Premium|Honesty and Humanity : गोस्ट सांगा ना बाबा...

किशोर बळी - sakal.avtaran@gmail.comमोठमोठे श्रीमंत लोकंबी हजार-करोड रुपये घेऊन परदेशात पऊन जातात अन् आपल्याच मायभूमिले फसोतात. पन असाबी एखांदा मनानं श्रीमंत मानूस असते, की ज्याले अजिबात पैशाचा लोभ नसते. आज अशी इमानदारी अन् मानसातली मानुसकी टिकून हाये, म्हनूनच तं हे जग टिकून हाये बाबू.‘‘बाबा मले गोस्ट सांगा ना. लय दिवस झाले तुम्ही गोस्ट नाई सांगतली मले.’’‘‘नीज बरं पटकन बाबू. सकाऊन पायटीच उठा लागते म्हनतं ना? मंग आता काहाले जागरन करत बसतं?’’‘‘मी बराबर उठतो ना बाबा. अलाराम लावेल हाये ना आईनं. सांगा ना गोस्ट. तुम्हाले तं आता टाइमच नाई भेटत गोस्ट सांगाले.’’‘‘आता कोनतीच गोस्ट सांगाव गळ्या तुले? माल्याजवळच्या सबन गोस्टी सरल्या आता. नीज बरं सटकन-पटकन. पायटी लवकर उठून तयारी करून शाळेत जा लागते तुले.’’‘मंग यू-टुबवर लावून द्या मले गोस्ट. द्या मंग तुमचा मोबाईल माल्याजवळ.’.Premium|Navratri Festival Economy : गरबा-दांडियाच्या खर्चातून फिरते अर्थचक्र; नवरात्रोत्सवात छोट्या व्यवसायांना संधी.‘‘डोये खराब हून राह्यले बरं त्वाले तो मोबाइल पाहू पाहू. कमी वयात चस्मा लागीनअशानं तुले.’’‘‘काही नाई होत मले. सांगा बरं लवकर. मले तशी झोपच येत नाई.’’‘‘बरं सांगतो. आइक.’’‘‘हं हं, सांगा सांगा...’’‘‘ध्यान देऊन आइक बराबर.’’‘‘हो.’’‘‘हे काही राजा-रानीची अन् भुता-खेताची खोटी खोटी गोस्ट नाई.’’‘‘मंग.’’‘‘आठ दिवसाच्या आंदी आपल्या एसटी स्टँडवर घळेल खरीखुरी गोस्ट हाये. एक लय गरीब मानूस होता, शेतमजुरी करनारा. एक दिवस तो शयरात गेला.’’‘‘काहून?’’‘‘काही काम अशील त्याले. दिवसभर त्यानं त्याचे कामंधामं अटपले अन् संध्याकायी एसटी स्टँडवर आला.’’‘‘काह्यले?’’‘‘काह्यले येनार हाये? घरी वापस जायाले. अंधार झाला होता. त्याच्या गावात जानारी शेवटची एसटी सव्वानऊची होती.’’‘‘मंग?’’‘‘तो एसटी स्टँडवर आला तं खरी, पन मंग त्याच्या ध्यानात आलं की आपल्याजवळ तं आता भाड्यापुरतेबी पैसे नाहीत.’’‘‘भाड्यापुरते म्हनजे?’’‘‘म्हनजे एसटीच्या तिकिटापुरतेबी पैसे नाहीत. सात रुपये तिकीट होतं त्याच्या गावाचं.’’‘‘मंग काय केलं त्यानं?’’‘‘मंग त्यानं पाह्यलं की कोनी दिसते काय गावातलं वयखी-पायखीचं... पन कोनी काही दिसेना.’’‘‘मोबाईल नोता काय त्याच्याजवळ?’’‘‘नाई ना! लय गरीब मानूस होता तो. शिकेल-सवरेलबी नोता. त्याच्याजवळ काहाचा मोबाईल अन् काह्यचं काय!’’‘‘मंग काय झालं?’’.‘‘तो हिंडून राह्यला होता तथी. एसटीले टाइम होता अजून. तं त्याले एकाएकी एक पाकीट दिसलं.’’‘‘कोनाचं?’’‘‘काय माहीत कोनाचं! आसपास तं कोनीच नोतं. पळलं अशीन कोनाचं घाई-गळबळीत. त्यानं ते पाकीट उघळून पाह्यलं.’’‘‘हूं.’’‘‘...तं त्याच्यात दोन-दोन हजाराच्या वीस नोटा होत्या. किती झाले मंग ते?’’‘‘वीस अन् वीस चाळीस हजार!’’‘‘रोजचे दोन-तीनशे रुपये कमावनारा मानूस होता तो. इतके पैसे तं त्यानं जिंदगीतई कई पाह्यले नोते.’’‘‘मंग काय झालं?’’‘‘त्यानं विचार केला की कोनाचे असतील बॉ इतले मोठे पैसे? पन कोनी काही दिसेना. मंग बसला घटकाभर तसाच. जराकभरानं एक मानूस एक टूव्हीलर घेऊन तथी आला. ‘‘भाऊ, माहे पैसे हारपले म्हने.’’‘‘मंग त्यानं देऊन टाकले काय?’’‘‘या गरीब मानसानं त्याले विचारलं की किती होते? किती रुपयाच्या कशा नोटा होत्या? तं त्यानं ते बरोबर सांगतलं.’’‘‘मंग?’’‘‘मंग त्यानं ते पैशाचं बंडल देऊन टाकलं त्याले. त्या मानसाले लय आनंद झाला. त्याची बायको दवाखान्यात ॲडमिट होती. तिच्या इलाजासाठी त्याच्या कोन्या नातेवाइकानं पैसे आनले होते. यानं घेतले अन् पाकिटात ठुले. चुकून ते पाकीट पडलं अशीन खाली.’’‘‘गरीब असूनबी त्यानं ते पैसे त्याले देऊन टाकले काय?’’‘‘हो. त्याले वाटलं की हे आपले पैसे नाहीत. आपल्या मेहनतीचे नाहीत. आपून काहाले कोनाचे .पैसे घ्याव? देऊन टाकले मंग त्यानं. मंग त्या टूव्हीलरवाल्या मानसानं त्याच्या पाकिटातले हजार रुपये काढले अन् त्याले म्हने, हे घ्यातुमचं बक्षीस!’’‘‘घेतले का मंग त्यानं?’’‘‘तो गरीब मानूस म्हने, भाऊ, मले तुमचे हजार रुपयबी नाई पाह्यजे. माल्याजवळ तिकिटाले पैसे नाहीत. तं मले फक्त सात रुपये द्या! अशी हाये मंग गोस्ट.’’‘‘मस्त हाये.’’‘‘मोठमोठे श्रीमंत लोकंबी हजार-करोड रुपये घेऊन परदेशात पऊन जातात अन् आपल्याच मायभूमिले फसोतात. ज्याले लाख रुपये पगार असते तोबी गरिबाजवळून हजार-पाचशे कसे उपटता येतील, याच घोरात राह्यते. पन असाबी एखांदा मनानं श्रीमंत मानूस असते, की ज्याले अजिबात पैशाचा लोभ नसते. आज अशी इमानदारी अन् मानसातली मानुसकी टिकून हाये, म्हनूनच तं हे जग टिकून हाये बाबू.’’‘‘लय मस्त हाये बाबा गोस्ट. मी सकाय माल्या शाळेतबी सांगीन.’’kishorbali11@gmail.comलेखक कवी, अभिनेते आणि निवेदक असून वऱ्हाडी बोलीतील लेखनासाठी लोकप्रिय आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.