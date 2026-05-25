Premium|child safety at school : यावर्षी तुमची मुलं शाळेत जाण्यापूर्वी शाळेच्या या गोष्टी तपासून घ्या; नसरापूर घटनेच्या पार्श्वभूमीवर पालकांनी कशी खबरदारी घ्यावी?

पुणे - हल्ली कोणत्याच ठिकाणी आपली चिमुकली मुलं सुरक्षित नाही हे अनेक मोठ्या घटनांनी दाखवून दिलं आहे. त्यामुळेच प्रत्येकवेळी व्यवस्थेला जबाबदार ठरविण्यापेक्षाही आता पालकांनीच स्वत: जागरूक रहात मुलांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करायला हव्यात. राज्यात आता जून महिन्यात नविन शालेय वर्ष सुरू होणार आहे. त्यासाठी पालक विद्यार्थी शालेय वस्तू खरेदी करण्यात व्यस्त आहेत. पण ही तयारी करत असताना शाळेची सुरक्षेच्या तयारीचीही खात्री करणे आवश्यक आहे. ज्या शाळांमध्ये आपली मुलं जातायेत तिथं सीसीटीव्ही तर आहे पण ते सीसीटीव्ही चालू स्थितीत आहेत का? आपण मुलांना ज्या ड्रायव्हर काकांच्या हाती सोपवतो त्यांची बॅकराउंड तपासली आहे का? शाळेत जे कर्मचारी काम करतात त्यांच्याविषयी आपल्याला माहिती आहे का? पालक शिक्षक समितीमध्ये आपला सहभाग असतो का? आपण शाळेला प्रश्न विचारतो का? पालक म्हणून आपला अधिकार काय? कायदे काय सांगतात आणि तज्ज्ञांचे मत काय? हे सगळं जाणून घेऊया सकाळ+ च्या विशेष लेखाच्या माध्यमातून....गेल्या काही काळातल्या शाळेत झालेल्या घटना कोणत्या आणि त्यात काय घडलं होतं?१) बदलापूर शाळेशील लैंगिक अत्याचार प्रकरण (ऑगस्ट २०२४)ही महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात धक्कादायक आणि संतापजनक घटना ठरली. बदलापूरमधील एका नामांकित शाळेत किंडरगार्टन (KG) मध्ये शिकणाऱ्या दोन साडेचार वर्षांच्या चिमुरड्या मुलींवर शाळेतीलच एका कंत्राटी सफाई कामगाराने (अक्षय शिंदे) लैंगिक अत्याचार केला.नेमके काय घडले होते आणि शाळा कुठे चुकली?:वॉशरुम सुरक्षेचा अभाव : लहान मुलींच्या वॉशरुमच्या बाहेर महिला अटेंडंट (मावशी) नव्हती. पुरुष सफाई कामगाराला तिथे थेट प्रवेश मिळाला.सीसीटीव्ही बंद : शाळेतील सीसीटीव्ही कॅमेरे कित्येक दिवसांपासून बंद होते, ज्यामुळे पुराव्यांचा अभाव निर्माण झाला.प्रशासनाचा निष्काळजीपणा : मुलींच्या पालकांनी तक्रार करूनही शाळा प्रशासनाने सुरुवातीला ती दाबण्याचा प्रयत्न केला आणि एफआयआर (FIR) नोंदवण्यास टाळाटाळ केली. .२) व्हॅनमधील अत्याचार (मुंबई आणि पुणे - २०२४-२५)बदलापूर प्रकरण ताजे असतानाच, मुंबईतील घाटकोपर आणि पुण्यातील काही भागात स्कूल बस आणि व्हॅन चालकांकडून आणि क्लिनर्सकडून लहान मुलींचे लैंगिक शोषण झाल्याच्या घटना समोर आल्या.नेमके काय घडले होते?• बसेसमध्ये कायद्यानुसार महिला अटेंडंट असणे अनिवार्य असतानाही, अनेक बसेसमध्ये केवळ ड्रायव्हर आणि पुरुष क्लिनर होते.• मुलांची ने-आण करताना वाटेत किंवा शाळा सुटल्यावर मुले बसमध्ये एकटी असताना या घटना घडल्या.• शाळेची चूक : शाळांनी वाहतूक व्यवस्था आमची नाही, ती पालकांनी खाजगी पातळीवर लावली आहे असे सांगून हात झटकले. परंतु कायद्यानुसार, शाळेच्या आवारात येणाऱ्या प्रत्येक वाहनाची आणि ड्रायव्हरच्या पोलीस व्हेरिफिकेशनची जबाबदारी शाळेचीच असते. ३. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील 'रॅगिंग आणि बुलींगच्या घटना (२०२५)शहरांमधील काही नामांकित निवासी आणि डे-बोर्डिंग शाळांमध्ये वरिष्ठ मुलांकडून लहान मुलांना अमानुष मारहाण आणि मानसिक त्रास दिल्याचे प्रकार उघडकीस आले.नेमके काय घडले होते?:• वसतिगृहात किंवा शाळेच्या वॉशरुम आणि लॉकर रूममध्ये लहान मुलांना धमकावून त्यांचे पैसे आणि वस्तू काढून घेतल्या गेल्या.• काही ठिकाणी मुलांना गंभीर दुखापत होईपर्यंत मारहाण झाली.• शाळेची चूक : वारंवार तक्रार करूनही वार्डन किंवा शिक्षकांनी याकडे मुलांमधील भांडण म्हणून दुर्लक्ष केले. अँटी-बुलींग कमिटी फक्त कागदावरच असल्याचे निष्पन्न झाले.या तीन चार घटना जर पाहिल्या तर यामध्ये व्यवस्थेत कुठेतरी त्रुटी राहिली किंवा दुर्लक्ष झाले म्हणून या घटना घडलेल्या दिसून येतात. त्यामुळे भविष्यात जर या घटना टाळायच्या असतील तर व्यवस्थेमधल्या या त्रुटी दूर करायला भाग पाडणे गरजेचे आहे. तसेच जर शाळांकडून दुर्लक्ष होत असेल तर शाळेला वेळोवेळी प्रश्न विचारणे हेदेखील पालकांचेच काम आहे. मुळात यासाठीचे कायदे काय आहेत आणि आपण काय गोष्टी तपासून घ्यायला हव्यात हे समजावून घेऊया.. . मानसशास्त्रात याविषयी काय सांगितलं आहे..?.Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO Act, 2012)या कायद्यांतर्गत या गोष्टी शाळांनी पाळणे बंधनकारक आहे.• कोणतीही लैंगिक तक्रार २४ तासांत पोलिसांना कळवणे बंधनकारक.• तक्रार दडपणे किंवा पुरावे लपवणे हा गुन्हा ठरू शकतो.• विद्यार्थ्यांना Good Touch - Bad Touch शिक्षण देणे.• तक्रार पेटी, हेल्पलाइन आणि समुपदेशन व्यवस्था ठेवणे शाळांना या गोष्टी करणे बंधनकारकमहाराष्ट्र शिक्षण विभागाने २०१८ पासून आणि विशेषतः २०२४-२५ मध्ये कठोर सुरक्षा नियम लागू केले आहेत. यानुसार शाळांमध्ये CCTV कॅमेरे अनिवार्य आहेत, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची पोलिस पडताळणी करणे आवश्यक आहे, अनोळखी व्यक्तींना प्रवेशबंदी आहे, मुलांची उपस्थिती दिवसातून तीनदा तपासण्याच्या सूचना आहेत. विद्यार्थी गैरहजर असल्यास पालकांना तत्काळ माहिती देणे आवश्यक आहे. मुलींकरिता स्वतंत्र स्वच्छतागृह आणि महिला सहाय्यक गरजेची आहे, शाळा बसमध्ये महिला अटेंडंट हवी आहे तसेच मानसिक किंवा शारीरिक शिक्षा पूर्ण बंद करण्याचा आदेश आहे. तसेच बदलापूर घटनेनंतर तर Child Helpline 1098 आणि POCSO e-Box माहिती प्रदर्शित करणे, तक्रार निवारण समित्या, विद्यार्थ्यांशी शिक्षकांनी वैयक्तिक सोशल मीडिया संपर्क टाळणे याही गोष्टींचा समावेश केला आहे.मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्षण विभागाला देखील शाळांची नियमित तपासणी करणे, पालकांना सुरक्षा नियमांची माहिती देणे, प्रत्येक शाळेकडून अनुपालन अहवाल घेणे असे आदेश दिले आहेत..खरंतर प्रत्येकच व्यवस्थेला आपलं काम तुम्ही व्यवस्थित करा हे सतत सांगावं लागणं हे पालक म्हणून आम्हालाही दमवणारं आहे. पण हो पालकांची जर एकजूट असेल तर शाळा प्रशासनावर जरब बसते. पण कायद्याची बाजू जी कमकुवत झाली आहे ती स्ट्रॉन्ग करणं गरजेची आहे. वेळेवर सगळ्या गोष्टी होतायेत की नाही हे पाहणं शालेय शिक्षण विभागाचं देखील काम आहे. खरं तर ही सामूहिक जबाबदारी आहे. पण आपली मुलं आहेत म्हणून पालकांनी यामध्ये अधिक लक्ष घालणं गरजेचं आहे. पालक संघटनांनी या विषयी वेळोवेळी जागरूक राहून शाळेला सगळ्या गोष्टी नियमानुसार CCTV, पोलिस पडताळणी, बस सुरक्षा याबाबत माहिती विचारण्याचा अधिकारही पालकांना पालक शिक्षक संघटनेच्या माध्यमातून मिळतो. शिक्षक, कर्मचारी किंवा विद्यार्थ्याच्या विषयात तक्रार केल्यावर कारवाईची माहिती मागण्याचा अधिकारही पालकांना आहे. पालकांना जर सुरक्षेविषयक त्रूटी वाटत असेल तर ते या विषयी पालक शिक्षक संघात प्रश्न उपस्थित करू शकतात. याशिवाय जर शाळा प्रशासनाकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसेल किंवा प्रकरण गंभीर असेल तर शिक्षणाधिकारी, महिला आयोग किंवा पोलिसांकडे तक्रार करण्याचा अधिकारदेखील पालकांना आहे.पालकांनी विचारू शकणारे काही महत्त्वाचे प्रश्न :शारीरिक सुरक्षा• शाळेत CCTV कॅमेरे कुठे-कुठे आहेत? त्यांचे मॉनिटरिंग कोण करतो?• शाळेच्या प्रवेशद्वारावर सुरक्षा रक्षक आहेत का?• बाहेरील व्यक्तींना शाळेत प्रवेशासाठी कोणती प्रक्रिया आहे?• मुलांना सोडताना आणि घेऊन जाताना सुरक्षा नियम काय आहेत?• शाळेच्या बसची सुरक्षा व्यवस्था कशी आहे?• बसमध्ये महिला अटेंडंट किंवा GPS आहे का?शिक्षक व कर्मचारी पडताळणी• शिक्षक आणि इतर कर्मचाऱ्यांची पोलिस पडताळणी केली जाते का?• कर्मचार्यांना मुलांशी वर्तनाबाबत प्रशिक्षण दिले जाते का?• बालसंरक्षण धोरण शाळेत आहे का?लैंगिक व मानसिक सुरक्षितता• मुलांना गुड टच – बॅड टच शिक्षण दिले जाते का?• छळ किंवा गैरवर्तनाच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र व्यवस्था आहे का?• एखादी तक्रार आल्यास शाळा कोणती कारवाई करते?• समुपदेशक उपलब्ध आहे का?डिजिटल सुरक्षा• ऑनलाइन वर्ग किंवा डिजिटल प्लॅटफॉर्म वापरताना मुलांची गोपनीयता कशी जपली जाते?• इंटरनेट वापरावर नियंत्रण किंवा फिल्टर आहेत का?• सायबरबुलिंगविरोधी धोरण आहे का?धोरणे आणि पारदर्शकता• शाळेचे Child Safety Policy पालकांना पाहता येते का?• POCSO कायद्याबाबत शाळा कोणती पावले उचलते?• पालकांच्या तक्रारींसाठी अधिकृत समिती किंवा संपर्क अधिकारी आहे का? उपयुक्त हेल्पलाइन:• Childline: 1098• पोलिस आपत्कालीन सेवा: 112• POCSO e-Box: राष्ट्रीय ऑनलाइन तक्रार व्यवस्था----------------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 