Premium|Healthcare Ethics : 'हॉस्पिटलने नफा नाही तर विश्वास कमावला पाहिजे'; वैद्यकीय क्षेत्राच्या व्यापारीकरणावर शिंदे काकांचा संतप्त सवाल

विठ्ठल काळे - mailvitthalkale@gmail.comसमाजाची सेवा करणं हा हॉस्पिटलचा मुख्य हेतू असावा, ना की नफा कमावणं. हॉस्पिटल्सने विश्वास कमावला पाहिजे; निव्वळ नफा नव्हे... जरी नफा कमवायचा असेल तर त्याला मर्यादा असाव्यात.हेका घडलं? याला जबाबदार कोण? विज्ञान हे मानवाच्या मदतीसाठी निर्माण झालं होतं ना? मग मदत करणारं विज्ञान माणसाच्या फसवणुकीसाठी का वापरलं जाऊ लागलं आहे? शेजारी राहणारे शिंदे काका बागेत मॉर्निंग वॉक करत पोटतिडकीने मला विचारत होते. मी त्यांना शांत करत विचारलं, ‘अहो, काय झालं ते तरी सांगा आधी.’ बागेतील एका बाकावर आम्ही दोघं बसलो. त्यांचा श्वास चांगलाच वर-खाली होत होता. शिंदे काका माझ्या परिचयातील अत्यंत हुशार मनुष्य. प्रत्येक गोष्टीवर सारासार विचार करणारे. आपलं मत देण्याची घाई न करणारे. अभ्यासू व्यक्तिमत्त्व. ते काहीतरी सांगत आहेत म्हणजे महत्त्वाचं असणारच..Premium|Artificial Intelligence: कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा धोकादायक खेळ; पिढीच्या भावनिक नात्यांवर संकट.‘मला सांग, विज्ञानाचं काम काय?’ काकांनी विचारलं... ‘वस्तुस्थिती सांगणं’ मी. ‘अजून?’ काका माझ्याकडे बघून म्हणाले. ‘माणसाचं आयुष्य सुखकर बनवणं. बरोबर ना? मग वैद्यकीय शास्त्र हेसुद्धा मानवाच्या भल्यासाठीच ना?’ ‘हो, अर्थातच’ मी लगेच म्हणालो. ‘मग मला सांग, सामान्य माणसांचा या दवाखान्यांवरून विश्वास का कमी होत आहे? आपल्या जगण्यातील खूप सहज वाक्य झालं आहे हे, कोर्टाची आणि दवाखान्याची पायरी शहाण्या माणसाने चढू नये. दवाखान्याची यात भर कधीपासून झाली?’ काका उद्वेगाने म्हणाले. मला त्यांचा मुद्दा लक्षात आला. बागेत मॉर्निंग वॉक करणाऱ्या इतर लोकांचं चालता चालता आमच्याकडे लक्ष जायचं. एखादा माणूस काकांना नमस्कार करायचा आणि पुढे चालू लागायचा. मुद्दा गहन आहे हे माझ्या लक्षात आलं होतं. थोडा वेळ कोणी काहीच बोललं नाही. झाडावर बसलेल्या कावळ्याचा अधून-मधून आवाज तेवढा यायचा.‘दवाखान्यावरील विश्वास कमी होणं म्हणजे तुला समजतं आहे का?’ काका बोलू लागले... ‘विज्ञानावरील विश्वास कमी होणं. जे विज्ञान आपल्या मदतीला आलं आहे तेच जेव्हा आपली फसवणूक करायला लागतं, तेव्हा आपण विश्वास कोणावर ठेवायचा?.लोक विश्वासाने जातात दवाखान्यात. तिथे त्यांची लूट व्हायला लागली तर त्यांनी कुठे जायचं? पुन्हा अंधश्रद्धेकडे वाटचाल करायची का? आजच्या घडीला दवाखाना एवढा महाग झाला आहे, की सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेलेला आहे. दवाखाना म्हटलं, तर धडकी भरते; पण करणार काय? शेवटी पैशांपेक्षा माणूस प्रिय म्हणून लोक घेतात उसणं, काढतात कर्ज आणि आपला माणूस जगेल या आशेवर राहतात. पाण्यासारखा पैसा ओततात आणि एवढं करूनही माणूस जगणार की नाही, याची शाश्वती नाही. माणसाचं आयुष्य म्हणजे काय जुगार का मग?!’‘अहो असं काय म्हणताय काका? मान्य आहे, की काही हॉस्पिटल्स निव्वळ व्यावसायिक आहेत... पण अशी बरीच हॉस्पिटल्स आहेत जी रुग्णसेवेला जास्त प्राधान्य देतात. जी समाजाची सेवा करण्यासाठीच उभारलेली असतात. असं तुम्ही सगळ्यांना सरसकट एकाच चष्म्यातून नाही बघू शकत... आणि राहिला प्रश्न पैशांचा; तर आता आहेत काही उपचार महागडे. त्या रोगाचं निदान करण्यासाठी महागडी यंत्रं वापरावी लागतात. ती महागडी यंत्र घेण्यासाठी पैसा लागतो; मग तो येणार कुठून? रुग्णांकडूनच घ्यावा लागेल ना?’‘हो, बरोबर’ मला मधेच थांबवत काका म्हणाले... ‘पण किती पैसा? त्याला काही मर्यादा आहेत का? हॉस्पिटल ही सेवा आहे; व्यवसाय नाही. समाजाची सेवा करणं हा हॉस्पिटलचा मुख्य हेतू असावा ना की नफा कमावणं. ...आणि जरी नफा कमवायचा असेल तर त्याला मर्यादा असाव्यात. लोक तुम्हाला देव मानतात; किंबहुना देवापेक्षा जास्त मानतात. आपला विश्वास तुमच्या पायावर वाहतात. त्या विश्वासाला असं पायदळी तुडवणार का? हॉस्पिटल्सने रुग्णांना, त्यांच्या नातेवाइकांना धीर द्यायला हवा ना की भीतीचं वातावरण...’.Premium|Gen Z: जेन-झी आणि समाज माध्यमांचे गुंतागुंतीचे नाते पालकांच्या दृष्टीकोनातून.‘एखाद्या रुग्णावर तुम्ही जे उपचार करता ते खरंच तेवढे अत्यावश्यक असतात का? शस्त्रक्रिया करता त्या किती आवश्यक असतात? शस्त्रक्रियेआधी बाकी इतर शक्यता पडताळून बघितल्या आहेत का? मी म्हणत नाही, की शस्त्रक्रिया करू नये; पण ती सर्वात शेवटचा उपाय असावी.’‘हो काका, बरोबर आहे तुमचं; पण रुग्णांना आणि त्यांच्या नातेवाइकांनासुद्धा खूप घाई असते बरं व्हायची त्या स्थितीत काय करायचं मग?’‘हो कोणाला आजारपण आवडतं? सर्वांना वाटतं, लवकर बरं व्हावं. म्हणून मग आवश्यक नसलेले उपचार करायचे का? आणि औषधांचा किती मारा? खरंच तेवढ्या औषधांची गरज असते का? तुम्हाला डॉक्टरपेक्षा जास्त कळतं का? असं म्हणून चालणार नाही. आज गावखेड्यातील कित्येक लोक डॉक्टरांनी दिलेल्या औषधातील निम्मीच औषधं विकत घेतात. म्हणजे वीस गोळ्या विकत घ्यायला सांगितल्या; तर दहाच घेतात आणि ते त्या दहा गोळ्या खाऊन बरे होतात अन् मग निम्म्या गोळ्या विकत घेण्याचा पायंडा पडतो. मग या दहा गोळ्या जास्तीच्या का? तुम्हाला गोष्ट खूप क्षुल्लक वाटेल; पण ती क्षुल्लक नाही. ही गोष्ट आहे विश्वास घट्ट होण्याची किंवा विश्वास नष्ट होण्याची... आणि हळूहळू तेच घडतं आहे. आज दवाखान्यात जाणं अपरिहार्य आहे. उद्या लोक दवाखान्याला पर्याय शोधतील का? आणि जर शोधलाच पर्याय तर तो काय असेल? तो प्रगतीचा वाटेने जाणार असेल की अधोगतीच्या? आणि याला जबाबदार कोण असणार?’ ‘आज तुझ्या आजूबाजूला किती लोक असतील जे हॉस्पिटलने आम्हाला फसवलं आहे, असं म्हणत असतील. समाजात अशी किती तरी उदाहरणं आहेत ज्यांना वाईट अनुभव आलेले आहेत. ज्यांची निव्वळ लूट झालेली आहे. कदाचित उद्या तू किंवा आणखी कोणी जाबही विचारेल, की कोणत्या आधारावर तुम्ही हे गंभीर आरोप करत आहात? कोणता पुरावा आहे तुमच्याकडे? आधार आहेच लोकांच्या डोळ्यातील भीती आणि अश्रू आणि सत्य लपून राहत नाही.’.‘मला हेही मान्य आहे, की देवापेक्षाही वरचं स्थान आणि मान मिळवलेले डॉक्टर आहेत आणि त्यांच्यामुळेच विश्वास टिकून आहे. पण, अशा डॉक्टरांची आणि हॉस्पिटलची संख्या का वाढू नये? चांगुलपणा करणाऱ्यांची संख्या कधी वाढणार आहे? आणि या लबाड लोकांना ज्यांनी चांगल्या सेवेला बदनाम केले आहे कोण शिक्षा करणार? आणि कधी करणार? जिथे लूट नाहीशी होते तिथे विश्वास दृढ होतो. वैद्यकीय क्षेत्राने लोकांचा विश्वास पुन्हा एकदा संपादन करायला हवा, असं तुला वाटत नाही का? आज प्रत्येकाला वाटतं, आपल्या घरातील कोणीतरी डॉक्टर असावा किंवा आपल्या खूप ओळखीचा जवळचा कोणीतरी डॉक्टर असावा. असं का वाटतं, कारण आपण फसवले जाऊ नये. आपल्या रुग्णांची योग्य ती काळजी घेतली जावी यासाठी. लोकांच्या मनातील ही भीती नाहीशी झाली पाहिजे, असं तुला वाटत नाही का? विज्ञानाने भीती नष्ट केली पाहिजे... नाही का?'. 