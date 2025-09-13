Premium| GST Reforms: पंतप्रधान मोदींच्या जीएसटी सुधारणांमुळे तुमच्या दिवाळीच्या खर्चावर काय परिणाम होईल?

प्रेम शुक्लापंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी केलेले भाषण केवळ स्वातंत्र्यदिनाच्या परंपरेचा भाग नव्हते, तर एक नव्या बदलाची सुरुवात होती. मोदींनी जीएसटी सुधारणा जाहीर करून सामान्य माणसांचे जीवन उजळवले. एक जुलै २०१७ हा दिवस देशाच्या आर्थिक इतिहासात आजही सुवर्णाक्षरांनी नोंदलेला आहे. या दिवशी गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स (जीएसटी) लागू होऊन भारताने ‘एक देश, एक कर,’ हे स्वप्न साकार केले. पूर्वी देशात अनेक प्रकारचे करांचे जाळे अस्तित्वात होते. जीएसटीने हे सर्व एकत्र करून एक पारदर्शक, सोपी आणि तंत्रज्ञानाधारित करव्यवस्थेची पायाभरणी केली. दिवाळी सणाच्या झगमगाटाआधी आणि छठ पूजेच्या पवित्रतेच्या पूर्वसंध्येला जेव्हा संपूर्ण देश परंपरा आणि उत्साहाच्या तयारीत मग्न आहे, तेव्हा मोदी सरकारने असा निर्णय घेतला आहे की जो केवळ अर्थव्यवस्था बळकट करणार नाही, तर प्रत्येक सामान्य कुटुंबात आनंदाची ज्योत पेटेल..अलीकडेच केलेल्या जीएसटी दरांतील सुधारणेद्वारे अनेक आवश्यक वस्तूंवरील विद्यमान कर १२ ते १८ टक्क्यांवरून कमी करून पाच टक्के केला गेला आहे आणि काही वस्तूंवर तर शून्य कर लावला गेला आहे. ही खरी जीएसटी दिवाळी आहे. जीएसटी सुधारणा हा केवळ आर्थिक निर्णय नाही, तर सणांच्या भावनांशी निगडीत मोदी सरकारची भेट आहे. जिथे स्पष्ट दिसते की या सुधारणेमुळे अंधार दूर होईल आणि आशेची किरणे पसरतील. भाजप सरकारने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे की विकासाचा अर्थ केवळ आकडेवारीत नाही, तर प्रत्येक घराच्या आनंदात आहे. हा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या दूरदर्शी धोरणाचा पुरावा आहे, जो ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ या मंत्राला साकार करीत आहे..नव्या जीएसटी सुधारणेत खासगी जीवन विमा पॉलिसी मग त्या टर्म लाईफ असोत, यूएलआयपी असोत किंवा एंडोमेंट पॉलिसी असोत, त्या सर्वांवर सूट दिली गेली आहे, ज्यामुळे सामान्य माणसासाठी विमा परवडणारा झाला आहे. सामान्य माणसासाठी अनेक वस्तूंवर जसे की केसांचे तेल, टॉयलेट साबण, शॅम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, सायकल, टेबलवेअर, किचनवेअर, इतर घरगुती वस्तूंवरील जीएसटी १८% किंवा १२% वरून कमी करून ५% करण्यात आला आहे. दूध किंवा आधीपासून पॅक आणि पनीर यावरील जीएसटी ५% वरून शून्य करण्यात आली आहे. भारतीय ब्रेडवरील जीएसटी काढून टाकण्यात आली आहे. अशा प्रकारच्या सुधारणांचा सर्वात मोठा फायदा मध्यमवर्गीय आणि कमी उत्पन्न वर्गीय कुटुंबांना होणार आहे. ही बचत, जरी लहान असली तरी हे पाऊल त्यांच्यासाठी अतिरिक्त खर्च कमी करणारे किंवा गुंतवणुकीची संधी आणणारे ठरेल..ग्राहकोपयोगी वस्तूही स्वस्तनव्या जीएसटी सुधारणेत जवळजवळ सर्व खाद्यपदार्थांवर जसे की पॅकेज्ड नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, लोणी, तूप इत्यादींवरील जीएसटी १२% किंवा १८% वरून कमी करून ५% केला आहे. हा बदल कुटुंबांसाठी मोठा दिलासा आहे. जीएसटी सुधारणेत ग्राहकोपयोगी वस्तूही स्वस्त केल्या आहेत. एअर कंडिशनिंग मशीन, ३२ इंच टीव्ही (सर्व टीव्हींवर आता १८% कर), डिशवॉशिंग मशीन, छोटी कार, ३५० सीसी किंवा त्यापेक्षा कमी क्षमतेची मोटारसायकल यावरील जीएसटी २८% वरून कमी करून १८% करण्यात आला आहे. हा निर्णय मध्यमवर्गीयांच्या आकांक्षांना नवी झेप देतो. एखादे मध्यमवर्गीय कुटुंब जे बराच काळापासून नवा टीव्ही किंवा कार घेण्याचे स्वप्न पाहत होते, आता ते अधिक सहज मिळवू शकतील..कृषी क्षेत्र, जो भारताचा आत्मा आहे, त्यांनाही या सुधारणांचा विशेष लाभ होणार आहे. कृषी वस्तूंवर, जमीन तयार करण्यासाठी किंवा नांगरणीसाठी ट्रॅक्टर, कृषी, बागायती किंवा वनीकरण यंत्रसामग्री, कापणी किंवा थ्रेशिंग यंत्रे, ज्यात पेंढा किंवा चारा बेलर, गवत कापण्याच्या मशीन, कंपोस्ट मशीन यांचा समावेश आहे, यावरील जीएसटी १२% वरून कमी करून ५% करण्यात आला आहे. देशातील ३३ जीवनरक्षक औषधांवरील जीएसटी १२% वरून शून्य करण्यात आला आहे. ही बचत नागरिकांना निरोगी जीवनासह सणांमध्येही आनंदाचा रंग भरेल..रिफॉर्मपासून ट्रान्सफॉर्मपर्यंत...देशात जीएसटी लागू झाल्यापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ‘रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रान्सफॉर्म’ हा मंत्र पूर्णपणे साकार झाला आहे. या सुधारणेने भारताच्या अर्थव्यवस्थेला नवी गती दिली आणि देशाला जगातील सर्वात जलद वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये स्थान मिळवून दिले. आज भारत जागतिक आर्थिक मंदीच्या काळातही स्थिरता आणि विकासाचे प्रतीक बनला आहे. जीएसटीने कराचा भार कमी करून उद्योजकांना नवनिर्मिती आणि विकासासाठी प्रोत्साहित केले आहे. वर्ष २०२४–२५ मध्ये एकूण जीएसटी संकलन विक्रमी २२.०८ लाख कोटींवर पोहोचले, जे सरासरी वार्षिक ९.४% वाढ दर्शवते. ही वाढ अर्थव्यवस्थेच्या वाढत्या औपचारिकीकरणाची आणि कर अनुपालनाच्या सुधारणेची साक्ष देते..जीएसटीचा परिणाम केवळ आर्थिक नाही, तर सामाजिकही आहे. राज्यांमधील व्यापाराचे अडथळे दूर करून त्याने ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ या भावनेला बळ दिले आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाद्वारे जीएसटी पोर्टलने करदात्यांना असे व्यासपीठ दिले आहे जिथे ते सहजपणे आपले कर व्यवस्थापित करू शकतात. हे आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे, जिथे पारदर्शकता आणि जबाबदारी ही प्रत्येक धोरणाचा पाया आहेत..लगान व्यापाऱ्यांसाठी जादा फायदाआज आपण नव्या भारताकडे वाटचाल करत असताना, जीएसटीसारख्या उपक्रमांनी हा विश्वास दिला आहे की भारत केवळ आर्थिक महासत्ता होण्याच्या मार्गावर नाही, तर जागतिक आव्हानांना सामोरे जाण्यातही समर्थ आहे. जीएसटी धोरणाची प्रशंसा आंतरराष्ट्रीय संस्थाही करत आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे (IMF) माजी मुख्य अर्थतज्ज्ञ मॉरिस ऑब्स्टफेल्ड यांनीसुद्धा जीएसटीची प्रशंसा केली होती.जीएसटीतील अलीकडील सुधारणा ही भाजप सरकारच्या त्या दूरदृष्टीचे प्रतीक आहे जी भारताला समृद्ध, सक्षम आणि आत्मनिर्भर बनवण्यास कटिबद्ध आहे. या जीएसटी सुधारणा केवळ करकपातीपुरत्या मर्यादित नाहीत, तर एका मोठ्या आर्थिक दृष्टीकोनाचा आणि धोरणाचा भाग झाल्या आहेत..पण जेव्हा २०१७ मध्ये जीएसटी लागू झाला होता, तेव्हा विरोधकांनी त्याला ‘गब्बर सिंग टॅक्स’ म्हणून बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला होता. काही पक्षांनी याचा विरोधही केला होता. परंतु आज मोदी सरकारच्या दूरदृष्टीमुळे तो ‘गुड अँड सिंपल टॅक्स’ बनला आहे. भाजप सरकारने हे सोपे आणि जनहितकारी केले आहे ज्यामुळे लहान व्यापारी जे दिवाळीच्या काळात सर्वाधिक व्यस्त असतात, आता कमी जीएसटीमुळे आपली दुकाने आणखी उजळवू शकतील..Premium| UNCTAD Report Highlights: जागतिक हवामान बदलाच्या काळात 'ग्रीन बॉण्ड्स' आणि 'कार्बन क्रेडिट्स'चे महत्त्व काय?.आर्थिक समृद्धी आणि स्थैर्याचा प्रकाशमहिला, ज्या घरगुती अर्थव्यवस्था सांभाळतात, या बचतीतून कुटुंबाचा आनंद दुप्पट करू शकतील. ही ‘आत्मनिर्भर भारत’ची खरी प्रतिमा आहे, जिथे सरकारचे प्रत्येक पाऊल सामान्य माणसाला सबळ बनवत आहे. हे पाऊल भारताला आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने अधिक बळकट करेल, रोजगार व गुंतवणुकीला चालना देईल आणि देशातील कोट्यवधी कुटुंबांच्या जीवनात नवा आनंद आणेल. दिवाळीपूर्वीच जीएसटी सुधारणेचा निर्णय हा जणू लक्ष्मीमातेच्या आशीर्वादासारखा आहे, जो प्रत्येक घरात समृद्धी आणतो आहे. .Premium|Prem Sagar Ramayan: आर्थिक चणचण, राजकीय अडथळे आणि उपहास यांना तोंड देत रामायण वास्तवात उभारण्याचा हा पराक्रम प्रेम सागर यांना कसा जमला!.या दिवाळीत आणि छठमध्ये जेव्हा आपण दिवे लावाल किंवा सूर्यदेवाला अर्घ्य द्याल, तेव्हा लक्षात ठेवा. सरकारने आधीच सर्व काही उजळवले आहे. जीएसटीची ही सुधारणा सामान्य माणसाच्या जीवनात नवी झगमग आणेल. हा खरोखरच प्रत्येक भारतीयासाठी साजरा करण्यासारखा प्रसंग आहे. या सुधारणा भारताला जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या दिवाळीत, जेव्हा प्रत्येक घर आनंदाने उजळेल, तेव्हा या जीएसटी सुधारणा देशवासीयांसाठी आर्थिक समृद्धी आणि स्थैर्याचा प्रकाश घेऊन येतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.