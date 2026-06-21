Premium|Hridaynath Mangeshkar on Asha Bhosle : दुष्काळ, संघर्ष आणि बहिणीचा आधार; आशा भोसले यांचा भावनिक जीवनपट

ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांच्या निधनानंतर पंडित हृदयनाथ मंगेशकर यांनी अत्यंत आजारी असतानाही आपल्या बहिणीबरोबरच्या आठवणींचा हृद्यपट ‘सप्तरंग’च्या वाचकांसमोर उलगडला होता. (१८ आणि २६ एप्रिल) आता येत्या २५ जूनला पुण्यात ते आशाताईंच्या आठवणी आणि गाणी यासंबंधीचा खास कार्यक्रम पुण्यामध्येे करत आहेत. त्यानिमित्ताने आणि पंडितजींच्या क्रमशः लेखमालेचा हा पुढचा भाग...स्वच्छ सारवलेली ओसरी, समोर रिकामंअंगण, तेही सारवलेलं, स्वच्छ झाडलेलं.गडद पिवळ्या रंगाला किंचित काळसर झाकदिली की हिरवट, घाऱ्या डोळियांची दिठीकशी लकाकते, तसे अंगण अनाम रंगानेलखलखलेले, पण शुष्क, कोरडे, आटलेल्यानदीच्या पात्रासारखे रुंदावलेले,विषण्ण, विदीर्ण, उदासवाणं,सासरी निघालेल्या नववधूच्या पदरासारखं,माहेराला पारखे झाल्यासारखं,बावरलेलं, हरपलेलं, धास्तावलेलं...उजव्या हाताला हिरव्यागार पानांनी ओथंबूनजाणारा पिंपळवृक्ष, उंच, भरलेल्या अंगाचा,सळसळणाऱ्या नादाचा, स्वत:भोवतीगोल, गोल फिरणाऱ्या पानांचा, त्याच्यासावलीत हरवलेली एक काळी विहीर.तप्त, शुष्क, निर्मम जमिनीने एकच डोळाउघडल्यासारखी निर्विकार, खोलच खोल.ओसरीच्या उजव्या हाताला एक माणूससहज उतरून जाईल इतकी मोठी खिडकी,त्या खिडकीतून, मातीच्या धुरकट आकृतीसारखीदिसणारी, छपरावर मुद्दाम बियाणेटाकून उगविलेल्या गवताच्या रंगाने, उन्हानेसुकल्यामुळे, पिवळी टोपी घातल्यागतभासणारी, पण दारिद्र्याने मान टाकलेली, हताशपंधरा-वीस धाब्याची घरं. तप्त उन्हाने मृगतृष्णेचीनिर्मिती झाल्यामुळे त्या मृगजळात बुडतील अशीभासणारी.त्या तप्त, शुष्क, पण स्वच्छ अंगणाला सुबकपत्र्याचं कुंपण आणि त्या कुंपणापलीकडेदगडधोंड्यांनी सुकलेल्या झाडाझुडपांनीभरलेला एक अस्ताविस्त उकिरडा.गरम वारा, तप्प फुपाटा उडवीत, मैदानालासजवित, गरमीचा प्रचार करीत हुंडारतोय.तप्त पाचोळा बेमुर्वत उधळतोय. आश्चर्यमात्र वारियाची लावण्यमय मंजुळी, मंद मंजूळ तानझुंजाळणतेय. पण गावमन, गावभान, मान मोडूनहताश पडल्यागत भासतंय.सारे वातावरण खिन्न, निराश, उदास.आज उदास उदास दूर, पांगल्या सावल्याएकांताच्या पारावर, हिरमुसल्या डहाळ्याकाही केल्या करमेना, कसा जीवच लागेनाबोल घेवडी साळुंकी कसा शब्दही बोलेनाअसा रुतला पुढ्यात भाव, रुखा जीवघेणाअशा वातावरणात आशाताई मला मांडीवरघेऊन भिंतीला टेकून बसली होती.शेजारी उषाताई, माई, ताईबाई (आजी)बसली होती. साऱ्यांचे चेहरे बापुडवाणे झालेहोते. दोन दिवस झाले, पीठ नाही, तेल नाही,तिखट नाही, कांदा नाही. साऱ्यांचे चेहरे भुकेनेव्याकुळले होते.पीक करपलं पक्षी दूर गेलंगळणाऱ्या झाडांसाठी मन ओथंबलंतेवढ्यात आशाताई आईला कावलेल्याआवाजात म्हणाली..Premium|Vidarbha Heatwave Capital Temperature Records : 'विदर्भातला उन्हाळा नको गं बाई!' १० वर्षांत प्रथमच एप्रिल महिन्यात पारा चाळिशीपार! .‘‘ए माय ! जरा बाळला सांभाळ, मी जडीकडे(आजीची शेजारीण) जाते. बघते थोडेज्वारीचे पीठ मिळते का? ती एकटी असते,काही थोडफार ठेवलं असेल. माझं ठीकआहेग ! पण हा बाळ दोन दिवसांचा उपाशीआहे. पण बदमाश काहीही मागत नाही.बोलत नाही. पण हा पार ढेपाळलाय बघ.’’आई अलिप्तपणे म्हणाली.‘‘जा बाय ! पण मी बाळला सांभाळणारनाही. माझा हात भरून आलाय, कालरातभर आळ शोधलं, दाणं मिळतं का म्हणून?पण एक दाणा नाही. पाऊस नाही, पीक नाही.काही नाही. तुम्ही भूक, भूक करता, पणतुम्हाला कळत नाही. आशा !दुष्काळाचे दिवस हे आणि तुम्ही खादाडांनीएक दाणा शिल्लक ठेवला नाही,सारखी भूक भूक लागली आहे,’’हा मंत्र जपत असता.अग! दारिद्र्याची लक्षणं आहेत ही आणिखबरदार जडीकडे पीठ मागितलं तर !विसरू नका, मालकांची मुलं आहात तुम्ही.मालक भुकेने मेले असते, पण शांत बसलेअसते. अग! सख्ख्या आईकडे हात पसरला नाहीत्यांनी आणि तुम्ही ? दरिद्री कुठली.’’आशाताईने मला उचलले अन् रागावून ओरडली.‘‘मी जडीकडे जाते. पण दाणं नाही मागत,आणि माई ! "तुम्ही मालकांची मुल आहात,"हे आम्हाला सारख सांगत जाऊ नकोस. आमचंगाणंच सांगतं, आम्ही कोणाची मुल आहोत ते..!आणि दरिद्री असतो, तर दोन दिवस उपाशीअसूनही रियाजाला बसलो नसतो आणि तुम्ही?शोधत बसा दाणं,बसा खानदेशी गाणी गात,आम्ही मात्र आता संध्याकाळचा राग यमन गाणार,बाळ ! जडीकडे नंतर जाऊ या. चलयमनची ती बंदिश गा. बाबा संध्याकाळी जीलताला शिकवायचे. पण... पण ए आई !ए माई ! लता कशी असेल ग?आपलं पोट भरण्यासाठी एकटी काम कामकरतेय मुंबईला, फक्त ४० रुपड्यांवर.आज तिची आठवण येतेय आणि खरं सांगू !रडू पण येतंय. दोन दिवस बाळलातिने उपाशी राहू दिलं नसतं ग!’’‘‘गप्प बस् आशा ! सारखं उपाशी उपाशीम्हणू नकोस आणि ती हाडं, हाडं वर आलेलीलता, अग ती उपाशी राहूनच आपलं पोटभरतेय ना! ही एक परीक्षा आहे आणि हीआपली परीक्षा, अग! मालकच घेतायेत.उगाच रडू नकोस, तीच बंदिश गा.जी मालक लताला शिकवायचे.संगीताची साधना, पूजा करा. उपाशी राहा,पण गाणं गा, गाणं सोडू नका.’’आणि आशाताई, मी, उषाताई सराईतगवैयाप्रमाणे बंदिश भरू लागलो.आम्ही कुठे गात होतो? कुणीतरी बंदिश भरूलागत होतं, दूर ऽऽ दू ऽऽ रच्या अनंतातून.‘‘नैया करो पार, खेवनहार,आन पडी मझदार,गुण गानकी नैया, डोलत तटतुम हो गुण के करतार’’दूर दू ऽऽरच्या अनंतातून स्वर आले पण...कुणी कुणी नाही आलंफड फड राव्याचीरुणुझुणु हवा का हीगाय उठे दाव्याचीआणि रुणुझुणु वारियाची रुणझुण एकदम वावटळीतरूपांतरित झाली. पाचोळा, फुपाटा,पर्णचुरा, तृणगुंडाळा, वारियाचा झोत आकाशात,उधळू, उडवू, फेकू लागला.अंधारायला आलेच होते. आता ते गडदव्हायला लागले. भग्न शिवालयातल्या घंटावाऱ्याने हेपाळून घनु घनु नाद करू लागल्या.अचानक तडीताघाते नभ फाटल्याचा नादनिनादला. त्या नादाला उमड, घुमड मेघतालनभमृदुंग धरू लागला, घनन, घनन असानभताल, नभायन, नभलय भरू लागला.अकस्मात दादूर, मोर, पपिहरा गाऊ लागले,मनमोर भर राना नाचू गाऊ लागला.‘‘नको नको किती म्हणु वाजणार दूर वेणूबोलावतो सोसाट्याचा वारा मला रसपाना’’आणि चमकत है बिजुरीया, अन् अनेकविद्दुता (विद्गुत् लता) विजेची लतावेलीचमचम चमकू लागल्या आणि एक अनामपण मधुर, आश्वासक, ध्वनी निनादू लागला.सृष्टिदेवतेने विश्ववीणा छेडायला सुरुवातकेली होती.‘‘ये कौन छु गया साज-ए-हस्ती कोबस् अब सिर्फ आवाज आवाज है’’हे विश्वशरीराचं स्वरमय साज (वाद्य)कोणी छेडलं ? आता फक्त आवाज,आवाजप्रलंयकारी, पण मृदू मुलायम, स्वरप्रलयाच्याआवाजाने, नादाने, स्वरप्रलयंकारानेक्षितिजाचं कुंपण, क्षितिजाकार भंगलं.ज्ञात क्षितिज म्हणजे.विश्वाला आपल्या वर्तुळकार बाहूच्या विळख्यातकवळलेले ते एक गोल गोलज्ञात कुंपण.त्या कुंपणाला ओलांडून तो विश्वस्वरविश्वपल्याड जात होता.ज्ञाताला अज्ञात करत होता.ज्ञाताच्या कुंपणावरून, धीरत्व धरून, उड्डानकरून, चित्घन चपला जी जातेतिच्या नृ्त्यमय आकृतीतून जी झगझगित,निगूढ गीतं जन्म घेतात, त्या गीतांचे स्वरम्हणजे, झिम् ऽऽ झिम्" झपुर्झा गडे झपुर्झाया निगूढ गीतांचा झपुर्झा, ज्ञाताच कुंपणभंगवून भूमातेवर रिम् ऽऽ झिम् बरस बरसुलागला,पण संयमाने बरसेल तो पर्जन्य कसला?पावसाचा संयम सुटलाच.पावसाच्या रेशीमधारा, अचानक मुसळधार, तरअकस्मात प्रपातामध्ये, परिवर्तित होऊ लागल्या.आणि सारी सृष्टी एकमुखाने गाऊ लागली.थांब जरासा हृदयी माझ्याढगात लपल्या देवाकाठावरती जरा आणू देपुरात फसल्या नावापण १० मात्रेच्या झपतालात अडकलेलापर्जनताल आता समेवर यायला तयारनव्हता. चक्रधार तोडा सुरू झाला होता.एक चक्र संपलं, की त्यातूनच दुसरं चक्र,सुरू व्हायच, पण पूर्ण अवर्तनाचं नसायचं,अर्धाच मात्रेवरून उठायचं, त्यामुळे सृष्टिगोलडळमळयाचा आणि नवखंडातविभागलेली पृथ्वी एक भीषण नाद निर्माण करायची.नवखंड खंड भयो पृथ्वीकाले ऽ ही ऽऽ काले ऽऽगरजत घटा ऽऽ घोरकाले ऽ ही ऽऽ काले ऽऽगरजत घटा ऽऽ घोरआणि साऱ्या खानदेश प्रांतामधलंइवलसं थाळनेर गाव आक्रंदू लागलं.मेघांचे कोसळती पर्वतदरी निनादे दूरगाव चिमुकला वाहून जाईलअसा कशाला पूरतो तप्त, शुष्क, फुपाटा पर्जन्याच्या पहिल्यापुराने एकदम मऊ, मृदू, मुलायम झाला.इतका पाणथळला, की पाणी पाणी होऊनदुथडी वाहू लागला,पृथ्वीच्या कठीण कटाहावर पर्जनाच्या धाराआवाज करू लागल्या, टपटप टपटप टप्प्निनादाने एक लय धरू लागल्या आणिपर्जन्यताल निर्माण झाला. पर्जन्यतालाने प्रेरितहोऊन पावसाचा प्रत्येक थेंब या पानावरून त्यापानावर कोसळत एक नवा पर्णताल छंद तयारकरू लागला. प्रत्येक सर वेगवेगळ्या लयीतमिसळत एक नवी तालगिनतीगिनू, मोजू करू लागली..कोसळती सरींवर सरीलहरींवर उठती लहरीअश्रुंची गर्दी भारीअवकाशे तुडुंब सगळीसुकलेली तापी लाल पाण्याने भरून ऊरफोडीधावूत, कटाहाचे उंचवटे, कडे, कपाऱ्या कापतकापत बिहडं तयार करू लागली, क्षणापूर्वीचा रस्तानालासारखा गर्द होऊन भयप्रद, भीषणखोल, खोल झाला.इवल्याशा पक्षांच्या डोळीवृक्ष थबकले सारेआणि मुळाला त्यांच्या उपटेवेड घेतले वारेआशाताई, उषाताई, मी, आम्ही सारे त्यान उपटू जाणाऱ्या मुळाच्या,(म्हणजेच दीदीच्या ) विश्वासावर,त्या वेड्या वाऱ्याची पर्वा न करता, आश्वस्थमुळाला घट्ट धरून बसलो होतो.आज दिवसापासून, लागलेली झडसाऱ्या मातींच्या घरांची झाली पडझडयेतो कुठून पाऊस लागेना सुगावाडोळ्यामधे ढग त्याचा मानावा पुरावाअसे शकून गे बाई वारा ओशाळलामोर रानाच्या भीतीने अंगणात आलाहंबरत्या वासराला कुठेतरी ठेवाकाळ्या टप्पोर डोळ्यांच्या गाईला वाचवाथोडे चालताना झाले पाणी गळाभरमायलेकींनी काढली सोन्याची घागर‘‘ए आशा, उषा, बाळ ! पावसाळा सुरू झालाय.मालकांची मल्हारामधलीबंदिश गा. तशीच खड्या आवाजात,मालकांच्या सुरात, मालकांसारखी,आकाशाचं कवच फोडून स्वरगंगा भूवरप्रपातासारखी कोसळली पाहिजे,’’आणि आशाताईने मल्हाराची एक जीवघेणीतान मारली आणि आकाशात विद्दुत् लताकडाडली. सगळ्यांनी भेदरून वर पाहिलं.दादुरवा बोल, पपिहरा बोलचमकत है बिजुरीयाजैसे सदारंग राग सूरमल्हार गाईआणि राग मेघ मल्हाराचं राज्य सुरू झालं.‘‘आशा! उषा! हृदय! दुष्काळ संपला.मालकांची कृपा.आताच लताची तार आलीय. तुम्ही मुंबईला या.बेकारीचा दुष्काळ संपलाय.’’एच. एम. व्ही. कंपनीच्या विश्रांतिगृहात,आशाताई, मी, अनिल मोहिले, शांता शेळकेबोलत बसलो होतो.‘येरे घना येरे घना, न्हाऊ घाल माझ्या मना’आरती प्रभुंची ही उत्कट कविता आज आम्हीध्वनिमुद्रित केली होती. आशाताई सोडूनआम्ही सारे खूश होतो. शांताबाई शेळकेआशाताईला म्हणाल्या.‘‘आशाबाई ! आमच्या आरतीच्या(आरती प्रभु)च्या काव्याचं आज तुम्ही सोनंकेलेत, अहो, तुम्हाला माहीत नाही,या गीताला एकच कडवं होतं, बाळनी चाललावली आणि आरतीला म्हणाले.‘‘आरती ! एका कडव्याचं गाणं रेकॅार्ड होणारनाही. कमीत कमी आणखी दोन कडवी हवीत,पण आरती म्हणाला, ‘‘मी कविता एकदाच लिहितो.मला जे म्हणायचे होते, ते मी एका कडव्यातव्यक्त केले आहे. आता मी नवीन कडवीलिहिणार नाही. ती कविता होणार नाही,ती कारागिरी होईल, पण तुमचे काम अडत असेल,तर तुम्ही शांताबाईंकडून दुसरी दोन कडवी लिहून घ्या.मला खात्री आहे, शांताबाई नाही म्हणणार नाहीत.’’आणि मीही आरतीच्या कवितेलानवीन कडवी लिहायला तयार झाले आणिआश्चर्य हे, की मीही सहा नवीन कडवी लिहिली.बाळनी ती कडवी घेतली सुद्धा.पण आरतीने मी लिहिलेली ती कडवीवाचली आणि म्हणाला, ‘‘हृदयनाथ, मला हीकडवी वाचून नवीन कडवी सुचली आहेत,’’आणि त्याने तिथल्या तिथे दोन नवीन कडवीलिहून दिली, तुम्ही ही कविता, ही नवीनकडवी गाऊन या कवितेचं सोनं केलेत. आजआरती येऊ शकला नाही. मी त्याच्यातर्फेतुमचे आभार मानते."आशाताई जोरात हसून म्हणाली,‘‘शांताबाई, एका दमात तुम्ही किती बोलता?मग तुम्ही कॉलेज मध्ये किती बोलत असाल?याची कल्पना मला आज आली. पण माझीस्तुती करण्यापेक्षा ‘ये रे घना ये रे घना’ ही कवितालिहिणारे आरती प्रभु आणि ती अपूर्ण कवितानिवडून, तिला चाल लावणाऱ्या बाळची (हृदयनाथ) स्तुतीकरणेच योग्य आहे. असे नाही तुम्हाला वाटत ?’’(क्रमशः).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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