Premium| Smartphone Buying Guide: फोन खरेदीचा सोपा फॉर्म्युला, आधी गरज ठरवा मग फोन निवडा

आपण बऱ्याचदा म्हणतो की अमुक फोन सगळ्यात चांगला आहे. किंवा या फोनची किंमत १ लाख रुपये आहे म्हणजे तो सगळ्यांसाठीच चांगला आहे. परंतु प्रत्यक्षात कोणताही एक फोन सर्वांसाठी परफेक्ट असू शकत नाही. म्हणूनच तुम्हाला फोन निवडणं सोपं व्हावं म्हणून आम्ही वेगवेगळ्या गरजांनुसार उत्कृष्ट फोनच्या ५ वेगवेगळ्या कॅटेगरी केल्या आहेत. त्या आधारे तुमची गरज आणि आवड काय आहे, यानुसार तुम्ही तुमच्यासाठी योग्य फोन निवडू शकता.जसं की पहिली कॅटेगरी १०-१५ हजार किंमतीच्या फोनची.या कॅटेगरीचा विचार केला तर आज बाजारात अनेक बजेट स्मार्टफोन्स उपलब्ध आहेत. काहींमध्ये चांगला कॅमेरा आहे, पण बॅटरी नाही. काही ठिकाणी बॅटरी मोठी आहे, तर स्टोरेज कमी आहे. तिन्ही गोष्टी असल्या, तरी कमी किंमतीचा फोन असल्यामुळे युजर इंटरफेस चांगला मिळत नाही. या बजेटचा विचार करून अनेक मोबाईलची तुलना केल्यावर Lava Shark 2 5G हा फोन एक उत्तम पर्याय ठरतो, असं आम्हाला आढळलं. Lava चा हा फोन फक्त ११ हजार ९९९ रुपयांत उपलब्ध आहे. शिवाय आता सेलमुळे याची किंमत आणखी कमी होईल. या किमतीत तुम्हाला ६०००mAh बॅटरी, IP64 डस्ट आणि वॉटर रेझिस्टन्स रेटिंग, १TB पर्यंत वाढवता येणारं स्टोरेज आणि मोबाईल बिघडला तर दुरुस्तीसाठी मोफत घरपोच सुविधा या गोष्टी मिळतात.हे झालं १५ हजार रुपयांखालच्या बजेटचं. पण कोणाला कॅमेरा महत्त्वाचा असतो, कोणाला प्रायव्हसी महत्त्वाची असते, कोणाला फ्लॅगशिप फोन हवा असतो, तर कोणाला गेमिंगसाठी परफॉर्मन्स महत्त्वाचा असतो. मग या वेगवेगळ्या कॅटेगरींसाठी सर्वोत्तम पर्याय कोणते, हे सगळं सविस्तर जाणून घेऊया सकाळ+च्या या लेखातून..१०-१५ हजारांत कोणता फोन घ्यावा?हा फोन कोणासाठी?१० ते १५ हजारांच्या बजेटमध्ये फोन खरेदी करणाऱ्या बहुतांश ग्राहकांचा वापर कॉलिंग, WhatsApp, सोशल मीडिया, YouTube, ऑनलाइन पेमेंट, फोटो काढणे आणि अधूनमधून गेम खेळणे इतकाच असतो. अशा ग्राहकांना अत्यंत शक्तिशाली प्रोसेसर, प्रोफेशनल कॅमेरा किंवा प्रीमियम फीचर्सची गरज नसते. आज या श्रेणीत मोठी बॅटरी, चांगला डिस्प्ले, 5G सुविधा, पुरेसं स्टोरेज आणि दैनंदिन कामांसाठी उत्तम परफॉर्मन्स देणारे अनेक फोन उपलब्ध आहेत. त्यामुळे केवळ ट्रेंड किंवा ब्रँडच्या मोहापायी जास्त पैसे खर्च करण्याची गरज नाही. तुमचा वापर मर्यादित असेल, तर १०-१५ हजारांचा फोनच तुमच्या गरजा सहज पूर्ण करू शकतो.Lava Shark 2 5G१० ते २५ हजारांच्या बजेटमधील विद्यार्थी आणि सामान्य ग्राहकांसाठी Lava Shark 2 5G हा एक उत्तम पर्याय आहे. या फोनची किंमत ११,९९९ रुपये आहे. मोबाईल एक्सचेंज ऑफर, क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट आणि फ्लिपकार्ट-अॅमेझॉन सेलमुळे हा फोन अगदी ८-१० हजार रुपयांपर्यंत मिळू शकतो. या फोनमध्ये ६०००mAh ची मोठी बॅटरी असल्याने ऑनलाइन क्लासेस, सोशल मीडिया आणि व्हिडिओ पाहण्यासाठी दिवसभर सहज वापर करता येतो. शक्तिशाली प्रोसेसर आणि १२०Hz डिस्प्लेमुळे फोन अतिशय स्मूथ चालतो. यामध्ये जाहिरातमुक्त Android 16 असल्याने वापराचा अनुभव अधिक स्वच्छ आणि सोपा मिळतो. तसेच IP64 रेटिंगमुळे फोन धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षित राहतो. मोफत घरपोच सर्व्हिसमुळे ग्राहकांना अतिरिक्त सोयीचाही फायदा मिळतो.इतर पर्यायकट टू कट १५ हजार रुपये किंवा १-२ हजार रुपये जास्त खर्च करण्याची तयारी असेल, तर या कॅटेगरीमध्ये आणखी काही पर्याय उपलब्ध आहेत. जर तुम्हाला फोन ७-८ वर्षे वापरायचा असेल, तर अनेक वर्षांचे सॉफ्टवेअर अपडेट्स असणारा Samsung Galaxy M17/F17 5G हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. गेम खेळणे आणि स्मूथ परफॉर्मन्सला प्राधान्य देणाऱ्या ग्राहकांसाठी Poco M7 Plus 5G हा चांगला पर्याय आहे. तर दिवसभर बॅटरी टिकावी, सतत चार्जिंगची चिंता नको आणि मोबाईलचा वापर खूपच जास्त असेल, तर Realme P4 Lite 5G हाही एक उत्तम पर्याय आहे..२०-२५ हजारांत हवा ऑलराउंडर फोन? हे पर्याय पाहाहा फोन कोणासाठी?२० ते २५ हजारांच्या बजेटमध्ये फोन खरेदी करणारा ग्राहक सर्वसाधारणपणे ऑलराउंडर स्मार्टफोन शोधत असतो. त्याला सोशल मीडिया, YouTube, OTT, फोटो-व्हिडिओ, ऑनलाइन क्लासेस, UPI पेमेंट आणि अधूनमधून गेमिंग या सर्व गोष्टी एकाच फोनमध्ये चांगल्या प्रकारे चालाव्यात, असं वाटतं. त्यामुळे त्याला चांगला कॅमेरा, मोठी बॅटरी, वेगवान प्रोसेसर, 5G, पुरेसं स्टोरेज आणि आकर्षक डिझाइन हवं असतं. हा ग्राहक खूप महाग प्रीमियम फोन घेण्यापेक्षा किंमत आणि फीचर्स यांचा योग्य समतोल साधणाऱ्या फोनला प्राधान्य देतो. या ग्राहकांसाठी स्मार्टफोन हे फक्त संवादाचं साधन नसून काम, शिक्षण आणि मनोरंजन अशा विविध गोष्टींसाठीचं महत्त्वाचं साधन असतं.Realme P4 5G२५ हजारांच्या आत असा फोन शोधत असाल, जो प्रत्येक बाबतीत चांगला असेल, तर Realme P4 5G हा सर्वोत्तम पर्याय ठरू शकतो. यात ७०००mAh ची मोठी बॅटरी असूनही फोन हलका आणि स्लिम आहे. १४४Hz सुपर AMOLED डिस्प्लेमुळे व्हिडिओ पाहणे, सोशल मीडिया वापरणे आणि गेम खेळणे अधिक स्मूथ वाटते. शक्तिशाली प्रोसेसरमुळे मल्टीटास्किंग आणि गेमिंगमध्ये कोणताही अडथळा येत नाही. चांगला कॅमेरा, 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, ८०W फास्ट चार्जिंग आणि दीर्घकाळ सॉफ्टवेअर अपडेट्स यामुळे हा फोन कॅमेरा, बॅटरी, परफॉर्मन्स आणि डिझाइनचा परिपूर्ण समतोल साधणारा खरा 'व्हॅल्यू फॉर मनी' स्मार्टफोन ठरतो.इतर पर्यायया बजेटमध्ये जर तुम्हाला असा फोन हवा असेल, जो अनेक वर्षे आरामात वापरता येईल, तर Samsung Galaxy M47 5G हा उत्तम पर्याय आहे. या फोनमध्ये कंपनी तब्बल ६ वर्षांचे सॉफ्टवेअर आणि सिक्युरिटी अपडेट्स देते. त्यामुळे हा फोन 'फ्युचर-प्रूफ' पर्याय ठरतो. तुम्ही फोनवर खूप हेवी टास्क करत असाल, तर Oppo K13 Turbo 5G या फोनचा विचार करू शकता. यात शक्तिशाली प्रोसेसर आणि ॲक्टिव्ह कूलिंग फॅन असल्यामुळे गेम खेळताना किंवा हेवी टास्क करताना फोन कमी गरम होतो आणि परफॉर्मन्स चांगला राहतो. ज्यांना बॅटरी आणि टिकाऊपणा सर्वात महत्त्वाचा वाटतो, त्यांच्यासाठी Vivo T5X 5G हा उत्तम पर्याय आहे. यात तब्बल ७२००mAh ची मोठी बॅटरी असल्याने फोन दीड ते दोन दिवस सहज टिकू शकतो. तसेच IP68 आणि IP69 रेटिंगमुळे हा फोन पाणी आणि धुळीपासून अधिक सुरक्षित राहतो. .५० हजारांच्या बजेटमध्ये सर्वोत्तम कॅमेरा अनुभव देणारे पर्यायहा फोन कोणासाठी?५० हजारांखाली कॅमेरा फोन खरेदी करणारा वर्ग प्रामुख्याने १८ ते ४० वयोगटातील कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स, इन्स्टाग्राम रील निर्माते, प्रवासप्रेमी आणि फोटोग्राफीची आवड असलेले तरुण असतात. या ग्राहकांना उत्कृष्ट फोटो आणि व्हिडिओ गुणवत्ता, 4K रेकॉर्डिंग, चांगले स्टॅबिलायझेशन, कमी प्रकाशातही उत्तम कॅमेरा, मोठं स्टोरेज, वेगवान प्रोसेसर आणि दिवसभर टिकणारी बॅटरी हवी असते. ते जास्त मेगापिक्सेलपेक्षा कॅमेऱ्याची प्रत्यक्ष गुणवत्ता आणि सोशल मीडियासाठी तयार कंटेंट देणाऱ्या फोनला अधिक महत्त्व देतात.Vivo V70 Elite५० हजारांच्या आत उत्कृष्ट कॅमेरा फोन शोधत असाल, तर Vivo V70 Elite हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. या फोनमध्ये ५०MP मुख्य कॅमेरा, ५०MP टेलिफोटो लेन्स आणि ८MP अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा मिळतो. तसेच ५०MP सेल्फी कॅमेरामुळे फोटो आणि व्हिडिओ दोन्ही अतिशय चांगले येतात. Zeiss कॅमेऱ्यामुळे पोर्ट्रेट फोटो अधिक नैसर्गिक दिसतात आणि पार्श्वभूमीला आकर्षक ब्लर इफेक्ट मिळतो. हा फोन समोरील आणि मागील दोन्ही कॅमेऱ्यांमधून 4K 60fps व्हिडिओ रेकॉर्ड करू शकतो. त्यामुळे कंटेंट क्रिएटर्ससाठी तो खूप उपयुक्त ठरतो. याशिवाय ५००० निट्स ब्राइटनेस असलेला AMOLED डिस्प्ले, ६५००mAh ची मोठी बॅटरी, ९०W फास्ट चार्जिंग आणि IP69 रेटिंगमुळे हा फोन कॅमेरा, बॅटरी आणि प्रीमियम अनुभवाचा परिपूर्ण मेळ साधतो.इतर पर्यायVivo V70 Elite व्यतिरिक्त ५० हजारांच्या आत आणखी काही चांगले कॅमेरा फोन उपलब्ध आहेत. Motorola Edge 70 Pro हा नैसर्गिक रंग आणि कमी प्रकाशात चांगले फोटो आवडणाऱ्या ग्राहकांसाठी उत्तम पर्याय आहे. Oppo Reno 15 Pro Mini मध्ये २००MP कॅमेरा आणि आकर्षक पोर्ट्रेट फोटो मिळतात. त्यामुळे सेल्फी आणि ब्युटी फोटोग्राफी आवडणाऱ्यांना हा फोन पसंत पडू शकतो. तर कंटेंट क्रिएटर्स आणि व्ह्लॉगर्ससाठी iPhone 15 अजूनही एक उत्कृष्ट पर्याय मानला जातो. यामध्ये 4K 60fps व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, अतिशय स्मूथ लेन्स स्विचिंग आणि सोशल मीडियावर उत्तम व्हिडिओ गुणवत्ता मिळते. मात्र, चांगल्या ऑफरमध्ये iPhone 15 हा ४५-४७ हजार रुपयांच्या दरम्यान मिळाल्यासच तो अधिक फायदेशीर ठरतो..'हा' आहे जगात सगळ्यात जास्त विकला जाणारा मोबाईल; जाणून Samsung अन् Vivo ला आश्चर्याचा धक्का, भारतात किंमत एवढीशी की....५०-६० हजारांत प्रीमियम अनुभव देणारा सर्वोत्तम फ्लॅगशिप फोनहा फोन कोणासाठी?५० ते ६० हजारांच्या किमतीतील फ्लॅगशिप फोन खरेदी करणारा ग्राहक साधारणपणे २५ ते ४५ वयोगटातील तरुण व्यावसायिक, उद्योजक, कंटेंट क्रिएटर्स, टेकप्रेमी आणि चांगले उत्पन्न असलेले नोकरदार असतात. या ग्राहकांना केवळ फोन नको असतो, तर प्रीमियम अनुभव हवा असतो. त्यांना उत्कृष्ट कॅमेरा, वेगवान प्रोसेसर, उच्च दर्जाचा AMOLED डिस्प्ले, दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी, जलद चार्जिंग आणि अनेक वर्षांचे सॉफ्टवेअर अपडेट्स महत्त्वाचे वाटतात. हे ग्राहक फोटो, व्हिडिओ, सोशल मीडिया, ऑफिसचे काम, मल्टीटास्किंग आणि अधूनमधून गेमिंगसाठी फोन वापरतात. त्यांना फोनचं डिझाइन, ब्रँडची विश्वासार्हता, सुरक्षा आणि AI फीचर्सदेखील महत्त्वाचे वाटतात. थोडक्यात, हा वर्ग सर्वोत्तम अनुभवासाठी जास्त पैसे खर्च करण्यास तयार असलेला आणि अनेक वर्षे कोणतीही तडजोड न करता फोन वापरण्याची अपेक्षा ठेवणारा ग्राहक वर्ग आहे.Vivo X200T५० ते ६० हजारांच्या बजेटमध्ये Vivo X200T हा सर्वात संतुलित आणि 'ऑलराउंडर' फ्लॅगशिप फोन मानला जातो. या फोनमध्ये शक्तिशाली Dimensity 9400 Plus प्रोसेसर असल्यामुळे गेमिंग, मल्टीटास्किंग आणि दैनंदिन वापर अतिशय वेगवान आणि स्मूथ होतो. याचा सर्वात मोठा प्लस पॉइंट म्हणजे Zeiss कॅमेरा सिस्टीम. मागील तिन्ही कॅमेरे ५०MP चे असून पोर्ट्रेट फोटो, झूम आणि कमी प्रकाशातील फोटोग्राफीमध्ये हा फोन उत्कृष्ट कामगिरी करतो. ६२००mAh ची मोठी बॅटरी दिवसभर सहज टिकते, तर ९०W फास्ट चार्जिंगमुळे फोन काही मिनिटांत चार्ज होतो. याशिवाय 1.5K AMOLED डिस्प्ले, प्रीमियम मेटल-ग्लास डिझाइन आणि पाणी-धुळीपासून संरक्षण देणारे IP68/IP69 रेटिंग मिळते. त्यामुळे कॅमेरा, परफॉर्मन्स, बॅटरी आणि डिझाइन या सर्व गोष्टी एकाच फोनमध्ये हव्या असतील, तर Vivo X200T हा या बजेटमधील सर्वोत्तम पर्याय ठरतो.इतर पर्यायVivo X200T हा उत्कृष्ट ऑलराउंडर फोन असला, तरी काही ग्राहकांसाठी इतर फोन अधिक चांगले ठरू शकतात. जर तुम्हाला जास्तीत जास्त गेमिंग परफॉर्मन्स आणि सर्वात मोठी बॅटरी हवी असेल, तर iQOO 15 हा उत्तम पर्याय आहे. त्याचा शक्तिशाली प्रोसेसर आणि ७०००mAh पेक्षा मोठी बॅटरी हेवी गेमिंगसाठी योग्य ठरते. जर तुम्ही कंटेंट क्रिएटर किंवा ब्लॉगर असाल, तर iPhone 16 हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. यातील व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, सोशल मीडिया ऑप्टिमायझेशन आणि iOS अनुभव या सेगमेंटमध्ये सर्वोत्तम मानले जातात. तर OnePlus 13 हा स्वच्छ आणि स्मूथ सॉफ्टवेअर अनुभव पसंत करणाऱ्या ग्राहकांसाठी योग्य पर्याय आहे..Amazon Prime Day 2026 : अर्ध्या किंमतीत मिळतायत 'हे' 5 प्रीमियम मोबाईल; सेल येण्याआधीच डील्स झाल्या लिक.डेटा संरक्षण आणि गोपनीयतेसाठी हे स्मार्टफोन ठरतात सर्वात विश्वासार्ह!हा फोन कोणासाठी?सुरक्षिततेला प्राधान्य देऊन फोन खरेदी करणारा वर्ग प्रामुख्याने उद्योजक, वरिष्ठ अधिकारी, बँकिंग आणि वित्त क्षेत्रातील कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, वकील, डॉक्टर, पत्रकार, संशोधक आणि संवेदनशील माहिती हाताळणारे व्यावसायिक असतात. हे ग्राहक साधारणपणे ५० हजार ते १.५ लाख किंवा त्याहून अधिक किमतीचे स्मार्टफोन खरेदी करतात. त्यांच्यासाठी फोन हे केवळ संवादाचं साधन नसून महत्त्वाचा व्यावसायिक डेटा, आर्थिक व्यवहार, वैयक्तिक माहिती आणि कामाशी संबंधित कागदपत्रे सुरक्षित ठेवण्याचं माध्यम असतं. त्यामुळे ते नियमित सॉफ्टवेअर आणि सिक्युरिटी अपडेट्स, मजबूत डेटा एन्क्रिप्शन, सुरक्षित बायोमेट्रिक लॉक, गोपनीयतेचं नियंत्रण, विश्वासार्ह ऑपरेटिंग सिस्टीम आणि दीर्घकालीन सपोर्ट यांना प्राधान्य देतात. या ग्राहकांसाठी आकर्षक डिझाइनपेक्षा डेटा सुरक्षित राहणं, हॅकिंगचा धोका कमी असणं आणि अनेक वर्षे विश्वासार्ह सुरक्षा मिळणं हे फोन निवडण्याचे महत्त्वाचे निकष असतात.iPhone 16 Pro / Pro MaxApple iPhone हा सामान्य ग्राहकांसाठी सर्वात सुरक्षित स्मार्टफोनपैकी एक मानला जातो. यातील Face ID तंत्रज्ञान चेहऱ्याची अत्यंत अचूक ओळख करून फोन सुरक्षितपणे अनलॉक करते. त्यामुळे इतर व्यक्तींना फोन उघडणं कठीण जातं. तुमचा Face ID आणि इतर संवेदनशील डेटा फोनमधील स्वतंत्र सुरक्षित भागात साठवला जातो. त्यामुळे तो सहज चोरीला जाऊ शकत नाही. iMessage आणि FaceTime वरील संदेश व कॉल एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शनमुळे सुरक्षित राहतात आणि तिसऱ्या व्यक्तीला ते वाचता येत नाहीत. अनेक महत्त्वाची माहिती फोनमध्येच प्रक्रिया केली जाते. त्यामुळे डेटा अनावश्यकपणे बाहेर पाठवला जात नाही. तसेच फोन चोरीला गेल्यास 'Stolen Device Protection' सारखं फीचर तुमचा वैयक्तिक डेटा सुरक्षित ठेवण्यास मदत करतं. त्यामुळे गोपनीयता, ऑनलाइन सुरक्षा आणि वैयक्तिक माहितीच्या संरक्षणासाठी iPhone हा अत्यंत विश्वासार्ह पर्याय ठरतो.इतर पर्यायiPhone हा अतिशय सुरक्षित स्मार्टफोन असला, तरी काही बाबतीत इतर फोन त्यापेक्षा पुढे आहेत. Purism Librem 5 मध्ये तुम्हाला तुमच्या फोनवर पूर्ण नियंत्रण मिळतं. कॅमेरा, मायक्रोफोन आणि नेटवर्क बंद करण्यासाठी त्यात स्वतंत्र फिजिकल स्विच दिले आहेत. त्यामुळे कोणतीही ॲप किंवा हॅकर ते गुपचूप वापरू शकत नाही. Blackphone PRIVY 2.0 हा खास गोपनीय संवादासाठी तयार करण्यात आला आहे. कंपनीही व्यक्तीचा डेटा किंवा कॉलची माहिती साठवत नाही. Samsung Galaxy मध्ये Knox Vault ही स्वतंत्र सुरक्षा प्रणाली असल्यामुळे पासवर्ड, बायोमेट्रिक माहिती आणि इतर संवेदनशील डेटा अधिक सुरक्षित राहतो. तसेच Message Guard सारखी सुरक्षा वैशिष्ट्ये सायबर हल्ल्यांपासून संरक्षण देतात.स्मार्टफोन खरेदी करताना सर्वात महागडा किंवा सर्वाधिक चर्चेत असलेला फोन घेण्याची चूक आता तुम्ही करणार नाही. प्रत्येकच्या गरजा वेगवेगळ्या असतात आणि त्यानुसार फोनही बदलतो. त्यामुळे फोन खरेदी करण्यापूर्वी स्वतःचा वापर, बजेट आणि प्राधान्यक्रम निश्चित करा. योग्य माहितीच्या आधारे निवडलेला स्मार्टफोन अनेक वर्षे समाधानकारक अनुभव देतो आणि अनावश्यक खर्चही वाचवू शकतो. त्यामुळे ट्रेंड किंवा ब्रँडपेक्षा तुमच्या गरजांना प्राधान्य देऊनच पुढील स्मार्टफोनची निवड करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. 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