Premium|Hrudaynath Mangeshkar : कसली गंमत, कसले फिरणे...

जिथून तुम्हाला सत्य सापडेल,तिथून मला निरोप धाडा,असे पुटपुटत मालक त्या फाटक्यासतरंजीवर शांतपणे झोपी गेले.दोन दिवसांनी आपण सारे सांगलीला,आपल्या मालकीच्या, घरात पोहचलो.पण आपण पोहोचण्यापूर्वीच कंपनीचालिलाव झाला, ही बातमी,सांगली गावात येऊन पोहोचली होती.सकाळ झाली. पहिले दर्शन झाले तेवाण्याचे, मग परिटाचे, मग शिंप्याचे.मग सारे देणेदार गोळा झाले. सुतार, रंगारी.मग कंपनीचे उरलेले नोकर, सारे एकमुखीपैसे मागू लागले. मालकांनी शांतपणे पणसूचक नजरेने माझ्याकडे पाहिले. त्यांनामाहीत होते, की मी त्यांच्या नकळत पैसेसाठवते. मी पण शांतपणे उठले, तिजोरीतलपवून ठेवलेले, सारे पैसे मालकांच्या हातीदिले. मालकांनी तो नोटांचा जुडगा, गणपतमोहिते यांच्या हाती दिला.निरीच्छेने म्हणाले..‘‘गणू ! साऱ्यांचे पैसे दे. कुणालाही नाराजकरू नकोस.’’मग पैसे घेऊन सारे देणेदार,खालच्या मानेने निघून गेले.तोच माझी आई, बहीण, मामा, भाचा,भाची सारे सगेसोयरे जमा झाले.ताईबाई (माझी आई) म्हणाली.‘‘श्रीमती ! एक पन्नास रुपये दे. आम्ही सारेआज थाळनेरला चाललो. एक वर्ष झालं,आम्ही सारे जण सांगलीत आहोत. आताथाळनेरची आठवण येतेय, शेतीची कामहीतशीच राहिली असणार. आज आम्ही जातो.एक पन्नास रुपये दे, म्हणजे झाले.’’‘‘ताईबाई ! काल कंपनीचा लिलाव झाला.आणि आजच तुम्हाला गावाची आठवणझालीय, आश्चर्य आहे,ताईबाई! मालक एकटे पडले आहेत आणिअशा वेळी तुम्ही त्यांना एकाकी सोडूनथाळनेरला (गावाचे नाव) जाताय ?"मी हताशपणे म्हणाले,एकदम ताईबाई ओरडली..Premium|UK Food Stockpile: ब्रिटनमध्ये लोक अन्नपाण्याचा साठा का करतायत?.‘‘म्हणजे आम्ही काय जन्मभर येथेराहायचे? आमचे घर, शेती, माझ्या बहिणी,माझे थाळनेर, सोडून याचे गाणे ऐकतजन्मभर इथे राहायचे काय ? आम्हालासंसार नाही? कामधंदा नाही? असे तुलाम्हणायचे आहे काय ? कंपनीचा लिलावझाला, याने कर्ज काढले, पैसे उधळून दिले,त्यात आमचा काय दोष? आम्ही काहीकर्ज काढले नाही. ना याचे पैसे आम्ही उधळले.तुला जमत असेल तर पैसे दे. नाहीतर आम्हीकिडीक मिडीक विकून थाळनेरला जाऊ."‘‘नाही ताईबाई ! काही विकू बिकू नका,श्रीमती! तिजोरीत नीट बघ. ५० रुपये सहजसापडतील, ताईबाई रागावू नका,आम्ही गायक वेळीअवेळी रियाज करतो.सारखं गाणं ऐकून कंटाळला असाल,क्षमा करा. आता जेवून घ्या, उन्हं उतरलं कीमग प्रवासाला निघा. वर्षभर इथे आहात,आमच्या आदरातिथ्यात कमी उणेदुणे झालेअसल्यास क्षमा करा."मालक शांतपणे म्हणाले. पण ताईबाईचिडून म्हणाली.‘‘बोलता गोड, असेच गोड वागायला पणशिका. एक वर्ष झालं आम्ही इथे आहोत.घरदार, शेतीवाडी, नातेवाईक सोडून आम्हीइथे आहोत, पण कधी आमच्याशी नीटबोललात? आम्हाला कधी बाहेर फिरायलाघेऊन गेलात? कोल्हापूरच्या अंबाबाईचेदेऊळ इथून जवळच आहे.तुम्ही अनेक वेळा कोल्हापूरला जाता, कधीआम्हाला घेऊन गेलात? नुसते गोड बोलता,पण आम्हाला टाळत राहिलात."मालक शांतपणे म्हणाले.‘‘मला तुमचा राग कळू शकतो, पण मी तरीकाय करू? मला पूर्ण वेळ कंपनीसाठी द्यावालागतो. नाटकाचे दौरे करावे लागतात.रियाज करावा लागतो. मैफिली करायलालागतात. त्यात तुम्हाला फिरायलाकसे आणि कोठे घेऊन जाणार?बरं, तुम्ही एकदोन जण असता, तरकाहीतरी करता आले असते.पण तुम्ही १९ जण. मी तुम्हासर्वांना कसे फिरायला घेऊन जाणार?"ताईबाई कडाडली.."मग कंपनीचे ६०- ७० माणसं कशी घेऊनजाता? त्यांना कसे फिरवता?कशी मजा करता?"मालक हसून म्हणाले."अहो, ते कंपनीचे दौरे असतात. रात्रीनाटकचा प्रयोग करावा लागतो. पहाटेचेतीनचार वाजतात. मग पिठलंभाताच जेवणमग विश्रांती, पुन्हा अकरा वाजता तालीम,परत रात्री उशिरा नाटक. कंपनीची ६०-७०माणसं. राहायला जागा मिळत नाही.मग एखादा पडका वाडा, एखादी धर्मशाळा.चारपाच दिवसांनंतर, परत एखादे जवळचेगाव. पुन्हा आवराआवर, पुन्हा एखादीधर्मशाळा. त्यात कसली गंमत आणि कसलेफिरणे, किंवा कसली सहल?ताईबाई काहीतरी चिडून बोलणार होती,तोच मी पुढे झाले, म्हणाले.‘‘ताईबाई ! आता शब्दाला शब्द वाढवूनकोस. हे शंभर रुपये घे. तुम्ही १९ जणआहात, पन्नास रुपयांत थाळनेरला कसेजाणार? म्हणून मी १०० रुपये आणलेआहेत. उगाच धावपळ करू नका.मालक म्हणतात, तसे उन्हाचे जाऊ नका."(क्रमश:).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.