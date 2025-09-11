प्रीमियम आर्टिकल

Premium| Air Miles: तुम्ही कधी फ्री एअर तिकिट्स मिळवलीयेत का?

Credit Card Rewards: विमानाने प्रवास करणे आता स्वस्त होऊ शकते. एअर माईल्स वापरून तुम्ही मोफत किंवा कमी खर्चात तिकीट मिळवू शकता
air miles guide

air miles guide

esakal

Shraddha Shrikrishna Paranjpe
Updated on

फिरायला जाणं प्रत्येकालाच आवडतं. पण आपण विमानाने तुलनेने कमी प्रवास करतो. त्याचं कारणंही तसं स्पष्टच आहे. विमानाचं तिकीट! ते इतर प्रवासाच्या पर्यायांपेक्षा महाग असतं. पण आपण एअर माईल्स मुळे विमानाने स्वस्तात जाऊ शकतो!

एअर माईल्स म्हणजे काय? ते येतात कुठून? ते सगळ्यांकडे असतात का? आणि खरंच आपण याद्वारे विमानाने फुकट प्रवास करू शकतो का? चला, सगळंच जाणून घेऊयात 'सकाळ प्लस'च्या या लेखातून...

Loading content, please wait...
Travel
Credit Card
airlines
ticket
plane ticket

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com