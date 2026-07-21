Premium | Unclaimed Money: आता अडकलेले पैसे मिळवू शकाल, झटपट! विनादावा रक्कमेसाठी केंद्राचं नवं पोर्टल!

Unclaimed Money in India: How to Find Bank Deposits, Insurance & Mutual Funds Through the New Portalसुधाकर कुलकर्णीsbkulkarni.pune@gmail.comदेशभरातील बँका, विमा कंपन्या, म्युच्युअल फंड संस्था आणि कंपन्यांकडे एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक विनादावा आर्थिक रक्कम अडकून पडली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ‘युनिफाइड पोर्टल फॉर अनक्लेम्ड फायनान्शियल ॲसेट्स’ नावाने नवे पोर्टल सुरू केले असून, नागरिकांना आता एकाच ठिकाणी अशा ठेवी, विमा दावे, शेअर, लाभांश आणि म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीचा शोध घेणे शक्य होणार आहे.देशातील विविध बँका, विमा कंपन्या, म्युच्युअल फंड संस्था; तसेच कंपन्यांकडे नागरिकांची मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक रक्कम वर्षानुवर्षे विनादावा (अनक्लेम्ड) स्वरूपात पडून असल्याचे दिसून येते. सरकारी आकडेवारीनुसार, अशा विनादावा रकमेचा आकडा एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहे. यामध्ये बँकांमधील सुमारे ७८ हजार कोटी रुपये, विमा कंपन्यांकडे सुमारे १४ हजार कोटी रुपये, म्युच्युअल फंडांमध्ये सुमारे तीन हजार कोटी रुपये आणि लाभांशाच्या स्वरूपात सुमारे नऊ हजार कोटी रुपये अडकून पडले आहेत..प्रमुख कारणे कोणती?‘केवायसी’ अद्ययावत नसणे, खात्यावर नामनिर्देशित व्यक्ती (Nominee) नेमलेली नसणे, मृत्युपत्र नसणे, संबंधित व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर वारसांना माहिती नसणे किंवा माहिती असूनही दावा करण्यास अनास्था असणे; तसेच काही वेळा स्वतः संबंधित व्यक्तीलाच आपल्या गुंतवणुकीचा विसर पडणे, ही या विनादावा रकमेची प्रमुख कारणे आहेत. या समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेऊन केंद्र सरकारकडून वेळोवेळी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. याआधी रिझर्व्ह बँकेने बँकांमधील अनक्लेम्ड ठेवी शोधण्यासाठी ‘उद्गम’ (UDGAM) पोर्टल सुरू केले होते, तर भांडवल बाजार नियामक ‘सेबी’ने ‘मित्रा’(MITRA) पोर्टल उपलब्ध करून दिले होते. मात्र, नागरिकांना वेगवेगळ्या संकेतस्थळांवर जावे लागत असल्याने अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नव्हता..Premium|Income Tax Return : निवृत्तीनंतर पहिले आयटीआर भरताना कोणत्या चुका टाळाव्यात?.युनिफाइड पोर्टल सुरूयाच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाने २९ मे २०२६ रोजी ‘युनिफाइड पोर्टल फॉर अनक्लेम्ड फायनान्शियल ॲसेट्स’ सुरू केले आहे. या पोर्टलचा मुख्य उद्देश विविध वित्तीय संस्थांमध्ये अडकलेले किंवा विसरलेले पैसे शोधून ते संबंधित व्यक्ती, नामनिर्देशित वारस किंवा कायदेशीर वारसदारांना परत मिळवून देणे हा आहे. हे पोर्टल ‘आपकी पूंजी, आपका अधिकार’ (Your Money,Your Right) या राष्ट्रीय मोहिमेचा भाग म्हणून विकसित करण्यात आले आहे..हे पोर्टल नेमके काय आहे?पूर्वी बँक ठेवी, विमा पॉलिसी, म्युच्युअल फंड किंवा शेअरवरील न मिळालेली रक्कम शोधण्यासाठी वेगवेगळ्या सरकारी किंवा खासगी संकेतस्थळांवर जावे लागत होते. आता सरकारने ‘पीएसबी अलायन्स’च्या (PSB Alliance) मदतीने हे सर्व पर्याय एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून दिले आहेत. हे पोर्टल ‘कॉमन लँडिंग पोर्टल’ म्हणून काम करते आणि संबंधित अधिकृत विभागांच्या शोध प्रणालीशी थेट जोडते..कोणत्या मालमत्ता शोधता येतात?या पोर्टलवर पुढील पाच प्रकारच्या विनादावा आर्थिक मालमत्ता शोधता येतात -१. बँक ठेवी - बचत खाते, मुदत ठेव (एफडी) किंवा आवर्ती ठेव (आरडी) अनेक वर्षे व्यवहाराशिवाय राहिल्यास खाती निष्क्रिय (Dormant/Inoperative) होतात. अशा खात्यांतील रक्कम शोधता येते.२. विमा दावे - मॅच्युरिटी पूर्ण झालेल्या किंवा क्लेम न केलेल्या विमा पॉलिसींची माहिती येथे मिळू शकते.३. शेअर - गुंतवणूकदार विसरलेले शेअर, जे नंतर इन्व्हेस्टर एज्युकेशन अँड प्रोटेक्शन फंडकडे (IEPF) वर्ग झालेले असतात, त्यांचा शोध घेता येतो.४. लाभांश - शेअरवरील लाभांश बँक खात्यात जमा न झाल्यास किंवा अनेक वर्षे न घेतल्यास ती रक्कम येथे शोधता येते.५. म्युच्युअल फंड - म्युच्युअल फंड योजनांमधील जुनी गुंतवणूक किंवा न मिळालेली रक्कम तपासता येते..Premium|Crypto Tax: ‘क्रिप्टो’मध्ये पैसे गुंतवलेत मग ITR कसा भरायचा ते जाणून घ्या!.हे पोर्टल कसे कार्य करते?हे पोर्टल सर्व माहिती स्वतःकडे साठवत नाही, तर संबंधित अधिकृत पोर्टलशी जोडण्याचे काम करते. बँक ठेवींसाठी हे पोर्टल रिझर्व्ह बँकेच्या उद्गम (UDGAM) पोर्टलकडे री-डायरेक्ट करते. दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ निष्क्रिय असलेली खाती रिझर्व्ह बँकेच्या ठेवीदार जागरुकता फंडाकडे (Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund) वर्ग केली जातात. विमा दाव्यांसाठी हे ‘आयआरडीए’च्या ‘बीमा भरोसा’ (Bima Bharosa) पोर्टलशी जोडलेले आहे, तर म्युच्युअल फंडांसाठी हे ‘सेबी’च्या ‘मित्रा’ पोर्टलकडे मार्गदर्शन करते. शेअर व लाभांशासाठी हे कंपनी कामकाज मंत्रालयाच्या ‘आयईपीएफए’ (IEPFA) पोर्टलशी जोडलेले आहे..कोणती कागदपत्रे आवश्यक?आपल्या शोधादरम्यान बँक खाते, विमा पॉलिसी, म्युच्युअल फंड किंवा शेअर/लाभांश याबाबत माहिती मिळाली, तर संबंधित संस्था किंवा बँकेशी संपर्क साधून दावा करावा लागतो. त्यासाठी साधारणपणे पुढील कागदपत्रांची आवश्यकता भासू शकते- पासबुक किंवा बँक स्टेटमेंट, मृत व्यक्तीचा मृत्यू दाखला, खाते तबदिली (Transmission) अर्ज, इतर वारसदारांची संमती किंवा ना हरकत प्रमाणपत्र, मोठी रक्कम असल्यास वारस प्रमाणपत्र (Succession Certificate), दावा करणाऱ्या व्यक्तीची ओळखपत्रे (पॅन/आधार कार्ड), केवायसी कागदपत्रे.दावेदार जिवंत असल्यास ‘केवायसी’ पूर्ण करून संबंधित रक्कम पुन्हा वित्तीय संस्थेकडे वर्ग केली जाते आणि नंतर ती संबंधित व्यक्तीस दिली जाते. मृत व्यक्तीच्या खात्याच्या बाबतीत, संबंधित संस्थेच्या अकाउंट ट्रान्समिशन नियमांनुसार रक्कम वारसांच्या खात्यावर वर्ग केली जाते..Premium | ITR Notice: आयकर विभागाकडून नोटीस आली? घाबरू नका, काय करायचं ते Step by step वाचा!.महत्त्वाचे फायदेया युनिफाइड पोर्टलमुळे आता नागरिकांना वेगवेगळ्या संस्थांकडे स्वतंत्र चौकशी करण्याची गरज उरणार नाही. घरबसल्या एकाच ठिकाणी बँक खाती, विमा पॉलिसी, म्युच्युअल फंड, शेअर आणि लाभांश यांची माहिती मिळू शकणार आहे. विशेष म्हणजे, पॅन किंवा आधारशी लिंक असलेल्या विविध आर्थिक गुंतवणुकांची माहिती एकत्र मिळाल्याने नागरिकांना स्वतः विसरलेल्या किंवा माहीत नसलेल्या गुंतवणुकांचाही शोध लागू शकतो. त्यामुळे आगामी काळात विनादावा ठेवी, विमा दावे, म्युच्युअल फंड गुंतवणूक आणि लाभांश मोठ्या प्रमाणावर संबंधितांना परत मिळण्यास मदत होईल आणि विनादावा रकमेचे प्रमाण कमी होण्यास निश्चितच हातभार लागेल.(लेखक सर्टिफाइड फायनान्शिअल प्लॅनर- सीएफपी आहेत. ९४२३००२०१४).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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