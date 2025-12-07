Premium|Himalayan Glacier Conservation : वितळत्या हिमनद्या; पर्वतांची जीवनरेषा आणि मानवजातीच्या भविष्यासाठीचा इशारा

सकाळी सूर्य उगवला की हिमनदीच्या पृष्ठभागावरून टपटप थेंब गळू लागतात आणि काही तासांत ते थेंब प्रवाह बनतात. तेच प्रवाह खाली जाऊन नदी बनतात. नद्या गावांना, गावं जिल्ह्यांना आणि जिल्हे देशाला जगवतात. हिमनद्या या जलसिंचनाचे केंद्र, हायड्रोपॉवरचे मूलस्थान, कृषीचक्राचा पाया, पूर-दुष्काळाच्या संतुलनाचा तोल सांभाळणाऱ्या घटक आहेत... विशेष म्हणजे फक्त भारतीय उपखंडामध्ये हिमनद्या या दोन अब्ज लोकांच्या पाण्याचा स्रोत सांभाळणाऱ्या आहे..पर्वत म्हणजे फक्त उंच कडे, खडक आणि धुक्यात हरवलेले आकार नव्हेत. माझ्यासारख्या पन्नास वर्षांहून अधिक काळ हिमालयाच्या सान्निध्यात राहिलेल्या गिर्यारोहकाला पर्वत म्हणजे जिवंत पुस्तक वाटतं, ज्या पुस्तकाच्या प्रत्येक पानावर निसर्गाचं ज्ञान, सौंदर्य आणि विनम्रता कोरलेली असते. या पर्वतराज्यातील सर्वांत शांत; पण सर्वांत प्रभावशाली पात्र म्हणजे हिमनदी. दिसायला स्थिर, वरून थंड थिजलेली पण आतमध्ये अगदी सावकाश मात्र सतत वाहणारी; हजारो वर्षांचा इतिहास घेऊन धावणारी; आणि मानवजातीच्या पाण्याची, अन्नाची आणि जीवनाची सर्वात महत्त्वाची शिरा.कधीतरी गंगोत्रीच्या मार्गावर, उणे तापमानात, माझा पाय एका मोठ्या मोरेनवर स्थिरावला होता. समोरून येणारी हिमनदी निळ्या-करड्या छटांची, शांत पण भीतीदायक जणू माझ्याकडे पाहून बोलू लागली. ‘‘मी हिमनदी आहे. मी दिसायला निश्चल; पण माझा प्रत्येक क्षण चळवळीचा आहे. मी आहे म्हणूनच तुझं भविष्य शाश्वत आहे.’’ त्या क्षणी पुन्हा एकदा जाणवलं, हिमनदी म्हणजे गोठलेलं पाणी नाही; ती म्हणजे गोठलेलं आयुष्य. शेकडो- हजारो.Premium|Zendunchi Phule Book: प्र.के. अत्रे यांची १०० वर्षीय 'झेंडूची फुले'..!.वर्षांचे हिमाचे स्तर एकत्र येऊन तयार झालेली ही जिवंत सत्ता आहे.हिमनदी म्हणजे काय? - एका जिवंत नदीचा प्रवास. माझ्या अनेक मोहिमांमध्ये मला हिमनदीचं रूप जवळून पाहण्याची संधी मिळाली. हिमनदी म्हणजे वर्षानुवर्षे दाबल्या गेलेल्या हिमकणांचे स्तरित शरीर, तिच्यातील क्रेव्हास, आइसफॉल, मोरायन यांसारखे जीववैज्ञानिक अवयव. त्यांची रचना अत्यंत नाजूक आहे. Accumulation Zone मध्ये ती वाढते, Ablation Zone मध्ये झिजते. फर्न लाइन तिचं समतोल जीवन ठरवते आणि तिचे प्रत्येक स्तर पृथ्वीच्या हवामानाचा इतिहास जतन करतात. म्हणूनच हिमनदी म्हणजे पृथ्वीचं हिमाच्छादित ग्रंथालय.हिमालयात आपल्याला सर्वाधिक दिसते ती व्हॅली ग्लेशियल प्रणाली- उदा. गंगोत्री, पिंडारी, मिलम, बडा शिग्री, सियाचीन. उंच कपारींमध्ये जन्म घेणाऱ्या सर्क हिमनद्या या मोठ्या हिमनद्यांच्या माताच म्हणता येतील. जगात मात्र रूपे अधिक आहेत त्यात पिएडमॉन्ट, टाइडवॉटर, हँगिंग ग्लेशर्स, आइस कॅप्स, आइस शीट्स इत्यादींचा समावेश होतो. यातील मी अनुभवलेल्या मुख्य हिमनद्या म्हणजे गंगोत्री, बडा शिग्री, पिंडारी इत्यादी. या भारतीय हिमनद्यांचा श्वास मात्र वेगाने कमी होताना मी बघितले आहे. एकदा गंगोत्रीवरील ट्रेकनंतर मी गोमुखाजवळ काही स्थानिक तपस्वींशी बोलत होतो. ते म्हणाले, ''बाबा, गोमुख रोज मागे सरकतोय. आम्ही पाहिलेला गोमुख आणि आजचा यात जमीन-आस्मानाचा फरक आहे.'' आणि ते खरंच आहे. मीदेखील हा अनुभव घेतला आहे. संशोधन पण याला दुजोरा देतं. गंगोत्री हिमनदीचा शेवटचा भाग गेल्या २० वर्षांत झपाट्याने मागे गेला आहे. बडा शिग्री (हिमाचल)सारख्या हिमनद्या आकाराने मोठ्या असूनही त्यांचा जाडीचा घट चिंताजनक आहे. पिंडारी हिमनदीचा वेगवान रिट्रीट तर डोळ्यादेखत जाणवतो. माझ्या पिढीने पाहिलेल्या हिमनद्यांचा आकार आणि आज विद्यार्थ्यांना दिसणारा आकार... ही तुलना मन हेलावून टाकते..हिमनद्या फक्त हिमालयातच वितळत नाहीत. ग्लेशियॉलॉजिस्ट जेफ केनार्ड यांनी नुकतंच सांगितलं, जगातील ८७% हिमनद्या मागे सरकत आहेत; अनेक शतकांत झालेला पिछेहाट आता एका पिढीत होतोय. याची अनेक उदाहरणं आहेत, ग्रीनलँडमधील जाकोबशॉन हिमनदी जगातील सर्वांत वेगाने कमी होणाऱ्या हिमनद्यांपैकी एक, प्रत्येक वर्षी काही मैलांनी समुद्राकडे धावत गेली आहे. अंटार्क्टिकातील लँबर्ट-फिशर, हीदेखील जगातील सर्वांत मोठ्या हिमनदींपैकी एक, मास लॉसच्या टप्प्यावर पोहोचली आहे. ही आपत्ती दूर आहे असे वाटत असेल... तर कल्पना करा, समुद्र पातळी वाढली की त्याचा पहिला परिणाम किनाऱ्यांवर नव्हे, तर आपल्या पाण्याच्या आणि अन्नाच्या शाश्वततेवर होईल. हिमालयातील हिमनद्या लुप्त पावत आहेत व त्याचा थेट परिणाम आपल्या जीवनावर होणार आहे. आज सरकारी पातळीवर नद्या बचाव व सुधार योजना मोठ्या प्रमाणावर चालू आहेत. नद्या वाचवणं, जगवणं, वाढवणं गांभीर्याने घेतलं जातंय. असंच हिमनद्यांच्या बाबतीतदेखील केलं पाहिजे. अनेक वैज्ञानिक संस्था यावर काम करत आहेत, त्यांच्या पाठीशी उभं राहिलं पाहिजे. तसेच सरकारी पातळीवर अत्यंत गांभीर्याने उपाययोजना काय करता येतील, यावर व्यापक प्रयत्न केले पाहिजेत, असे माझे ठाम मत आहे.मी हिमालयात अनुभवलं आहे, सकाळी सूर्य उगवला की हिमनदीच्या पृष्ठभागावरून टपटप थेंब गळू लागतात आणि काही तासांत ते थेंब प्रवाह बनतात. तेच प्रवाह खाली जाऊन नदी बनतात. नद्या गावांना, गावं जिल्ह्यांना आणि जिल्हे देशाला जगवतात. हिमनद्या या मुळात जलसिंचनाचे केंद्र, हायड्रोपॉवरचे मूलस्थान, कृषीचक्राचा पाया, पूर-दुष्काळाच्या संतुलनाचा तोल सांभाळणारी घटक आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे फक्त भारतीय उपखंडामध्ये दोन अब्ज लोकांच्या पाण्याचा स्रोत सांभाळणारी आहे..हिमनद्यांच्या वितळण्याचे दुष्परिणाम अनेक आहेत. हिमनदीवरील संकट म्हणजे त्यांचा जन्म, मात्र परिणाम पूर्ण जगात, असं काहीसे आहे. ग्लेशियल लेक फुटणारे, हिमस्खलन इत्यादी ही त्याची उदाहरणं आहेत. २०२३ मधील सिक्कीममधील 'साउथ लोनाक' दुर्घटना आठवा, एक हिमनदी फुटली, तलाव फुटला आणि काही मिनिटांत डोंगराखालचा संपूर्ण प्रदेश उद्ध्वस्त झाला. मी हिमालयात बऱ्याच GLOF संभाव्य ठिकाणी गेलेलो आहे, त्या शांत दिसणाऱ्या तलावांच्या मागे किती प्रचंड शक्ती लपलेली आहे, हे तिथे गेल्यावरच कळतं. हे इथेच थांबत नाही. २०२५ मध्ये उत्तराखंडमधील धराली गावाजवळ झालेले हिमस्खलन-ही निशाणी आहे की हिमनद्यांचा ढासळता संतुलन अत Automated Ice Reservoirs - उंचीवर वितळणारं पाणी पुन्हा-night-freeze करून साठवणारी प्रणाली अन सर्वात शेवटी हिमनदी संरक्षण कायदे ज्याद्वारे जागतिक पातळीवर हिमनद्यांवरील अवैज्ञानिक मानवी हस्तक्षेप कमी करण्याची गरज आता अत्यावश्यक टप्प्यात पोहोचली आहे..गेल्या अनेक दशकांत मी हिमालयात अनेक मोहिमा केल्या- एव्हरेस्ट, कांचनजुंगा, शिवलिंग, मंदा, मेरू... प्रत्येक ठिकाणी हिमनद्या माझ्या पायाखाली होत्या, माझ्या आयुष्याचा अविभाज्य साथीदार. मी बरंच काही पाहिलं, अनुभवलं; मात्र काही हिमनद्यांच्या पृष्ठभागावरील निळाई आज फक्त आठवण झाली आहे. जिथे २० वर्षांपूर्वी हिमावर चालायचो, तिथे आज खडकांचा ढीग आहे. काही मार्ग पूर्णपणे बदलले, कारण हिमनदीचं हृदय बदललं आणि काही ठिकाणी नवीन, धोकादायक क्रेव्हासेस जन्माला आले.हिमनद्यांचे रक्षण ही काळाची गरज आहे, म्हणूनच यावर्षी संयुक्त राष्ट्रसंघानेदेखील ठरविले आहे, की हिमनद्यांचे रक्षण हेच पर्वतांचे रक्षण. त्यामुळे यंदाच्या International Mountain Day 2025 ची घोषणा आहे ‘‘Glaciers matter for water, food and livelihoods in mountains and beyond.’’ म्हणजेच- हिमनद्या केवळ पर्वतांपुरत्या नाहीत; त्या मानवाचा श्वास, शिवाराचा पाऊस आणि भविष्यातील जीवनरेषा आहेत.(लेखक ज्येष्ठ गिर्यारोहक, गिरिप्रेमी आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 