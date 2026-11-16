Premium|Housing Society Redevelopment : सोसायटीचा पुनर्विकास करायचा की नाही? निर्णय घेताना या गोष्टी तपासा

ॲड. रोहित एरंडे - rohiterande@hotmail.comमुंबई-पुण्यासारख्या शहरांमध्ये पुनर्विकासाचे (रिडेव्हलपमेंट) वारे नव्हे, तर वादळच घोंघावत आहे. मात्र, पुनर्विकासाचा निर्णय हा केवळ जुन्या इमारतीला नवे रूप देण्याचा विषय नाही; त्यामध्ये सभासदांचे हक्क, बहुमताचा निर्णय, अल्पमताचा विरोध, आर्थिक लाभ, विकासकाची क्षमता आणि भविष्यातील खर्च अशा अनेक बाबी गुंतलेल्या असतात. त्यामुळे पुनर्विकास करायचा की नाही, यापेक्षा तो कधी, कसा आणि कोणत्या अटींवर करायचा, हा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न ठरतो.अमुक इतकी वर्षे झाल्यानंतर सोसायटीचा पुनर्विकास करावाच किंवा करू नये, असा काही सरसकट कायदा नाही. केवळ आपल्या आजूबाजूच्या सोसायट्यांचा पुनर्विकास होत आहे म्हणून एखाद्या सोसायटीनेही तो केलाच पाहिजे, हा विचारही चुकीचा आहे. काही वेळा पुनर्विकासाऐवजी लिफ्ट, सोलर, नवी पाइपलाइन अशा सोयी-सुविधा करून घेतल्यानेही अनेक सोसायट्यांचे प्रश्न तुलनेने कमी खर्चात सुटले आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे. पुनर्विकास आणि विरोध या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. पुनर्विकास सुरू केल्यानंतर कोणत्या अडचणी दत्त म्हणून उभ्या राहतील, हे सांगता येत नाही. त्यामुळे ‘पुनर्विकास पाहावा करून’ अशी नवी म्हण आता तयार झाली आहे. कोणत्याही सोसायटीमध्ये सभासदांचा ‘इगो’ किती मोठा आहे, यावर सोसायटीची वाटचाल निर्वेधपणे चालेल की नाही, हे ठरते, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. .न्यायालयाची चपराकगृहनिर्माण सोसायटीच्या (अपार्टमेंट नव्हे) पुनर्विकासाचा निर्णय घेतल्यानंतर एखादा सभासद किंवा अल्पमतातील काही सभासद विरोध करत असतील, तर संपूर्ण पुनर्विकास प्रक्रिया थांबवता येते का? या प्रश्नावर मुंबई उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी महत्त्वपूर्ण भूमिका घेतली आहे. पुनर्विकासाच्या दृष्टीने सुदैवाची बाब म्हणजे, आता न्यायालयीन निर्णय वैधरीत्या घेतलेल्या बहुमताच्या निर्णयाच्या आणि पुनर्विकासाच्या बाजूने असल्याचे दिसते. विरोधासाठी विरोध करणाऱ्या सभासदांना न्यायालयांनी ‘सभासदांचा इगो कायद्यापेक्षा मोठा नाही’, हे स्पष्ट करून जागेवर आणले आहे. बऱ्याचदा परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्याचे खरे कारण शेवटपर्यंत कळत नाही, असा अनुभव आहे. तसेच ‘अल्पमतातील’ सभासदांच्या विरोधाचे ‘अंतस्थ’ कारणही अनेकदा लक्षात येत नाही. पुनर्विकासाला विरोध करता येणे हा लोकशाहीतील हक्क आहे; परंतु केवळ विरोधासाठी विरोध करण्याच्या मानसिकतेला न्यायालयांनी अनेक निकालांमधून चपराक लगावली आहे. तसेच, कलम ७९-अ अंतर्गत २००९ मध्ये प्रथम आणि नंतर २०१९ मध्ये सुधारित नियमावली करण्यात आली. आता सप्टेंबर २०२६ मध्ये केवळ सोसायट्यांसाठी सुधारित नियमावली जारी करण्यात आली आहे. मात्र, व्यावहारिकदृष्ट्या काही वेळा या सूचनांचा तंतोतंत वापर करणे अशक्य असल्याचे दिसून आले आहे. अशी नियमावली बंधनकारक आहे की नाही, हा प्रश्न यापूर्वी अनेकदा मुंबई उच्च न्यायालयापुढे आला आहे. गेल्या सुमारे पाच-सहा निकालांमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने कलम ७९-अ अंतर्गत करण्यात आलेल्या नियमावली या बंधनकारक नसून, केवळ मार्गदर्शक स्वरूपाच्या असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या नियमावलींचे ‘चाकच पंक्चर’ झाले आहे, असे म्हणता येईल. परिणामी, २०२६ मधील सुधारित नियमावलीचे भवितव्यही दोलायमान राहील, असे वाटते.बहुमताचा निर्णय, अल्पमताचा विरोधमुंबई उच्च न्यायालयाच्या अलीकडील एका निर्णयाने बहुमतातील सभासदांची भूमिका पुन्हा अधोरेखित केली आहे. (संदर्भ : देव पूजा बिल्डर्स लि. विरुद्ध सोनिशिता होल्डिंग्स प्रा. लि., कमर्शिअल आर्बिट्रेशन पिटिशन क्र. ३९००१/२०२५.) या प्रकरणात सोसायटीमध्ये २० सभासद होते आणि त्यापैकी १९ सभासद पुनर्विकास प्रक्रियेत सहभागी झाले होते. मात्र, एका सभासदाने स्वतःच्या ताब्यातील टेरेसच्या हक्काबाबत वाद असल्याने पुनर्विकासाला सहकार्य करण्यास नकार दिला. न्यायालयाने टेरेसवरील हक्काचा अंतिम निर्णय त्या कार्यवाहीत न घेता तो स्वतंत्र न्यायालयीन कार्यवाहीसाठी खुला ठेवला. असेच वाद अनेक ठिकाणी दिसून येतात. मात्र, केवळ त्या वादामुळे संपूर्ण इमारतीचा पुनर्विकास अनिश्चित काळासाठी रोखता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. संबंधित सभासदाला सदनिका रिकामी करण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्याचवेळी टेरेसवरील तिचा दावा संपुष्टात आणलेला नाही, हेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तिला स्वतंत्र कार्यवाहीत आपला हक्क सिद्ध करण्याची मुभा देण्यात आली. या निर्णयामागे मुंबई उच्च न्यायालयाची न्यायिक भूमिका दिसून येते. या आधी गिरीश मुलचंद मेहता विरुद्ध महेश मेहता- २०१० (२) Mh.L.J. ६५७ या प्रकरणातही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते, की सोसायटीच्या जनरल बॉडीने पुनर्विकासाबाबत घेतलेला वैध निर्णय सर्व सभासदांवर बंधनकारक असतो आणि एखादा सभासद केवळ वादासाठी वाद घालून सोसायटीच्या सामूहिक निर्णयाला निष्प्रभ करू शकत नाही..तब्बल साडेचार लाखांचा दंडमुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. बी. पी. कुलाबावाला आणि न्या. सोमशेखर सुंदरसेन यांनी पुनर्विकास उगाचच अडवून धरणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिक सभासदांना दणका दिला आहे. (संदर्भ : निर्मला पिल्लई आणि इतर विरुद्ध शुभम बिल्डर्स - कमर्शिअल आर्बिट्रेशन पिटिशन क्र. १२६५४/२०२४, निर्णय ता. ७ मे २०२४) या प्रकरणात न्यायालयाने नमूद केले, की सोसायटीच्या व्यावसायिक निर्णयांमध्ये आणि विकासकाची योग्यता तपासून त्याची निवड करण्याच्या जनरल बॉडीच्या अधिकारांमध्ये न्यायालय ढवळाढवळ करू शकत नाही. ती सोसायटीमध्ये सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. विरोधी सभासदांना सात दिवसांत जागा खाली करण्याचे निर्देश देण्यात आले; अन्यथा कोर्ट रिसिव्हरमार्फत ताबा घेता येईल, असेही नमूद करण्यात आले. मात्र, या निर्णयाविरुद्ध संबंधित सभासदांनी पुन्हा अपील दाखल केले. ते दोन सदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणीस आले. यावेळी न्यायालयाने संपूर्ण प्रकरणाची साद्यंत माहिती घेत अशा प्रकारे ‘विरोधासाठी विरोध’ करणाऱ्या सभासदांना तब्बल साडेचार लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. न्यायालयाने हेही आवर्जून नमूद केले, की विरोध करणाऱ्या सभासदांनाही इतर सभासदांप्रमाणेच पुनर्विकासाचा फायदा होणार आहे. मग वैयक्तिक हट्टापायी त्यांनी इतर सभासदांना वेठीस धरणे योग्य नाही. याच तत्त्वाचा अधिक स्पष्ट पुनरुच्चार प्रणव कन्स्ट्रक्शन्स लि. वि. प्रियदर्शनी सहकारी संस्था या प्रकरणातील १४ जुलै २०२५ रोजीच्या निर्णयात करण्यात आला. यामध्ये उच्च न्यायालयाने नमूद केले, की सोसायटीच्या सर्वसाधारण सभेचे पुनर्विकासासंबंधी ठराव अस्तित्वात असतील आणि ते सक्षम न्यायालयाने रद्द केलेले नसतील, तर वैयक्तिक सभासदांचे हक्क सोसायटीच्या पुनर्विकास करारनाम्याअंतर्गत असलेल्या सामूहिक जबाबदाऱ्यांच्या अधीन राहतात. पुनर्विकासातील अतिरिक्त क्षेत्रफळ, लाभ किंवा इतर हक्कांबाबत सभासदाला स्वतंत्र कायदेशीर उपाय उपलब्ध असू शकतो; मात्र, त्या कारणामुळे संपूर्ण सोसायटीचा पुनर्विकास रोखणे हा स्वतंत्र प्रश्न आहे.पुनर्विकासावर आक्षेपाचा अधिकारया निर्णयांचा अर्थ असा नाही, की अल्पमतातील सभासदाचे सर्व हक्क संपतात. पुनर्विकासावर आक्षेप घेण्याचा अधिकार आणि त्या आक्षेपाच्या आधारे संपूर्ण पुनर्विकास अनिश्चित काळासाठी थांबवण्याचा अधिकार हे दोन वेगळे विषय आहेत. सोसायटीचे कामकाज लोकशाही पद्धतीने चालते आणि लोकशाहीत प्रत्येकाला विरोध करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, लोकशाहीत निर्णय बहुमताने घेतले जातात. हे निर्णय मान्य नसतील, तर त्याविरुद्ध न्यायालयात जाण्याचा अधिकार अल्पमतातील सभासदांनाही आहेच. मात्र, न्यायालयाचा जो निर्णय येईल, तो मान्य करावाच लागतो. न्यायालयात जाण्याचा अधिकार प्रत्येकाला असला, तरी त्यासाठी वेळ, पैसा आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे मानसिक शांतता खर्च करण्याचीही तयारी ठेवावी लागते. टेरेस, अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्र, नुकसानभरपाई, पर्यायी सदनिका किंवा इतर पुनर्विकास लाभांबाबत एखाद्या सभासदाचा स्वतंत्र दावा असू शकतो. त्यामध्ये चर्चा करून मार्ग काढता येतो. परंतु, सक्षम न्यायालयाने सोसायटीचा ठराव किंवा डेव्हलपमेंट ॲग्रीमेंट स्थगित अथवा रद्द केलेले नसल्यास, केवळ वैयक्तिक वादामुळे संपूर्ण प्रकल्प ठप्प ठेवणे योग्य ठरणार नाही..Premium|Sadashiv Amrapurkar : काय केलंत तुम्ही नगरसाठी?.अटी-शर्तींमधील स्पष्टता महत्त्वाचीपुनर्विकासाचा डोंगरही दुरून साजरा असतो; पण जसजसे तुम्ही जवळ जाता, तसतसे अनेक चढ-उतार समोर येऊ लागतात. प्रत्येक पुनर्विकासाचे प्रकरण वेगळे असते आणि त्याप्रमाणे प्रत्येकाच्या अटी-शर्तीही वेगळ्या असणारच. प्रत्येक सोसायटीने सुरुवातीलाच किती अतिरिक्त जागा मिळणार, इतर आर्थिक फायदे काय असतील, याबरोबरच ‘बेसिक एफएसआय’चा प्लॅन मंजूर झाल्यानंतर जागा सोडायची, की ‘पूर्ण पोटेन्शिअल’चा प्लॅन मंजूर झाल्यानंतर जागा सोडायची, की ‘पीएएए’ (Permanent Alternate Accommodation Agreement) नोंदविल्यानंतर जागा सोडायची; तसेच बँक गॅरंटी हवी की नाही, अशा महत्त्वाच्या अटी-शर्ती स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. या अटी-शर्तींवर तडजोड होणार नाही, हे सुरुवातीलाच स्पष्ट केले, तर ज्या विकासकाला त्या अटी मान्य असतील तोच टेंडर भरेल. त्यामुळे नंतरचे वाद-विवाद काही प्रमाणात टाळता येतात. अर्थात, परिस्थितीनुसार उभय पक्षांनी काही बदल केले तर तो भाग अलाहिदा. प्रत्येक योजनेच्या आकारमानानुसार आणि परिस्थितीनुसार अटी-शर्तींमध्ये बदल होतातच. या अटी-शर्ती सोसायटीच्या हिताचे संरक्षण करणाऱ्या असण्यासाठी सोसायटीने स्वतःचा वकील आणि आर्किटेक्ट नेमणे अत्यंत गरजेचे आहे. या बाबतीत काटकसर करणे योग्य नाही.विकास की पर्यावरण?आता काही सोसायट्यांचे सभासद ‘विकास की पर्यावरण?’ हा मुद्दाही विचारात घेत आहेत. टोलेजंग इमारतींना परवानगी दिली, तरी त्या प्रमाणात पायाभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध होणार का? परिणामी शहरात बकालपणा वाढेल का? असा विचारही काही सभासदांकडून केला जातो. गगनचुंबी टॉवरमध्ये सभासदांची संख्या वाढते. त्याचबरोबर पार्किंग, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था आदी सुविधांवरही अतिरिक्त ताण येतो. त्यातच व्यावसायिक आणि रहिवासी असे दोन्ही प्रकारचे सभासद एकाच सोसायटीत असतील, तर त्यांचे प्रश्न आणखी वेगळे असतात. पुनर्विकास हा ‘एफएसआय’चा खेळ आहे. समजा, बारा-पंधरा मजली इमारत नियमाप्रमाणे बांधता येत असतानाही काही सभासदांनी केवळ सहा-सात मजली इमारतीचाच आग्रह धरला, तर विकासकाला अपेक्षित फायदा होणार नाही. पर्यायाने सभासदांचाही फायदा कमी होऊ शकतो, असा सोपा हिशेब आहे. दोन्ही गटांच्या अपेक्षा पूर्ण करणारा विकासक नक्कीच मिळू शकतो; मात्र त्यासाठी सभासदांमध्ये एकमत होणे गरजेचे आहे. एकंदरीतच, पुनर्विकासाबाबतच्या मतभेदांमुळे सभासदांचे ३०-४० वर्षांचे जिव्हाळ्याचे संबंध बिघडत चालल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. प्रकरण न्यायालयात गेल्यास सर्वांचा वेळ आणि पैसा खर्च होतो तो वेगळाच; पण गेलेली मानसिक शांतता बाजारात विकत मिळत नाही. पुनर्विकास हा केवळ इमारतीचा कायापालट नसून, अनेक वर्षे एकत्र राहिलेल्या माणसांच्या नात्यांचीही परीक्षा असते. त्यामुळे बहुमताचा निर्णय मान्य करताना अल्पमताच्या हक्कांचाही आदर आणि वैयक्तिक हक्क जपताना सामूहिक हिताचाही विचार, या दोन्हींचा समतोल साधला, तरच पुनर्विकास खऱ्या अर्थाने सर्वांच्या हिताचा ठरू शकतो..दूरगामी परिणामपुनर्विकास करणे चांगले की वाईट, याचे ‘एक अधिक एक बरोबर दोन’ असे गणिती उत्तर देता येणार नाही. पुनर्विकास हा दूरगामी आणि कायमस्वरूपी परिणाम करणारा निर्णय असतो. त्यामुळे आपल्या इमारतीची परिस्थिती, जमिनीचे क्षेत्रफळ आणि त्या प्रमाणात मिळणारा फायदा आदी बाबी विचारात घेऊन, सरकारच्या नियमावलींना अधीन राहून सभासदांनी डोळस निर्णय घेणे गरजेचे आहे. काही इमारती दुरुस्तीच्या पलीकडे गेलेल्या असतात. पुनर्विकासामुळे चांगल्या दर्जाचे बांधकाम, वाढीव जागा, नव्या सोयी-सुविधा आदी फायदे मिळतात. परंतु, पुनर्विकास झाल्यानंतर नव्या जागेचा मिळकतकर, देखभाल खर्च आदी आवश्यक खर्चात वाढ होते. पुनर्विकास हा सोसायटी आणि विकासक अशा दोघांसाठी ‘विन-विन’ परिस्थिती निर्माण करणारा असेल, तरच तो करण्यात हशील आहे. सभासदांनी किती आणि कोणत्या सोयी-सुविधांची मागणी करायची, यातही तारतम्य गरजेचे आहे. चार सुविधा कमी मिळाल्या तरी चालतील; परंतु प्रकल्प पूर्ण करण्याची क्षमता असलेला विकासक निवडणे अधिक महत्त्वाचे आहे. ‘अति लोभ, त्यास क्षोभ होईल जाणा’ हे समर्थवचन येथेही लागू होते. तसेच, कोणताही विकासक ‘चॅरिटी’ म्हणून हे काम करत नाही, हेही लक्षात घ्यावे.(लेखक कायद्याचे अभ्यासक आहेत. ९८२३३७००२८).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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