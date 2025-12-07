Premium|Himalayan Glacier Conservation : वितळत्या हिमनद्या; पर्वतांची जीवनरेषा आणि मानवजातीच्या भविष्यासाठीचा इशारा

प्रीमियम आर्टिकल

Climate Change Water Crisis : ज्येष्ठ गिर्यारोहकाच्या अनुभवातून हिमालयातील हिमनद्यांचे महत्त्व, त्यांचे वेगाने वितळणे आणि दोन अब्ज लोकांच्या जलस्रोताचे रक्षण करण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजनांची आवश्यकता.
उमेश झिरपे
सकाळी सूर्य उगवला की हिमनदीच्या पृष्ठभागावरून टपटप थेंब गळू लागतात आणि काही तासांत ते थेंब प्रवाह बनतात. तेच प्रवाह खाली जाऊन नदी बनतात. नद्या गावांना, गावं जिल्ह्यांना आणि जिल्हे देशाला जगवतात. हिमनद्या या जलसिंचनाचे केंद्र, हायड्रोपॉवरचे मूलस्थान, कृषीचक्राचा पाया, पूर-दुष्काळाच्या संतुलनाचा तोल सांभाळणाऱ्या घटक आहेत... विशेष म्हणजे फक्त भारतीय उपखंडामध्ये हिमनद्या या दोन अब्ज लोकांच्या पाण्याचा स्रोत सांभाळणाऱ्या आहे.

