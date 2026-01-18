Premium|Hridaynath Mangeshkar : एक दिवस महाराज म्हणतील...

हृदयनाथ मंगेशकरगुरुजींच्या घरी पोहोचलेले मास्टर दीनानाथ गुरुजींबरोबर गाऊ लागले. काय घडले, त्या दिवशी? रात्रीपासून उपाशी असलेले गुरुजी, त्यात त्यांचे वय झालेले, पण दोघे गाऊ लागले आणि चमत्कार घडला... तो सारा प्रसंग सांगत आहेत पंडित हृदयनाथ आजच्या भागात. गुरुजी आपल्या आसनावरून उठले.आणि माझा धरत गहिवरून म्हणाले,‘‘वाहवा दीना ! आज मी धन्य झालो.तू माझा शिष्य, दीना ! तुला आज साक्षातबसंत रागाने दर्शन दिले, अरे ! एका रागाच्यासुरावटीचा साक्षात्कार म्हणजे...‘‘ते श्री शारदा विश्वमोहिनीचा साक्षात्कार’’दीना ! माझ्या लक्षात आलंय तूस्वप्नरंजनात हरपतोस, हरवतोस, विखरतोस,तुला राग बसंत ऐकून साक्षात् वृंदावनातल्यारासक्रीडेचे दर्शन झाले, तू देहाने मंगेशीलाहोतास, पण तुझ्या संवेदनशील मनानेतुला वृंदावनातल्या रासक्रीडेत सदेह नेलेहोते. तो कदंब वृक्ष, छाया, नव्हे छैंया.यमुनेच झुळझुळणे पौर्णिमेचे चांदिणे.पाजेबचे मेंदीने माखलेले पदरव, ध्वनी.सारे वातावरण घनु वाजे घुणघुणावारा वाहे रुणझुणा या विरहिणीनेभारावलेले आणि त्यात श्रीकृष्णाची बासुरी,आणि त्या बासुरीच्या स्वराला टेकून बसलेली.एक उंच, सडसडीत, शुभ्रवस्त्रांकिता,उजव्या हातात एकतारा आणिडाव्या हातात चिपळ्या घेतलेलीविरहिणी गोपिका? की राधा? की मीरा?‘‘सॉवरो नंद नंदन दीठ पडीयॉ माईडॉरीया सब लोकलाज सुध बध बिसराईमोर चंद्रिका किरीट मुगुट छब सोहाईकेसर रो तिलक भाल लोचण सुखदाईकुंडल छलकॉ कपोल अलका लहराईमीणा तज सरवर ज्यो मकर मिलण धाईनटवर प्रभू भेस धरयॉ रूप जग लोभाईगिरीधर प्रभु अंग-अंग मीरा बलि जाई’’नटवर भेस धारण केलेला कृष्ण म्हणजे वसंत ऋतू.या ऋतूचे दृष्टांत गान म्हणजे राग बसंत,दीना ! वसंत ऋतूचे आगमन झाले आहे.त्या ऋतूने तुला वाटेत अनेक दृष्टांत दिले,आणि बसंत रागाची बंदिश तुझ्या कानावरपडताच ते दृष्टांत जागृत, सजीव झाले.त्या वसंत ऋतूने, त्या बसंत रागाच्यासुरावटीने तू साक्षात वृंदवनात प्रवेश करीतपौर्णिमेच्या चांदण्यात श्रीकृष्णाचीरासक्रीडा पाहून आलास,तुझ्या सांगीतिक कल्पनेचा वारू,मनाच्या वेगापेक्षाची अधिक वेगवान आहे.तू क्षणार्धात वृंदावनातील रासक्रीडापाहून परत इथे आलास.धन्य आहेस तू. मी गुरू या नात्याने तुलाआशीर्वाद देतो, की जागतिक कीर्तीचासंगीतरत्न दीनानाथ होशील तू.’’मी भांबावलो, मी खरंच वृंदावनात जाऊनआलो? कृष्णाच्या बासुरी सुराला टेकूनबसलेली, गोपिका? का राधा? का मीरा?मी गडबडून गुरुजींचे पाय धरले. म्हणालो.‘‘मला नको जागतिक कीर्ती, मला फक्तआपला आशीर्वाद हवा, गुरुजी !आज मला बसंत राग शिकवा. ’’.बाबा माशेलकर हसले, म्हणाले,‘‘दीना! वसंत ऋतू लागून फक्त आठवडाझाला आहे. महाराजांच्या घरी खूप थाटातवसंत उत्सव साजरा झाला. मंगेशी आणिआजूबाजूच्या गावातले गायक आले होते.पण तू नव्हतास. कुठे गेला होता तू?’’मी खाली मान घालून म्हणालो,‘‘नवस फेडायला मुंबईहून काही धनिकआले होते. त्यांच्या व्यवस्थेसाठीमहाराजांनी मला म्हापश्याला पाठवलं होतं. ’’‘‘बरं ठीक आहे.’’ बाबा विषय गुंडाळीतम्हणाले, ‘‘पण दीना! बांद्याहून केसरनावाची एक सुंदर मुलगी आली होती. तीबसंत अशा जोराने गायली, की सारे अवाक्झाले. हिंदुस्थानातील गायक कलाकारांमध्येही केसर एक अग्रगण्य गायिका म्हणूननाव कमावेल. महाराजांनीतिला शाल-श्रीफळ देऊन तिचा सत्कार केला.दीना! खरं सांगू? तू पण तिथे गायला हवेहोते. अरे वसंत उत्सव ! सगळे बसंत रागचगाणार आणि बसंत रागात गाताना ज्याचास्वर तारसप्तकातल्या चढ्या मध्यमालाआणि पंचमाला हादरवून सोडत नाही.तो बसंत काय उभा करणार ?तुझ्या गळ्यात तो चढा स्वर, ती शक्ती,तो सुरेलपणा, ती फिरत, ती गमक,आणि ते रागाच्या आकृतिबंधातउपजेसह एकाकार होणे आहे. मी महाराजांना अनेक वेळासांगितले आहे. दीना हा गायक आहे.सेवक नाही. पण त्यांना ते पटत नाही.दुर्दैव तुझे आणि संगीताचे, दुसरे ते काय? ’’आणि अचानक अभावितपणे माझ्या तोंडूनशब्द निघाले..Premium|Winter Reflection : हिवाळ्याशी हितगूज : ऋतू संवादातून उलगडणारे जीवनाचे तत्त्वज्ञान.‘‘गुरुजी ! तुम्ही वाईट वाटून घेऊ नका.काळजी तर करूच नका. मला फक्त गाणं शिकवा.एक दिवस महाराज माझा सत्कार करून म्हणतील,हा आमच्या मंगेशीचा थोर गुणीगायक, संगीतरत्न मा. दीनानाथ.’’‘‘तथास्तु॥दीना ! तू जे आता काही बोलून गेलास,ते तू बोलत नव्हता. तुझ्या तोंडून साक्षातश्रीमंगेशच बोलत होता. माझा आशीर्वादआहे, तुझी इच्छा पुरी होईल. चल आतातुला बसंत शिकवितो. ’’आणि बाबा माशेलकरांनी सरळ सफेदचार मध्ये तारसप्तकातली बंदिशशिकवायला सुरुवात केली.फगवा ब्रिज देखन को चल रीफगवे मे मिलेंगे कुंवर कान्हबाट चलत बोले कगुवा... फगुवाआई बहार रसिक जन फुलीरसिक लाल को ले अंगुवा... फगुवाआई बहार रसिक जन फुलीरसिक लाल को ले अंगुवा... फगुवागुरुजी स्वत: विसरून गेले होते.आधीच ते संवेदनक्षम गायक. त्यात वार्धक्य,आणि गरिबी. कालपासून उपाशी होते.आवाजात शक्ती नव्हती. थोडा कंप होता.बसंत गाताना तारसप्तकातलाकोमल रिखब, चढा मध्यम, गंधार, वारंवारलावावा लागतो. त्या शिवाय बसंत फुलूचशकत नाही. वयाने वाकलेले, थकलेले,पोटात अन्न नसलेले उपाशी गुरुजीराग बसंतात स्वःतला झोकून देत, हरपून.हरवून गात होते. त्यांची ती निष्ठा. स्वरातविसर्जित होणे, बघून मी पूर्ण जोशाततारसप्तकातले सूर लावू लागलो.आणि काय आश्चर्य, आम्हा गुरुशिष्यासोबतऋतू वसंत गाऊ लागला.फुलांच्या सुगंधाने आसमंत दरवळून निघाला,वृक्षवत्स लतासुलता बालगुलाबडोलू लागले. दूर दूर उभे ठाकलेले ते वृक्ष,हिरव्या पानांनी गच्च झालेले पिंपळाचे झाडसळसळू लागले, त्या मृदूपर्णांचीहलकी सळसळणारी नाजूक कुजबुज कानी ऐकूयेऊ लागली.एक भव्य, दिव्य, सुंदर ‘स्वरसंभार पुरुष’बसंत रागाचे शेले सावरत दर्शनस्त झाला.आणि ‘उभाचि स्वयंभू असे,’ हे माउलीचेवचन सिद्ध करीत उभा ठाकला.राग बसंत अपौरुषेय, कुणा ऋषी, मुनी,बैरागी, पंडित, शास्त्रीय गायक कलाकारानेनिर्मिलेला राग नाही. बांधलेला राग नाही.साक्षात वसंत ऋतूने दिलेले स्वरदर्शन,दिलेला निसर्गसाक्षात्कार म्हणजे राग बसंत..‘‘दर्शन शास्त्राच्या स्वरसंभाराचा आविष्कार...’’आधीच सगळ्या ऋतूंमध्ये वसंत ऋतू म्हणजेसौंदर्याचा आविष्कार, सर्जनशील, सृजनशील.फक्त सौंदर्याचे भान असलेला. रणरणत्याउन्हात कोमल लता फूल फुलविणारा,अनेक रंगांनी सृष्टिदेवतेला सजविणारा.प्रत्येक वृक्षाला लपेटलेल्या,लतेच्या कोमल निर्मितीतून फुललेल्या,कुसुमाच्या हृदयात साठलेल्या,सुगंध, मरंद, केसर गुच्छातूनवारियात विलीन, विसर्जित होत जाणाऱ्या‘स्वरांचा भाव संभार म्हणजे राग बसंत.’बसंत गाताना माझ मन उदास होऊ लागलंचढा मध्यम आणि शुद्ध मध्यमांचा न्यासहोऊ लागला. कारुण्याच्या आविष्काराचातो प्रारंभ होता. तुटलेल्या मनाचा तो नाद होता.एक उदास सूर होता.आज उदास उदास दूरपांगल्या सावल्याएकातांच्या पारावरहिरमुसल्या सावल्याशिशिर ऋतूच्या पुनरागमेएकेक पान लागे गळावयाका नकळतसे येत मज रडावयाबसंत ऋतूच्या फुललेल्या वृक्षलतेचे पान,पान मला गळताना दिसू लागली.दूर दूर अनंताच्या पोकळीतून एकाफकिराचे सूरशब्द मला ऐकू येऊ लागले.पत्ता पत्ता बुटा बुटाहाल हमारा जाने हैजाने न जाने गुल ही न जानेबाग तो सारा जाने हैफक्त त्यालाच, फक्त त्यालाच,मी रक्त पाजून रुजवलेल्या फुलालाचमाझी अवस्था कळू नये?राग बसंतच्या ‘दोन मध्यमांच्या’ न्यासात,करुणेने, वेदनेने, माझ्या प्रतिभेने जन्मघेतला होता.अशा वसंत ऋतूत, बसंत रागाच्या स्वरात‘‘ऊत गोकुल, ऊत मथुरा नगरीहरी है गाढेपनका’’.Premium|Positivity in difficult times : अस्ताला जाणारा सूर्यही देतो नव्या आशेची किरणं; ब्रेन ट्युमरशी झुंजणाऱ्या मानसीची प्रेरणादायी कहाणी.हा गाढ्या मनाचा,अंत न लागणारा,अनाकलनीय कृष्ण, कानडा कृष्ण,होली उत्सवात मला एकटीलासोडून गेला. माझा त्याग करून गेला.मैं परदेसी नार अकेलीबिन रघुनाथ और न कोईमात, पिता, न सहेलीमला एकटीसोडून गेला,बसंत रागाच्या शुद्ध मध्यमावर मी न्यासकरू लागलो. चढ्या आणि सुद मध्यमावरन्यास करणे. त्यावर रेलून उभे राहणे म्हणजेबसंत रागाच्या नवउन्मेषधारी आनंदमयीप्रतिभेला, प्रतिमेला खंडित करण्यासारखेआहे. सुद मध्यमावर चढामध्यम फक्तस्पर्शून तारसप्तकात जाणे. हे बसंतचेसौंदर्य. आनंदोत्सव. दोन मध्यमाचा न्यासम्हणजे करुण रसाला केलेले आवाहन,ते बसंताच्या आनंदाला छेद देते.माझे डोळे बंद होते. पुन्हा स्वप्नरंजनातमी गुंफला जात होतो.(क्रमशः).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.