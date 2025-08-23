Human Leadership: अल्फा मेल ही संकल्पना आज फक्त बलवानतेशी जोडली जाते. तिला जबाबदारी, सहकार्य आणि नैतिकतेशी जोडणे आवश्यक आहे

राहुल गडपाले rahulgadpale@gmail.comआजच्या माणसाचे नेतृत्व पाहिले तर त्याच्यात आणि प्राण्यांमध्ये फारसा फरक जाणवत नाही. नेतृत्वातून सत्ता मिळाल्यानंतर प्राणी शिकारीवर आणि इंद्रियांच्या सुखावर समाधान मानतात. आता माणूसही त्याच पंगतीत बसायला लागला आहे. सत्ता आली, की तो स्वैर होतो. आता त्याच्या नेतृत्वगुणांचा उलटा प्रवास सुरू आहे. न्यायाकडून अन्यायाकडे, सत्याकडून असत्याकडे, नैतिकतेकडून अनैतिकतेकडे, सहकार्यातून असहकाराकडे तो माघारी जातोय. कारण सत्तेचे नशाबाज प्रलोभन त्याच्या माणूसपणाचा घात करतेय.माणूस असो अथवा प्राणी प्रत्येकाला आपल्या समूहावर वर्चस्व हवे असते. त्यासाठी करावा लागणारा संघर्ष कितीही तिरस्करणीय असला तरी त्यातून मिळणाऱ्या वर्चस्वाची चव चाखण्यासाठी प्राणी वाट्टेल ती परीक्षा द्यायला तयार असतात. त्यामुळे प्रसंगी स्वतःचे किंवा आपल्या समूहातील इतरांचे प्राण संकटात येऊ शकतील, याचाही विचार ते करत नाहीत. कारण सत्ता हे एक प्रकारचे नशाबाज प्रलोभन असते. ते मिळवण्यासाठी प्राणी कुठल्याही पातळीवर उतरतो. एकदा का ते मिळवले, की मग ते टिकवण्याची होड सुरू होते. त्यातून संघर्ष वाढत जातो; पण हा गुण केवळ माणसातच आहे, असे मुळीच नाही. प्राणीही कायम आपल्या कळपाची सत्ता गाजवण्याचा प्रयत्न करत असतात. .फरक एवढाच आहे, की प्राण्यांना सत्ता मिळाली की ते तिचा उपयोग शिकारीवर पहिला हक्क गाजवण्यासाठी, इंद्रियांचे सुख प्राप्त करण्यासाठी करतात. माणूस मात्र सत्ता हाती आली, की अहंमन्य होतो, बुद्धीगर्वी होतो. आपल्यासारख्या इतरांना कमी लेखायला लागतो, त्यांचे शोषण करायला लागतो. एकंदरीतच काय; तर माणूस अगदी सुरुवातीपासूनच नेतृत्व करत होता, हे उत्क्रांतीच्या टप्प्यांचा अभ्यास केला की स्पष्ट होते. दरम्यान, तो सत्तेच्या मोहात कसा अडकला, याची उकल करायची असेल तर त्याच्या नेतृत्वगुण विकासाचा आलेख तपशीलवार तपासायला पाहिजे.माणसाच्या बौद्धिक प्रगतीचा बारकाईने अभ्यास केला तर असे लक्षात येते, की त्याने स्वतःला विकसित करताना जे टप्पे निश्चित केले होते त्याची स्वतःची अशी एक अनुसूची आहे. एका विशिष्ट क्रमवारीने माणसाच्या नेतृत्वगुणाचा विकास होत गेला. त्यासाठी त्याला जगण्याच्या संघर्षापासून ते सामाजिक बांधणीपर्यंतचा मोठा प्रवास करावा लागला. या प्रवासात माणूस ज्या रचनेतून प्रवाही झाला त्यात त्याच्यात असलेल्या नेतृत्वगुणाचा अत्यंत महत्त्वाचा वाटा आहे. त्यामुळे उत्क्रांतीच्या प्रवासात माणसातील हे नेतृत्वगुण कसे विकसित झाले, याचा सर्वप्रथम विचार करायला पाहिजे. .माणसाला पहिला संघर्ष करावा लागला तोच मुळात जगण्यासाठी. जो सर्वाधिक बलशाली, शक्तिमान असतो आणि जो वातावरणानुसार आपल्यात बदल करवून घेतो तो जगतो, असे आपण मानतो. माणसाचा संघर्ष हा नेमका याच जगण्याच्या शर्यतीपासून सुरू झाला. ज्यांना आपण आपले पहिले पूर्वज म्हणू शकतो ते होमो हिबिलस किंवा होमो इरेक्टस सुरुवातीला अत्यंत छोट्या गटांमध्ये राहत होते. अन्न शोधणे, शिकार करणे, शत्रूपासून बचाव करणे यासाठी या गटाला संयोजन करण्याची गरज होती. सुरुवातीला त्यांचा जगण्याचा संघर्ष अत्यंत तीव्र होता. नैसर्गिक स्रोतांची फारशी जाणीव नसताना आणि प्रचंड नैसर्गिक आव्हाने असताना माणसाला जगण्यासाठी नेतृत्वाची गरज होती. .त्यामुळे ज्याच्याकडे धैर्य, शारीरिक ताकद आणि निर्णय क्षमता होती तो त्या गटाचे नेतृत्व करीत असे. नंतर माणूस उत्क्रांत होत गेला तसा तो शिकारी झाला. शिकारी बनलेल्या समाजात सहकार्य फार महत्त्वाचे होते. नेत्याला फक्त बलवान असणे पुरेसे नव्हते; त्याला गटाला एकत्र ठेवणे, संसाधनांचे योग्य वाटप करणे, संघर्ष मिटवणे आवश्यक होते. हळूहळू नेतृत्व म्हणजे न्याय देणे, मार्गदर्शन करणे, विश्वास निर्माण करणे, असे रूप धारण करू लागले. दरम्यान, माणसाने भाषा आणि संवादकलेचा विकास केला आणि भाषा ही उत्क्रांतीतील सर्वात मोठी क्रांती ठरली. भाषेमुळे त्या समाजातल्या नेतृत्वाला आपले विचार स्पष्ट करता आले, गटाला प्रेरणा देता आली, भविष्याची योजना सांगता आली. त्यामुळे नेतृत्व केवळ शारीरिक ताकदीवर अवलंबून न राहता बुद्धिमत्ता, पटवून देण्याची क्षमता आणि संवाद कौशल्यावर आधारले गेले. आजच्या समाजाचे नेतृत्व करणाऱ्या व्यक्तींना पाहिले, की भाषा आणि संवादकलेचे महत्त्व काय आहे, हे आपल्या चटकन लक्षात येऊ शकेल. ज्याचे त्याच्या भाषेवर प्रभुत्व आहे ती व्यक्ती समाजाला स्वतःकडे आकर्षित करू शकते. त्यातून ती समाजाचा विश्वास संपादन करते आणि नेतृत्व करते. .असे म्हणतात, की सुमारे दहा हजार वर्षांपूर्वी माणसाने शेती करायला सुरुवात केली. म्हणजे होमो सेपियन्सपासून शेतीला सुरुवात झाली असावी, असे मानले जाते. जेव्हा माणूस शेती करायला, अन्न साठवायला लागला तेव्हा त्याला त्याच्या अन्नाची सुरक्षा करण्याची गरज निर्माण झाली. कारण तोपर्यंत माणसांचे गट मोठे झाले होते. अन्न संकलन आणि साठवणीतून माणसांमध्ये संघर्ष वाढीला लागले होते, माणसाकडे संपत्ती जमू लागली होती. तेव्हा पुन्हा एकदा नेतृत्वाची भूमिका बदलून ती व्यवस्थापन आणि शासन या स्वरूपात आली. दरम्यान, आदिवासी प्रमुख, पितृसत्ताक आणि धार्मिक नेत्यांचा उदय व्हायला लागला. माणूस समाज नावाच्या व्यवस्थेतून शासन नावाच्या व्यवस्थेच्या स्थापनेकडे जायला लागला.माणसांचे गट जसे मोठे व्हायला लागले तसे त्यांच्यात संपत्ती आणि जागेसाठी संघर्ष होण्याचे प्रमाण वाढले. ज्या वेगाने माणसांचे गट वाढत होते त्याच वेगाने गटांची संस्कृती, धर्म आणि कायदेदेखील तयार होत होते. माणूस आपल्या जगण्याची चौकट आखत होता, ती सातत्याने विस्तारतदेखील होता. जीवन सुसह्य करण्यासाठी जगण्याची कला विकसित करीत होता. त्यासाठी त्याने स्वतःची निराळी संस्कृती विकसित केली. भौगोलिक, सामाजिक परिस्थितीनुसार अनेक गटांची स्वतःची संस्कृती विकसित केली. त्याने त्याच्या संस्कृतीसोबतच त्याची रुपकेदेखील तयार केली होती. .माणसाचा समाज म्हणून विकास होत होता; पण जसजसे समाज मोठे होत गेले तसतसे केवळ व्यक्तिगत ताकद किंवा करिष्मा असणे पुरेसे नव्हते. पुढचा टप्पा म्हणजे नेतृत्वाने नियम, श्रद्धा, नैतिकता यांचा आधार घेत समाजाची बांधणी करायला हवी होती. येथे नेतृत्वाचे मूळ घटक पुन्हा बदलायला लागले. आध्यात्मिक मार्गदर्शन, ठरविलेल्या नियमांची अंमलबजावणी आणि सामाजिक न्याय हे त्याचे प्रमुख घटक बनले. त्यानंतरच्या आधुनिक टप्प्यात माणूस सामाजिक प्राणी म्हणून विकसित होण्याच्या दिशेने पाऊल टाकणार होता. सहानुभूती, सहकार्य, संघटन कौशल्य, दृष्टिकोन असा प्रवास करत माणूस हळूहळू हजारो वर्षांच्या सामाजिक उत्क्रांतीतून विकसित झाला, तो सामाजिक प्राणी झाला.माणसाचे नेतृत्वगुण विकसित होण्याची प्रक्रिया मात्र आपण चर्चा करतो तेवढी सहज आणि सोपी निश्चितच नव्हती. ही सतत विकसित होत जाणारी प्रक्रिया होती. प्रारंभी शक्तीवर आधारित नेतृत्व, नंतर सहकार्य, शिकार व संरक्षणासाठी नेतृत्व, पुढे भाषा आणि बुद्धिमत्तेवर आधारित नेतृत्व आणि शेवटी आधुनिक काळातले व्यवस्थापन, कायदे आणि संस्कृतीवर आधारित नेतृत्व, असा टप्प्याटप्प्याने माणसाचा विकास होत गेला. आज आपण माणसात जो नेतृत्वगुण पाहतोय त्यात शारीरिक ताकद, संवादकौशल्य, सहकार्य आणि नैतिकता या सर्वांचा उत्क्रांत संगम आहे. माणसाने तयार केलेल्या समाज नावाच्या व्यवस्थेचे हे संचित आहे; पण आजच्या माणसाचे नेतृत्व पाहिले तर त्याच्यात आणि प्राण्यांमध्ये फारसा फरक जाणवत नाही. नेतृत्वातून सत्ता मिळाल्यानंतर प्राणी शिकारीवर आणि इंद्रियांच्या सुखावर समाधान मानतात. आता माणूसदेखील त्याच पंगतीत बसायला लागला आहे. सत्ता आली, की तो स्वैर होतो.संवाद, सहकार्य, न्यायाचे सामर्थ्य तो विसरतो. आता माणसाच्या नेतृत्वगुणांचा उलटा प्रवास सुरू आहे. न्यायाकडून अन्यायाकडे, सत्याकडून असत्याकडे, नैतिकतेकडून अनैतिकतेकडे, सहकार्यातून असहकाराकडे तो माघारी जातोय. कारण सत्तेचे नशाबाज प्रलोभन त्याच्या माणूसपणाचा घात करतेय. .नेतृत्व करणारा, जबाबदार, संरक्षण करणारा, आत्मविश्वासी सकारात्मक अल्फा मेल हुकूमशाही करणारा, दबाव टाकणारा, आक्रमक नकारात्मक अल्फा मेल होऊ पाहतोय. माणसांमध्ये ‘अल्फा मेल’ हा शब्द प्राणिशास्त्र, मानसशास्त्र आणि समाजशास्त्र या तिन्ही क्षेत्रांत वापरला जातो. याचा मूळ संदर्भ प्राण्यांच्या गटात दिसणाऱ्या नेतृत्व करणाऱ्या नराच्या भूमिकेशी आहे. उदाहरणादाखल पाहायचे झाल्यास सिंह, लांडगे, गोरिला, चिंपांझी अशा प्राण्यांच्या गटात एक प्रमुख नर असतो. तो गटातील संसाधनांवर, मादीवर आणि नेतृत्वावर नियंत्रण ठेवतो. इतर नर त्याच्या आज्ञा पाळतात आणि तोच गटाचा अल्फा मेल ठरतो. समाजात ‘अल्फा मेल’ ही कल्पना पुरुषप्रधानतेशी जोडली जाते. व्यवसाय, राजकारण, सैन्य अशा क्षेत्रांत स्पर्धात्मकता व नेतृत्वगुण दाखवणाऱ्यांना अल्फा म्हटले जाते. आजच्या परिस्थितीत मात्र ही संकल्पना आक्रमक वर्चस्व गाजवल्यामुळे टॉक्सिक मॅस्क्युलिनिटी म्हणून ओळखली जाते. वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून मानवी नातेसंबंध केवळ ‘अल्फा मेल’ पद्धतीने समजावणे चुकीचे ठरते; कारण समाजात सहकार्य, समता आणि भावनिक बुद्धिमत्ता यांनाही महत्त्व आहे, हे आपल्याला विसरून चालणार नाही. थोडक्यात काय, तर अल्फा मेल म्हणजे समूहातील प्रमुख, नेतृत्व करणारा व प्रभावी नर किंवा व्यक्ती म्हणूयात हवे तर; पण आजच्या समाजात या संकल्पनेची व्याख्या बदलत चालली आहे. ती केवळ वर्चस्व गाजवणाऱ्या नव्हे; तर जाणत्या, जबाबदार आणि सहयोगी नेत्याशी अधिक जोडली जायला हवी; पण प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाही. .प्राण्याचा विचार केला तर सिंहांच्या कळपात एक प्रमुख नर असतो त्याला आपण अल्फा नर म्हणू शकतो. तो कळपातील माद्यांवर व शिकारीवर वर्चस्व गाजवतो. दुसरा नर त्याला आव्हान देऊन हरला तर सत्ता हस्तगत होते. लांडग्यांच्या झुंडीत मात्र अल्फा जोडी असते. त्यात नर आणि मादी असा दोघांचाही समावेश असतो. त्यांच्याच आज्ञेनुसार शिकार, अन्नवाटप आणि प्रवास होतो. शिवाय लांडग्यांमध्ये गटातील प्रत्येक सदस्याची ठरलेली भूमिका असते. नर चिंपांझी शक्ती, आक्रमकता आणि युक्ती वापरून अल्फा होतात; पण ते फक्त बलवान असले तरी पुरेसे नसते; त्यांना गटातील माद्या व इतर नरांचे समर्थन मिळवावे लागते. गोरिलांच्या गटात सिल्व्हरबॅक नावाचा बलवान नर संपूर्ण गटावर नियंत्रण ठेवतो. हत्तींमध्ये मात्र वर्चस्व प्रामुख्याने मादीकडे असते. पाणी कुठे शोधायचे, कुठे जायचे हे सर्व निर्णय तीच घेते. येथे नेतृत्व हे ताकदीपेक्षा अनुभव आणि शहाणपणावर आधारलेले असते. कोंबड्यांच्या गटात मात्र कुणाला आधी खाद्य मिळणार हे एक पेकिंग ऑर्डर ठरवते. वरच्या क्रमांकावरील कोंबडी खालच्याला हुसकावते. हा क्रम प्राणिशास्त्रज्ञांनी वर्चस्ववादाचा पहिला पुरावा म्हणून नोंदवला आहे. ही पेकिंग ऑर्डर म्हणजे एक प्रकारचा सत्ताक्रमच असतो. त्याप्रमाणेच तो प्रबळता क्रमवारीत (Dominance Hierarchy) दिसतो. .पेकिंग ऑर्डर हा शब्द मूळतः पक्ष्यांच्या वर्तनातून आला आहे. कोंबड्यांच्या समूहात कोणाला आधी अन्न मिळणार, कोण कोणाला हुसकावणार, याची एक नैसर्गिक सामाजिक श्रेणी तयार होते. या श्रेणीला पेकिंग ऑर्डर असे म्हणतात. १९२१ मध्ये नॉर्वेजियन जीवशास्त्रज्ञ थॉरलीफ श्येल्डरप एबे यांनी प्रथम ही संकल्पना मांडली. त्यांनी कोंबड्यांच्या झुंडीत वरिष्ठ आणि कनिष्ठ कोंबड्या कशा ठरतात, याचे निरीक्षण केले. वरिष्ठ कोंबड्यांना आधी अन्न मिळते, तर कनिष्ठांना नंतर म्हणजेच समूहात एक सत्ताक्रम ठरत असतो. एकंदरीतच काय; तर प्राणी आणि माणसाच्या वर्चस्व मिळविण्याच्या क्षमतांचा विचार केला तर प्राणी प्रामुख्याने शारीरिक ताकद, आक्रमकता आणि गट नियंत्रणाच्या आधारे आपले वर्चस्व प्रस्थापित करतात. माणूस मात्र शारीरिक ताकदीबरोबरच भाषा, बुद्धिमत्ता, संघटन, न्याय, अनुभव आणि संस्कृती या घटकांवर आधारलेले वर्चस्व मिळवण्याचा प्रयत्न करत असतो; पण आज आपल्या सभोवतालच्या वर्चस्वाच्या लढाईचा विचार केला तर आपली वर्चस्वाची मूल्ये प्राण्यांच्या पेकिंग ऑर्डरकडे अधिक झुकलेली दिसतात. 