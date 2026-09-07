Premium|Human-Centered Development : विकासाच्या केंद्रस्थानी माणूस आणि पर्यावरण असणे का गरजेचे?

सुहास भस्मे - sakal.avtaran@gmail.comविकास हा लोककेंद्रित आणि पर्यावरणकेंद्री असावा. अधिक चांगले व परवडणारे शिक्षण आणि आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देऊन मानवी जीवनाचा दर्जा उंचावण्यावर आपण लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. जर आपण असे करण्यात अपयशी ठरलो, तर ‘भांडवलशाही विकास’ नावाचा आधुनिक बकासुर आपली मानवी मूल्ये आणि आपले सुंदर पर्यावरण यांतील सर्व काही गिळून टाकेल. ‘विकास’ म्हटले की डोळ्यांसमोर उभ्या राहतात उंच इमारती, रुंद रस्ते, वाढती अर्थव्यवस्था आणि आधुनिकतेची चिन्हे; पण विकासाच्या प्रवासात माणूस आणि निसर्ग नेमके कुठे उभे आहेत? नुकत्याच झालेल्या एका परिषदेत विकासाच्या मुद्द्यावर झालेल्या चर्चेने अशाच काही मूलभूत प्रश्नांना उजाळा दिला. मानवी हिताकडे दुर्लक्ष करून भूतकाळात आणि वर्तमानात झालेल्या अनियंत्रित विकासामुळे व्यक्तींचे रूपांतर भांडवलशाही विकासाच्या विशाल यंत्रणेतील केवळ एका घटकात झाले आहे. या प्रक्रियेमुळे मानवी अस्तित्वाचे आणि सभोवतालच्या पर्यावरणाचे सौंदर्य कमी झाले आहे.मानव म्हणून आपण व्यक्ती, समूह किंवा राष्ट्र या नात्याने इतरांच्या तुलनेत सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या कुठे आहोत, हे जाणून घेण्यात नेहमीच उत्सुक असतो. प्रगतीचे वारंवार मूल्यमापन करताना, इतर राष्ट्रांच्या तुलनेत आपली कामगिरी तपासण्यासाठी आपण विविध संज्ञांचा वापर केला आहे. सुरुवातीला, १९६०च्या दशकात, एखाद्या देशाच्या आर्थिक कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यासाठी ‘आर्थिक वृद्धी’ (economic growth) ही संज्ञा वापरली जात असे. इतर देशांच्या तुलनेत स्वतःचे स्थान उंचावण्यासाठी देशाचे ‘स्थूल देशांतर्गत उत्पादन’ (जीडीपी) आणि ‘दरडोई उत्पन्न’ वाढवणे हेच मुख्य निकष मानण्यावर या संकल्पनेत भर दिला जात असे. जीडीपीचा निकष म्हणून वापर करणे हा एक संख्यात्मक दृष्टिकोन होता. त्यात अनेकदा लोक आणि देशाच्या जीडीपी वृद्धीमध्ये त्यांचे असलेले योगदान यांकडे दुर्लक्ष केले जात असे. लोकांमध्ये असलेली विषमता आणि त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा या बाबींवर ही संकल्पना मौन बाळगत असे..कालांतराने, या संज्ञेची जागा ‘आर्थिक विकास’ (economic development) या अधिक सर्वसमावेशक संकल्पनेने घेतली, जिला सामान्यतः ‘विकास’ (Development) असे म्हटले जाते. यात मानवी विकासाच्या विविध पैलूंचा - जसे की, सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय आयाम यांचा समावेश होतो. ‘मानव विकास निर्देशांक’ (एचडीआय) ही संकल्पना अमर्त्य सेन यांच्यासारख्या अभ्यासकांच्या कार्यावर आधारित आहे. हे अभ्यासक मानवाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक परिस्थिती निर्माण करण्याच्या महत्त्वावर चर्चा करतात आणि शिक्षण, आरोग्य सुविधा, व्यक्तीचे आयुर्मान तसेच समाजातील व्यक्तींचे सन्माननीय राहणीमान या गोष्टींचे महत्त्व अधोरेखित करतात. एका अर्थाने, ‘विकास’ ही संज्ञा केवळ राष्ट्रांची संपत्ती वाढवण्यापेक्षा समाजाच्या सर्वांगीण विकासाला प्राधान्य देते. विकासाचा हा दृष्टिकोन योग्य परिस्थिती निर्माण करण्यावर आणि वैयक्तिक क्षमता विकसित करण्यावर भर देतो, ज्यामुळे लोकांना आर्थिक वृद्धीचा लाभ घेता येतो. मानव विकास निर्देशांक शिक्षण सुधारून, पोषणमान उंचावून आणि आयुर्मान वाढवून लोक-केंद्रित विकासाला चालना देतो. १९९०च्या दशकात, ‘विकास’ ही संकल्पना विकास क्षेत्रातील (development industry) घटकांसाठी ‘ग्लोबल साउथ’मध्ये (विशेषतः जगातील विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये) आपला व्यवसाय विस्तारण्याचे एक मुख्य सूत्र बनली. त्यानंतरच्या काळात, २०००च्या दशकात ‘शाश्वत विकास’ (sustainable development) या संकल्पनेमुळे जगातील अर्थव्यवस्था आणि समाजांसाठी धोकादायक ठरणाऱ्या वाढत्या पर्यावरणीय संकटांकडे आणि हवामानातील बदलांकडे आपले लक्ष वेधले गेले. नैसर्गिक संसाधनांचा ऱ्हास आणि हवामान बदलामुळे निर्माण होणारे वाढते धोके यामुळे पृथ्वीवरील मानवांसह सर्व प्रकारच्या जीवसृष्टीचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी पर्यावरणीय गरजांना प्राधान्य देणे गरजेचे झाले आहे. २०१५ मध्ये स्वीकारण्यात आलेली ‘शाश्वत विकास उद्दिष्टे’ (SDGs) पर्यावरणीय समस्यांवर उपाययोजना करतात आणि पिढ्यान्-पिढ्या न्याय्य हक्क (intergenerational justice) असावा, याचा पुरस्कार करतात. ही उद्दिष्टे भावी पिढ्यांसाठी नैसर्गिक संसाधने सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि त्यांचा ऱ्हास रोखण्यासाठी संसाधनांच्या जबाबदार व्यवस्थापनाची मागणी करतात.थोडक्यात सांगायचे तर, आपली प्रगती समजून घेण्याच्या आणि तिचे मूल्यमापन करण्याच्या पद्धतीत कालांतराने बदल झाला आहे. एखाद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मूल्यमापन केवळ आर्थिक निकषांवर करण्याऐवजी, आता तेथील लोकांचे कल्याण आणि पर्यावरणाचे आरोग्य यांचाही विचार करण्याकडे कल वाढला आहे. अंतिमतः, यामुळे आर्थिक विकासाच्या अशा एका सर्वसमावेशक प्रारूपाला बळ मिळते, ज्याचा फायदा समाज आणि पृथ्वी या दोघांनाही होतो. विकासाची ही आशादायक संकल्पना आणि त्यातील समतेची मूल्ये असूनही, सिद्धांत आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांच्यात मोठी तफावत असल्याचे दिसून येते. विशेषतः भारतासारख्या विकसनशील देशांमध्ये, जे पाश्चात्त्य देशांशी स्पर्धा करत आहेत आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेत आपली ताकद सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, तिथे ही तफावत अधिक जाणवते. किंबहुना, ‘विकास’ या अजेंड्याचा वापर नेहमीच आर्थिक कारणांपेक्षा राजकीय कारणांसाठी अधिक झाल्याचे दिसून येते..Premium|AI Tax : एआयमुळे नोकऱ्या धोक्यात? रघुराम राजन आणि बिल गेट्स का भिडले.विकसनशील अर्थव्यवस्थांमधील विकासवसाहतवादोत्तर काळात अनेक विकसनशील अर्थव्यवस्थांनी घाईघाईने विकासाचे पाश्चात्त्य प्रारूप स्वीकारले. त्यांनी आधुनिकीकरण आणि औद्योगिकीकरणावर भर दिला; परंतु या पद्धती आपल्या लोकसंख्येच्या गरजांशी आणि प्रदेशातील पर्यावरणीय परिस्थितीशी कशा जुळवून घ्यायच्या, याचा विचार केला नाही. उदाहरणार्थ, भारतात प्रचंड मोठ्या धरणांच्या उभारणीचे ‘आधुनिक भारताची मंदिरे’ म्हणून कौतुक केले गेले; परंतु या प्रक्रियेत या प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या उपेक्षित समुदायांच्या - विशेषतः जंगलांचे रक्षण करणाऱ्या आणि सीमेवर (मुख्य प्रवाहापासून दूर) राहणाऱ्या लाखो आदिवासींच्या - आवाजाकडे दुर्लक्ष केले गेले. जरी आपल्याला या दृष्टिकोनातील चुकांची जाणीव झाली असली तरी भांडवलशाही विकासाच्या विशाल यंत्रणेतील केवळ एका घटकात झाले आहे. या प्रक्रियेमुळे मानवी अस्तित्वाचे आणि सभोवतालच्या पर्यावरणाचे सौंदर्य कमी झाले आहे.सध्या, ‘नॅशनल रजिस्टर ऑफ लार्ज डॅम्स’ (NRLD-२०२३)च्या आकडेवारीनुसार, देशात ६,२८१ मोठी धरणे आहेत. त्यांपैकी ६,१३८ धरणे पूर्ण झाली आहेत. १४३ धरणांचे बांधकाम सुरू आहे. धरणांच्या संख्येच्या बाबतीत चीन आणि अमेरिकेनंतर भारताचा जगात तिसरा क्रमांक लागतो. भारतात सर्वाधिक धरणे (सुमारे २,५००) असलेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. आजही, विशेषतः ईशान्य भारतात, नैसर्गिक संसाधनांचा ऱ्हास होत असल्याचे कारण देत धरण बांधकामांना स्थानिक समुदायांकडून विरोध दर्शविला जात असल्याचे दिसून येते. दुसरीकडे, ‘केन-बेतवा’ या आंतर-खोरे जल-हस्तांतरण प्रकल्पालाही बाधित समुदायांकडून तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागत आहे.हरितक्रांती ः अन्नसुरक्षा की आरोग्य संकट?विकासाच्या प्रक्रियेत मानवी पैलूंकडे दुर्लक्ष झाल्याचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे हरित क्रांती. या क्रांतीचा उद्देश शेतीचे आधुनिकीकरण आणि परिवर्तन करणे हा होता आणि अन्नधान्य उत्पादनात देशाला स्वयंपूर्ण करण्यात ती यशस्वीही ठरली. मात्र, प्रचंड अन्नधान्य उत्पादनावर भर देताना त्यातील पोषक घटकांकडे दुर्लक्ष झाले. परिणामी जनतेला कमी पौष्टिक अन्न मिळू लागले. याव्यतिरिक्त, शेतीच्या या आधुनिकीकरणामुळे भूजल संसाधनांचा अतिवापर झाला आणि पंजाबमधील पाणीटंचाईची समस्या अधिकच गंभीर बनली. हरित क्रांतीची मोठी किंमत पंजाब आणि तिथल्या शेतकऱ्यांना आरोग्यविषयक संकटाच्या स्वरूपात मोजावी लागली आहे. या भागात कर्करोगाचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार झाला आहे. या प्रदेशात भूजलाची पातळी खोल जाण्यासोबतच, रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांच्या अतिवापरामुळे भूजल दूषित होण्याची समस्याही निर्माण झाली आहे. किंबहुना, अनेक अभ्यासांतून असे दिसून आले आहे, की दक्षिण पंजाबमधील ‘मालवा’ प्रदेश - जो एकेकाळी भारताचा तांदळाचा कोठार म्हणून ओळखला जात असे - तो आता भारताची ‘कर्करोग राजधानी’ बनत चालला आहे. या प्रदेशात अकाली केस पांढरे होणे, विकासातील विलंब, वंध्यत्व, अकाली वृद्धत्व, मज्जासंस्था व वर्तणुकीशी संबंधित विकार, प्रजननक्षमतेतील दोष आणि गर्भपात यांसारख्या आरोग्य समस्यांचे प्रमाणही मोठ्या प्रमाणावर आढळून आले आहे. त्याचबरोबर, हे समजून घेणे आवश्यक आहे, की हरित क्रांतीदरम्यान शेतीच्या आधुनिकीकरणासाठी आणि तांत्रिक परिवर्तनासाठी दिलेल्या चालनेचा परिणाम भारतातील इतर भागांतील शेतकऱ्यांवरही झाला आहे.वास्तविक, आधुनिकीकरण आणि कृषी परिवर्तनाचा हा अजेंडा भारतातील ग्रामीण भागातील वाढत्या कृषी संकटास कारणीभूत ठरणाऱ्या अनेक घटकांपैकी एक आहे. कृषी क्षेत्रातील या असमान परिवर्तनामुळे अल्पभूधारक शेतकरी आणि श्रीमंत शेतकरी यांच्यात दरी निर्माण झाली आहे. या घडामोडींचा सर्वाधिक फटका बसणाऱ्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाच शेतीविषयक या असंतुलित धोरणांचा मुख्य भार सोसावा लागला आहे; कारण या धोरणांचा लाभ प्रामुख्याने श्रीमंत शेतकरी आणि कृषी उद्योगांनाच मिळतो. ‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरो’च्या (एनसीआरबी) २०२३ मधील आकडेवारीनुसार, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या प्रत्येक दोन घटनांपैकी सरासरी एक घटना महाराष्ट्रात घडली आहे. महाराष्ट्रात आतापर्यंत नोंदवल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या ६,६६९ आत्महत्यांपैकी ४,१५० आत्महत्या शेतकऱ्यांनी; तर २,५१९ आत्महत्या शेतमजुरांनी केल्या आहेत. एका बाजूला श्रीमंत शेतकरी आपले कृषी उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करत असताना, दुसऱ्या बाजूला अल्पभूधारक शेतकरी मात्र पाणीपुरवठ्याची यंत्रणा, तसेच जमीन मशागत आणि शेतमाल साठवणुकीच्या सुविधा यांसारख्या मूलभूत सोयीसुविधांशिवाय जीवन जगत आहेत, हे चित्र खरोखरच अस्वस्थ करणारे आहे..Premium|Study Room : गरजेतून लोभ उद्भवतो आणि लोभ वाढल्यास अन्नाची नासाडी होते.पायाभूत सुविधांचा विकास कुणासाठी?सध्याच्या टप्प्यावर आपले लक्ष पायाभूत सुविधांच्या विकासाकडे वळले आहे. शहरे परस्परांशी जोडण्यासाठी रस्ते, पूल आणि अन्य व्यापक पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर भर दिला जात आहे. भारतासारख्या वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेसाठी पायाभूत सुविधांचा विकास निश्चितच आवश्यक आहे. मात्र, त्यालाच खरा विकास म्हणता येईल का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्याचबरोबर अलीकडे उभारण्यात आलेल्या पायाभूत सुविधांच्या गुणवत्तेबाबतही चिंता व्यक्त केली जात आहे. निकृष्ट दर्जाचे रस्ते आणि अन्य पायाभूत सुविधांमुळे पादचारी तसेच वाहनचालकांना होणारा त्रास आणि नागरिकांची वाढती गैरसोय, देशातील जलद पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या गुणवत्तेतील संभाव्य त्रुटींवर प्रकाश टाकतात.आज, विकासाच्या अजेंड्याकडे अनेकदा जागतिक महासत्ता बनण्याचे साधन किंवा ‘मंत्र’ म्हणून पाहिले जाते. जागतिक महासत्ता बनण्याच्या या धडपडीतून एक आधुनिक, उपेक्षित शहरी वर्ग निर्माण झाला आहे. हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे, की विकासाचा फटका बसणाऱ्या लोकसंख्येच्या गटात केवळ वनक्षेत्रातील रहिवासी किंवा ग्रामीण भागातील गरीबच नाहीत; तर तो शहरी, सुशिक्षित मध्यमवर्गही समाविष्ट आहे, ज्याला एकेकाळी विकासाचा मुख्य लाभार्थी मानले जात असे. शहरांच्या आत आणि शहरांदरम्यान झालेल्या जलद व नियोजनाचा अभाव असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे मोठी गैरसोय निर्माण झाली आहे आणि काही प्रकरणांमध्ये स्थानिक रहिवाशांच्या जीवाला धोकाही निर्माण झाला आहे. पुण्यातील हिंजवडी भागातील रस्त्यांची खराब स्थिती आणि त्याचा आयटी हबमधील गर्दीवर होणारा परिणाम हे दर्शवतो, की समन्वयाचा अभाव असलेल्या विकास प्रक्रियेच्या दुष्परिणामांपासून कोणीही सुटलेले नाही. शहरांमधील आणि महामार्गांवरील रस्त्यांचा खालावणारा दर्जा शहरी भागांदरम्यान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचा ताण आणि जोखीम वाढवतो.डेटा सेंटर्स आणि नव्या संकटाची चाहूलशहरी रहिवाशांमध्ये, विशेषतः महानगरांमध्ये अशी भावना वाढत आहे की डेटा सेंटर्सच्या वाढत्या संख्येचा परिणाम त्या भागातील पाणीपुरवठा आणि निवासी घरांच्या वीजबिलांवर होईल. डेटा सेंटरच्या विकासाकडे पाहिल्यास, मुंबई, बंगळूर, चेन्नई आणि कोलकता यांसारख्या शहरांमध्ये मोठ्या संख्येने डेटा सेंटर प्रकल्प उभे राहत आहेत, जी शहरे आधीच पाणीटंचाईचा सामना करत आहेत. विशेष म्हणजे, या नवीन डेटा सेंटर्सद्वारे पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत वापरण्याबाबत कोणत्याही स्पष्ट नियामक नियमांचा अभाव. या डेटा सेंटर्सच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कदाचित अतिरिक्त धरणे बांधणे किंवा आसपासच्या भागातून अधिक पाणी वळवणे हे उपाय योजले जातील, ज्यामुळे संबंधित भागातील लोक शेती आणि पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित राहतील. अमेरिकेसह अनेक विकसित अर्थव्यवस्थांमध्येही वाढती वीजबिले आणि घटणारा पाणीपुरवठा यांमुळे शहरी समुदायांकडून तीव्र विरोध होत आहे. आर्थिक विकासासाठी ‘पायाभूत सुविधांचा विकास’ आवश्यक मानला तरी, या सुविधांचा दर्जा नियंत्रित करणे आणि लोकांच्या जीवनावर होणाऱ्या त्यांच्या परिणामांचे मूल्यमापन करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. विशेष म्हणजे, आपण हे समजून घेतले पाहिजे, की विकास हा आपल्या समस्यांवर - विशेषतः महिलांची सुरक्षा आणि जातीवर आधारित भेदभाव यांसारख्या सामाजिक समस्यांवर - कोणताही जादुई उपाय नाही. प्रगतीचे मोठे दावे केले जात असले तरी, भारतातील विविध वयोगट, जाती आणि वर्गांमधील महिलांच्या सुरक्षेबाबतच्या चिंता कायम आहेत.अखेरीस निष्कर्ष काढायचा झाला तर, आधुनिक आणि विकास-केंद्रित जीवनशैलीचे वास्तव - मग ते ग्रामीण असो वा (आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे) शहरी भाग - हेच आहे, की विकासप्रक्रियेने आपल्याला भांडवलशाहीच्या अवाढव्य यंत्रणेतील केवळ एक ‘चाकाचा दांता’ (किंवा यंत्राचा एक छोटासा भाग) बनवले आहे. यामुळे आपण मानवी असण्याचा मूळ गाभा - ज्यात इतरांचा सहवास अनुभवणे आणि आपल्या सुंदर पर्यावरणाचा आस्वाद घेणे यांचा समावेश होतो - गमावून बसलो आहोत. म्हणूनच, विकासाची संकल्पना आणि त्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे गरजेचे आहे. शासन त्याची अंमलबजावणी आणि नियमन कसे करते, हे तपासणे महत्त्वाचे आहे. विकास हा लोककेंद्रित आणि पर्यावरणकेंद्रित असावा. अधिक चांगले व परवडणारे शिक्षण आणि आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देऊन मानवी जीवनाचा दर्जा उंचावण्यावर आपण लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. जर आपण असे करण्यात अपयशी ठरलो, तर ‘भांडवलशाही विकास’ नावाचा आधुनिक बकासुर आपली मानवी मूल्ये आणि आपले सुंदर पर्यावरण यांतील सर्व काही गिळून टाकेल.suhasrb12@gmail.comलेखक टीआयएसएस (मुंबई)मध्ये सहाय्यक प्राध्यापक आहेत. त्यांच्या संशोधनाचे मुख्य विषय सिंचन व्यवस्थापन, कृषी आणि ग्रामीण विकास हे आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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