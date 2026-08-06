Premium|History of Reading : वाचन वाचवा, भविष्य घडवा!

रिता राममूर्ती गुप्ता - info@reetaramamurthygupta.inप्रिय वाचकहो, माझ्या ‘वाचाल तर वाचाल’ सदराला तुम्ही दिलेल्या उत्स्फूर्त प्रतिसादाबद्दल आणि सातत्यपूर्ण पाठिंब्याबद्दल मनःपूर्वक आभार. वाचन ही मानवाने निर्माण केलेल्या सर्वांत प्रभावी बौद्धिक साधनांपैकी एक देणगी आहे. ते विकसित होण्यासाठी मानवजातीला हजारो वर्षांचा प्रवास करावा लागला आणि समाजाच्या प्रत्येक स्तरापर्यंत पोहोचण्यासाठी अनेक पिढ्या गेल्या. मात्र आजच्या विचलित करणाऱ्या काळात आपण वाचनातून मिळणारे त्याचे सर्वांत मौल्यवान लाभ गमावण्याच्या उंबरठ्यावर उभे आहोत. मानव वाचायला कसा शिकला?बोलणे ही मानवाची नैसर्गिक क्षमता आहे; परंतु वाचन तशी प्रक्रिया नाही. आपल्या मेंदूची उत्क्रांती बोलण्यासाठी, पाहण्यासाठी आणि सामाजिक संवाद साधण्यासाठी झाली. लेखनपद्धती मात्र नंतर विकसित झाल्या. त्यामुळे वाचण्याची क्षमता आत्मसात करताना मेंदूला आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या मज्जासंस्थेच्या जाळ्यांचा नव्या पद्धतीने वापर करावा लागला.सुरुवातीच्या काळात मानवाने व्यापार, कायदे आणि कथा यांची नोंद ठेवण्यासाठी चित्रे, खुणा आणि विविध चिन्हांचा आधार घेतला. कालांतराने या चिन्हांचे रूपांतर लिपी आणि वर्णमालेत झाले. त्यामुळे भाषेचे अधिक अचूक, सुसंगत आणि व्यापक प्रतिनिधित्व करणे शक्य झाले.जेव्हा मुले वाचन शिकतात, तेव्हा त्यांच्या मेंदूमध्ये अक्षरशः नव्या जोडण्या तयार होतात. दृष्टीशी संबंधित भाग भाषा समजणाऱ्या भागांशी जोडले जातात. लक्ष केंद्रित करण्याची क्षमता अधिक विकसित होते आणि गुंतागुंतीचे विचार व संकल्पना समजून घेण्याची ताकद वाढते. सखोल वाचन (दीर्घकाळ एकाग्रतेने केलेले वाचन) हे मनासाठी एक प्रकारचा व्यायामच आहे. ते एकाग्रता, कल्पनाशक्ती, सहानुभूती आणि चिकित्सक विचार करण्याची क्षमता विकसित करते..शतकानुशतके शांतपणे, एकांतात वाचन करणे हे धर्म, कायदा, विज्ञान, साहित्य आणि आत्मचिंतनासाठी अत्यावश्यक मानवी कौशल्य राहिले आहे. मुद्रणयंत्राच्या शोधामुळे आणि सार्वजनिक शिक्षणाच्या प्रसारामुळे वाचन ही मोजक्या लोकांची कला न राहता सर्वसामान्यांची सवय बनली आहे. आज लोकशाहीपासून आधुनिक वैद्यकशास्त्रापर्यंत आपल्या सभ्यतेचा भक्कम पाया या अदृश्य मानसिक क्षमतेवर उभा आहे. वाचनाने केवळ ज्ञानाचा विस्तार होत नाही, तर विचार करण्याची, समजून घेण्याची आणि जगाकडे पाहण्याची मानवी क्षमता अधिक समृद्ध होते.तंत्रज्ञानाचा अतिवापर वाचनाची सवय कमकुवत करीत आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाने आपल्याला वाचनाची नवी साधने उपलब्ध करून दिली आहेत; मात्र त्याचबरोबर लक्ष केंद्रित करण्याची आणि वाचण्याची पद्धतही बदलून टाकली आहे. आज आपल्या आजूबाजूला दीर्घ आणि सलग लेखनाऐवजी लहान-लहान पोस्ट, अखंड स्क्रोलिंग, सतत येणारी नोटिफिकेशन्स, आपोआप सुरू होणारे व्हिडिओ आणि प्रत्येकासाठी वैयक्तिकरीत्या तयार केलेला मजकूर यांचा भडिमार असतो. परिणामी, सखोल आणि चिंतनशील वाचन करण्याऐवजी लोक मजकूर वरवर चाळतात आणि त्यांची एकाग्रता वारंवार भंग पावते.गेल्या काही दशकांतील संशोधन आणि निरीक्षणांवरून असे दिसून येते, की विरंगुळ्यासाठी केले जाणारे वाचन कमी झाले आहे; तर स्क्रीनसमोर घालवला जाणारा वेळ झपाट्याने वाढला आहे. विद्यार्थी आणि प्रौढ माहितीचे सेवन छोट्या छोट्या तुकड्यांमध्ये करतात. एखाद्या मजकुरात सलग रमण्याऐवजी ते सतत स्क्रोल करीत राहतात. डिजिटल माध्यमांचा वापर वाढत असताना अनेक देशांमध्ये वाचन समज आणि वाचनाची गुणवत्ता स्थिर राहिली आहे किंवा त्यात घसरण झाली आहे..Gordon Hall : भारतातील सामाजिक क्रांतीचे प्रणेते गॉर्डन हॉल यांची कहाणी त्यांच्या नातवाच्या शब्दांत .सोशल मीडियामुळे वाचनाचे स्वरूप बदलून ते अनेकदा ‘फीड कंझम्प्शन’पुरते मर्यादित झाले आहे. उदा. लहान-लहान मजकूर, सतत विषय बदलणे आणि पुढील पोस्टकडे धाव घेणे. अशा पद्धतीमुळे मेंदूला सतत नवनवीन उत्तेजनांची आणि झटपट समाधानाची सवय लागते; पण संयम, सखोल विचार आणि दीर्घकाळ एकाग्र राहण्याची क्षमता अपेक्षित प्रमाणात विकसित होत नाही. विशेषतः शॉर्ट-फॉर्म व्हिडिओ आणि अखंड स्क्रोलिंगच्या अतिवापराचा संबंध लक्ष विचलित होणे, स्मरणशक्ती कमी होणे आणि तरुणांमध्ये मानसिक आरोग्याच्या समस्यांचा धोका वाढणे यांच्याशी असल्याचे अनेक संशोधनांतून दिसून आले आहे.एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे, की वेळ मर्यादित असतो. मुलाने जलद, तुकड्या तुकड्यांच्या डिजिटल माध्यमांमध्ये घालवलेला प्रत्येक तास म्हणजे सखोल वाचनाची सवय आणि त्यासाठी आवश्यक मेंदूची क्षमता विकसित करण्याची गमावलेली संधी असते. हा परिणाम लगेच दिसत नाही, पण वर्षानुवर्षे त्याचे परिणाम स्पष्टपणे जाणवू लागतात. वाचन म्हणजे केवळ अक्षरे ओळखणे नव्हे; तर ती मन, मेंदू आणि व्यक्तिमत्त्व घडवणारी एक महत्त्वाची सवय आहे. कसे ते पाहू.१. लक्ष केंद्रित करण्याची क्षमता : सखोल वाचनामुळे मेंदू एकाच गोष्टीवर बराच वेळ लक्ष केंद्रित करायला शिकतो. त्यामुळे चंचलपणा कमी होतो आणि आवेगांवर नियंत्रण ठेवणे सोपे जाते.२. स्वतःला समजून घेण्याची क्षमता : पुस्तके वाचताना मुले स्वतः आणि जगाबद्दल विचार करू लागतात. त्यामुळे त्यांना जीवनातील अनुभवांचा अर्थ लावता येतो आणि कठीण प्रसंगांना अधिक धीराने सामोरे जाण्याची ताकद मिळते.३. भावनिक समज आणि सहानुभूती : कथा वाचताना आपण विविध व्यक्तींच्या भावना, विचार आणि अनुभव समजून घेतो. साहजिकच इतरांचे दृष्टिकोन समजून घेता येतात.जेव्हा सखोल वाचन कमी होते आणि त्याची जागा वेगवान, भावनिकदृष्ट्या उत्तेजित करणारी डिजिटल सामग्री घेते, तेव्हा काही धोके वाढू शकतात.सततच्या डिजिटल उत्तेजनांमुळे चिंता आणि अस्वस्थता वाढू शकते.भावना समजून घेणे आणि त्या व्यक्त करणे कठीण होऊ शकते. त्यामुळे गरज पडल्यास मदत मागणेही अवघड जाऊ शकते.लक्ष केंद्रित करण्याची आणि माहिती लक्षात ठेवण्याची क्षमता कमी होऊ शकते. त्याचा शिक्षणाबरोबरच मानसिक आरोग्यावरही परिणाम होऊ शकतो.जगभरातील अनेक संशोधनांमध्ये कमी साक्षरता आणि नैराश्यासह मानसिक आरोग्याच्या समस्यांमध्ये संबंध आढळला आहे. साक्षरतेमुळे सर्व समस्या सुटत नाहीत; पण अडचणींना तोंड देणे, योग्य निर्णय घेणे आणि गरज पडल्यास मदत घेणे अधिक सोपे होते. जर बालपणातच वाचनाची सवय आणि कौशल्य कमी झाले, तर त्याचा परिणाम फक्त मुलांच्या शिकण्यावर होत नाही; तर भविष्यातील अडचणी, ताण आणि बदलांना सामोरे जाण्यासाठी आवश्यक असलेली त्यांची मानसिक ताकदही कमी होऊ शकते..० ते ९ वर्षे : पालकांची सर्वात महत्त्वाची भूमिकालहान मुलांमध्ये वाचनाची आवड आणि सवय पुन्हा निर्माण करण्याच्या उद्देशानेच आम्ही ‘भारत पढो अभियान’ सुरू केले आहे. आज डिजिटल माध्यमांचा वापर खूप वाढला आहे. त्याचा परिणाम मुलांच्या सवयींवर होत आहे आणि शाळांना अशा बदलांशी जुळवून घेणे आव्हानात्मक ठरत आहे. म्हणूनच मुलांच्या वाचनाची सुरुवात आणि विकास घरातून होणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. ० ते ९ वर्षे हा मुलांच्या शिकण्याचा आणि सवयी घडण्याचा महत्त्वाचा काळ असतो. या वयात वाचनाची चांगली सवय लागली, तर ती पुढील आयुष्यभर उपयोगी ठरते. या काळात पालकांनी वेगवान आणि सतत आकर्षित करणाऱ्या डिजिटल सामग्रीचा वापर मर्यादित ठेवावा, जेणेकरून मुलांची एकाग्रता वाढेल. दररोज मुलांना मोठ्याने वाचून दाखवा, जेणेकरून भाषा, गोष्टी आणि पालकांचा प्रेमळ सहवास यांचा संबंध मुलांच्या मनात सुरक्षितता, आनंद आणि जिज्ञासेशी जोडला जाईल. घरात पुस्तके, शांत वेळ आणि कल्पनाशक्तीला वाव देणारे खेळ यांना रोजच्या जीवनाचा भाग बनवावे..हे इतके तातडीचे का आहे?सतत स्क्रोल करण्याची सवय लागली, की मुलांना सखोल वाचन करणे कंटाळवाणे वाटू लागते. त्यांचा मेंदू त्याला विरोध करू लागतो. सुरुवातीच्या शालेय वर्षांनंतर वाचनाची मजबूत पायाभरणी झाली नाही, तर पुढे ही कौशल्ये विकसित करणे अधिक अवघड होते. लहानपणीच स्क्रीनचा वापर भावनांना शांत करण्यासाठी केला गेला, तर त्याची सवय पुढे बदलणे कठीण होऊ शकते. म्हणूनच बालपणातच वाचनाची आवड आणि चांगल्या डिजिटल सवयी निर्माण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. याचा अर्थ तंत्रज्ञान पूर्णपणे दूर ठेवणे असा नाही. उद्देश आहे तो तंत्रज्ञानाचा समतोल आणि योग्य वापर. मुलांना सखोल वाचन, मनमोकळा संवाद आणि शांतपणे विचार करण्यासाठी, कल्पना करण्यासाठी वेळ मिळायला हवा. याच सवयींवर त्यांचे शिक्षण, मानसिक आरोग्य, नाती आणि भविष्यातील आव्हानांना सामोरे जाण्याची क्षमता अवलंबून असते.खरी चिंता ही नाही की मुले पूर्णपणे वाचणे बंद करतील; तर ही चिंता आहे की त्यांची सखोल वाचनाची क्षमता आणि वाचनातील आनंद कमी होईल. आपल्या मुलांच्या मनाची आणि भावनांची काळजी असेल, तर वाचनाची घटती सवय ही भविष्यातील मानसिक आरोग्याशी जोडलेली एक गंभीर बाब आहे. या प्रयत्नांमध्ये पालकांची भूमिका सर्वात महत्त्वाची आहे. कारण मुलांच्या सवयी आणि भविष्यासाठी निर्णायक ठरणारी वर्षे आताच सुरू आहेत.तंत्रज्ञानाचा अतिवापर वाचनाची सवय कमकुवत करीत आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाने आपल्याला वाचनाची नवी साधने उपलब्ध करून दिली आहेत; मात्र त्याचबरोबर लक्ष केंद्रित करण्याची आणि वाचण्याची पद्धतही बदलून टाकली आहे. सतत स्क्रोल करण्याची सवय लागली, की मुलांना सखोल वाचन करणे कंटाळवाणे वाटू लागते. त्यांचा मेंदू त्याला विरोध करू लागतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.