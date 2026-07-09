Premium|First Imression Psychology: एखाद्या व्यक्तीविषयीचं एका भेटीत तयार होणारं मत किती खरं असतं..? संशोधन काय सांगतं जाणून घेऊया

मला तो बघूनच आवडला नाही. किंवा पहाताक्षणीच तो मस्त वाटला असं आपण खूप सहज म्हणतो. पण पहिल्याच भेटीत एखाद्या व्यक्तीविषयी तयार होणारं मत खरंच कितपत खरं असतं? एका भेटीत आपण एखाद्या व्यक्तीबद्दल जे मत बनवतो, ते त्या व्यक्तीचं सत्य असतं की आपल्या मेंदूने तयार केलेली एक तात्पुरती कथा? अनेक वर्ष सोबत राहूनही कधी कधी आपल्याला माणसं कळत नाहीत असं आपणच म्हणतो आणि एकाच भेटीत मला तो किंवा ती कशी कळाली हे देखील आपणच म्हणतो. या सगळ्या म्हणण्यामागे, वाटण्यामागे काही तार्किक कारणं आहेत ही जगातल्या अनेक मोघम वाक्यांपैकी एक असणारी वाक्य आहेत.मुळात या विषयात काही संशोधन झालं आहेत का, लोक याविषयी कसा विचार करतात, समोरच्याला जज करत असताना खरंच आपल्या मेंदूत काय घडत असतं आणि मानसशास्त्रीय दृष्टीकोनातून याला काही लॉजिक आहे हे सगळं आपण आजच्या या सकाळ+ च्या विशेष लेखाच्या माध्यमातून समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया..एखाद्या व्यक्तीला जेव्हा पहिल्यांदा आपण भेटतो तेव्हा मेंदूत काय घडतं?प्रिन्सटन युनिव्हर्सिटीच्या संशोधनात Janine Willis आणि Alexander Todorov यांनी २००६ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अभ्यासानुसार एखाद्या व्यक्तीचा चेहरा पाहिल्यानंतर केवळ १०० मिलिसेकंदांत (०.१ सेकंद) आपला मेंदू ती व्यक्ती किती विश्वासू, सक्षम किंवा आकर्षक आहे याबद्दलचा निर्णय घेतो. यापेक्षा जास्त वेळ दिला, तरी माणसाचे ते पहिले मत म्हणजेच First Impression फारसे बदलत नाही.जेव्हा Functional Magnetic Resonance Imaging या मशीनच्या माध्यमातून जेव्हा पहिल्यांदा भेटणाऱ्या लोकांच्या मेंदूचे स्कॅनिंग करण्यात आले, तेव्हा असे दिसले की, मेंदूमध्ये असणारा अमिग्डाला हा भाग सेकंदाच्या काहीव्या भागात सक्रिय होतो आणि समोरच्या व्यक्तीकडून काही धोका आहे का, हे तपासतो. तर Mirror Neurons हे समोरच्या व्यक्तीचे हावभाव पाहून, तिच्या भावना काय आहेत हे समजून घेण्यास मेंदूला त्वरित मदत करतात. सोशल कॉग्निटिव्ह न्यूरोसायन्समध्ये हे विज्ञानाने प्रयोग करून सिद्ध केलेले आहे. मेंदू एखाद्या व्यक्तीबद्दलचं मत कसं तयार करतं? मानसशास्त्र काय सांगतं?फार पुर्वी माणूस जंगलात राहत असे. उत्क्रांतीच्या इतिहासात आदिमानवाच्या काळात काळापासून स्वतःच्या संरक्षणासाठी समोरची व्यक्ती 'मित्र की शत्रू' हे सेकंदाच्या आत ओळखणे आवश्यक होते. त्यामुळे माणूस उत्क्रांत होत असल्यापासूनच माणसाच्या जडणघडणीत एखाद्याविषयीचे मत बनविण्याचे हे गुण आलेले असून ते आजही टीकून आहेत.एखाद्या व्यक्तीविषयी आपल्या मनात Intuition तयार होते. म्हणजेच आपला मेंदू भूतकाळातील हजारो अनुभवांचे आणि चेहऱ्यांच्या हावभावांचे विश्लेषण करून सुप्त मनाच्या पातळीवर एखाद्या व्यक्तीविषयी मत किंवा निर्णय देत असतो..संशोधनातून काय समोर आलं..?नलिनी आंबडी आणि रॉबर्ट रोसेन्थल यांनी मानसशास्त्रात Thin Slices of Expressive Behavior हा अभ्यास केला होता. या अभ्यासात त्यांनी अनोळखी लोकांना शिक्षकांच्या केवळ २, ५ किंवा १० सेकंदांच्या व्हिडिओ क्लिप्स दाखवल्या. ज्यामध्ये आवाज नव्हता फक्त त्यांचे हावभाव आणि देहबोली होती. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, एवढ्या कमी वेळातही लोकांनी शिक्षकांच्या कार्यक्षमतेबद्दल जे अंदाज लावले, ते अगदी हुबेहूब त्या विद्यार्थ्यांच्या अभिप्रायासारखे होते ज्यांनी त्या शिक्षकांकडे पूर्ण सहा महिने किंवा वर्षभर शिक्षण घेतले होते.यावरून काय सिद्ध होते की, आपला मेंदू समोरच्या व्यक्तीच्या देहबोलीतील अतिशय सूक्ष्म गोष्टी जसे की, हातांच्या हालचाली, चेहऱ्यावरील हावभाव, उठण्या-बसण्याची पद्धत आणि नजर मिळवणे यांचे केवळ काही सेकंदांत विश्लेषण करतो.आदिमानवाच्या काळापासून माणसात ही माणसं ओळखण्याची कला निर्माण झाली आहे आणि तिचा विकासही होत गेला आहे.पण जरी आपण काही सेकंदांत अचूक अंदाज लावू शकत असले, तरी याला काही महत्त्वाच्या मर्यादा आहेत. संशोधनात असे दिसून आले की प्रत्येक मानवी गुणधर्म सारख्याच अचूकतेने ओळखता येत नाही.जे गुण बाह्य वर्तनातून लगेच दिसून येतात, त्यांचा अंदाज लावणे खूप सोपे आणि अचूक असते. म्हणजेच एखादी व्यक्ती किती Extrovert आहे, तिच्यात आत्मविश्वास किती आहे, किंवा ती किती उत्साही आहे, याचा अंदाज तिच्या केवळ चालण्यावरून किंवा हसण्यावरून २ सेकंदात ओळखता येणे शक्य आहे पण जे गुण व्यक्तीच्या विचारांशी किंवा नैतिकतेशी संबंधित असतात, त्यांचा अंदाज 'थिन स्लाइस' वरून लावणे कठीण आणि बऱ्याचदा चुकीचे ठरते.म्हणजेच समोरची व्यक्ती किती प्रामाणिक आहे, ती किती विश्वासू आहे, किंवा तिच्या बुद्धिमत्तेचा स्तर काय आहे, हे केवळ २ सेकंदांच्या व्हिडिओवरून अचूकपणे ओळखता येत नाही..Premium|Why are marriages delayed? : तुम्ही बेस्ट शोधायच्या नादात योग्य व्यक्ती गमावत आहात का? लग्नाच्या बाबतील हल्ली ‘चॉइस पॅरालिसिस’ का दिसून येतोय.?.हॅलो इफेक्टमध्ये म्हणजे काय?Halo Effect हा मानसशास्त्रातील एक संज्ञानात्मक पूर्वग्रह म्हणजेच cognitive bias आहे. यामध्ये एखाद्या व्यक्तीच्या एका ठळक गुणामुळे जसे की, आकर्षक दिसणे, आत्मविश्वास, प्रसिद्धी, चांगले बोलणे यामुळे आपण त्या व्यक्तीच्या इतर गुणांबद्दलही सकारात्मक निष्कर्ष काढतो. ही संकल्पना प्रथम Edward Thorndike यांनी १९२० मध्ये मांडली होती. एखादी व्यक्ती दिसायला आकर्षक आहे म्हणून आपण ती अधिक हुशार, सक्षम किंवा चांगल्या स्वभावाची असेल असे गृहीत धरतो. एखाद्या कंपनीचा ब्रँड प्रसिद्ध आहे म्हणून त्याची प्रत्येक उत्पादने चांगली असतील असे मानले जाते. आपला मेंदू सतत माहिती कमी वेळात समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो. त्यामुळे एका ठळक वैशिष्ट्याच्या आधारावर संपूर्ण व्यक्तीबद्दल जलद निर्णय घेणे ही एक मानसिक शॉर्टकट प्रक्रिया असते. याला heuristic असेही म्हणतात.हा हॅलो इफेक्ट २ प्रकारे ओळखला जातो. सकारात्मक आणि नकारात्मक. एका चांगल्या गुणामुळे इतर गुणही चांगले वाटण्याला सकारात्मक इफेक्ट म्हणतात तर एका नकारात्मक गुणामुळे संपूर्ण व्यक्तीबद्दल वाईट मत तयार होण्याला नकारात्मक इफेक्ट म्हणतात..प्रसिद्ध अभिनेते, गीतकार जावेद अख्तर त्यांच्या मुलाखतीत सांगतात की, एखाद्या व्यक्तीला समजून घ्यायचं असेल की ती कशी आहे तर त्या व्यक्तीला रागात पहा. चांगल्या व्यक्ती ही रागातही डिसेंट वागते. ती कोणालाही घालून पाडून बोलत नाही. कोणाचा अपमान न करता आपलं मत मांडते.\r\n\r\n.हे मत तयार करणं किंवा होणं हे दिवसेंदिवस बदलत जातं का?याविषयी बोलताना विद्यार्थी असणारा २४ वर्षीय विनयन वाघमारे म्हणाला, एखाद्या व्यक्तीविषयी मत ठरवणं हे खूप लहानपणापासून मी किंवा आपण सगळेच करत आलो आहोत. पण जसजसं मोठं होतो तसं मला वाटतं की हे मत ठरवण्यातही एक समजंसपणा किंवा एक परिपक्वता येते. म्हणजे आम्ही लहानपणी शाळेत एखादे नविन शिक्षक वर्गावर पहिल्यांदा आले की, त्यांच्या वागण्यावरून मत ठरवायचो. म्हणजे ते कडक किंवा शिस्तीने वागले तर ते आम्हाला कडक वाटायचे. मुळात ते फार प्रेमळ आणि संवेदनशील वागत पण त्यावेळी शिस्त हा प्रकार आम्हाला जाच वाटत असे. त्यामुळे तुम्ही कोणत्या वयात याकडे कसं बघता हा देखील मुद्दा महत्त्वाचा आहे. म्हणजे आता जर मला एखाद्या शिक्षकाला जज करायचं असेल तर मी त्या शिक्षकांची बोलण्याची पद्धत, त्यांच्या बोलण्यात ते कोणते आणि काय संदर्भ देतायेत, त्यातून त्यांचं वाचन, त्यांचे विचार याचा मी अंदाज घेत असतो आणि त्यावरून त्यांच्याबद्दलचं माझं मत ठरवत असतो.मला असं वाटतं की, जेव्हा एकाच व्यक्तीबद्दल दोन वेगवेगळ्या व्यक्तींचं वेगवेगळं मत असतं तेव्हा त्यांच्या वयाचा आणि अनुभवाची जोडणी त्यात झालेली असते. उदाहरणच घ्यायचं झालं तर एखादा टपोरी मुलगा एखाद्या मुलीला एकदम कूल वाटू शकतो तर त्याच मुलीच्या वडिलांना तोच मुलगा चांगले संस्कार नसणारा वाटू शकतो. त्यामुळे त्यात वय, अनुभव, परिपक्वता, विचार याही गोष्टी मला महत्त्वाच्या वाटतात.पण एकूणातच मला असं वाटत नाही की पहिली छाप हेच अंतिम सत्य असतं. पहिल्या भेटीत माणसाविषयी एक साधारण अंदाज बांधला जाऊ शकतो जो नंतर काळाच्या कसोटीवर खोटा किंवा खरा ठरू शकतो.याविषयी स्वराली पवार म्हणाली, मला वाटतं पहिल्या भेटीत आपल्याला फक्त एखाद्या व्यक्तीबद्दचा साधारण अंदाज येतो. म्हणजे आता या व्यक्तीला आपल्याला पुन्हा भेटायची इच्छा आहे की नाही हे आपण पहिल्या भेटीवरून ठरवत असतो. पण माझं असं ठाम मत आहे की एका भेटीत माणूस कळत नाही. काही काही माणसं तर त्यांच्यासोबत खूप दिवस राहूनही समजत नाहीत..Premium|Human Behavioral Psychology: स्व च्या प्रवासात... या तीन ‘पी’ मध्ये स्वत:ला अडकून देऊ नका..!.नोकरीवर ठेवताना व्यक्तीची निवडएखाद्या पदावर एखाद्या व्यक्तीची निवड करताना एका भेटीत त्या उमेदवाराला जज करणे तितकीशी सोपी गोष्ट नसते. कधी कधी गोष्टी एकदम चपखल बसतात तर कधी गोष्टी नको एवढ्या फिसकटून चुकीच्या व्यक्तीची निवड केली जाते. एका पोस्टसाठी आलेल्या शेकडो बायोडेटामधून योग्य व्यक्तीची निवड करणे कठिण ठरते म्हणून अनेकदा कंपन्या या त्या व्यक्तीला ६ महिने प्रोबेशन पिरियडवर ठेवतात. आणि त्यानंतर त्या व्यक्तीला कायमस्वरूपी कामावर ठेवायचे की नाही याचा निर्णय घेतात.--------------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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