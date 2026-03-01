Premium|Hridaynath Mangeshkar : पिंपळपानांची भयप्रद सळसळ, त्यात थंडीची लाट....

हृदयनाथ मंगेशकरमी पिंपळाच्या झाडाजवळ गेलो. पण तेपिंपळाचे खुणेचे झाड नव्हतेच. ते मघाचेआंब्याचे झाड होते. म्हणजे गेले दोन तासमी त्या दोन आंब्याच्या झाडांभोवती फेऱ्यामारतोय, काय म्हणावे या स्थितीला?भूत, पिशाच्च, मुंजा, हडळ की चकवा?नाही हे सारे मिथ्या आहे. भूत वगैरे काही नसते. भुताला अस्तित्व नसतेच, भीतीला मात्र सनातन, प्राचीन भयदेह असतो.मी त्या दोन आंब्याच्या झाडांमधोमधउभा होतो. पण पानांची सळसळ ऐकूनमी हे पिंपळाचे खुणेचे झाड आहे, असेसमजून येथे दुसऱ्यांदा आलो होतो.पण आता सारे वातावरण शांत होते,वारा पडला होता. रातपाखरे आणिरातकिडे गाऊन, गाऊन थकून झोपी गेलीहोती. सर्व शांत आणि सामान्य होत..मी विचार करीत होतो, मघाशी आपणभूत, प्रेत, चकवा वगैरे विचारांनी ग्रासलोहोतो. पण भीती वाटली नव्हती, पण हीजीवघेणी शांतता मात्र अस्वस्थ करतेय.पिंपळाचे झाड सापडले नाही, तर मंगेशीचीवाटही सापडणार नाही. किती वाजले असावे?डोळ्यात बोट घातलं तरी काहीदिसत नाही. आई, मावशीकिती घाबरल्या असतील?तोच कुणीतरी अगदी जवळ,अगदी कानाला टेकूनखुदकन् हसलं.आणि अंगावर अनामिक शहारा उठला.अकस्मातकान फाटतील अशी, पानांची ऽऽऽसळसळ, सळऽऽऽसळ, सळऽऽऽसळडोंगर, झाडं, फुलं, पानं, पिंपळ, आंब्याची झाडं,भग्न मढीच्या भोवती उगवलेली झुडपं.या साऱ्यांना ती पिंपळपानांची जीवघेणी सळसळसळसळवू लागलीसमुद्र मंथनात मंदार पर्वताने समुद्र जसाघुसळून टाकला होता, तशी ती सळसळ साऱ्यापरिसरालाच घुसळून काढू लागली. तोचमाझ्या कानावर एक थंडगारसुस्कारा पडला, त्या सुस्काऱ्यासोबत कोणीतरीपुटपुटलं,‘‘त्या खुदकन् हसल्या सखवाताऱ्यांची धूळ अनावरआईने पणतीवरतीमग हळूच घातली फुंकर ’’आणि अंधकाराने तुडुंब भरलेला पृथ्वीचाकटाह, कुणीतरी उलटा करून,आकाशावर भदाभदा ओतला.साऱ्या विश्वावर अंधाराच्या पावलांचीचिन्हं उमटली. आणि त्या अंधाराच्यापदचिन्हांची चाहूल प्रकाशाला जाणवूलागली.‘‘रात भी है कुछ भीगी भीगीचाँद भी है कुछ मध्यम मध्यमतुम आवो तो आँखे खोलेसोई हुई पायल की छम छम ’’‘‘जरासी आहट होती हैतो दिल सोचता है,कही ये वो तो नही"‘‘एका अंगाईच्या पोटीकिती जन्मांची चाहूल ’’ही कसली चाहूल? ही कसली आहट?ही मध्यम, मध्यम, ही पायल की छम छम,ही पिंपळपानांची सळसळ, की पाजेबचीझन झन,का कुण्या श्वापदाच्या पायांची सावध,हळुवार, आहट.आणि मग ती आहट, ती चाहूल हलक्या,दबक्या पावलांनी माझ्या रोखाने येऊ लागली.कुठलं जनावर असाव? भेकर, कोल्हा, की वाघरू?मी सावध झालो, विझलेला कंदील कुठेपडला ते आठवतच नव्हते, गुरुजींनीदिलेली ती काठी मात्र हातात होती.त्या काठीवरची पकड घट्ट करत मी सावधपणे पवित्राघेऊन उभा राहिलो.आणि तो सावध पावलांचा आवाज,ती चाहूल, ती आहट. हळूहळू माझ्याचदिशेने येऊ लागली. खूपच जवळ आली ती.समोरच्या झुडपात थोडी हालचाल झाली,मी काठी घट्ट धरून, पवित्रा घेऊन त्याहललेल्या झुडुपाकडे पाहू लागलो,आणि झुडूप जोरात हललं, मी डोळ्यांतप्राण आणून झुडुपाकडे पाहू लागलो.आणि झुडुपातून एक मरतुकडं कुत्रं बाहेरआलं. त्याने दीनपणे माझ्याकडे पाहिलं आणिघाबरून ते तेथेच थबकलं...आणि ...आणि ठण ऽऽऽ ठण ऽऽऽचर्चबेलचा आवाज त्या निरव शांततेतवीज पडल्यासारखा कडाडला.‘‘कधी वज्र धरेवर गगनातून कडकडते’’आणि त्या आवाजाला घाबरून रातपाखरेटिटव्या, पोपट, सारे पक्षी अचानक उडाले.कावळे उडाले... स्वामी तुम्ही भगवे अंथरले नाआकाश राहुटी वरचे मग थोडे ढकलून द्या नाआणि त्यांच्या पंखांचा आवाज इतकाकर्कश, कर्णकटू आणि इतका तीव्र होता,की त्याचा आकाशावर ओरखडाच उठला.आणि आसमंत एका भीषण आकाशरुदनानेहादरून गेले. ते आकाशरुदन,ते आकाशाचे रडणे. तो आकाशआक्रोशमला सहन होईना, मी नकळत काहीहीविचार न करता गुरुजींच्या घराकडे धावूलागलो. आणि काही क्षणांत मी गुरुजींच्याअंगणात उभा होतो. आणि गुरुजींना हाकमारणार... तेव्हढ्यात....‘‘कब मोरी नैया पार करोगे ’’ही तोडी रागातली बंदिश कुणीतरी मोठ्या आवाजातगात होतं,.Premium|Deenanath Mangeshkar: स्वरसमाधीचा अनुभव: गुरुजींच्या गानप्रवासाची अनोखी कथा.पण तो आवाज मात्र गुरुजींचा नव्हता,अचानक पिंपळपानांची भयप्रद सळसळभीषण आवाज करू लागली.मी भान हरपून पळत सुटलो. कसाबसामढीच्या पडक्या भिंतीपर्यंत मी आलो.चालायची ताकदच नव्हती. मी परत त्याभिंतीला टेकून बसलो. आणि स्मरले कीचर्चबेलने रात्रीचे दोन वाजले आहेत हेबजावून सांगितले आहे. रात्रीचे दोन...आता मंगेशीला केव्हा पोहचणार?सुन्न होऊन मी भिंतीला पाठ टेकली,आणि मला झोप यायला लागली.ही नीज घेऊनी माझी, हा वारा जातो कोठे?दगडांच्या भिंतीनाही, हे दुःख वाटते मोठेपारावर बसल्या गाई, की धनी हंबरे रानीझाडांच्या उगमापाशी, नसतात फुलांची गाणी.आणि अचानक आलेली झोप कोठेतरी गेली. कारणहिमालयात येते तशी थंडीची लाट डोंगरावर आली.काय करावेहेच कळेना. अशा वेळी हिमालयाच्या थंडीतहे नागा साधू, अवधूत, काय करीत असतील?महाराष्ट्रातले साधू, संत, वारकरीअशा थंडीत काय करीत असतील? थंडी इतकी वाढूलागली की विचारसुद्धा गोठू लागले.महाराष्ट्रातले संत, साधू या वरून आठवले.सज्जनगडावरून काही रामदासी, म्हणजेसमर्थ रामदास स्वामींचे अनुयायी मंगेशाच्यादर्शनाला आले होते. त्यांचे समर्थावरप्रवचनही होते. त्यांत ते म्हणाले होते,स्वामींचे सारे आयुष्य सह्याद्रीच्या कडेकपाऱ्यातव्यतीत झाले होते,‘‘दास डोंगरी राहतोयात्रा देवाची पाहतो.’’असे निःस्पृह आयुष्य त्यांनी व्यतीत केलेहोते. सगळ आयुष्य गिरिकुंजरात व्यतीतकेलेल्या समर्थ रामदासांनी एके ठिकाणीम्हटलंय, साधू, योगींनी वृत्ती कशी असावी.‘‘सुशुप्ती वनामाजी निजून जावे,उसाशी प्रभुपाद ध्यावे,दिशांचा महापट्ट ओढुनी घ्यावा,सिंतामाजी वन्ही चेतवावा."(सुशुप्ती, म्हणजे झोप येताच.वनामध्ये, रानामध्ये अगदी अरण्यामध्येसुद्धा नघाबरता झोपून जावे.आणि उशाला काय घ्यायचे? फक्तप्रभू रामाचे स्मरण करावे, की तुम्हीजमिनीवर डोके टेकू लागताच. प्रभूचीदोन्ही पावलं, तुमच्या डोक्याखालीउशी सारखी येतील.आणि या रानातल्या भगभगत्यावाऱ्यात पांघरायचे तरी काय?काहीही काळजी न करता दिशांचामहापट्ट अंगावर ओढून घ्यावा.आणि तरीही थंडी वाजू लागली तर,‘सिंतामाजी वन्ही’ म्हणजे फार थंडीपडली तर सिंता माजी (थंडी मध्ये )वन्ही चेतवावा, म्हणजे सरळ शेकोटीपेटवावी..मी थंडीने कुडकुडत होतो. या थंडीपासूनबचाव फक्त शेकोटीच करू करू शकेल,पण शेकोटी पेटवायची म्हणजे सुकीलाकडं हवीत, सुकं गवत हवं,आणिलाकडाची लावण करता आली पाहिजे.सुक्या गवताला आग लावली, आणिगवताच्या जुडी पंख्यासारखी हलवूनआग चेतवली की शेकोटी पेट घेते.अशी शेकोटी पेटवणे फार आवश्यक होते,मी उठून दोन उठाबशा काढल्या, थोडीअंगात ऊब आली, मग झटपट सुक्याफांद्या आणि गवत जमवू लागलो, सुक्याफांद्या, काड्या, सुकं गवत या भयाण जागीभरपूर विखुरलेलं होतं. ती सामग्री जमाकरून मी मठीच्या समोर शेकोटी रचली.सुकं गवत रचलं आणि आग ---पण आग कशी लावणार? शेकोटी रचलीखरी, पण पेटवणार कशी?मी आजूबाजूला पाहिले. पण वन्ही चेतेलअशी कुठलीच सामग्री तेथे नव्हती,पण मी निराश किंवा गडबडलो नाही.अरे स्वरांनी जो विश्व चेतवू शकतो.जो पाण्यावर अग्नीला लोळवू शकतो,तो राग दीपक शिकलेला मी!काय साधी शेकोटी चेतवू शकणार नाही?आणि तत्क्षणी एक गोष्ट मला जाणवली. कीआपल्या मनांत अहंने प्रवेश केला आहे. स्वरांचा,रियाजाचा, संगीताचा अहंकार आपल्या मनात निर्माणझाला आहे.(क्रमशः).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.