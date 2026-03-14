Premium|Kalyan Dombivli Pollution : हवा, धूळ, धूर व जलप्रदूषणात

शर्मिला वाळुंजकल्याण–डोंबिवली शहर आज केवळ वेगाने वाढणाऱ्या शहरीकरणाचे उदाहरण राहिलेले नाही तर ते वाढत्या हवा, धूळ आणि जलप्रदूषणाचे गंभीर केंद्र बनत चालले आहे. एकीकडे उंचच उंच इमारती, पुनर्विकासाची धडपड, रस्ते आणि पायाभूत सुविधांची कामे, दुसरीकडे त्यातूनच निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणाचा फटका थेट सामान्य नागरिकांच्या आरोग्यावर बसत आहे. विशेषतः हवेतील धूलिकण (पीएम १०, पीएम 2.5) नियंत्रणाबाहेर जात असल्याने शहर 'डेंजर झोन'मध्ये पोहोचले आहे. प्रगतीची चिन्हे सर्वत्र दिसतात; मात्र या विकासाची किंमत नागरिकांना श्वासातून मोजावी लागत आहे..कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका हद्दीत सध्या असा एकही परिसर नाही जिथे धुळीचा त्रास होत नाही. ठिकठिकाणी सुरू असलेली बांधकामे, सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते, रस्त्यांवर साचलेली माती, आरएमसी वाहनांमधून रस्त्यावर सांडणारी सिमेंट-खडी आणि वाढती वाहनसंख्या या सगळ्यामुळे शहर अक्षरशः धुळीत झाकले गेले आहे. चार रस्ता, शेलार नाका, टिळक चौक, गिरनार चौक, टंडन रोड, राठ रोड, फडके रोड (पश्चिम) अशा महत्त्वाच्या ठिकाणी पादचारी, दुचाकीस्वार आणि दुकानदार अक्षरशः धुळीचा श्वास घेत आहेत. सकाळी घर साफ केले तरी काही तासांत पुन्हा धुळीचा थर साचतो. घरामधील गॅलरी, जिने, खिडक्या, बाल्कनीत सतत धुळीने माखलेले दिसतात. याचा सर्वाधिक फटका लहान मुले, वृद्ध नागरिक आणि श्वसन विकार असणाऱ्यांना बसत आहे. अनेक नागरिक घराबाहेर पडताना मास्क वापरणे ही गरज बनली आहे. काही भागांमध्ये तर दुपारच्या उन्हात हवेत तरंगणारी धूळ स्पष्ट दिसते. धूळ नियंत्रणासाठी रात्रीच्या वेळी पावर स्वीपर आणि पाणी फवारणी केली जाते, मात्र शहराच्या प्रचंड विस्ताराच्या तुलनेत ही साधने अत्यल्प आहेत. चार यंत्रे संपूर्ण महानगरपालिका क्षेत्रासाठी अपुरी ठरत आहेत. त्यामुळे उपाययोजना केवळ प्रतीकात्मक वाटतात, असा आरोप नागरिक करतात..बांधकामांचा वेग, शहरीकरणाची किंमतगेल्या काही वर्षांत रिडेव्हलपमेंट आणि नवीन बांधकामांचा वेग प्रचंड वाढला आहे. जुन्या इमारतींचे पाडकाम, उंच इमारतींचे बांधकाम, रस्ते व रेल्वे प्रकल्प, मेट्रो आणि इतर पायाभूत सुविधा यामुळे मोठ्या प्रमाणात धूळ निर्माण होते. अनेक ठिकाणी बांधकामांवर धूळ नियंत्रणासाठी जाळ्या, पाण्याची फवारणी किंवा कचरा व्यवस्थापनाचे नियम काटेकोरपणे पाळले जात नाहीत. परिणामी निर्माण होणारी धूळ थेट हवेत मिसळते आणि आसपासच्या परिसरावर त्याचा तात्काळ परिणाम होतो. शहर नियोजनाच्या अभावामुळे बांधकाम आणि पर्यावरण यामधील संतुलन राखले जात नाही. विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणीय परिणामांचा विचार दुय्यम ठरतो. नियोजनबद्ध शहरीकरणाऐवजी अनियंत्रित विस्तार झाल्याने पायाभूत सुविधा आणि पर्यावरणीय व्यवस्थापन यांच्यातील तफावत वाढत चालली आहे.वाढती वाहतूक आणि वाहनांमुळे होणारे प्रदूषणवाहनांची संख्या झपाट्याने वाढणे हेही प्रदूषणाचे मोठे कारण आहे. रस्त्यांवरील सततची गर्दी, वाहतूक कोंडी, जुन्या वाहनांचे धूर उत्सर्जन आणि बांधकाम वाहने यामुळे हवेत सूक्ष्म कणांचे प्रमाण वाढते. अनेक ठिकाणी रस्ते दुरुस्तीनंतर मोकळी माती तशीच राहते. त्यावरून जाणाऱ्या वाहनांमुळे सतत धूळ उडत राहते. वाहतूक कोंडीमुळे वाहनांचे इंजिन जास्त वेळ सुरू राहते, त्यामुळे धूर उत्सर्जन ही वाढते. शहरातील वाहतूक व्यवस्थापन आणि रस्ते देखभाल यामध्ये सातत्याने सुधारणा न झाल्यास वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण पुढील काळात आणखी गंभीर होण्याची शक्यता आहे.. .खोकला, सर्दी आणि अॅलर्जी – वाढते आरोग्य संकटशहरातील खासगी दवाखाने आणि सरकारी रुग्णालयांत सर्दी, खोकला, दमा, त्वचारोग आणि डोळ्यांच्या जळजळीचे रुग्ण वाढताना दिसत आहेत. बालरोग तज्ज्ञांच्या मते, हवेतील प्रदूषणामुळे लहान मुलांमध्ये सतत सर्दी, पडसे, दमा आणि ॲलर्जीचे प्रमाण वाढले आहे. काही प्रकरणांमध्ये दीर्घकालीन श्वसनविकार विकसित होत असल्याचे डॉक्टर सांगतात. प्रदूषणाचा परिणाम केवळ श्वसनसंस्थेपुरता मर्यादित राहत नाही; त्वचेची जळजळ, डोळ्यांची संवेदनशीलता, थकवा आणि डोकेदुखी यासारख्या समस्या देखील वाढताना दिसतात. प्रदूषण ही आता सार्वजनिक आरोग्याची गंभीर समस्या बनली आहे.एअर क्वालिटी इंडेक्स : आरोग्यासाठी धोक्याची घंटाहवेच्या गुणवत्तेचा निर्देशांक (AQI) शहरातील परिस्थितीची गंभीरता स्पष्ट करतो. काही दिवसांमध्ये हा निर्देशांक 'अस्वास्थ्यकर' श्रेणीत पोहोचला आहे. फेब्रुवारी महिन्यात २० फेब्रुवारी रोजी हा निर्देशांक ९७ होता. मात्र अवघ्या आठ दिवसांत, २७ फेब्रुवारीला तो थेट १३८ इतक्या पातळीवर पोहोचला. त्याआधी १५ फेब्रुवारीला १४६ इतक्या निर्देशांकाची नोंद झाली होती. मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये शहर अस्वास्थ्यकर श्रेणीत गेले होते. हवेची गुणवत्ता मोजण्यासाठी निरीक्षण यंत्रे बसविण्यात आली असली तरी डाटा गोळा करणे आणि त्यावर प्रभावी कृती करणे यामध्ये अंतर दिसते. प्रदूषण वाढल्यानंतरच प्रशासन सक्रिय होते, अशी नागरिकांची तक्रार आहे..उपाययोजना अपुऱ्या का पडतात?महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागामार्फत चार पॉवर स्वीपर मशीन रात्रीच्या वेळी मुख्य रस्त्यांवर धूळ शमनासाठी कार्यरत असल्याचे सांगितले जाते. मात्र शहराच्या विस्ताराच्या तुलनेत ही संख्या अत्यंत अपुरी आहे. इंदिरा गांधी चौकातील स्प्रिंकलिंग शॉवर सुविधा 'नावालाच' असल्याचा आरोप नागरिक करतात. अनेक ठिकाणी अशा सुविधा बसवण्यात आल्या, पण त्या नियमितपणे सुरू नसल्याने अपेक्षित परिणाम दिसत नाहीत. केवळ काही चौकांत पाणी फवारणी करून संपूर्ण शहर धूळमुक्त होणार नाही, हे वास्तव प्रशासनाने स्वीकारण्याची गरज आहे.बांधकामांवर नियंत्रणाचा अभावशहरातील बहुतांश प्रदूषणाला बांधकामे जबाबदार आहेत. पाडकाम, रिडेव्हलपमेंट, नवीन गृहप्रकल्प आणि रस्त्यांची कामे — या सर्व ठिकाणी धूळ नियंत्रणाचे नियम पाळले जात नाहीत.बांधकाम स्थळी पाणी फवारणी, संरक्षणात्मक जाळ्या, वाहनांचे चाक धुण्याची व्यवस्था 