Premium|Biodata, CV आणि Resume यामध्ये नेमका फरक काय? आणि नोकरी मिळवण्यासाठी ते कसे लिहावे? याविषयीचे अभ्यास काय सांगतात?

पुणे – सीव्हीचा फूल फॉर्म काय, रेझ्युमे म्हणाचयं की रेझ्युम, बोयोडेटा का नाही म्हणायचं? मुळात Biodata, CV आणि Resume सगळं वेगवेगळं असतं की एकच असतं? असे प्रश्न आपल्यातल्या अनेकांना पडतात पण आपण त्याची फार खोलात जाऊन माहिती घेण्याच्या भानगडीत पडत नाही. कारण आपल्याला त्या गोष्टी तितक्या महत्त्वाच्या वाटत नाहीत. पण आपली नोकरी ज्या कागदावर ठरणार असतो त्या कागदामध्ये नेमकं काय आणि कसं लिहायचं याविषयी आपण कोणताच विचार का करत नाही? माझ्या मित्रमैत्रिणींमध्ये असे अनेक जण आहेत ज्यांनी शेवटचा सीव्ही कधी अपडेट हे सुद्धा त्यांना आठवत नाहीये. नव्या नोकरीसाठी अर्ज करताना फक्त तारीख बदलून आहे तो अर्ज पाठवला जातो. Biodata, CV आणि Resume या तिनही गोष्टी कशा लिहायच्या मुळात, या तिनही गोष्टी वेगवेगळ्या असण्यामागे काय उद्देश आहेत, ते कसे लिहायचे, ते किती पानांचं असावं, प्रत्येक नोकरीसाठी वेगळी मांडणी करायची की तीच ठेवायची असं सगळं जाणून घेऊया सकाळ+ च्या या विशेष लेखाच्या माध्यमातून.. .Biodata, CV आणि Resume हे एका वाक्यात काय आहे..?१) Biodata म्हणजे व्यक्तीच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक माहितीचा आढावा२) Curriculum Vitae (CV) म्हणजे व्यक्तीच्या शैक्षणिक आणि व्यावसायिक प्रवासाची अधिक सविस्तर माहिती३) Resume म्हणजे विशिष्ट नोकरीसाठी आपल्या सर्वात relevant skills, experience आणि achievements चा संक्षिप्त पण संबंधित आढावा Biodata म्हणजे काय?Biodata हे Biographical Data चे संक्षिप्त स्वरूप आहे असं म्हणावं लागेल. यामध्ये तुलनेने व्यक्तीची वैयक्तिक माहिती अधिक असते. म्हणजेच नाव, जन्मतारीख, संपर्क क्रमांक, पत्ता, छंद, शिक्षण, कामाची माहिती, कौशल्य, भाषा आणि काही केसेसमध्ये वैवाहिक स्थिती, राष्ट्रीयत्व या गोष्टींचा समावेश असतो. भारतामध्ये अजूनही अनेक ठिकाणी Resume ला Biodata म्हंटलं जातं.CV म्हणजे काय?CV म्हणजेच Curriculum Vitae हा लॅटिन भाषेतील शब्द असून त्याचा अर्थ साधारणपणे जीवनप्रवास असा होतो. CV मध्ये तुमच्या करियरविषयी अधिक माहिती असते. यामध्ये शैक्षणिक कामगिरीची माहिती दिलेली असते. यामध्ये नाव, पत्ता, ईमेल, पदवी, विद्यापीठ, शैक्षणिक कामगिरी, संशोधन, प्रकल्प, परिषदा, सेमीनार, शिकवण्याचा अनुभव, पुरस्कार, प्रमाणपत्र, प्रोफेशनल मेंमरशीप, भाषा ज्ञान याविषयी माहिती दिलेली असते.CV चा उपयोग विशेषतः academic, research, teaching, medical किंवा highly specialised professional roles मध्ये होतो. Harvard Career Services देखील academic किंवा research positions साठी CV अधिक योग्य असल्याचे स्पष्ट करते.Resume म्हणजे काय?Resume हा CV आणि Biodata यांच्यापेक्षा वेगळं आणि टार्गेटेड डॉक्युमेंट आहे. Harvard Career Services हे Resume ला साधारणपणे १ ते २ पानांचा, उमेदवाराच्या strongest qualifications वर भर देणारा document म्हणते. Resume मध्ये साधारण पाच ते सहा सेक्शन असतात. नाव आणि संपर्क, Professional Summary, कामचा अनुभव, कौशल्य, शिक्षण, हाताळलेले प्रकल्प.प्रत्येक नोकरीनुसार तुमच्या Resume ची मांडणी ही वेगवेगळी असू शकते. म्हणजे समजा तुम्ही शिकवण्याचं पण काम केलं आहे आणि कार्यालयातही काम केलं आहे. आणि जर तुम्ही शिकवण्याच्या नोकरीसाठी अर्ज करत असाल तर शिकवण्याच्या मुद्द्यांकडे अधिक भर असायला हवा.résumé आणि resume हे दोन्ही शब्द दिसायला सारखे असले तरी इंग्रजीत resume या शब्दाचा आणखी एक अर्थ आहे तो म्हणजे ‘पुन्हा सुरू करणे’ पण नोकरीच्या संदर्भाने वापरताला जाणारा शब्द हा resume असा आहे. तो मूळ फ्रेंच शब्द आहे, ज्याचा अर्थ होतो सारांश. हा एक शब्द दोन वेगवेगळ्या संदर्भाने वापरला जातो. तसेच याचा उच्चार हा ‘रेज्युम’ नसून ‘रेज्युमे’ असा आहे.कव्हर लेटर म्हणजे काय आणि ते का महत्त्वाचे असते?भारतात अनेक जण अजूनही कव्हर लेटर देत नाही, पण ‘एआर’च्या मते ‘कव्हर लेटर’ हे गरजेचे असते. Cover Letter म्हणजे Resume सोबत नोकरीच्या अर्जासाठी पाठवले जाणारे संक्षिप्त परिचयात्मक पत्र. त्यात तुम्ही अगदी एक दोन वाक्यात त्या पदासाठी का योग्य आहात हे स्पष्ट करायचे असते. तुमची संबंधित कौशल्ये, अनुभव थोडक्यात मांडायचे असतात. प्रत्येक नोकरी आणि संस्थेनुसार Cover Letter वेगळे आणि संबंधित असते. थोडक्यात मला या नोकरीची माहिती कुठे मिळाली, मी क्षेत्रात किती वर्षापासून काम करतो, माझ्याकडे कोणते स्किल आहेत याची अगदी चार ते पाच ओळीत माहिती देणे. यामुळे तुमच्याविषयी Resume वाचणाऱ्यांना एक साधारण कल्पना येते. .Biodata, CV आणि Resume यामध्ये फरक काय असतो?Biodata : यामध्ये वैयक्तिक माहितीचे प्रमाण जास्त असते आणि तो साधारण १ ते २ पानांचा असतो. हा प्रत्येक नोकरीसाठी बदलला जात नाही. काही नोकरीच्या ठिकणी, सरकारी नोकरीमध्ये आणि विवाहाच्या संदर्भात हा वापरला जातो.Curriculum Vitae : यामध्ये शैक्षणिक व प्रोफेशनविषयी माहिती असते. हा २ ते ५ पानं किंवा त्यापेक्षा जास्त पानांचा असतो. शैक्षणिक, संशोधन, करियर, शैक्षणिक कामगिरी यासाठी हा फॉरमॅट वापरला जातो. यामध्ये वैयक्तिक माहिती कमी असते आणि हा प्रत्येक नोकरीगणिक फारशी बदलत नाही. संशोधनातील मंडळी, डॉक्टर्स, शिक्षक, शैक्षणिक क्षेत्राशी संबंधित मंडळी हा फॉरमॅट वापरताना दिसतात.Resume : यामध्ये स्वत:ची शैक्षणिक आणि कामाच्या अनुभवाची माहिती असते. हे डॉक्युमेंटही साधारण १ ते २ पानांचे असते. यामध्ये तुमची नोकरीविषयक कौशल्य, अनुभव, शैक्षणिक माहिती अशी माहिती असते. स्वत:ची वैयक्तिक माहिती यामध्ये अत्यंत मर्यादित असते. आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे प्रत्येक नोकरीनुसार हे डॉक्युमेंट बदलू शकतं. कॉर्पोरेट क्षेत्रातील आणि खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांसाठी हा फॉरमॅट वापरला जातो.Resume किती पानांचा असावा?अनेकदा काही जण आपला Resume तीन ते चार पानांचा लिहितात. त्यांत प्रत्येक छोटी मोठी गोष्ट नमूद केली जाते. म्हणजे समजा तुम्ही एखाद्या क्षेत्रात १० वर्षांचा अनुभव घेतला असेल, त्या विषयात पदव्युत्तर पदवी घेतली असेल तर अशा वेळी तुमचे दहावी बारावीचे गुण नमूद करण्याची आवश्यकता नसते. तसेच छोटे छोटे काही महिन्यांचे अनुभव, फ्रिलांन्स काम हे एकत्रित एका ओळीत नमूद केले तरी चालण्यासारखे असते. त्याची सर्व माहिती लिहिलीच पाहिजे असे नाही.२००१ मध्ये Blackburn-Brockman आणि Belanger यांनी ५७० accounting recruiters वर अभ्यास केला. सुरूवातीच्या काळातील उमेदवारांच्या एकपानी आणि दोन पानी resume ची तुलना केली असता recruiters ने काही परिस्थितींमध्ये दोन पानी resume असलेल्या उमेदवारांच्या बाजूने मत दिलं. नुकत्याच पदवी मिळालेल्यांसाठी एक पान पुरेसं असू शकतं. पण अनुभवी professional कडे अनेक वर्षांचा अनुभव असेल तर ही महत्त्वाची माहिती केवळ एका पानात कशी बशी बसवणे आवश्यक नसते असे त्यातील अभ्यासकांचे मत होते. त्यामुळेच जास्तीत जास्त दोन व कमीत कमी एक पानाचा Resume असावा असं म्हंटलं जातं..Premium|Soft Skills in Jobs: कामाच्या ठिकाणी फक्त IQ असून चालत नाही, EQ ही तितकाच महत्त्वाचा..! OECD च्या जागतिक अहवालातील माहिती.Resume मध्ये शब्दांची निवड इतकी महत्त्वाची का?Resume मध्ये फक्त अनुभव आणि शिक्षण एवढंच महत्त्वाचं नसतं तर दिलेली माहिती ही कोणत्या भाषेत आणि कोणत्या शब्दांत मांडली आहे हेही महत्त्वाचं असतं. यावर थेट संशोधनही झाले आहे. २०२३ मधील Costly mistakes: Why and when spelling errors in resumes jeopardise interview chances या अभ्यासात ४४५ recruiters सहभागी झाले. Error-free resumes च्या तुलनेत spelling errors असलेल्या resumes च्या उमेदवारांना मुलाखतीला बोलावण्याची शक्यता १८.५ टक्क्याने कमी असल्याचं समोर आलं. यामध्ये संशोधकांचं म्हणणं होतं की, spelling mistakes मुळे recruiter उमेदवाराच्या बौद्धिक क्षमता, कर्तव्यनिष्ठा आणि इतरांशी संवाद साधण्याच्या कौशल्यांबद्दल साशंक होतात. म्हणजेच काय तर तुमचा Resume भाषा, व्याकरणदृष्ट्या अचूक असणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे. आणि कमीत कमी शब्दात आपण आपली जास्तीत जास्त माहिती कशी देऊ शकतो हेही एक कौशल्य आहे.Resume मधील भाषा कशी असावी..?Harvard Career Services च्या मते, Resume मध्ये Passive पेक्षा Active voice मधील वाक्य असावीत. म्हणजेच ‘माझ्याकडून हे काम करण्यात आले’ ऐवजी ‘मी हे काम केले’. यामुळे उमेदवाराची स्पष्ट भूमिका त्यात दिसून येते. तसेच यामध्ये लांब आणि गुंतागुंतीची वाक्य टाळून थोडक्यात आणि नेमकं लिहावं. म्हणजे ‘विविध प्रकारच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असलेल्या प्रेक्षकांच्या गरजा आणि त्यांच्या आवडी लक्षात घेऊन वेगवेगळ्या प्रकारच्या कंटेंटच्या निर्मितीमध्ये सक्रिय सहभाग घेतला.’ या वाक्याऐवजी ‘विविध डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी प्रेक्षकांच्या गरजेनुसार कंटेंट तयार केला.’ असे वाक्य घेता येईल. आणि सर्वात महत्त्वाचं. या Resume मध्ये अतिशयोक्ती नसावी. Exceptional leader with unparalleled skills. असली वाक्य अनेकदा एआय किंवा अन्य मशीन देतात, पण ही अतिशयोक्ती व्यक्त करणारी वाक्य आहेत. याऐवजी Led a three-member team for digital content production अशी वाक्य अधिक प्रभावी ठरतात. Recruiter ला पटकन वाचता येईल असा Resume असावा. म्हणजे मांडणी सुटसुटीत, मुद्देसुत असावी.Resume फक्त जबाबदाऱ्या नकोत, तुम्ही काय साध्य केलं ते सांगाअमेरिकेतील Massachusetts Institute of Technology च्या Career Advising & Professional Development विभागाच्या मार्गदर्शकानुसार, Resume लिहिताना ज्या पदासाठी अर्ज करतोय त्याच्या Job Description कडे आधी पाहावे आणि त्यानुसार कोणता अनुभव समाविष्ट करायचा हे ठरवावे. म्हणजे समजा तुम्हाला सोशल मिडियात केलेल्या कामाची माहिती द्यायची आहे. तर Social media content तयार करण्याची जबाबदारी होती असं म्हणण्यापेक्षा Social media साठी 100+ promotional videos तयार केले असं नमूद करा. तुम्ही थेट आकडा दिल्याने तुमच्या कामचा आवाका समजतो.प्रत्येक नोकरीसाठी एकच Resume वापरू नकानोकरी शोधण्यासाठी वापरली जाणारी Indeed ही वेबसाईट आहे. त्यांच्या ऑगस्ट २०२६ मध्ये अपडेट केलेल्या मार्गदर्शकानुसार, चांगल्या Resume मध्ये clarity आणि relevance महत्त्वाचे आहेत. म्हणजेच तुमच्या संपूर्ण career ची माहिती देण्यापेक्षा त्या विशिष्ट नोकरीसाठी संबंधित अनुभव समोर आणणे महत्त्वाचे आहे. .Premium|Microsoft AI Diffusion Report: जगभरात AI कोणत्या देशात अधिक वापरलं जातंय आणि त्याचे परिणाम काय?.एआयच्या मदतीने निवडल्या जाणाऱ्या Resume साठी कोणत्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत?एका नोकरीसाठी हजारोंने जेव्हा अर्ज येतात त्यावेळी एआयच्या मदतीने Resume ची निवड केली जाते. त्यामुळे अशा वेळी Resume मध्ये Keywords खूप महत्त्वाचे असतात. नोकरीच्या जाहिरातीत किंवा डिस्क्रिप्शनमध्ये जे किवर्डस् वापरलेत ते किवर्ड्स आपल्या Resume मध्ये असावेत. तसेच ज्या स्किल्सचा उल्लेख केला आहे ते स्किल्सही असावेत. मांडणी, शब्द हे अतिशय स्पष्ट आणि नेमके असावेत. मात्र अनुभव नसताना केवळ ATS मध्ये Resume दिसावा म्हणून खोटी keywords टाकू नयेत.म्हणतात ना.. ‘First Impression is last Impression’. त्यामुळे तुम्ही मुलाखतीला पोहोचण्याआधी तुमचा Resume तुमच्याआधी पोहोचलेला असतो आणि तोच तुमचं First Impression ठरतो. त्यामुळेच तो लिहिताना, प्रत्येक नोकरीसाठी तो पाठवताना तो व्यवस्थित पाठवला तर तुम्हाला मुलाखतीसाठी बोलावण्याच्या शक्यता वाढतात असं अभ्यासाने सिद्ध केलंय.-----------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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