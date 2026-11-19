सकाळी नाश्त्याला पोहे खाल्ले, दुपारी दोन पोळ्या, भाजी आणि वरण-भाताचं जेवण झालं. संध्याकाळी चहा-बिस्किटं आणि रात्री पुन्हा पोळी-भाजी, वरण भात. दिवसभराचं जेवण अगदी नेहमीसारखंच! पण या सगळ्या पदार्थांमधून शरीराला किती प्रोटीन मिळालं, याचा विचार कधी केला आहे का? असला काही विचार करणं हे आतापर्यंत आपल्या गावीच नसायचं. आपल्या आज्या, मावश्या म्हणतात तसं... “कणाकणा खायचं आणि कणाकणा कामं करायची..” पण आता कणाकणा कामं करायचे दिवस राहिलेच नाहीत तर जेवण तरी कसं जाईल. सगळी सिस्टिमच बिघडली आहे. त्यामुळे शरीराला नेमकं काय आणि किती हवंय याची गणितं आता सगळेच मांडू लागलेत. पूर्वी हे 'फॅड’ फक्त पाश्च्यात देशांपुरतं होतं, पण भारतीय लोक देखील आता रोजच्या जेवणातलं प्रोटीन मोजतात. माझ्या शरीराला किती प्रोटीनची गरज आहे आणि जेवणातनं किती मिळतंय? असा प्रश्न एआयला विचारला की एआय लगेचच सगळी कुंडलीच सांगतं. त्यामुळे भारतीयांनाही आता सवय लागली आहे जेवणातलं प्रोटीन मोजायची. पण खरंच भारतीयांना त्यांना किती प्रोटीन हवं आहे हे माहिती आहे का?, भारतीयांचा प्रोटीनचा मुख्य स्त्रोत काय आहे, त्यांना पुरेसं प्रोटीन मिळतं आहे का याविषयी १७ नोव्हेंबर रोजी एक अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. त्या अहवालात नेमकं काय म्हटलं आहे जाणून घेऊया सकाळ+ च्या विशेष लेखातून.. .विषय चर्चेत का आला? नवा PwC अहवाल काय सांगतो?जागतिक सल्लागार संस्था PwC ने १७ नोव्हेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या 'व्हॉइस ऑफ द कन्झ्युमर २०२६' या अहवालात भारतीयांच्या बदलत्या खाद्यसवयींचा वेध घेतला आहे. या अभ्यासात २७ देशांमधील २१ हजार ८०० हून अधिक ग्राहकांचा समावेश होता. त्यात भारतातील १ हजार ५ ग्राहकांचाही सहभाग होता.या अहवालानुसार भारतातील ५३ टक्के ग्राहक नियमितपणे आपल्या आहारातील प्रोटीनचे प्रमाण मोजतात. जागतिक पातळीवर हे प्रमाण ३५ टक्के आहे. म्हणजेच प्रोटीनच्या सेवनाबाबत भारतीय ग्राहकांची जागरूकता जागतिक सरासरीपेक्षा अधिक आहे. केवळ प्रोटीनच नव्हे, तर ५० टक्के भारतीय ग्राहक फायबरचे आणि ४९ टक्के ग्राहक कॅलरीजचे सेवनही मोजतात. यावरून अन्नाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हा आता केवळ पोट भरण्यापुरता मर्यादित न रहाता शरीराला काय हवं आहे आणि काय नको आहे हे पहाण्याकडेही गेला असल्याचं दिसतं आहे. ग्राहकांच्या आरोग्यविषयक प्राधान्यांमध्येही बदल होत आहे. ताज्या भाज्या आणि फळांचे सेवन वाढवण्याची इच्छा अनेक ग्राहकांनी व्यक्त केली आहे. निसर्गत: प्रोटीन मिळवण्याकडे काही ग्राहकांचा कल आहे.भारतीयांच्या आहारात प्रोटीनची कमतरता आहे का?प्रोटीनविषयी जागरूकता वाढत असली, तरी भारतीयांच्या आहारातील त्याचे प्रमाण हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. 'नेचर मेडिसिन' या जर्नलमध्ये २०२५ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ICMR-INDIAB संशोधनातून भारतीयांच्या आहाराचे स्वरूप समोर आले. या अभ्यासात १८ हजारांहून अधिक प्रौढांच्या आहाराचे विश्लेषण करण्यात आले.या संशोधनानुसार भारतीयांच्या एकूण ऊर्जेच्या सेवनापैकी सुमारे ६२.३ टक्के ऊर्जा कर्बोदकांमधून मिळते, तर प्रोटीनचा वाटा सुमारे १२ टक्के आहे. भारतीय आहार मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये प्रोटीनचा वाटा १५ टक्के असावा, असे नमूद केले आहे. त्यामुळे भारतीयांच्या आहारात प्रोटीनचा तुलनेने कमी वाटा असल्याचे दिसते.याचा अर्थ प्रत्येक भारतीयाला प्रोटीनची कमतरता आहे, असा मात्र होत नाही. शरीराचे वजन, वय, शारीरिक हालचाली आणि आरोग्यस्थिती यांनुसार प्रोटीनची गरज बदलते. मात्र आहारातील प्रोटीनचे प्रमाण आणि स्रोत यांचा विचार करणे आवश्यक असल्याचं संशोधनात सांगण्यात आलं आहे. .Premium|AI in workplace: AI मुळे कर्मचाऱ्यांचं काम पटकन होतंय, पण ज्ञानात भर नाहीच..! नवं संशोधन याविषयी काय सांगतंय?.धान्यांवर अधिक अवलंबून असलेला आहारभारतीय आहारात पोळी, भाकरी, भात, पोहे आणि इतर धान्यजन्य पदार्थांना महत्त्वाचे स्थान आहे. या पदार्थांतून शरीराला ऊर्जा मिळते; काही प्रमाणात प्रोटीनही मिळते. मात्र प्रोटीनच्या स्रोतांमध्ये विविधता असणे महत्त्वाचे आहे.भारतातील नवी दिल्लीस्थित संशोधन संस्था Council on Energy, Environment and Water या संस्थेने सरकारी घरगुती खर्च सर्वेक्षणाच्या आधारे केलेल्या विश्लेषणानुसार २०११-१२ मध्ये भारतीयांना घरात तयार होणाऱ्या अन्नातून दररोज सरासरी ५१ ग्रॅम प्रोटीन मिळत होते. २०२३-२४ मध्ये हे प्रमाण वाढून ५५.६ ग्रॅम झाले. मात्र या प्रोटीनचा मोठा भाग धान्यांमधून मिळतो. डाळी, कडधान्ये, दूध, अंडी, मासे आणि मांस यांचा आहारातील वाटा वाढवण्याची गरज या आकडेवारीतून लक्षात येते.भारतीयांच्या खाद्यसंस्कृतीत शाकाहारी पदार्थांना महत्त्व आहे. त्यामुळे डाळी, हरभरा, मूग, मटकी, सोयाबीन, दूध, दही आणि पनीर हे प्रोटीनचे महत्त्वाचे स्रोत ठरतात. मांसाहार करणाऱ्यांसाठी अंडी, मासे आणि चिकन हेही पर्याय आहेत. एका पदार्थावर अवलंबून न राहता विविध स्रोतांचा आहारात समावेश केल्यास प्रोटीनचे सेवन अधिक संतुलित करता येते.प्रोटीनचा ट्रेंड बाजारपेठेतहीग्राहकांच्या बदलत्या गरजांचा परिणाम खाद्यपदार्थांच्या बाजारपेठेवरही दिसतो. पूर्वी प्रोटीन पावडर किंवा सप्लिमेंट्सपुरती मर्यादित असलेली उत्पादने आता रोजच्या खाण्यापिण्याच्या पदार्थांमध्येही दिसू लागली आहेत. प्रोटीनयुक्त दही, दूध, स्नॅक्स, बार आणि पेये यांची उपलब्धता वाढते आहे.खाद्यपदार्थांच्या पॅकेटवर प्रोटीनचे प्रमाण ठळकपणे दाखवले जाते. ग्राहकही खरेदी करताना पोषणमूल्यांचा विचार करू लागले आहेत. मात्र एखाद्या पदार्थावर 'हाय प्रोटीन' असे लिहिले आहे म्हणून तो प्रत्येकासाठी आवश्यक किंवा आरोग्यदायी असेलच असे नाही. त्यातील साखर, मीठ, चरबी आणि इतर घटकही तपासणे गरजेचे आहे.याशिवाय सोशल मीडियावर फिटनेस आणि आहारविषयक माहिती देणाऱ्या सामग्रीचा प्रभाव वाढला आहे. प्रोटीनचे फायदे सांगणाऱ्या व्हिडिओंबरोबरच रोज किती प्रोटीन घ्यावे, कोणते पदार्थ खावेत आणि सप्लिमेंट्स कधी वापरावीत, याबद्दलही चर्चा होते. मात्र अशा माहितीतील सर्व दावे शास्त्रीयदृष्ट्या तपासलेले असतातच असे नाही..Premium|Elon Musk First Trillionaire : एलॉन मस्क यांच्या ट्रिलियनेअर प्रवासामागील संघर्ष, यश आणि जागतिक चर्चा.जागरूकता वाढली; पण योग्य माहिती आहे का?ऑक्टोबर २०२६ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या 'द स्टेट ऑफ प्रोटीन अँड फायबर इन अर्बन इंडिया' या अभ्यासातूनही हा विरोधाभास समोर आला. या अभ्यासात पाच शहरांमधील १८ ते ५० वयोगटातील १ हजार २५० ग्राहकांचा समावेश होता. त्यानुसार ७४ टक्के ग्राहकांना रोजच्या प्रोटीनच्या गरजेची माहिती असल्याचे वाटते; मात्र ५६ टक्के ग्राहकांना प्रत्यक्ष गरजेबद्दल चुकीची माहिती होती. तसेच ७० टक्के ग्राहकांचे दररोजचे प्रोटीन सेवन ४१ ग्रॅमपेक्षा कमी असल्याचे अभ्यासात नमूद करण्यात आले.हा अभ्यास शहरी ग्राहकांपुरता मर्यादित असल्याने त्याचे निष्कर्ष संपूर्ण भारताला लागू करता येणार नाहीत. तरीही प्रोटीनविषयी माहिती असणे आणि प्रत्यक्ष आहारातून योग्य प्रमाण मिळणे या दोन वेगळ्या गोष्टी असल्याचे यातून स्पष्ट होते.प्रोटीन हल्लीच जास्त चर्चेत येण्यामागे कारणं काय?प्रोटीन हा विषय पूर्वी प्रामुख्याने जिममध्ये जाणारे, खेळाडू आणि बॉडी बिल्डिंग करणाऱ्यांपुरता मर्यादित होता. मात्र आता वजन नियंत्रण, स्नायूंचे आरोग्य आणि एकूण शारीरिक तंदुरुस्तीसाठी प्रोटीनचे महत्त्व अधोरेखित केले जात आहे. सोशल मीडियावर प्रोटीनयुक्त आहार, नाश्त्याचे पर्याय आणि सप्लिमेंट्स यांची चर्चा वाढली आहे. बाजारातही प्रोटीनयुक्त दूध, दही, स्नॅक्स आणि इतर पॅकेज्ड पदार्थांची उपलब्धता वाढते आहे. त्यामुळे ग्राहक खाद्यपदार्थांच्या पॅकेटवरील पोषणमूल्यांकडे लक्ष देऊ लागले आहेत.प्रोटीनची गरज भागवण्यासाठी प्रत्येकाने प्रोटीन पावडर किंवा महागडी उत्पादने घ्यावीत, असे नाही. रोजच्या आहारात डाळी, कडधान्ये, दूध, दही, पनीर, सोयाबीन, अंडी आणि इतर प्रोटीनयुक्त पदार्थांचा समावेश करूनही गरज पूर्ण करता येऊ शकते. मात्र प्रमाण व्यक्तीनुसार बदलते.प्रौढ व्यक्तीसाठी साधारणपणे शरीराच्या प्रत्येक किलो वजनामागे ०.८३ ग्रॅम प्रोटीन हे संदर्भमूल्य वापरले जाते. उदाहरणार्थ, ६० किलो वजनाच्या निरोगी प्रौढ व्यक्तीला दररोज सुमारे ५० ग्रॅम प्रोटीनची गरज असू शकते. व्यायाम करणारे, खेळाडू, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक किंवा काही आजार असलेल्या व्यक्तींची गरज वेगळी असू शकते. मूत्रपिंडाच्या आजारासारख्या स्थितीत प्रोटीनचे प्रमाण डॉक्टरांच्या सल्ल्याने ठरवणे महत्त्वाचे असते..कोणत्या पदार्थात किती प्रोटीन?पदार्थ प्रोटीन (प्रति १०० ग्रॅम)पांढरे सोयाबीन ३७.८ ग्रॅमतपकिरी सोयाबीन ३५.६ ग्रॅममसूर डाळ (कोरडी) २४.४ ग्रॅममूग डाळ (कोरडी) २३.९ ग्रॅमशेंगदाणे २३.७ ग्रॅमचिकन ब्रेस्ट (कच्चे, त्वचाविरहित) २१.८ ग्रॅमतूर डाळ (कोरडी) २१.७ ग्रॅमपनीर १८.९ ग्रॅमउकडलेले अंडे १३.४ ग्रॅमगव्हाचे पीठ १०.६ ग्रॅमगायीचे दूध ३.३ ग्रॅम (स्रोत: ICMR-NIN, Indian Food Composition Tables 2017.)प्रोटीनचा वाढता ट्रेंड भारतीयांच्या खाण्यापिण्याच्या सवयींमध्ये बदल घडवून आणतो आहे आणि भारतीय या विषयात काळजी घेत आहेत ही चांगलीच बाब म्हणावी लागेल. पण या बदलाचे खरे यश किती जण प्रोटीन पावडर वापरतात किंवा पॅकेटवर किती ग्रॅम प्रोटीन लिहिले आहे, यावर ठरणार नाही. तर रोजच्या जेवणात डाळी, कडधान्ये, दूध, अंडी, मासे अशा प्रोटीनच्या विविध स्रोतांना किती स्थान मिळते, यावर ठरणार आहे. कारण शरीराला प्रोटीन देण्यासाठी एखादी महागडी प्रोटीन पावडर नाही तर किंवा विशेष डाएट गरजेचं नाही तर आपल्या नेहमीच्या जेवणात योग्य बदल केले, तरी प्रोटीनची गरज पूर्ण करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकता येते.---------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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