Premium|Honey Bee Network Innovation : मधमाश्यांच्या कार्यपद्धतीतून सुचली हनी बी नेटवर्कची कल्पना; ग्रामीण संशोधकांचे ज्ञान जगभर पोहोचवण्याचा प्रयत्न

डॉ. अनिल गुप्तादेश, परदेशातील लोकांशी संवाद साधताना मी कायम सांगतो, की शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थांवर लक्ष केंद्रित करा. त्यांच्याकडे विविध संकल्पना असतात, या संकल्पनांवर काम करणे अत्यंत आवश्यक आहे. आम्ही ग्रामीण संशोधकांची माहिती पुस्तके, वेबसाइटच्या च्या माध्यमातून लोकांपर्यंत आणली. प्रत्येक राज्यातील शिक्षणमंत्र्यांना माझी विनंती आहे, की त्यांनी या ग्रामीण संशोधकांबद्दलची माहिती शैक्षणिक पाठ्यपुस्तकांमध्ये धड्यांच्या स्वरूपात द्यावी. सामान्य लोक त्यांच्या आयुष्यात येणाऱ्या दैनंदिन समस्यांवर मात करण्यासाठी आहे त्या परिस्थितीत काही ना काही उपाय शोधत असतात. हा एक संशोधनाचा महत्त्वाचा टप्पा आहे, कारण त्यांच्या समस्यांवर उत्तर शोधण्यासाठी कोणते विद्यापीठ किंवा संशोधक त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे शक्य नसते. काहीजण उद्भवणाऱ्या समस्यांवर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न करतात, काहीजण इतरांना येणाऱ्या समस्यांवर खात्रीशीर उपाय शोधण्यासाठी प्रयत्नशील असतात, तर काहीजण अशा विचारांवर काम करतात, की भविष्यात कोणत्या समस्या येऊ शकतात आणि त्यावर मात करण्यासाठी आधीच उपाय शोधण्यास सुरुवात करतात. या प्रकारचे लोक तसे कमी दिसून येतात. पण या सर्वांच्या प्रयत्नांची दखल आम्ही ‘हनी बी नेटवर्क’ आणि राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान (नॅशनल इनोव्हेशन फाउंडेशन) यांच्या माध्यमातून घेण्यास सुरुवात केली.ही सुरुवात करण्यामागेदेखील एक वेगळीच गोष्ट आहे. अहमदाबादमधील भारतीय व्यवस्थापन संस्थेच्या (आयआयएम) कॅम्पसमधून घरी जात असताना मला विविधरंगी फुलझाडांच्या ताटव्यावर मधमाश्या परागकण गोळा करताना दिसल्या. हे परागकण घेतल्यामुळे फुलांना दुःख होत नाही, उलट पुढील फळधारणेसाठीचा त्यांना आनंदच होत असतो. म्हणूनच विविधरंगी फुले मधमाश्यांना सातत्याने आकर्षित करत असतात. या मधमाश्यांच्या कार्यपद्धतीमधून मला हनी बी नेटवर्क संकल्पना सुचली. ग्रामीण भागातील लोकांनी त्यांच्या समस्येवर शोधलेले उपाय, केलेले संशोधन, विकसित केलेली अवजारे, प्रक्रियेच्या नव्या पद्धतीची माहिती, हे सगळे गोळा करून एका ठिकाणी मधाप्रमाणे संकलित करण्यास सुरुवात केली. आपल्या आरोग्याच्या गरजेनुसार आपण मध खातो, त्याच पद्धतीने त्यांच्या गरजेनुसार ही माहिती लोकांनी वापरावी आणि आलेल्या समस्येवर मात करावी. तसेच त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेली वेगळी माहिती यामध्ये जमा करावी. ज्ञानाच्या संवर्धनासाठी हनी बी नेटवर्कची सुरुवात झाली. याचबरोबरीने आम्ही ‘सृष्टी’ (एसआरआयएसटीआय - सोसायटी फॉर रिसर्च ॲण्ड इनिशिएटिव्ह फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजिज ॲण्ड इन्स्टिट्युशन्स), ‘ग्यान’ (जीआयएएन - गुजरात ग्रासरूट्स इनोव्हेशन ऑगमेंटेशन नेटवर्क) आणि नॅशनल इनोव्हेशन फाउंडेशनची (एनआयएफ - नॅशनल इनोव्हेशन फाउंडेशन) स्थापना केली. आम्ही हनी बी नेटवर्कच्या माध्यमातून देश आणि परदेशातील ग्रामीण भागातील लोकांनी केलेले संशोधन, उपाययोजनांचे संकलन करून जगाच्या समोर मांडले. त्याचा जगभरातील लोकांना फायदा होताना दिसत आहे..शोधयात्रेतून माहितीचा संग्रहमला सगळीकडे हा प्रश्न सातत्याने विचारला जातो, की तुम्हालाच कसे काय हे ग्रामीण भागातील संशोधक सापडतात? यावर माझे उत्तर असे आहे, की तुम्ही लोकांना वाचायला, पाहायला आणि त्यांच्याशी बोलायला शिका. नावीन्याचा शोध आणि परंपरागत ज्ञानाचा साठा गोळा करण्यासाठी आम्ही समविचारी लोकांनी तीस वर्षांपूर्वी शोधयात्रा उपक्रमास सुरुवात केली. जम्मू-काश्मीरपासून ते कन्याकुमारी आणि गुजरात राज्यापासून ते ईशान्य भारतातील सर्व राज्यांमध्ये आजपर्यंत सात हजार किलोमीटरचा पायी प्रवास आम्ही पूर्ण केला आहे. दरवर्षी आम्ही विविध राज्यांत शोधयात्रा आयोजित करतो. यामध्ये विद्यार्थी, शेतकरी, संशोधक, सामाजिक अभ्यासक सहभागी होतात. शोधयात्रेत निवडलेल्या मार्गातील विविध गावातील ग्रामस्थांशी आम्ही चर्चा करतो. शाळा, धर्मशाळा किंवा शेतकऱ्यांच्या घरी आम्ही थांबतो. यातूनच आम्हाला अभूतपूर्व संशोधन हाती लागते.प्रत्येक व्यक्ती हे एक पुस्तक आहे. ते तुम्ही वाचायला शिकले पाहिजे. अशा व्यक्तींच्या अभ्यासाची, प्रयोगांची नोंद घेतली गेली नाही, तर त्या व्यक्तींच्या बरोबरीने ते ज्ञानही नष्ट होते. ते ज्ञान पुन्हा कधी आपल्याला वाचायला आणि अनुभवायला मिळत नाही. त्यामुळे त्याची नोंद घेणे आपली जबाबदारी आहे. आपल्या देशात सुमारे ६,६४,००० गावे आहेत. या गावातील सामान्य व्यक्तींच्या संशोधनाची, प्रयोगांची ‘डेटा बॅंक’ तयार करणे ही अभ्यासू लोकांची जबाबदारी आहे. विशेषतः गावातील विद्यार्थांनी हे काम हाती घेतले, तर पुढची पिढी घडणार आहे.परदेशातही शोधयात्रांना प्रतिसादहनी बी नेटवर्कच्या माध्यमातून देशाच्या विविध भागांमध्ये फिरलो, लोकांकडचे पारंपरिक ज्ञान आणि माहितीचा ठेवा गोळा करू लागलो. दरम्यान या प्रयत्नांमध्ये देश आणि परदेशातील लोकही जोडले गेले. आता आमच्या सगळ्यांमध्ये चांगली देवाणघेवाण होत आहे, यातून छोट्या-मोठ्या समस्यांवर उत्तरेदेखील मिळाली आहेत. आमच्या शोधयात्रांची दखल हार्वर्ड, एमआयटी तसेच चीनमधील जागतिक विद्यापीठांनी घेतली आहे. या विद्यापीठांमध्ये हनी बी नेटवर्क, एनआयएफचे कार्य आणि त्यातील उपलब्धीबद्दल माहिती घेण्यासाठी मला आमंत्रणे मिळू लागली. काही स्वयंसेवी संस्था तसेच जागतिक स्तरावरील संशोधन संस्था आमच्यासोबत सहकार्यासाठी पुढे आल्या आहेत. काही जागतिक कंपन्यादेखील आम्ही जमा केलेल्या माहितीवर अधिक संशोधन करत आहेत. कारण या उपाययोजना भविष्यातील समस्यांवर उत्तरे शोधण्यासाठी दिशा दाखवणाऱ्या ठरल्या आहेत.संयुक्त राष्ट्र संघटनेकडून आम्हाला आफ्रिका खंड, दक्षिण आशिया, चीन, दक्षिण अमेरिका, बांगलादेश, श्रीलंकेतील विविध संस्थांकडून प्रचलित ज्ञान, परंपरा, जैवविविधता, ग्रामीण भागातील सामान्य लोकांनी त्यांच्या अडचणींवर शोधलेल्या उपायांचे संकलन आणि संवर्धन कशा पद्धतीने करावे? याबाबत विचारणा होऊ लागली. त्यांच्या विनंतीला मान देत आम्ही परदेशात पोहोचलो. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सहयोगातून आम्ही निवडक ७४ देशांतील ग्रामीण भागातील संशोधन प्रयोग, प्रकल्प जमा करण्यासाठी एका स्पर्धेचे आयोजन केले. विविध देशातील शेतकरी, कारागीर, विद्यार्थी, महिला, स्वयंसेवी संस्थेचे सदस्य यामध्ये सहभागी झाले होते. यातून चांगल्या पद्धतीची माहिती आमच्याकडे गोळा झाली. २०२०पासून आम्ही भारतात दरवर्षी आणि परदेशात दर चार वर्षांनी ‘हनी बी नेटवर्क क्रिएटिव्हिटी इनक्लुझिव्ह इनोव्हेशन अवॉर्ड’ देण्यास सुरुवात केली. या स्पर्धेमध्ये सामाजिक तसेच तांत्रिक विषयातील संशोधन तसेच नवीन संकल्पनांचा समावेश असतो. कोविड काळातील एक घटना मला सांगावीशी वाटते. युगांडामधील एक लहानशा मोबाईल कंपनीने आमच्यासमोर एक प्रकल्प मांडला होता. त्यांनी मोबाईलमध्ये इन्फ्रारेड सेन्सर बसवला होता. यामुळे तुमच्या शेजारी कोणी आजारी व्यक्ती असेल, तर लगेच निरोगी माणसाला सिग्नल मिळायचा. या प्रकल्पाची आम्ही दखल घेतली. तसेच युगांडाच्या राष्ट्रपतींनी या कंपनीचा विशेष गौरव केला. याचबरोबरीने आम्ही मलेशिया, बांगलादेश, फिलिपिन्स, इराक यांसारख्या विविध देशातील नवीन संकल्पना मांडणाऱ्यांचे एकत्रीकरण केले.सन २००८ ते २०१६ या कालावधीत मला हनी बी नेटवर्क उपक्रमासाठी चीनमधील विद्यापीठाने निमंत्रित केले होते. या काळात आम्ही ग्रामीण भागांमध्ये फिरून सहा हजार नवीन संकल्पना, प्रयोगांचे संकलन केले. त्याची लायब्ररी तयार केली. यामध्ये दरवर्षी विविध संकल्पना आजही जमा होत आहेत. यावर तेथील उद्योजकांनी विशेष संशोधन करून यंत्रे, अवजारे, प्रक्रिया पदार्थ तयार केले आहेत. यातूनच ग्रामीण भागात उद्योजक तयार झाले, रोजगाराच्या विविध संधी विकसित झाल्या.‘यूएनडीपी’च्या (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम) माध्यमातून मी आणि माझी सहयोगी डॉ. अनामिका डे यांनी ११५ देशांतील विविध संस्थांसाठी ग्रामीण तंत्रज्ञान संकलनाची संकल्पना स्पष्ट होण्यासाठी ‘मिस्ट’ हा कोर्स शिकवण्यास सुरुवात केली. या माध्यमातून प्रत्येक देशातील शहरी तसेच ग्रामीण संशोधन, नवीन संकल्पांचा डेटा बेस तयार केला. तो एका ठिकाणी संकलित केला. ही माहिती सर्व देशातील लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी अशी सूचना केली, की कोणत्याही देशाला इतर देशातील कोणत्या प्रकारचे संशोधन, नवीन संकल्पना हवी आहे, त्यांची मागणी करावी. या संकलन केंद्राच्या माध्यमातून विविध देशातील लोकांमध्ये संकल्पनांची देवाणघेवाण सुरू झाली. त्यातून संशोधनाला चालना मिळाली. लोकांच्या समस्यांवर तयार उत्तर मिळाले..राष्ट्रपतींची साथ मोलाचीनॅशनल इनोव्हेशन फाउंडेशनच्या उपक्रमांना भारताचे राष्ट्रपती डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटील, प्रणव मुखर्जी, रामनाथ कोविंद आणि द्रौपदी मुर्मू यांची पहिल्यापासून मोलाची साथ मिळाली आहे. पहिल्यांदाडॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांनी पुढाकार घेऊन एनआयएफने निवडलेल्या विजेत्या ग्रामीण संशोधकांना पुरस्कार देण्यास सुरुवात केली, त्यामुळे देशभर याची चांगलीच चर्चा झाली. त्यानंतर प्रतिभाताई पाटील यांनी राष्ट्रपती भवनात विजेत्यांच्या प्रयोग प्रदर्शनास सुरुवात केली. प्रणव मुखर्जी यांनी आमच्या उपक्रमास ‘फेस्टिव्हल ऑफ इनोव्हेशन’ हे नाव दिले. याचबरोबरीने प्रदर्शनाच्या काळात विजेते विद्यार्थी, शेतकरी, कारागिरांची राष्ट्रपती भवनामध्ये दोन आठवडे राहण्याची सोय केली. रामनाथ कोविंद यांनी या प्रदर्शनास ‘फेस्टिव्हल ऑफ इनोव्हेशन ॲण्ड आंत्रप्रेन्युअरशिप’ हे नाव देत आमच्या उपक्रमास व्यापक स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला. विद्यमान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी एनआयएफ प्रदर्शनास पुन्हा एकदा नव्याने चालना दिली आहे.उद्योग समूह लोकांच्या मांडलेल्या संकल्पनांवर व्यावहारिक संशोधन करून, एखादे चांगले उत्पादन नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ‘मायक्रो व्हेंचर फायनान्स’ तयार करावा लागेल. जागतिक स्तरावर ‘ॲकॅडमी ऑफ इनोव्हेशन’ किंवा ‘ग्लोबल इनोव्हेशन फाउंडेशन’ तयार करण्याची गरज आहे आणि याचे नेतृत्व भारताने करावे, ही माझी इच्छा आहे. कारण आपण यादृष्टीने समृद्ध आहोत.विद्यार्थी ः देशाच्या प्रगतीची आशादेश, परदेशातील लोकांशी संवाद साधताना मी कायम सांगतो, की शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थांवर लक्ष केंद्रित करा. त्यांच्याकडे विविध संकल्पना असतात, या संकल्पनांवर काम करणे अत्यंत आवश्यक आहे. उदाहरण सांगतो, मुंबईतील दोन महाविद्यालयीन विद्यार्थांनी सामान्य सायकलचे रूपांतर ई-सायकलमध्ये केले आहे. शोधयात्रेदरम्यान मला नाशिक जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत जाण्याचा योग आला. या शाळेच्या भिंतीवर मला नेहमीपेक्षा वेगळीच नावे वाचायला मिळाली. मी शिक्षकांना विचारले, या व्यक्ती कोण आहेत? शिक्षक म्हणाले, की ही नावे या शाळेतील माजी विद्यार्थांचीच आहेत, जे या दुर्गम भागातील प्रतिकूल परिस्थितीमध्येही चांगले शिकले, पुढे उद्योजक, सैनिक, अधिकारी आणि प्रयोगशील शेतकरी झाले. यांच्यामुळे सध्या शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थांना प्रेरणा मिळेल, की आपणदेखील याच शाळेत शिकून मोठे होऊ शकतो.मला इराकमधील एका उपक्रमशील शाळेला भेट देण्याचा योग आला. त्याठिकाणी मुलांमध्ये स्वच्छतेबाबत जागरूकता आणण्यासाठी साबणामध्ये एक लहानसे खेळणे लपवलेले होते. त्यामुळे रोज मुले, मुली त्यांना दिलेल्या साबणानेच हात, पाय धुऊन वर्गात जात होती. साबण संपायचा, तेव्हा त्यांना ते खेळणे मिळायचे. एका लहानशा संकल्पनेमुळे मुलांमध्ये तसेच पालकांमध्येही स्वच्छतेची सवय कायमस्वरूपी लागली.आम्ही हनी बी नेटवर्कच्या माध्यमातून ग्रामीण संशोधकांची माहिती पुस्तकाच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत आणली. वेबसाइटदेखील तयार केली आहे. विविध उपक्रमांचे व्हिडिओ तयार करून क्यूआर कोड पुस्तकांमध्ये दिले आहेत. प्रत्येक राज्यातील शिक्षणमंत्र्याला माझी विनंती आहे, की त्यांनी या ग्रामीण संशोधकांबद्दलची माहिती शैक्षणिक पाठ्यपुस्तकांमध्ये धड्यांच्या स्वरूपात द्यावी. यातून व्याकरण, भाषा, विज्ञान, इतिहासाचा अभ्यास तर होईलच, त्याचबरोबरीने विद्यार्थांच्या मनामध्ये संशोधन वृत्तीला चालना मिळेल. यातूनच हे विद्यार्थी त्यांच्या मनातील संकल्पना शिक्षक, पालकांसमोर मांडतील.याबाबतचा एक अनुभव सांगतो, राजस्थानमधील दुर्गम भागातील एका जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील विद्यार्थांसोबत मी संवाद साधत होतो. मुले त्यांच्या वेगवेगळ्या समस्या, संकल्पना सांगत होती. अचानक एक लहान चणीचा मुलगा माझ्यासमोर उभा राहून मला म्हणाला, सरजी, वर्गाला असलेली ही खिडकी आपल्याला दिवसा प्रकाश दाखवते, मग रात्री या खिडकीचा उपयोग कसा करता येईल? हा अनपेक्षित प्रश्न माझ्यासमोर आला होता. पण या प्रश्नाने मला आणि माझ्या सहकाऱ्यांना विचार करायला भाग पाडले. आम्ही यावर एक संकल्पना मांडली, की खिडकीला सोलर सेल असलेल्या काचा लावल्या तर वर्गात येणाऱ्या प्रकाशाची तीव्रता कमी करता येईल. त्याचबरोबरीने या सोलर सेलमध्ये तयार झालेली ऊर्जा बॅटरीमध्ये साठवून संध्याकाळी वर्गात भरणाऱ्या अभ्यासिकेमधील दिव्यांसाठी वापरता येईल. एका लहान मुलाच्या प्रश्नाने एका उद्योगाचा दिवा पेटला.गेल्या पाच वर्षांत भारतीय समाजाचे मोठे नुकसान झाले आहे, ते म्हणजे लोकांमध्ये तसेच कुटुंबांमध्ये पारंपरिक ज्ञानाची देवाणघेवाणच थांबली आहे. नातवंडांची आजी-आजोबांसोबत चर्चा होत नाही, त्यामुळे परंपरेने होत असलेला पारंपरिक ज्ञानाचा प्रवास थांबला आहे. माझे म्हणणे असे आहे, की देशातील ९०-१०० वर्षे पूर्ण केलेल्या व्यक्तींशी चर्चा करून त्यांच्याकडे असलेल्या पारंपरिक ज्ञानाचा संग्रह करावा, यासाठी प्रत्येक शाळेने विद्यार्थ्यांना असा प्रकल्प द्यावा.महिलांना सक्षम कराग्रामीण भागातील महिला अजूनही दुर्लक्षित आहेत. त्यांच्याकडेदेखील विचारशक्ती आहे, त्यांनाही स्वतःचीकाही मते आहेत, आपण आजही त्यांच्या विचारशक्तीला दुय्यम स्थान देतो. काही परंपरागत ज्ञान त्यांनावारसाहक्काने आईकडून मिळाले आहे. त्यांच्याकडेही काही पारंपरिक खाद्यपदार्थांच्या रेसिपी आहेत, त्या कोणत्याही हॉटेलच्या ‘शेफ’कडे नाहीत. आजही आपण कौटुंबिक चर्चेमध्ये महिलांना त्यांची मते व्यक्त करू देत नाही, ग्रामसभेत बोलू देत नाहीत. काही विचारले, की त्या नवऱ्याकडे बोट दाखवून गप्प राहतात. हे चित्र आपण कधी बदलणार आहोत?आम्ही शोधयात्रेमध्ये सातत्याने ग्रामीण भागातील महिला, मुलींशी संवाद साधतो. त्यांची सुख-दुःख समजून घेतो. त्यांच्या निरीक्षणाच्या नोंदी घेतो. त्यांच्याकडील पारंपरिक ज्ञानाचे भांडार आमच्या नोंदवहीत टिपतो. शेतात तण म्हणून काही वनस्पती, गवतांकडे दुर्लक्ष करतो, पण याच महिलांनी त्यापासून खाद्यपदार्थ तसेच पशू उपचारासाठी आयुर्वेदिक औषधे तयार केली आहेत. त्यांना गावशिवारातील जैवविविधता माहिती आहे. आम्ही त्या महिलांशी बोललो नसतो, तर हे ज्ञान कधीच लोकांसमोर आले नसते. गावामध्ये जे उत्पादित होते, त्यावर महिला गटांच्या माध्यमातून प्रक्रिया करा, शेतीमालाचे मूल्यवर्धन करा. ग्रामकेंद्रित रोजगाराचे मॉडेल महिलांच्या साथीने उभे राहू शकते..संकेतस्थळावर संशोधनाचा खजिनाहनी बी नेटवर्क, नॅशनल इनोव्हेशन फाउंडेशनमध्ये जमा झालेली माहिती ओपन सोर्स आहे. आमच्या संकेतस्थळावर दहा लाखांहून जास्त डेटाबेस उपलब्ध आहे. सुमारे १४०० पेटंट नोंदवलेली आहेत. अनेक अभियांत्रिकी प्रकल्पांची माहिती उपलब्ध आहे. हे सर्व प्रकल्प देशभरातील पाच लाख अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील विद्यार्थांनी तयार केलेले आहेत. नॅशनल इनोव्हेशन फाउंडेशनच्या संकेतस्थळावर एक लाखांहून जास्त पर्याय, संशोधनाचे प्रयोग उपलब्ध आहेत. विशेष म्हणजे हे सर्व प्रयोग शेतकरी, कारागिरांनी केलेले आहेत. ही सर्व माहिती फुकट उपलब्ध आहे. प्रत्येकाने या माहितीचा वापर आपल्या समस्यांवर उत्तरे शोधण्यासाठी करावा. हे सर्व तंत्रज्ञान लोकांपर्यंत पोहोचवले, तर विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी सर्वांचा हातभार लागेल.गेल्या पाच वर्षांत भारतीय समाजाचे मोठे नुकसान झाले आहे, ते म्हणजे लोकांमध्ये तसेच कुटुंबांमध्ये पारंपरिक ज्ञानाची देवाणघेवाणच थांबली आहे. नातवंडांची आजी-आजोबांसोबत चर्चा होत नाही, त्यामुळे परंपरेने होत असलेला पारंपरिक ज्ञानाचा प्रवास थांबला आहे. माझे म्हणणे असे आहे, की देशातील ९०-१०० वर्षे पूर्ण केलेल्या व्यक्तींशी चर्चा करून त्यांच्याकडे असलेल्या पारंपरिक ज्ञानाचा संग्रह करावा, यासाठी प्रत्येक शाळेने विद्यार्थांना असा प्रकल्प द्यावा.हनी बी नेटवर्कच्या माध्यमातून देशाच्या विविध भागांमध्ये फिरलो, लोकांकडचे पारंपरिक ज्ञान आणि माहितीचा ठेवा गोळा करू लागलो. दरम्यान या प्रयत्नांमध्ये देश आणि परदेशातील लोकही जोडले गेले. आता आमच्या सगळ्यांमध्ये चांगली देवाणघेवाण होत आहे, यातून छोट्या-मोठ्या समस्यांवर उत्तरेदेखील मिळाली आहेत. आमच्या शोधयात्रांची दखल हार्वर्ड, एमआयटी तसेच चीनमधील जागतिक विद्यापीठांनी घेतली आहे.(शब्दांकन ः अमित गद्रे)लेखक ‘हनी बी नेटवर्क’चे संस्थापक आणि नवसंकल्पनांचे स्फूर्तिदाते आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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