कष्टकरी वर्गापर्यंत जावं लागतं. त्यांच्या समस्या जाणून घ्याव्या लागतात. भाजपची खासदार झाल्यावर आपला ‘मथुरा’ मतदारसंघ सांभाळताना तिथल्या शेतात राबणाऱ्या महिलांपर्यत थेट संपर्क साधून त्यांच्या शिवारात जाऊन त्या स्त्रियांच्या कामाची पद्धत, त्यांना भेडसावणाऱ्या दैनंदिन अडचणी वगैरे गोष्टी हेमाजींनी जाणून घेतल्या. त्यांचं निवारण करण्याचा यथोचित प्रयत्न केल्याचं लक्षात येतं. तिथल्या जनतेने आपल्याला निवडून दिलंय तेव्हा त्यांच्या कामाला प्राधान्य देता आलं पाहिजे, अशी भावना हेमाजींनी नेहमीच जपली. परिणामी, सामाजिक क्षेत्रातील त्यांच्या योगदानाची दखल प्रसारमाध्यमांनी नेहमीच घेतली.बायोपिक हा आपल्या बॉलीवूडचा अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय. काही वर्षांपूर्वी राम कमल मुखर्जींनी हेमा मालिनी यांच्या संपूर्ण करिअरचा आढावा घेणारं ‘हेमा मालिनी : बियाँड द ड्रीम गर्ल’ नावाचं पुस्तक लिहिलं होतं. त्याचं प्रकाशन प्रसिद्ध अभिनेत्री दीपिका पदुकोणच्या हस्ते झाल्याच्या बातम्या वाचनात आलेल्या. हेमाजी त्या सोहळ्याला आवर्जून उपस्थित होत्या. त्या वेळी कोणीतरी त्यांना विचारलं होतं - ‘तुमच्यावर जर उद्या बायोपिक काढायचा ठरला तर यात तुमची भूमिका कोणत्या अभिनेत्रीने करावी, असं तुम्हाला वाटतं?’ त्या वेळी क्षणाचाही विलंब न करता हेमाजी उद्गारल्या होत्या, ‘दीपिका या भूमिकेला योग्य न्याय देऊ शकेल, असं मला वाटतं!’सहा दशकांहून अधिक काळ रुपेरी पडद्यावर, रंगमंचावर आणि सार्वजनिक जीवनात आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवणाऱ्या हेमामालिनी यांचा प्रवास हा केवळ एका अभिनेत्रीचा इतिहास नाही; तो भारतीय चित्रपटसृष्टीतील एका सुवर्णपर्वाचा दस्तऐवज आहे. म्हणूनच ‘हवा के साथ-साथ... घटा के संग संग’ गुणगुणत त्यांच्या हीरकमहोत्सवी कारकिर्दीला मनःपूर्वक सलाम करावासा वाटतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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