Premium|Higher Education in India : युवा शक्तीसमोर शिक्षण संकट

डॉ. सुमीत म्हसकर / डॉ. प्रबोधन पोळभारताकडे जगातील सर्वांत मोठी युवा शक्ती आहे. मात्र, तिला ज्ञान, कौशल्य आणि संधींची जोड देणारी शिक्षणव्यवस्था अनेक आव्हानांचा सामना करत आहे. उच्च शिक्षणाच्या वाढत्या व्यापारीकरणामुळे समान संधी, शिक्षणाची गुणवत्ता आणि सामाजिक न्याय अशा तिन्ही मुद्द्यांसमोर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.भारतात १५ ते २९ वयोगटातील सुमारे ३७.१ कोटी तरुण आहेत. त्यामुळे जगातील सर्वांत मोठी युवा लोकसंख्या असलेला देश म्हणून भारताकडे पाहिले जाते. देशाची सुमारे ६५ टक्के लोकसंख्या ३५ वर्षांखालील असल्याने ती भारतासाठी मोठी लोकसंख्यात्मक ताकद ठरू शकते. मात्र या तरुणांना कुशल आणि प्रतिभावान मनुष्यबळात रूपांतरित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या शैक्षणिक व इतर पायाभूत सुविधांची देशात अद्याप कमतरता आहे. अशा स्थितीमागील एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे उच्च शिक्षणाचे वाढते व्यापारीकरण. परिणामी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि आवश्यक साधनसुविधांपासून वंचित असलेल्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार उच्च शिक्षण उपलब्ध करून देण्याची सरकारची जबाबदारी हळूहळू कमी होत गेली.केंद्र आणि राज्य सरकारांनी शिक्षणावर केलेला एकत्रित खर्च विचारात घेतला, तरी भारत सध्या आपल्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) केवळ २.७ टक्के इतका निधी शिक्षणासाठी खर्च करतो. उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत ही स्थिती आणखी चिंताजनक आहे. या क्षेत्रातील सार्वजनिक खर्च जीडीपीच्या केवळ १ ते १.३ टक्क्यांच्या आसपास आहे. १९६६ मध्ये स्थापन झालेल्या कोठारी आयोगाने शिक्षणासाठी जीडीपीच्या ६ टक्के निधीची शिफारस केली होती. त्यानंतर अनेक दशकांचा कालावधी उलटून गेला, तरी केंद्र आणि राज्यांतील विविध सरकारांना हे उद्दिष्ट सातत्याने गाठता आलेले नाही..Premium|Engineering Career Choices : कॉम्प्युटरच्या पलीकडचे.खासगीकरणाची पाळेमुळेउच्च शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करण्याची प्रक्रिया १९८०च्या दशकात अधिक स्पष्टपणे दिसून आली, जेव्हा सरकारने खासगी वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या स्थापनेला प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात केली. महाराष्ट्राने १९८३ मध्ये या बदलाची सुरुवात केली. तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी खासगी ‘विनाअनुदानित’ व्यावसायिक महाविद्यालये मोठ्या प्रमाणावर सुरू करण्यास अधिकृत मान्यता देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. विद्यार्थ्यांचे राज्याबाहेर जाणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक आहे आणि पुरेशा पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी सरकारकडे निधीची कमतरता आहे, असा युक्तिवाद त्या वेळी करण्यात आला. या धोरणामुळे शिक्षण क्षेत्रातील खासगी गुंतवणुकीला मोठी चालना मिळाली आणि मूलभूत जमीन व आर्थिक निकष पूर्ण करून शिक्षण संस्था स्थापन करण्याची संधी उपलब्ध झाली. आज महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश यांसारख्या राज्यांमध्ये देशातील सर्वाधिक खासगी अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. मात्र या धोरणाचा एक मोठा विरोधाभास असा आहे, की आज विक्रमी संख्येने भारतीय विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी परदेशाचा मार्ग स्वीकारत आहेत. त्यामागील प्रमुख कारणांपैकी एक म्हणजे देशातील दर्जेदार सार्वजनिक उच्च शिक्षणाच्या मर्यादित संधी आणि खासगी शिक्षणाचा वाढता खर्च.२००९च्या यशपाल समितीच्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे, की उच्च शिक्षण क्षेत्रातून सरकारने हळूहळू माघार घेतल्यामुळेच खासगी क्षेत्राच्या वाढीचा मार्ग मोकळा झाला. उच्च शिक्षणाच्या या वाढत्या व्यापारीकरणाचा सर्वाधिक फटका समाजशास्त्र आणि मानव्यशास्त्र (Social Sciences and Humanities) यांसारख्या विद्याशाखांना बसला आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये चिकित्सक विचार, सामाजिक जाणीव आणि लोकशाही मूल्यांची रुजवण करणाऱ्या या शाखा कोणत्याही सुसंस्कृत आधुनिक लोकशाही समाजासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. गेल्या दोन दशकांत या विद्याशाखांसाठी उपलब्ध होणाऱ्या सार्वजनिक निधीत मोठी घट झाली आहे. त्याच वेळी फायदेशीर व्यावसायिक शिक्षण हे लूटमार करणाऱ्या खासगी बाजाराच्या हवाली गेले आहे.यशपाल समितीने आपल्या अहवालात खासगी शिक्षण संस्थांच्या वाढत्या व्यापारीकरणावर तीव्र चिंता व्यक्त केली होती. समितीने नमूद केले होते, की अनेक खासगी शिक्षण संस्था गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याऐवजी व्यावसायिक आस्थापनांच्या स्वरूपात कार्य करू लागल्या आहेत. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये नियमित शिक्षण शुल्काव्यतिरिक्त विद्यार्थ्यांकडून १० ते ५० लाख रुपयांपर्यंत बेकायदा कॅपिटेशन फी (डोनेशन) आकारली जात असल्याचेही समितीने निदर्शनास आणून दिले होते..Premium|NEP 2026 Maharashtra : केवळ 'शिक्षणाचा अधिकार' नव्हे, तर 'योग्य शिक्षण' हवे! राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचे महत्त्व सांगणारे विशेष विश्लेषण.याउलट सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील शुल्करचना तुलनेने अधिक परवडणारी आहे. अनेक ठिकाणी सरकारी महाविद्यालयांतील एमबीबीएस अभ्यासक्रमाची वार्षिक फी सुमारे ५० हजार रुपयांपर्यंत असू शकते; तर खासगी महाविद्यालयांमध्ये केवळ शिक्षण शुल्कच सरासरी १५ ते २५ लाख रुपये प्रतिवर्ष इतके असते. याच धर्तीवर २०२५ मधील एका संसदीय स्थायी समितीने निरीक्षण नोंदवले, की सर्वोच्च न्यायालयाच्या बंदीनंतरही काही महाविद्यालयांकडून विद्यार्थ्यांकडून अवाजवी रक्कम आकारली जात आहे. देशातील काही आघाडीच्या खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये एमबीबीएस पदवी पूर्ण करण्याचा एकूण खर्च १.३५ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याची उदाहरणे समितीने दिली.उच्च शिक्षणाच्या या वाढत्या व्यापारीकरणाचा सर्वाधिक परिणाम आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांवर होत आहे. मोठा आर्थिक खर्च परवडत नसल्याने अनेक गरीब विद्यार्थी दर्जेदार शिक्षणाच्या संधींपासून वंचित राहतात आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबे कर्जाच्या अशा भयंकर चक्रात अडकतात, जे पिढ्यान्पिढ्या चालते. या असंतोषाचा उद्रेक रस्त्यांवर आधीच दिसू लागला होता. जेन-झीने जंतरमंतरवर ‘नीट’ पेपरफुटी आणि परीक्षांतील गैरव्यवस्थापनाविरोधात मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने केली. यामुळे अखेरीस शिक्षणमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला. या आंदोलनाने उच्च शिक्षण व्यवस्थेतील एका गंभीर आणि दीर्घकाळ दुर्लक्षित राहिलेल्या समस्येकडे लक्ष वेधले. ती समस्या म्हणजे सध्याची उच्च शिक्षण व्यवस्था आर्थिक, सामाजिक आणि संस्थात्मक अडथळ्यांमुळे भारतातील मोठ्या युवावर्गाला समान संधींपासून दूर ठेवत आहे. सध्याच्या परिस्थितीत शैक्षणिक वातावरणाचेही मोठे नुकसान झाले आहे. उच्च शिक्षणावरील ताज्या अखिल भारतीय सर्वेक्षणात (AISHE २०२३-२४) ४.५ कोटी विद्यार्थ्यांच्या विक्रमी नोंदणीचा अभिमानाने उल्लेख करण्यात आला आहे. परंतु विद्यापीठे कायमस्वरूपी प्राध्यापकांची भरती करण्याऐवजी अत्यंत कमी वेतन असलेल्या कंत्राटी शिक्षकांवर अवलंबून राहून वाढत्या विद्यार्थीसंख्येचे व्यवस्थापन करीत आहेत. अशा प्रकारच्या तात्पुरत्या शिक्षकांसमोर स्वतःचा उदरनिर्वाह चालवण्याचेच मोठे आव्हान असते. साहजिकच दर्जेदार शिक्षणासाठी त्यांच्याकडे फारसा वाव उरत नाही. अत्यंत उच्चशिक्षित असूनही पोटापाण्यापुरते पैसे कमावण्यासाठी त्यांना अनेक महाविद्यालयांमध्ये धावपळ करावी लागते. परिणामी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीकडे वैयक्तिक लक्ष देणे, उत्तरपत्रिका बारकाईने तपासणे, वर्गाबाहेरील मार्गदर्शन किंवा अध्यापनात नवे प्रयोग करण्यासाठी आवश्यक वेळ त्यांना मिळत नाही. शिवाय त्यांना शैक्षणिक संशोधनाच्या जगातूनही बाहेर ठेवले जाते. संशोधन निधी, संस्थात्मक जागा आणि विद्यापीठाच्या निर्णयप्रक्रियेत त्यांना स्थान नाकारले गेल्यामुळे ते त्यांच्या क्षेत्रातील महत्त्वाच्या प्रगतीपासून वंचित राहतात..Premium|UGC Equality Regulatio : ‘यूजीसी’च्या समता नियमावलीलाच ‘ब्रेक’! .प्राध्यापक वर्गाच्या अशा प्रकारच्या पद्धतशीर कंत्राटीकरणामुळे विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्यातील नाते पूर्णपणे कोलमडून पडले आहे. दर्जेदार शिक्षणासाठी सातत्यपूर्ण बौद्धिक देवाणघेवाण आवश्यक असते, जी तात्पुरते प्राध्यापक देऊ शकत नाहीत. अशा व्यवस्थेत शिक्षणाचे स्वरूप केवळ व्यवहारापुरते मर्यादित राहते. विद्यार्थ्यांना अर्थपूर्ण अभ्यासपूर्ण संबंध प्रस्थापित करणे, प्रबंधासाठी विश्वासार्ह मार्गदर्शक शोधणे किंवा पुढील शिक्षण व रोजगारासाठी आवश्यक असलेली शिफारसपत्रे (Letters of Recommendation) मिळवणे कठीण होते.मार्च २०२५ मधील संसदीय स्थायी समितीने या संकटाकडे लक्ष वेधत स्पष्ट इशारा दिला, की तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून राहण्याच्या रचनेमुळे शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे आणि भारतीय उच्च शिक्षण संस्थांमधून शैक्षणिक ‘ब्रेन ड्रेन’ (बुद्धिमत्तेचे स्थलांतर) वेगाने होत आहे. ही परिस्थिती प्राथमिक शालेय शिक्षणाच्या अनियंत्रित खासगीकरणासारखीच आहे. परिणामी बालपणापासून ते विद्यापीठापर्यंत समान संधीच्या तत्त्वाला आव्हान देणारी शिक्षण व्यवस्था निर्माण झाली आहे.सामाजिक न्याय आणि आरक्षणासमोरील आव्हानसरतेशेवटी या सर्व संरचनात्मक ऱ्हासामुळे उच्च शिक्षण संस्थांमधील विविधतेचे मोठे नुकसान झाले आहे. मर्यादित आर्थिक साधने असलेले विद्यार्थी याचे पहिले बळी ठरले आहेत. त्यानंतर ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाही मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. ग्रामीण-शहरी दरी नेहमीच अस्तित्वात असली तरी सद्य:स्थितीत ती अधिक ठळकपणे दिसून येत आहे. मात्र या धोरणाचा सर्वात भयंकर परिणाम सामाजिक न्यायाच्या बाबतीत झाला आहे. उच्च शिक्षणाचे वाढते व्यापारीकरण झाल्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित घटकांसाठी उपलब्ध संधी मर्यादित होत आहेत. खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये वाढता खर्च आणि मर्यादित प्रवेश यामुळे दलित, आदिवासी आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) विद्यार्थ्यांसाठी घटनात्मक आरक्षणाच्या माध्यमातून निर्माण करण्यात आलेल्या समान संधीच्या उद्दिष्टासमोर नवी आव्हाने उभी राहिली आहेत. उच्च शिक्षणाचे असे व्यापारीकरण खऱ्या अर्थाने सकारात्मक कृती (आरक्षण) मोडीत काढण्यासाठी एक अप्रत्यक्ष अडथळा निर्माण करते, ज्यामुळे उपेक्षित समुदायांना उच्चभ्रू व्यावसायिक जागांवरून पद्धतशीरपणे बाहेर ठेवले जाते..सार्वजनिक गुंतवणुकीची नितांत गरजउच्च शिक्षण हे केवळ ज्ञानप्राप्तीचे माध्यम नाही; तर ते सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तनाचे प्रभावी साधन आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या वंचित घटकांना प्रगतीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात उच्च शिक्षणाने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी आणि समान संधी निर्माण करण्यासाठी ते एक मूलभूत आधारस्तंभ आहे. उच्च शिक्षणाकडे केवळ खर्च म्हणून नव्हे; तर देशाच्या मानवी संपत्तीत केलेली एक दीर्घकालीन सार्वजनिक गुंतवणूक म्हणून पाहणे आवश्यक आहे.ज्यांच्याकडे कोणतीही साधने नाहीत अशांसाठी उच्च शिक्षण परवडणारे आणि सुलभ करण्यासाठी सरकारने त्यात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्याची आज नितांत गरज आहे. जर भारताला खरोखरच आपल्या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचा (Demographic Dividend) प्रभावीपणे उपयोग करून घ्यायचा असेल, तर सरकारने आपली जबाबदारी पुन्हा स्वीकारली पाहिजे. सार्वजनिक गुंतवणुकीचा मोठा ओघ आणणे म्हणजे केवळ महाविद्यालयांच्या इमारती बांधणे नव्हे. तरुण पिढी आर्थिक किंवा सामाजिक पार्श्वभूमीमुळे मागे राहणार नाही, याची खात्री करणे हे सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक पाऊल आहे.एक मजबूत आणि कार्यक्षम सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था ही केवळ आर्थिक विकासाची गरज नाही; तर ती सशक्त लोकशाहीची जीवनवाहिनी आहे. तिचे संरक्षण करण्यात अपयश येणे म्हणजे केवळ देशाच्या तरुण पिढीच्या संधी मर्यादित करणे नव्हे; तर समानता, सामाजिक न्याय आणि लोकशाही मूल्यांच्या पायालाच कमकुवत करणे होय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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