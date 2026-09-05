प्रीमियम आर्टिकल

Premium|Biodata, CV आणि Resume यामध्ये नेमका फरक काय? आणि नोकरी मिळवण्यासाठी ते कसे लिहावे? याविषयीचे अभ्यास काय सांगतात?

How to write Resume : याचं लिखाण, मांडणी ही नोकरीच्या दृष्टीकोनातून कशी महत्त्वाची आहे? Resume किती पानांचा असावा? जाणून घेऊया या लेखाच्या माध्यमातून..
How to write Resume?

How to write Resume?

Esakal

Shraddha Kolekar (श्रद्धा कोळेकर)
Updated on

पुणे – सीव्हीचा फूल फॉर्म काय, रेझ्युमे म्हणाचयं की रेझ्युम, बोयोडेटा का नाही म्हणायचं? मुळात Biodata, CV आणि Resume सगळं वेगवेगळं असतं की एकच असतं? असे प्रश्न आपल्यातल्या अनेकांना पडतात पण आपण त्याची फार खोलात जाऊन माहिती घेण्याच्या भानगडीत पडत नाही. कारण आपल्याला त्या गोष्टी तितक्या महत्त्वाच्या वाटत नाहीत.

पण आपली नोकरी ज्या कागदावर ठरणार असतो त्या कागदामध्ये नेमकं काय आणि कसं लिहायचं याविषयी आपण कोणताच विचार का करत नाही? माझ्या मित्रमैत्रिणींमध्ये असे अनेक जण आहेत ज्यांनी शेवटचा सीव्ही कधी अपडेट हे सुद्धा त्यांना आठवत नाहीये. नव्या नोकरीसाठी अर्ज करताना फक्त तारीख बदलून आहे तो अर्ज पाठवला जातो.

Biodata, CV आणि Resume या तिनही गोष्टी कशा लिहायच्या मुळात, या तिनही गोष्टी वेगवेगळ्या असण्यामागे काय उद्देश आहेत, ते कसे लिहायचे, ते किती पानांचं असावं, प्रत्येक नोकरीसाठी वेगळी मांडणी करायची की तीच ठेवायची असं सगळं जाणून घेऊया सकाळ+ च्या या विशेष लेखाच्या माध्यमातून..

Loading content, please wait...
jobs
job
Resume
Career
Application
bio data
resumes for teaching jobs in Maharashtra
career growth events
Marathi News Esakal
www.esakal.com