Premium|Marathi Literature : गोष्टीतून अज्ञाताचा शोध; मराठी साहित्याच्या कल्पकतेचा प्रवास

Storytelling and Philosophy : सर्जनशील गोष्ट लिहिण्यासाठी लेखकाची धडपड आणि कल्पकता, बुद्धी व आशय यांच्यातील परस्परसंबंधांचा वेध घेणारा हा एक वैचारिक प्रवास आहे.
सप्तरंग टीम
श्‍याम मनोहर - saptrang@esakal.com

मला गोष्ट करायचीय

कर. कर ना.

मला गोष्ट करायचीय.

पुन्हा तेच.

मला गोष्ट करायचीय.

अडलंय का?

मला गोष्ट करायचीय.

तुला सुचत नाही का?

खूप सुचतंय.

मग कर ना गोष्ट.

मला सुचतंय, ते नको!

