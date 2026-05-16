Premium|Healthcare Ethics : 'हॉस्पिटलने नफा नाही तर विश्वास कमावला पाहिजे'; वैद्यकीय क्षेत्राच्या व्यापारीकरणावर शिंदे काकांचा संतप्त सवाल

Healthcare Ethics : 'हॉस्पिटलने नफा नाही तर विश्वास कमावला पाहिजे'; वैद्यकीय क्षेत्राच्या व्यापारीकरणावर शिंदे काकांचा संतप्त सवाल

Medical Ethics Crisis : रुग्णालयांचा मूळ हेतू सेवा असावा की नफा? विज्ञानाचा वापर मानवी कल्याणाऐवजी फसवणुकीसाठी होत असल्याची खंत व्यक्त करत, वैद्यकीय क्षेत्रातील वाढत्या नफेखोरीवर आणि नैतिक मूल्यांच्या ऱ्हासावर शिंदे काकांनी मांडले अंतर्मुख करणारे जळजळीत विचार.
विठ्ठल काळे - mailvitthalkale@gmail.com

समाजाची सेवा करणं हा हॉस्पिटलचा मुख्य हेतू असावा, ना की नफा कमावणं. हॉस्पिटल्सने विश्वास कमावला पाहिजे; निव्वळ नफा नव्हे... जरी नफा कमवायचा असेल तर त्याला मर्यादा असाव्यात.

हेका घडलं? याला जबाबदार कोण? विज्ञान हे मानवाच्या मदतीसाठी निर्माण झालं होतं ना? मग मदत करणारं विज्ञान माणसाच्या फसवणुकीसाठी का वापरलं जाऊ लागलं आहे?

शेजारी राहणारे शिंदे काका बागेत मॉर्निंग वॉक करत पोटतिडकीने मला विचारत होते. मी त्यांना शांत करत विचारलं, ‘अहो, काय झालं ते तरी सांगा आधी.’ बागेतील एका बाकावर आम्ही दोघं बसलो. त्यांचा श्वास चांगलाच वर-खाली होत होता. शिंदे काका माझ्या परिचयातील अत्यंत हुशार मनुष्य. प्रत्येक गोष्टीवर सारासार विचार करणारे. आपलं मत देण्याची घाई न करणारे. अभ्यासू व्यक्तिमत्त्व. ते काहीतरी सांगत आहेत म्हणजे महत्त्वाचं असणारच.

