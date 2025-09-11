Premium| Air Miles: तुम्ही कधी फ्री एअर तिकिट्स मिळवलीयेत का?

फिरायला जाणं प्रत्येकालाच आवडतं. पण आपण विमानाने तुलनेने कमी प्रवास करतो. त्याचं कारणंही तसं स्पष्टच आहे. विमानाचं तिकीट! ते इतर प्रवासाच्या पर्यायांपेक्षा महाग असतं. पण आपण एअर माईल्स मुळे विमानाने स्वस्तात जाऊ शकतो!एअर माईल्स म्हणजे काय? ते येतात कुठून? ते सगळ्यांकडे असतात का? आणि खरंच आपण याद्वारे विमानाने फुकट प्रवास करू शकतो का? चला, सगळंच जाणून घेऊयात 'सकाळ प्लस'च्या या लेखातून....एअर माईल्स म्हणजे काय?हा शब्द तुम्ही अनेकदा ऐकला असेल. सोप्या भाषेत सांगायचं तर, एअर माईल्स म्हणजे रिवॉर्ड पॉईंट्स जे तुम्हाला क्रेडिट कार्ड वापरल्यावर मिळतात. या पॉईंट्सचा वापर करून तुम्ही मोफत किंवा कमी किमतीत विमानाचं तिकीट खरेदी करू शकता. आहे की नाही मस्त? एअर इंडिया सारख्या काही एअरलाईन्समध्ये याला 'महाराजा पॉईंट्स' म्हणतात, तर दुसरीकडे ‘स्कायवर्ड्स माईल्स' किंवा '6E रिवॉर्ड्स' अशी वेगळी नावं पण आहेत. पण मूळात हे सगळे एअर माईल्सच आहेत..एअर माईल्स कसे जमा करायचे?१. को-ब्रँडेड क्रेडिट कार्ड घेऊनकाही बँका एअरलाईन्ससोबत मिळून क्रेडिट कार्ड्स काढतात, ज्याला 'को-ब्रँडेड कार्ड' म्हणतात. हे कार्ड घेतल्यावरच तुम्हाला काही एअर माईल्स मिळतात. उदाहरणार्थ, ICICI बँकेच्या Emirates Sapphiro क्रेडिट कार्डवर सुरुवातीलाच ५,००० स्कायवर्ड्स माईल्स मिळतात आणि दरवर्षी रिन्यू केल्यावरही ते मिळतात. .२. क्रेडिट कार्ड वापरून खर्च केल्यावर:तुमच्या को-ब्रँडेड क्रेडिट कार्डचा वापर तुम्ही जेवढ्या जास्त प्रवासाशी संबंधित खरेदीसाठी कराल, तेवढे जास्त एअर माईल्स मिळतील. उदा. बँक क्रेडिट कार्डचा वापर करून तुम्ही एअरलाईनच्या ॲप किंवा वेबसाईटवर बुकिंग केली तर तुम्हाला 6E रिवॉर्ड्स मिळतात.३. पार्टनर ऑफर्स आणि प्रमोशनचा वापर करून:विमानाचं तिकीटच नाही, तर एअरलाईन्सच्या पार्टनर हॉटेल्समध्ये राहून किंवा ऑनलाईन शॉपिंग केल्यावरही तुम्हाला माईल्स मिळू शकतात. बऱ्याच क्रेडिट कार्डवर जेवण, मनोरंजन आणि किराणा खरेदीवरही 6E रिवॉर्ड्स मिळतात..जास्त माईल्स मिळवण्यासाठी काही खास टिप्स:१. नियमितपणे प्रवास करा:तुम्ही ज्या एअरलाईनचे क्रेडिट कार्ड वापरता, त्याच एअरलाईनमधून नियमित प्रवास केलात तर तुम्हाला आणखी जास्त माईल्स मिळतात.२. योग्य कार्ड निवडा:एकाच बँकेचे वेगवेगळ्या व्हरायटीचे क्रेडिट कार्ड उपलब्ध असतात. काही कार्ड्सवर जास्त रिवॉर्ड्स मिळतात. उदाहरणार्थ, HDFC बँकेच्या 6E Rewards XL IndiGo क्रेडिट कार्डवर बुकिंग केलं की जास्त रिवॉर्ड्स मिळतात, तर बेसिक व्हरायटीवर फक्त २.५% मिळतात. त्यामुळे जास्त फायदे देणारं कार्ड निवडा..Premium| Prison Camps: तुरुंगात झालेल्या शिबिरांनी कसं बदललं कैद्यांचं आयुष्य!.३. पार्टनर एअरलाईन्सचा फायदा घ्या:एअरलाईन कंपन्यांचे अनेक पार्टनर असतात. हॉटेल्स, शॉपिंग साईट्स किंवा इतर सेवा वापरून तुम्ही जास्त माईल्स मिळवू शकता.४. प्रमोशन ऑफर्स लक्ष्यात ठेवा:वेळोवेळी एअरलाईन्स काही स्पेशल ऑफर्स काढतात, जसं की ठराविक मार्गांवर बोनस माईल्स किंवा ठराविक खर्च केल्यास अतिरिक्त माईल्स मिळतात. अशा ऑफर्सचा फायदा घ्या..Premium| Guru Pushya Amrit Yog: गुंतवणूकीसाठी गुरुपुष्यामृत योग का महत्त्वाचा असतो?.५. फ्री लॉयल्टी प्रोग्राम्समध्ये सहभागी व्हा:तुम्ही ज्या एअरलाईनने वारंवार प्रवास करता, त्या एअरलाईनच्या मोफत लॉयल्टी प्रोग्राममध्ये नाव नोंदणी करा. यामुळे तुम्हाला माईल्स जमा करायला मदत होईल.तर, या टिप्स वापरून तुम्ही भरपूर एअर माईल्स जमा करू शकता आणि आपल्या पुढच्या प्रवासासाठी मोफत एअर तिकीट मिळवून स्मार्टपणे बचत करू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.