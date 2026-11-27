गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग होण्याचा धोका कमी करण्यासाठी देशभरात एचपीव्ही लसीकरण मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. या मोहिमेत आतापर्यंत एक कोटी लसींच्या मात्रा देण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने २१ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दिलेल्या माहितीनुसार, दरवर्षी लसीकरणासाठी ठरवलेल्या सुमारे १.२ कोटी मुलींपैकी जवळपास ८७ टक्के मुलींना लस देण्यात आली आहे. मात्र महाराष्ट्रात परिस्थिती वेगळी आहे. १४ ऑक्टोबरपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील ठरवलेल्या उद्दिष्टापैकी केवळ नऊ टक्के मुलींचेच लसीकरण झाले होते. देशभरात या मोहिमेला चांगला प्रतिसाद मिळत असताना महाराष्ट्रात लसीकरणाचा वेग कमी का आहे? तसेच, राज्यातील प्रत्येक पात्र मुलीपर्यंत ही लस पोहोचवण्यासाठी आणखी काय करावे लागेल? हे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत.एचपीव्ही संसर्ग आणि कर्करोगाचा संबंधएचपीव्ही म्हणजे ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस. या विषाणूचे २०० हून अधिक प्रकार आहेत. त्यापैकी काही प्रकारांमुळे गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग होऊ शकतो. मात्र एचपीव्हीचा संसर्ग झाला म्हणजे महिलेला कर्करोग होतोच, असे नाही. बहुतेक वेळा शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती या विषाणूचा संसर्ग स्वतःहून दूर करते.मात्र काही धोकादायक प्रकारच्या विषाणूंचा संसर्ग शरीरात बराच काळ राहिला, तर गर्भाशयाच्या मुखातील पेशींमध्ये बदल होऊ शकतात. या बदलांचे वेळीच निदान झाले आणि उपचार मिळाले नाहीत, तर पुढे कर्करोग होण्याची शक्यता असते. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या माहितीनुसार, या पेशींचे कर्करोगात रूपांतर होण्यासाठी साधारणपणे १५ ते २० वर्षे लागू शकतात. मात्र ज्यांची रोगप्रतिकारशक्ती कमी आहे, अशा व्यक्तींमध्ये हा कालावधी कमी असू शकतो.त्यामुळे गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाचा धोका कमी करण्यासाठी लस घेण्याबरोबरच वेळोवेळी तपासणी करणेही गरजेचे आहे..भारतात १४ वर्षांच्या मुलींसाठी मोफत लसीकरणकेंद्र सरकारने २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी देशभरात एचपीव्ही लसीकरण मोहीम सुरू केली. या मोहिमेत १४ वर्षे पूर्ण झालेल्या; पण १५ वर्षे पूर्ण न झालेल्या मुलींना लस दिली जात आहे. सरकारी आरोग्य केंद्रांमध्ये ही लस मोफत दिली जाते. लस घेणे ऐच्छिक असून त्यासाठी पालकांची संमती आवश्यक आहे.या मोहिमेत गार्डासिल-४ ही लस दिली जात आहे. ही लस एचपीव्हीच्या ६, ११, १६ आणि १८ या चार प्रकारांपासून संरक्षण देते. यापैकी १६ आणि १८ हे दोन प्रकार गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग होण्यामागील प्रमुख कारणांपैकी आहेत. या सरकारी मोहिमेत मुलींना लसीची एकच मात्रा देण्याचे ठरवण्यात आले आहे.लसीची एक मात्रा देण्याच्या पद्धतीला वैज्ञानिक आधार आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने ९ ते १४ वर्षांच्या मुलींसाठी एक किंवा दोन मात्रांचे वेळापत्रक सुचवले आहे. दोन मात्रांप्रमाणेच एका मात्रेमुळेही चांगले संरक्षण मिळू शकते, असे संघटनेच्या तज्ज्ञ गटाने म्हटले आहे. मात्र, याचा अर्थ लस घेतल्यानंतर आयुष्यभर पूर्ण संरक्षण मिळते, असा नाही. लसीमुळे किती काळ संरक्षण मिळते आणि तिचा प्रत्यक्ष परिणाम किती होतो, याचा अभ्यास सुरू आहे.देशात प्रगती; महाराष्ट्रात मात्र कमी प्रमाणकेंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने २१ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दिलेल्या माहितीनुसार, देशात एचपीव्ही लसीच्या एक कोटीहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या आहेत. दरवर्षी लसीकरणासाठी ठरवलेल्या सुमारे १.२ कोटी मुलींपैकी जवळपास ८७ टक्के मुलींना लस देण्यात आली आहे. गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मिझोराम, मध्य प्रदेश आणि बिहार या सहा राज्यांनी त्यांच्या ठरवलेल्या उद्दिष्टातील १०० टक्के लसीकरण पूर्ण केल्याचे सरकारने सांगितले आहे.मात्र महाराष्ट्रातील परिस्थिती यापेक्षा वेगळी होती. इंडियन एक्स्प्रेसच्या १७ नोव्हेंबर २०२६ रोजीच्या वृत्तानुसार, १४ ऑक्टोबरपर्यंत राज्यात ८६ हजार ८५५ मुलींचे लसीकरण झाले होते. हे राज्याच्या एकूण उद्दिष्टाच्या तुलनेत सुमारे नऊ टक्के होते. जिल्हानिहाय आकडेवारी पाहिली, तर मुंबई आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये प्रत्येकी दोन टक्के, पुण्यात चार टक्के, तर ठाण्यात आठ टक्के मुलींचे लसीकरण झाले होते. दुसरीकडे, वर्धा जिल्ह्यात हे प्रमाण २५ टक्के, तर परभणी आणि धुळे जिल्ह्यांत प्रत्येकी २३ टक्के होते.मात्र या आकडेवारीची तुलना करताना तिचा कालावधी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रातील आकडे १४ ऑक्टोबरपर्यंतचे आहेत, तर देशातील ८७ टक्के लसीकरणाची माहिती २१ नोव्हेंबरपर्यंतची आहे. त्यामुळे या दोन्ही आकड्यांची थेट तुलना करणे योग्य ठरणार नाही. १४ ऑक्टोबर रोजी देशातील लसीकरणाचे प्रमाण सुमारे ७९.५१ टक्के होते. त्यामुळे महाराष्ट्राची तुलना करायची असेल, तर याच तारखेची राष्ट्रीय आकडेवारी विचारात घेणे अधिक योग्य ठरेल.महाराष्ट्राच्या लसीकरणाच्या उद्दिष्टाबाबतही संभ्रम आहे. राज्याचे नेमके उद्दिष्ट किती आहे, याबाबत आरोग्य विभागाकडून स्पष्टीकरण मिळणे आवश्यक आहे. आकड्यांनुसार, ८६ हजार ८५५ मुलींचे लसीकरण झालेले प्रमाण साधारण आठ ते नऊ टक्के आहे..लस प्रभावी; पण तपासणीची गरज कायमएचपीव्ही लसीमुळे गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग होण्याचा धोका कमी होतो. मात्र लस घेतली म्हणजे कर्करोग होणारच नाही, असे नाही. कारण ही लस विषाणूंच्या काही ठरावीक प्रकारांपासून संरक्षण देते. इतर धोकादायक प्रकारांपासून पूर्ण संरक्षण मिळत नाही. त्यामुळे लस घेतल्यानंतरही महिलांनी गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाची नियमित तपासणी करणे गरजेचे आहे.जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते, महिलांनी वयाच्या ३० वर्षांपासून या आजाराची तपासणी करून घ्यावी. एचपीव्ही डीएनए चाचणीद्वारे साधारणपणे पाच ते दहा वर्षांच्या अंतराने तपासणी करण्याची शिफारस केली आहे. ही चाचणी शरीरात एचपीव्ही विषाणू आहे का, हे तपासते. मात्र तपासणीचे वय, पद्धत आणि किती वर्षांनी तपासणी करावी, हे वेगवेगळ्या देशांच्या आरोग्यविषयक नियमांनुसार बदलू शकते. तपासणीत कर्करोग होण्यापूर्वीचे बदल आढळल्यास वेळेवर उपचार करून कर्करोग टाळण्यास मदत होऊ शकते.लसीच्या सुरक्षिततेबाबतही पालकांच्या मनात प्रश्न असू शकतात. लस घेतल्यानंतर इंजेक्शन दिलेल्या जागी वेदना, सूज किंवा लालसरपणा येऊ शकतो. काहींना सौम्य तापही येऊ शकतो. मात्र एचपीव्ही लसीमुळे वंध्यत्व येते, या दाव्याला जागतिक आरोग्य संघटनेच्या तज्ज्ञ समितीच्या अभ्यासात आधार मिळालेला नाही.लस घेतल्यानंतर एखादा त्रास झाला, तरी तो लसीमुळेच झाला असे लगेच म्हणता येत नाही. त्यासाठी वैद्यकीय तपासणी करणे आवश्यक असते. त्यामुळे लसीकरणानंतर घडलेली एखादी घटना आणि लसीमुळेच झालेला दुष्परिणाम या दोन गोष्टी वेगळ्या समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.महाराष्ट्रातील कमी लसीकरणामागचे कारण काय?महाराष्ट्रात लसीकरणाचे प्रमाण कमी का आहे, याचे नेमके कारण अद्याप समोर आलेले नाही. पालकांची संमती मिळण्यात अडचणी येतात का, लसीबाबत काही गैरसमज आहेत का, पुरेशी माहिती लोकांपर्यंत पोहोचत नाही का किंवा सरकारी आरोग्य केंद्रांमध्ये लस उपलब्ध होण्यात अडचणी आहेत का, अशा अनेक गोष्टी तपासणे गरजेचे आहे. तसेच लसीकरणाचे नियोजन योग्य पद्धतीने होत आहे का, हेही पाहावे लागेल. यापैकी नेमके कोणते कारण महत्त्वाचे आहे, हे समजण्यासाठी राज्य आरोग्य विभागाची माहिती, जिल्हानिहाय आकडेवारी आणि पालक तसेच आरोग्य कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करणे आवश्यक आहे.लसीकरणाबरोबरच गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाची तपासणी आणि उपचारांची व्यवस्था किती चांगली आहे, हेही पाहणे गरजेचे आहे. एखाद्या महिलेची तपासणी झाली म्हणजे तिला पुढील उपचार मिळालेच, असे नाही. तपासणीत संशयास्पद बदल आढळलेल्या महिलांना पुढील चाचण्या, आजाराचे निदान आणि योग्य उपचार वेळेवर मिळतात का, याची माहिती घेणेही महत्त्वाचे आहे..लसीकरणाचा लाभ प्रत्येक पात्र मुलीपर्यंत पोहोचणे गरजेचेएचपीव्ही लसीकरण मोहिमेत देशाने एक कोटी मात्रांचा टप्पा पार केला, ही महत्त्वाची प्रगती आहे. मात्र केवळ किती लसी दिल्या, यावरून या मोहिमेचे यश ठरवता येणार नाही. प्रत्येक पात्र मुलीला लस मिळाली का, कोणत्या जिल्ह्यांत लसीकरण कमी झाले आहे आणि त्यामागे काय कारणे आहेत, हे पाहणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.महाराष्ट्रापुढे जिल्ह्यांमधील लसीकरणातील फरक कमी करण्याचे मोठे आव्हान आहे. त्यासाठी पालकांपर्यंत लसीबाबत योग्य माहिती पोहोचवणे आणि सरकारी आरोग्य केंद्रांमध्ये लस सहज उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर महिलांची नियमित तपासणी आणि गरज पडल्यास वेळेवर उपचार मिळतील, याचीही काळजी घ्यावी लागेल.लस उपलब्ध होणे ही गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाचा धोका कमी करण्याच्या दिशेने महत्त्वाची सुरुवात आहे. मात्र या मोहिमेचा खरा फायदा तेव्हाच होईल, जेव्हा प्रत्येक पात्र मुलीला लस मिळेल आणि महिलांना तपासणी व उपचारांच्या सुविधा वेळेवर उपलब्ध होतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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