How to Create an ATS-Friendly Resume in 2026: Tips to Pass AI Screeningपुणे – मी अनेक ठिकाणी अर्ज केला. मागच्या वर्षभरात तर मी किमान ५० तरी ठिकाणी अर्ज केलाय पण पुढे काही घडतंच नाही. ना रिप्लाय येत, ना तुमचा Resume रिजेक्ट झालाय असं साधं कळवलंही जात नाही. नेमकं काय चुकतंय तेच कळत नाही. वयाच्या २६ शीत असणारा विनोद सांगत होता.नोकरीसाठी अर्ज केला, Resume पाठवला; पण मुलाखतीसाठी फोनच आला नाही, असा अनुभव फक्त विनोदलाच नाही तर अनेकांना येतो. काही जण एकाच वेळी दहा-बारा कंपन्यांमध्ये अर्ज करतात. प्रत्येक वेळी Resume पाठवूनही प्रतिसाद मिळत नसल्याने नेमकी चूक कुठे होते, असा प्रश्न त्यांना पडतो. उमेदवाराचा अनुभव कमी असणे किंवा पात्रता न जुळणे ही त्यामागची कारणे असू शकतात. मात्र आता भरती प्रक्रियेत आणखी एका गोष्टीची भर पडली आहे. ती म्हणजे AI आधारित Resume Screening. अनेक कंपन्या अर्जांची प्राथमिक छाननी करण्यासाठी Applicant Tracking System आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करत आहेत. त्यामुळे उमेदवाराचा Resume किती छान वाटतो यापेक्षाही त्यातील माहिती किती स्पष्टपणे लिहिली आहे, कंपनीच्या गरजांशी किती जुळते, या गोष्टींना आता अधिक महत्त्व आले आहे.त्यामुळेच AI आपला Resume का बाद करते हे समजून घ्यायचे असेल तर ATS सारख्या सिस्टिम काम कशा करतात हे समजून घेणं गरजेचं आहे. Resume मध्ये कोणत्या चुका टाळायला हव्यात, डेटा काय सांगतो, AI Screening मधून पुढे जाण्यासाठी Resume मध्ये नेमके काय बदल करायला हवेत? अशी सगळी माहिती सकाळ+ च्या या विशेष लेखाच्या माध्यमातून समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया.. .कंपन्या Resume तपासण्यासाठी AI चा वापर का करतात?एखाद्या कंपनीने नोकरीची जाहिरात प्रसिद्ध केली तर आता पुर्वीसारखे मोजके अर्ज येत नाही. ती जाहिरात व्हायरल होते आणि अनेक ठिकाणहून अर्ज येतात. सध्याची बेरोजगारी पहाता एका जागेसाठी आता १० ते २० हजार अर्ज येणे ही सामान्य गोष्ट झाली आहे. अशातच प्रत्येक Resume वाचून उमेदवाराची पात्रता तपासणे हे प्रत्येकवेळी एआरला शक्य होतेच असे नाही. ही वेळखाऊ प्रक्रिया असते. त्यामुळे भरती प्रक्रियेतील काम सोपे करण्यासाठी कंपन्या Applicant Tracking System म्हणजेच ATS या सॉफ्टवेअरचा वापर करतात.ATS हे भरती व्यवस्थापनासाठी वापरले जाणारे सॉफ्टवेअर आहे. उमेदवाराने कंपनीच्या वेबसाइटवर किंवा नोकरीच्या पोर्टलवर अर्ज केल्यानंतर त्याचा Resume या यंत्रणेत जमा होतो. त्यातील नाव, शिक्षण, कामाचा अनुभव, कौशल्ये, पदांची नावे आणि काम केलेल्या कंपन्यांची माहिती सॉफ्टवेअर ओळखून नोंदवते. त्यानंतर Recruiter या माहितीच्या आधारे उमेदवार शोधू शकतो किंवा ठरवलेल्या निकषांनुसार अर्जांची छाननी करू शकतो.काही आधुनिक ATS मध्ये AI आणि Natural Language Processing तंत्रज्ञानाचाही वापर होतो. त्यामुळे Resume मधील माहिती आणि कंपनीच्या Job Description मधील आवश्यकता यांची तुलना केली जाते.याचं अगदी साधं उदाहरण घ्यायचं झालं तर समजा, एखाद्या कंपनीला तीन वर्षांचा अनुभव असलेला Digital Marketing Executive हवा आहे. त्यासाठी SEO, Google Analytics, Social Media Management आणि Content Strategy या कौशल्यांचा उल्लेख जाहिरातीत केला आहे. उमेदवाराच्या Resume मध्ये ही कौशल्ये आणि त्यासंबंधीचा प्रत्यक्ष अनुभव स्पष्टपणे नमूद असेल तर Recruiter ला त्याची पात्रता शोधणे सोपे होते.मात्र ATS आणि AI Screening या एकाच गोष्टी नाहीत. प्रत्येक ATS मध्ये AI वापरले जातेच असे नाही. काही सॉफ्टवेअर केवळ अर्जांची नोंद ठेवतात, तर काही ठरावीक निकषांनुसार अर्ज शोधतात किंवा त्यांची क्रमवारी लावतात. त्यामुळे प्रत्येक कंपनीत AI उमेदवाराचा Resume वाचून आपोआप रिजेक्ट करते, असं सरधोपट माननं देखील चुकीचं ठरू शकतं. .उमेदवारांच्या Resume मध्ये नेमक्या कोणत्या चुका?भारतातील नोकरी शोधणाऱ्यांच्या Resume बाबत Good Space या रोजगारविषयक प्लॅटफॉर्मने २०२६ मध्ये एक डेटा अभ्यास प्रसिद्ध केला. त्यासाठी भारतातील ८९ हजार १८३ Resume चे त्यांच्या स्वतःच्या ATS इंजिनच्या मदतीने विश्लेषण करण्यात आले. याशिवाय ९ लाख ५७ हजार ५३२ Resume मधील अनुभव आणि नोकरीच्या प्रकारांचे विश्लेषण करण्यात आले.या अभ्यासात ९०.९ टक्के Resume मध्ये Dynamic, Team Player, Performance Driven यांसारख्या सर्वसाधारण शब्दांचा भडिमार दिसून आला. तर ८२.९ टक्के Resume ची लांबी अपेक्षेपेक्षा जास्त होती. ७१ टक्के Resume मध्ये कामाचे वर्णन करताना नेमक्या शब्दांचा अभाव होता. तर २०.४ टक्के Resume मध्ये अर्ज केलेल्या पदाशी जुळणारे Job Title नमूद केलेले नव्हते. १५.१ टक्के Resume मध्ये स्पेलिंगच्या चुका आढळल्या.या अभ्यासातून एक गोष्ट स्पष्ट होते. उमेदवार स्वतःला मेहनती, कार्यक्षम किंवा उत्तम टीम लीडर म्हणून सांगतात; मात्र त्यांनी प्रत्यक्षात कोणते काम केले आणि त्यातून काय परिणाम साधला, हे स्पष्टपणे सांगत नाहीत. Resume मध्ये केवळ स्वतःच्या गुणांचे वर्णन करण्यापेक्षा कामाची ठोस उदाहरणं देणं अधिक महत्त्वाचं आहे. .Premium|Biodata, CV आणि Resume यामध्ये नेमका फरक काय? आणि नोकरी मिळवण्यासाठी ते कसे लिहावे? याविषयीचे अभ्यास काय सांगतात?.Resume मध्ये या ५ चुका टाळा१. प्रत्येक नोकरीसाठी एकच Resume पाठवू नकाएखाद्या उमेदवाराला Content Writing, Digital Marketing आणि Social Media Management या क्षेत्रांत नोकरी हवी असेल तर तिन्ही पदांसाठी एकच Resume पाठवणे योग्य ठरत नाही. प्रत्येक पदाच्या जबाबदाऱ्या आणि आवश्यक कौशल्ये वेगळी असतात. त्यामुळे संबंधित नोकरीच्या जाहिरातीनुसार Resume मधील माहितीची मांडणी करावी. म्हणजे काम जर सोशल मिडियाचं असेल तर तो अनुभव हायलाईट होईल असा Resume तयार करायला हवा.२. Job Description मधील महत्त्वाचे शब्द वापरानोकरीच्या जाहिरातीत आवश्यक कौशल्यांचा उल्लेख असतो. उमेदवाराकडे ती कौशल्ये असतील तर त्यांचा Resume मध्ये स्पष्ट उल्लेख करावा. उदाहरणार्थ, जाहिरातीत SEO, Data Analysis किंवा Project Management अशी कौशल्ये मागितली असतील तर ती प्रत्यक्ष कामाच्या संदर्भात नमूद करावीत. केवळ Keywords वाढवण्यासाठी नसलेली कौशल्ये लिहू नयेत.३. डिझाइन करण्याच्या नादात गुंतागुंत करू नकाकाही उमेदवार Resume छान दिसावा म्हणून अनेक कॉलम, ग्राफिक्स, चिन्हे आणि टेक्स्ट बॉक्स वापरतात. मात्र काही ATS सॉफ्टवेअर अशा स्वरूपातील मजकूर योग्य पद्धतीने वाचू शकत नाहीत. त्यामुळे एकाच कॉलममध्ये माहिती मांडणे, स्पष्ट Headings वापरणे आणि अनावश्यक ग्राफिक्स टाळणेच जास्त चांगले ठरते.४. कामाचे स्वरूप सांगण्याबरोबर परिणामही लिहाउदाहरणार्थ, सोशल मीडिया अकाउंट हाताळले, असे लिहिण्यापेक्षा सोशल मीडिया अकाउंटच्या माध्यमातून सहा महिन्यांत Engagement मध्ये ३० टक्के वाढ साधली, असे लिहिणे अधिक परिणामकारक ठरेल. ५. शिक्षण आणि अनुभवाची माहिती अपूर्ण ठेवू नकाशिक्षण, कामाचा कालावधी, पद, जबाबदाऱ्या आणि प्रमाणपत्रं यांची माहिती स्पष्ट असावी. तसेच ई-मेल, संपर्क क्रमांक आणि LinkedIn प्रोफाइलची माहिती अचूक द्यावी. .AI Screening मधून पुढे जाण्यासाठी Resume कसा तयार करावा?एकाच कॉलममध्ये माहिती मांडा. Arial, Calibri किंवा Times New Roman यांसारखे सहज वाचता येणारे फॉन्ट वापरा. PDF किंवा DOCX यापैकी कंपनीने सांगितलेला फॉरमॅट निवडा.नोकरीच्या जाहिरातीतीनुसार Resume मध्ये बदल करा. आवश्यक पात्रता, कौशल्ये आणि अनुभव तपासा. त्यानुसार स्वतःच्या संबंधित अनुभवाला प्राधान्य द्या.किती प्रकल्प पूर्ण केले, किती ग्राहक हाताळले, किती लोकांची टीम सांभाळली किंवा कामामुळे किती वाढ झाली, हे शक्य असल्यास आकडेवारीसह नमूद करा.Technical Skills, Software Skills, Languages आणि Certifications यांची स्वतंत्र माहिती द्या.स्पेलिंग, व्याकरण, संपर्क क्रमांक आणि कामाचा कालावधी यांची खात्री करा. फ्रेशर्स आणि अनुभवी उमेदवारांनी काय करावे?नोकरीचा अनुभव नसल्यामुळे Resume मध्ये फारशी माहिती देता येत नाही, अशी अनेक विद्यार्थ्यांची तक्रार असते. मात्र फ्रेशर्सनी केवळ शैक्षणिक पात्रतेवर अवलंबून न राहता कॉलेजमधील प्रकल्प, इंटर्नशिप, संशोधन, स्वयंसेवी काम आणि प्रत्यक्ष केलेल्या उपक्रमांची माहिती द्यावी. एखादा प्रकल्प केला असेल तर त्याचा विषय, वापरलेली पद्धत आणि त्यातून मिळालेले निष्कर्ष नमूद करावेत.दुसरीकडे, अनुभवी उमेदवारांनी केवळ पदांची नावे आणि जबाबदाऱ्या लिहिण्याऐवजी आपल्या कामाचा परिणाम स्पष्ट करावा. टीमचे नेतृत्व, प्रकल्प व्यवस्थापन, खर्चात केलेली बचत, विक्रीतील वाढ किंवा ग्राहकांच्या समाधानात झालेली सुधारणा यांची माहिती द्यावी.करिअरमध्ये ब्रेक असलेल्या उमेदवारांनीही तो लपवण्याची गरज नाही. नोकरीपासून दूर असलेल्या काळात केलेले शिक्षण, कौशल्यविकास, फ्रीलान्स काम किंवा प्रमाणपत्रांचा उल्लेख करता येतो.या संदर्भात Harvard Business School आणि Accenture यांच्या २०२१ मधील Hidden Workers या अभ्यासातील निरीक्षण महत्त्वाचे आहे. अमेरिका, ब्रिटन आणि जर्मनीतील एम्प्लॉयरच्या सर्वेक्षणात ८८ टक्के एप्लॉयर्सने चांगली कौशल्ये असलेले पात्र उमेदवार केवळ Job Description मधील निकषांशी तंतोतंत जुळत नसल्यामुळे भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडत असल्याचे सांगितले. मध्यम कौशल्यांच्या पदांसाठी हे प्रमाण ९४ टक्के होते. या निष्कर्षांमधून भरती प्रक्रियेतील कठोर निकषांमुळे पात्र उमेदवारही मागे पडू शकतात, हे लक्षात येते. .StudyRoom|Neocloud companies: AI कंपन्यांचा फुगा फुटणार? मस्क यांच्या विधानापलीकडे जागतिक अहवाल काय सांगतात?.AI कडून Resume तयार करून घेताना काय काळजी घ्यावी?मुळात आपण हे लक्षात घ्यायला हवे की आपण एआयची मदत घेतली आहे की संपूर्ण Resume च AI ने बनवला आहे. कारण खूप जण संपूर्ण Resume AI कडून बनवून घेतात. त्यामुळे त्यात नाविन्यच रहात नाही, तसेच पर्सनल टच नसल्याने सगळे Resume एकसारखेच वाटू लागतात.आज ChatGPT किंवा इतर AI टूल्सच्या मदतीने Resume तयार करणे सोपे झाले असले तरी उमेदवार स्वतःचा अनुभव आणि नोकरीची जाहिरात देऊन Resume मधील माहिती सुधारू शकतात. कामाचे वर्णन अधिक स्पष्ट करणे, भाषेतील चुका दुरुस्त करणे आणि संबंधित कौशल्यांची मांडणी करणे यासाठी AI चा उपयोग होतो.मात्र AI ने तयार केलेली माहिती स्वतःच्या प्रत्यक्ष अनुभवाशी जुळते का, हे तपासणे आवश्यक आहे. नसलेला अनुभव, येत नसलेले सॉफ्टवेअर किंवा बनावट प्रमाणपत्रे Resume मध्ये नमूद करू नयेत. तसेच स्वतःच्या कंपनीची गोपनीय माहिती AI टूल्समध्ये देणे टाळावे.Resume सुधारण्यासाठी ChatGPT, Jobscan आणि Resume Worded यांसारख्या टूल्सचा वापर करता येतो. ही टूल्स Resume आणि Job Description यांची तुलना करून कौशल्ये, Keywords आणि मांडणीबाबत सूचना देतात. मात्र त्यांचा स्कोअर म्हणजे कंपनीच्या प्रत्यक्ष ATS मधील निकाल नव्हे. त्यामुळे कोणत्याही टूलने ९० किंवा ९५ टक्के स्कोअर दिला म्हणजे मुलाखतीची संधी निश्चित मिळेल, असे नाही.------------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.