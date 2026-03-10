Premium|Natural Intelligence : भाष्य: नैसर्गिक बुद्धिमत्तेचे महत्त्व

डॉ. किशोर पाकणीकर, नवनियुक्त ‘पीएम प्राध्यापक’‘एआय’ ला खरे अनुभव नसतात. तिला नैतिक प्रश्न जाणवत नाहीत आणि आपल्या उत्तरांच्या परिणामांची जबाबदारी घ्यावी लागत नाही. माणसाला मात्र आपल्या कृतींची जबाबदारी घ्यावी लागते. चुकीचा निर्णय घेतला तर त्याचे परिणाम त्यालाच भोगावे लागतात. इथेच माणूस आणि यंत्र यांच्यातला मोठा फरक दिसतो.कृत्रिम बुद्धिमत्ता, म्हणजेच ‘एआय’ आज अतिशय वेगाने पुढे जात आहे. काही वर्षांपूर्वी जी कामे फक्त माणूस करू शकतो असे वाटत होते, ती आता संगणकही करू लागले आहेत. शाळांमध्ये ‘एआय’चा वापर वाढत आहे. कंपन्या आपल्या कामकाजात ते आणत आहेत. सरकारेही त्यासाठी नियम बनवत आहेत. म्हणजे ही आता भविष्यातली गोष्ट राहिलेली नाही. ती आधीच आपल्या दैनंदिन आयुष्याचा भाग बनली आहे. या वेगवान बदलांमुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो. एआय इतक्या वेगाने पुढे जात असताना आपण आपली विचारशक्ती, म्हणजेच आपली नैसर्गिक बुद्धिमत्ता, जाणीवपूर्वक वाढवत आहोत का?नैसर्गिक बुद्धिमत्ता म्हणजे नेमके काय? आपला मेंदू सतत काम करत असतो. आपण विचार करतो, कल्पना करतो, निर्णय घेतो आणि दुसऱ्यांच्या भावना समजून घेतो. हे सर्व मेंदूमुळे शक्य होते. आपण जसा मेंदू वापरतो, तशा मेंदूमधल्या प्रक्रिया बदलत जातात. आपण वारंवार खोलवर विचार केला आणि कठीण प्रश्न सोडवले तर या प्रक्रिया अधिक मजबूत होतात. वापर कमी झाला तर त्या मंदावू शकतात. म्हणून नैसर्गिक बुद्धिमत्ता म्हणजे केवळ माहिती साठवणे नाही. ती म्हणजे गोष्टींचा अर्थ समजून घेणे, परिणामांचा विचार करणे आणि जबाबदारीने वागणे..खरी ताकदयाच संदर्भात मेंदू आणि संगणक यांची तुलना अनेकदा केली जाते. संगणक अतिशय वेगाने गणिते करतात. सुपरकॉम्प्युटर प्रचंड वीज वापरतात. पण मानवी मेंदू साधारण वीस वॅट ऊर्जेवर चालतो, म्हणजे एका छोट्या बल्बइतकी ऊर्जा. तरीही याच मेंदूमुळे भाषा, कल्पनाशक्ती, नैतिक विचार आणि स्वतःची जाणीव निर्माण होते. संगणक गणना करतो; मेंदू समजून घेतो. संगणक आदेश पाळतो; मेंदू त्या आदेशांवर प्रश्न विचारू शकतो. संगणक उत्तर देतो; मेंदू त्या उत्तराचा पुन्हा विचार करू शकतो. हीच मानवी बुद्धिमत्तेची खरी ताकद आहे.‘एआय’ प्रचंड प्रमाणातील माहिती तपासते आणि त्यातील साम्य आणि ठराविक रचना ओळखते. त्या आधारे ती उत्तरे देते. ती लेखन करू शकते, मोठे विषय थोडक्यात समजावून सांगू शकते आणि संभाषणात भावना असल्यासारखेही वाटू शकते. पण ‘एआय’ ला खरे अनुभव नसतात. तिला नैतिक प्रश्न जाणवत नाहीत आणि आपल्या उत्तरांच्या परिणामांची जबाबदारी घ्यावी लागत नाही. माणसाला मात्र आपल्या कृतींची जबाबदारी घ्यावी लागते. चुकीचा निर्णय घेतला तर त्याचे परिणाम त्यालाच भोगावे लागतात. इथेच माणूस आणि यंत्र यांच्यातला मोठा फरक दिसतो.आज माहिती काही सेकंदांत मिळते. मोबाईलवर आपण काहीही शोधू शकतो. त्यामुळे अनेकदा आपल्याला वाटते की, आपल्याला सर्व काही माहीत आहे. पण माहिती, समज आणि शहाणपण यात फरक आहे. माहिती म्हणजे काही गोष्टी माहीत असणे. समज म्हणजे त्या गोष्टींचा अर्थ कळणे. आणि शहाणपण म्हणजे योग्य वेळी योग्य निर्णय घेण्याची क्षमता. माहिती पटकन मिळू शकते; पण समज आणि शहाणपण हे अनुभव, विचार आणि वेळ यांतून तयार होतात. झटपट उत्तर मिळाले म्हणजे प्रश्न खरोखर सुटतोच असे नाही. अनेकदा योग्य उत्तर शोधण्यासाठी पुन्हा विचार करावा लागतो. हाच प्रयत्न विचारशक्ती वाढवतो. शांतपणे विचार करण्याची ही सवयच माणसाला अधिक सक्षम बनवते..Premium|India AI Impact Summit 2026 : काय आहे नव्या 'डिजिटल वसाहतवादाचा' धोका? अमेरिका आणि चीनच्या मक्तेदारीला भारत कसे देणार चोख प्रत्युत्तर?.विचार करण्याची सवययाच ठिकाणी एक धोका आहे. जेव्हा सगळे काही सहज मिळू लागते, तेव्हा आपण विचार करणे टाळू लागतो. मेंदूचा वापर कमी झाला तर तो हळूहळू कमकुवत होतो. पण कठीण प्रश्नांवर विचार केला तर मेंदू अधिक सक्षम बनतो. जर प्रत्येक छोट्या मोठ्या गोष्टीसाठी आपण 'एआय'वर अवलंबून राहिलो तर स्वतः विचार करण्याची सवय कमी होऊ शकते. खरा धोका एआय माणसापेक्षा जास्त बुद्धिमान होण्यात नाही; तर आपण विचार करण्याची सवयच गमावण्यात आहे. अनेकांना भीती वाटते की 'एआय'मुळे नोकऱ्या जातील. ही चिंता स्वाभाविक आहे. इतिहास सांगतो की नवीन तंत्रज्ञान काही कामे कमी करते, पण नवीन कामेही निर्माण करते. बदलांच्या काळात टिकून राहते ती आपली जुळवून घेण्याची क्षमता. सतत शिकत राहण्याची तयारी ही मानवी ताकद आहे. नवीन परिस्थितीत स्वतःला जुळवून घेण्याची ही क्षमता माणसाला पुढे नेत असते.हा प्रश्न शिक्षणक्षेत्रात विशेष महत्त्वाचा ठरतो. 'एआय'मुळे शिक्षण अधिक सोपे आणि वेगवान होऊ शकते. पण मुलांनी आधी मूलभूत गोष्टी शिकल्या पाहिजेत. अंक समजण्याआधी गणनयंत्र ( कॅल्क्युलेटर) वापरला तर गणिताचा पाया कमकुवत होतो. स्वतः लिहायला शिकण्याआधी 'एआय'वर अवलंबून राहिलो तर विचार स्पष्ट होत नाहीत. पुस्तक शांतपणे वाचणे लक्ष वाढवते. स्वतःच्या शब्दांत लिहिणे विचार अधिक स्पष्ट करते. कठीण प्रश्नांवर विचार करणे मेंदू अधिक सक्षम बनवते. कठीण प्रयत्न हा वेळेचा अपव्यय नसतो. त्यातूनच माणूस घडतो. हा विषय फक्त शिक्षणापुरता मर्यादित नाही. समाजाच्या अनेक क्षेत्रांशी त्याचा संबंध आहे. लोकशाही टिकण्यासाठी स्वतंत्रपणे विचार करणारे नागरिक आवश्यक असतात. विज्ञानाची प्रगतीही संशोधक नवीन प्रश्न विचारतात म्हणूनच होते. तसेच चांगले नेतृत्व घडण्यासाठी अनिश्चित परिस्थितीतही शांतपणे विचार करून योग्य निर्णय घेण्याची क्षमता आवश्यक असते.'एआय'ला नाकारणे योग्य नाही. ते उपयुक्त साधन आहे. पण एकाचवेळी आपली विचारशक्ती जपणे आणि वाढवणेही आवश्यक आहे. मोबाईल बाजूला ठेवून एखादा लेख पूर्ण वाचणे, 'एआय'कडे विचारण्याआधी स्वतः उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करणे आणि उत्तर देण्याआधी थोडा वेळ थांबून विचार करणे या सवयी मेंदूला चालना देतात..'एआय'ची प्रगती होतच राहील. ते अनेक कामे सोपी करेल आणि त्याचे फायदे निश्चितच आहेत. पण उपयुक्त साधन आणि पूर्ण अवलंबून राहणे यात फरक असतो. आठवणी, भावना, अर्थ आणि जबाबदारी यांना एकत्र जोडण्याची ताकद मानवी मेंदूतच असते.अलीकडेच भारत सरकारने कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या जबाबदार वापरासाठी "MANAV" ही संकल्पना मांडली आहे. त्यात Moral and Ethical Systems, Accountable Governance, National Sovereignty, Accessible and Inclusive AI आणि Valid and Legitimate Systems या तत्त्वांचा उल्लेख आहे. म्हणजे 'एआय'चा विकास केवळ तांत्रिक प्रगती म्हणून न पाहता त्यामागे नैतिकता, जबाबदारी आणि समाजहित यांचा विचार असणे आवश्यक आहे.अनेक तांत्रिक बदल आपण आधीही पाहिले आहेत. साधने बदलतात; पण समाजाची खरी ताकद माणसाच्या विचारशक्तीत असते. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या या युगात 'नैसर्गिक बुद्धिमत्ता' मजबूत करणे ही आजची अत्यावश्यक गरज आहे.(लेखातील मते वैयक्तिक). 