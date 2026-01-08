Premium|Human Trafficking: बाल तस्करी, लैंगिक शोषण आणि आधुनिक गुलामगिरीचे भयाण वास्तव जे आजही अनेकांना माहित नाही

आपल्या देशाबरोबरच आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत मानवी तस्करी वाढू लागली आहे. अल्पवयीन मुलांबरोबरच मुलींच्या अपहरणाची वाढती संख्या चिंताजनक आहे. पोलिसांच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या दहा महिन्यांत तब्बल अकराशे मुला-मुलींच्या अपहरणाचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. मानवतेला काळिमा फासणाऱ्या मानवी तस्करीसारख्या गुन्ह्याचा पूर्णपणे नायनाट करण्यासाठी संपूर्ण समाजाने एकत्र येऊन संघटितपणे प्रतिकार करायला हवा..दुलारी देशपांडेआधुनिक काळातील ‘गुलामगिरी’चं एक भयानक स्वरूप म्हणजे ‘मानवी तस्करी’. मादक द्रव्य आणि शस्त्रास्त्रांच्या अनधिकृत व्यापारानंतर जागतिक गुन्हेगारी क्षेत्रात मानवी तस्करी हा अफाट अनधिकृत नफा मिळवून देणारा तिसऱ्या क्रमांकाचा गुन्हा आहे. आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या (ILO) मार्च २०२४ मध्ये प्रकाशित झालेल्या अहवालानुसार, २०१४ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणातून समोर आलेल्या आकडेवारीच्या (१५० अब्ज अमेरिकन डॉलर्स) तुलनेत, वेठबिगारी आणि लैंगिक शोषणामधून मिळणाऱ्या अनधिकृत नफ्याचा आकडा वर्षाला जवळपास २३६ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतका पोहोचला आहे. त्यावरून मानवी तस्करीच्या गुन्ह्याचं गांभीर्य आपल्या लक्षात येईल..जागतिक पातळीवरून बोलायचं झाल्यास ‘आग्नेय आशिया’तील राष्ट्रं (भारतीय उपखंड, कंबोडिया, म्यानमार, इंडोनेशिया, लाओस, फिलिपिन्स, थायलंड, बांगलादेश, नेपाळ इत्यादी) आज मानवी तस्करीची केंद्र बनत चालल्याचं दिसून येत आहे. समाजातील कोणत्याही वयोगटाची व्यक्ती मानवी तस्करांची ‘शिकार’ ठरत असली तरी सर्व वयोगटातल्या स्त्रिया आणि मुलं हे तुलनेने दुर्बल असणारे घटक त्याचे मोठ्या प्रमाणावर ‘बळी’ पडत असल्याचं चित्र जगभरात सध्या दिसत आहे. आपण इथे शक्यतो (१८ वर्षांखालील) मुलांच्या तस्करीविषयी समजून घेणार आहोत. तस्करी करण्यात आलेल्या मुलांचा वापर बालमजुरी, घरकाम, वेश्याव्यवसाय, इंद्रियांचा व्यापार, भीक मागणे, अनधिकृत शस्त्रास्त्र आणि मादक द्रव्यांची वाहतूक, बालविवाह, अनधिकृतरीत्या दत्तक देणे, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, कॅमल जॉकी, सेक्स टुरिझम, युद्धात बाल सैनिक-बालमजूर इत्यादी अनेक कारणांसाठी केला जातो. युनायटेड नेशन्स ऑफिस ऑन ड्रग्ज ॲण्ड क्राईम (UNODC)च्या २०२४ च्या अहवालानुसार, एकूण तस्करीतील एकंदरीत ३८ टक्के तस्करी मुलांची होते. त्यातील ६० टक्के मुली असून मुख्यत: लैंगिक शोषणासाठी त्यांचा वापर केला जातो. उरलेली ४० टक्के मुलं बहुतांश बालमजुरी, गुन्हेगारी किंवा बळजबरीने भीक मागण्यासाठी वापरली जातात..भारतापुरतं बोलायचं झाल्यास, नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस् ब्युरोच्या (NCRB) २०२३ च्या आकडेवारीनुसार, २०२२ मध्ये मुलांविषयीच्या १,६२,४४९ गुन्ह्यांची नोंद झाली. २०२३ मध्ये त्यात ९.२ टक्क्यांची वाढ होत तो आकडा १,७७,३३५ वर पोहोचला. त्यातील ४५ टक्के गुन्हे अपहरणाचे होते; तर ३८.२ टक्के गुन्हे हे पोक्सो कायद्याच्या उल्लंघनाचे होते. बाल तस्करीचा बळी ठरणारी बरीचशी मुलं ही सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातली असल्याचं आढळून येतं.नवी दिल्लीमध्ये मानवी तस्करीविरोधात राष्ट्रीय स्तरावर काम करणाऱ्या ‘शक्ती वाहिनी’ या स्वयंसेवी संघटनेचे संस्थापक ऋषी कांत, बाल तस्करीच्या महाराष्ट्र कनेक्शनविषयी बोलताना म्हणतात, ‘‘आपण बाल तस्करीविषयी बोलतो तेव्हा १८ वर्षांखालील मुलं-मुली नजरेसमोर येतात. आपल्याकडे पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगड, ओडिसा, आसाम आणि बिहारसारख्या राज्यांमधून १२ ते १८ वयोगटातल्या (किंवा थोड्या वयाने जास्त) मुलींना वेश्याव्यवसायासाठी महाराष्ट्रात आणलं जातं. त्यांना मसाज सेंटर, नाईट क्लब, डान्स बार, ऑर्केस्ट्रामध्ये नाच-गाण्यासाठी विकलं जातं. पूर्वीप्रमाणे आजचा वेश्याव्यवसाय केवळ कामाठीपुरासारख्या रेड लाइट एरियापुरताच मर्यादित राहिलेला नाही. .उलट आजच्या घडीला रेड लाइट एरियातला वेश्याव्यवसाय एकीकडे संकुचित होताना दिसत असून, महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं झाल्यास तो बी-ग्रेडच्या शहरांमधून पसरल्याचं चित्र दिसत आहे. बाल तस्करीसाठी शक्यतो घरदार नसलेली, आई-वडिलांचा पत्ता नसलेली किंवा रेल्वे स्थानकावर राहणारी मुलं उचलली जातात. आजच्या काळात मुलींनी रिक्षा-टॅक्सीचालकांसारख्यांवर आंधळेपणाने विश्वास ठेवणं धोक्याचं ठरू शकतं. मुलींना ट्युशनला पाठवताना पालकांनी लक्ष देणं गरजेचं आहे. आपली मुलं समाजमाध्यमांवर कोणाशी बोलतात, समाजमाध्यमांवर त्यांचे कोण मित्र आहेत, यावर लक्ष ठेवलं पाहिजे. मानवी तस्कर समाजमाध्यमांवर मुलांशी गोड-गोड बोलून त्यांचा विश्वास आणि मैत्री संपादन करतात. मुलींना प्रेमाच्या-लग्नाच्या ‘भूलथापा’ देऊन त्यांना भेटायला बोलावतात आणि पळवून नेतात. अशा केसेसचं प्रमाण सध्या वाढताना दिसत आहे. काही वेळा मुलांना ‘डार्क वेब’च्या जाळ्यात फसवलं जातं. त्यांची नग्न छायाचित्रं ‘व्हायरल’ करण्याची धमकी दिली जाते. काही वेळा घरातून पळून आलेली मुलंदेखील मानवी तस्करांच्या जाळ्यात सापडतात. महाराष्ट्रात कापूसतोडणीच्या कामासाठी बालमजूर म्हणून अशा मुलांना राबवलं जातं. मुली बऱ्याचदा आपल्या लैंगिक शोषणाविषयी मोकळेपणाने बोलतात; परंतु मुलं शरमेपोटी गप्प राहतात. भारतात मुंबई-पुणे-दिल्लीसारख्या मोठ्या शहरांतून अशी देशांतर्गत मानवी-तस्करी मोठ्या प्रमाणावर चालते. भारताबाहेर मुलं पाठवण्याचं प्रमाण त्या मानाने बरंच कमी आहे. बी-ग्रेड शहरांतल्या मसाज सेंटरमधून चालणाऱ्या लैंगिक शोषणासाठी आपल्याकडे वेगळा कायदा नाही. वेश्याव्यवसायासाठीचाच कायदा तिथे लावला जातो. .मसाज सेंटरसाठी वेगळा कायदा बनवण्याची गरज आहे. आजच्या काळात देह व्यापार रेड लाइट एरियापुरताच मर्यादित न राहता इंटरनेटच्या या युगात हे रॅकेट अगदी एखाद्या गृहनिर्माण संस्थेमधूनही चालवण्यात येत असल्याचं दिसतं. मानवी तस्करी हा संघटित गुन्हा असल्यामुळे समाजातल्या कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी, रहिवासी कल्याण संघटनांनी, पीपल क्लब्जनी, स्वयंसेवी संस्थांनी, वकिलांनी, पोलिसांनी एकत्रपणे संघटितरीत्या या गुन्ह्याचा प्रतिकार करणं हे आज अत्यंत गरजेचं आहे.’’मानवी तस्कर भारतातल्या दुर्गम भागात, खेड्यापाड्यात राहणाऱ्या दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगणाऱ्या पालकांना, तुमच्या मुलांना शहरात नेऊन शिक्षण देतो, त्यांना चांगल्या पगाराची नोकरी लावतो, असं ‘प्रलोभन’ दाखवून फसवतात. शहरात नेऊन विकतात. हे तस्कर बऱ्याचदा गाववाले, नातेवाईक, नेहमी घरी ये-जा करणारी ओळखीची नि विश्वासाची माणसंच असतात..आसाममध्ये ‘इम्पॅक्ट ॲण्ड डायलॉग फाउंडेशन’ या मानवी तस्करीविरोधात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेच्या संस्थापिका पल्लबी घोष, बालमजुरीविषयी आपला अनुभव सांगताना म्हणतात, ‘‘दिल्लीत केलेल्या एका रेस्क्यू ऑपरेशनमध्ये आम्हाला आठ-नऊ आणि १४-१५ वर्षांची मुलं कत्तलखान्यात मांस फाडायला ठेवलेली आढळली. बिहार, पश्चिम बंगाल, आसामसारख्या वेगवेगळ्या राज्यांतून त्यांच्या आई-वडिलांना फसवून आणलेली ही मुलं होती. आरोग्यदृष्ट्या हानिकारक वातावरणात काम करणाऱ्या या मुलांना त्यांच्या कामाचा काहीच मोबदला दिला जात नव्हता. आज पूर्वोत्तर राज्यांतून, पश्चिम बंगालमधून बंगळूरमध्ये घरकामासाठी मुलं आणली जात आहेत. तुमच्या मुलींना शाळा शिकवू, असं प्रलोभन दाखवून पूर्वोत्तर राज्यातल्या मुलींना देहविक्रयाला लावलं जात आहे. सध्याच्या काळात बंगालमधून बिहारमध्ये नाच-गाण्यासाठी मुली आणल्या जात आहेत. नाच-गाण्यासोबत त्यांचं लैंगिक शोषणही केलं जात आहे.’’मुलींच्या तस्करीचं प्रमाण ६० टक्के आहे. खेड्यापाड्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींना शहरात नोकरीचं, चांगल्या आयुष्याचं स्वप्न दाखवून देहविक्रीच्या धंद्यात लोटलं जातं. काही वेळा अशा मुलींचा मानवी तस्कर ‘प्रलोभन’ म्हणून वापर करताना दिसतात. मग त्या गावी जाऊन शहरातल्या आपल्या सुखी जीवनाचं, उच्च राहणीमानाचं खोटं चित्र इतर मुलींपुढे रंगवतात. आपणंही हिच्यासारखंच शहरात जाऊन नशीब काढू, या विचाराने बाहेरच्या जगातल्या कठोर वास्तवाची काहीच कल्पना नसलेल्या इतर मुली त्यांच्या भूलथापांना बळी पडतात. सुरुवातीला अशा मुली जेव्हा देहविक्रय करायला नकार देतात तेव्हा त्यांना उपाशी ठेवलं जातं, मारहाण केली जाते. घरच्यांना जीवे मारून टाकू, अशी धमकी दिली जाते. काही वेळा त्यांच्या शरीराच्या नाजूक भागांना अमानुष पद्धतीने इजा पोहोचवून त्यांचा विरोध मोडून काढला जातो. अशा मुलींचा वापर ‘बेबी फार्मिंग’साठी केला जातो. त्यांना वारंवार जबरदस्तीने गर्भवती बनवून त्यांच्या नवजात शिशूंना बेकायदा दत्तक दिलं जातं किंवा एखाद्या धार्मिक प्रथेसाठी वापरलं जातं किंवा त्यांच्या अवयवांचा बेकायदा व्यापार केला जातो किंवा त्यांना ‘गुलाम’ बनवलं जातं. भारताबरोबरच नायजेरिया, इजिप्त, थायलंड इत्यादी देशांत ‘बेबी फार्मिंग’ केलं जातं. त्यांचा वापर ‘सरोगसी’साठीदेखील केला जातो..गोव्यात सेक्स ट्रॅफिकिंगविरोधात काम करणाऱ्या ‘अन्यायरहित जिंदगी’ या स्वयंसेवी संस्थेचे अरुण पांडे सांगतात, ‘‘माझ्या अनुभवानुसार ‘सेक्स ट्रॅफिकिंग’ला बळी पडणाऱ्या १८ वर्षांखालील आणि त्यावरील मुलींची कारणं वेगवेगळी आहेत. ज्या मुली घरात कौटुंबिक हिंसेच्या, लैंगिक शोषणाच्या बळी आहेत, ज्या मुलींचे पालक व्यसनाधीन झाल्यामुळे पालकत्वाची जबाबदारी पेलण्यासाठी लायक नाहीत, आपल्या मुलींचं संरक्षण करण्यासाठी सक्षम नाहीत किंवा ज्या मुली एकल पालकासोबत राहत आहेत अशा घरातल्या मुली मानवी तस्करांची शिकार होण्याची शक्यता जास्त असते किंवा ज्यांच्या आया आधीच वेश्याव्यवसायात आहेत, वयामुळे ज्यांच्याकडे येणाऱ्या गिऱ्हाईकांची संख्या कमी झाली आहे त्यांच्या अल्पवयीन मुलींनाही देहविक्रीच्या धंद्यात ओढलं जाण्याची शक्यता जास्त असते. १८ वर्षांपेक्षा थोड्या मोठ्या वयोगटातल्या मुली शक्यतो कॅटरिंग इंडस्ट्री, ब्युटी पार्लर, कॅसिनो किंवा चित्रपट क्षेत्रात एक्स्ट्रा म्हणून काम करणाऱ्या असतात. त्यांच्याकडे उत्पन्नाचं कोणतंही स्थिर साधन नसतं. .त्यांना आठवडाभराचं एखादा इव्हेंट किंवा फॅशन शोचं काम असल्याचं सांगून मोठ्या प्रमाणावर गोव्यात आणलं जातं आणि वेश्याव्यवसायात ढकललं जातं. आमच्या संस्थेने गेल्या दहा वर्षांत महाराष्ट्रातल्या अहिल्यानगर, मुंबई, ठाणे, कोल्हापूर, नागपूर, पुणे, रत्नागिरी, सांगली, सावंतवाडी, सिंधुदुर्ग, सोलापूर, पालघर, यवतमाळ, गडचिरोली, छत्रपती संभाजीनगर, रायगड इत्यादी १६ जिल्ह्यांतून गोव्यात सेक्स ट्रॅफिकिंग केलेल्या १५८ मुलींची सुटका केली आहे. त्यातील सर्वांत जास्त म्हणजे ७५ मुली मुंबईतल्या आहेत. ४५ मुली ठाणे जिल्ह्यातील आहेत. त्यानंतर नागपूर आणि पुणे जिल्ह्यांचा क्रमांक लागतो. पूर्वी दलाल बसथांब्यांवर वा मार्केटमध्ये हातात मुलींच्या फोटोचे अल्बम घेऊन उभे राहत असत. आताच्या काळात इंटरनेटवर ‘कमर्शिअल सेक्स वर्किंग’चं जाळं मोठ्या प्रमाणावर पसरल्याचं दिसतं. इंटरनेटवरून आज देहविक्री होत असल्यामुळे मानवी तस्कराला आपला ‘चेहरा’ लपवणं सोपं झालं आहे. महाराष्ट्रातून गोव्यात मोठ्या प्रमाणात केल्या जाणाऱ्या ‘सेक्स ट्रॅफिकिंग’मागे महाराष्ट्र आणि गोव्यात काम करणाऱ्या दलालांचं मजबूत ‘नेटवर्क’ कारणीभूत आहे. दुकानं, मॉल यांसारख्या ठिकाणी १०-१५ हजारांवर काम करणाऱ्या, ज्यांच्या कमाईवर घर चालतं, अशा कोविडनंतर नोकरी गेलेल्या महाराष्ट्रातल्या मुलींना गोव्यात काम देतो, अशी भूलथाप देऊन देहविक्रीच्या व्यवसायात ढकलण्यात आलं. मुलींनी विरोध केल्यावर तुझं नाव खराब करू, तू गोव्याला ‘धंद्या’साठीचं आल्याचं खोटं सांगू, अशी धमकी देऊन त्यांच्याकडून जबरदस्तीने काम करून घेण्यात आलं. ‘सेक्स टुरिझम’विषयी म्हणाल तर दहा वर्षांपूर्वी गोव्यातल्या हॉटेलांमधून अशा गोष्टी चालायच्या. २०१४ मध्ये महाराष्ट्रातल्या शेल्टर होममधील काही मुलांना शिक्षणाच्या हेतूने गोव्यात आणून त्यांचं लैंगिक शोषण करणाऱ्या एका ब्रिटिश नागरिकाला अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर सुदैवाने गेल्या १० वर्षांत गोव्यात अशा स्वरूपाच्या एकाही घटनेची नोंद झाल्याचं माझ्यातरी पाहण्यात नाही. गोव्यात १८ वर्षांखालील मुलांच्या संरक्षणासाठी द गोवा चिल्ड्रेन्स ॲक्ट २००३ सारखा कडक कायदा लागू झाल्यानंतर गोव्यातल्या ‘सेक्स टुरिझम’ला निश्चितच आळा बसला आहे. पूर्वी ‘सेक्स टुरिझम’साठी इंग्लंड-अमेरिकेतून गोव्यात येणारी विकृत लैंगिक मानसिकतेची माणसं अशा गोष्टीसाठी आता कमी कडक कायदे असलेल्या फिलिपिन्स, श्रीलंका, नेपाळसारख्या देशांकडे वळल्याचं चित्र सध्या आहे; मात्र समाजात सध्या १६ ते २० वयोगटातल्या वयात येणाऱ्या मुलांना इंटरनेटवर चाइल्ड किंवा ॲडल्ट पोर्नोग्राफी सहज उपलब्ध होत असल्यामुळे त्यांचं लैंगिक कुतूहल मोठ्या प्रमाणावर चाळवलं जात आहे. .वेश्यावस्तीत जाऊन सेक्स ‘विकत’ घेण्याइतके पैसे त्यांच्या खिशात नसतात. अशावेळी ती लैंगिक कुतूहल क्षमवण्यासाठी ‘सावज’ म्हणून आजूबाजूला सहज उपलब्ध होणाऱ्या आणि प्रतिकार करण्यास असमर्थ असणाऱ्या शेजार-पाजाऱ्यांच्या किंवा ओळखीच्यांच्या अल्पवयीन मुला-मुलींची लैंगिक ‘शिकार’ करताना दिसतात. एका क्लिकवर उपलब्ध होणाऱ्या पोर्नोग्राफी साइट्सवर बंदी आणण्याची सध्याच्या काळात खरी गरज आहे. बाल तस्करीत पोर्नोग्राफी फिल्म बनवण्यासाठी होणाऱ्या लहान मुलांच्या लैंगिक शोषणाला त्यामुळे निश्चितच आळा बसू शकेल.’’भारतात उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशसारख्या राज्यांत नट, बांछडा, बेरिया व गुज्जर अशा काही समाजांमध्ये आजच्या काळातही १४-१५ वर्षांच्या अल्पवयीन मुली त्यांच्या कुटुंबीयांकडूनच वेश्याव्यवसायासाठी विकल्या जातात. भारतात मानवी तस्कर पश्चिम बंगाल, आसाम, आंध्र प्रदेश, ओरिसा इत्यादी राज्यांतील गावांतल्या मुलींना फसवून दिल्ली, बंगळूर, चेन्नई, केरळ, हैदराबाद व मुंबईत वेश्याव्यवसायासाठी विकतात. काही मुलींना त्यांचे प्रियकरच लग्नाच्या भूलथापा देऊन शहरात आणून कुंटणखान्यात विकतात. गावातील जत्रेत वा गर्दीच्या ठिकाणी टोळीने फिरणारे मानवी तस्कर एकट्या-दुकट्या मुलीवर पाळत ठेवून तिला इंजेक्शन टोचून बेशुद्ध करून पळवतात..मुंबईतील ‘विप्ला फाउंडेशन’च्या कायदेशीर प्रमुख असणाऱ्या ॲड. नंदिनी ठक्कर सिंग बाल तस्करीविषयी बोलताना म्हणतात, ‘‘माझ्या पाहण्यानुसार पश्चिम बंगालमधील २४ परगणा (उत्तर २४ परगणा आणि दक्षिण २४ परगणा) जिल्ह्यातून स्त्रियांना आणि अल्पवयीन मुलींना नोकरीचं प्रलोभन दाखवून महाराष्ट्रात लैंगिक शोषण करण्यासाठी विकलं जातं, तर मुलांना बालमजुरीत ढकललं जातं. महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे आणि ठाणे हे मानवी तस्करांचे संक्रमण (ट्रान्झिट) आणि मुक्कामाचे (डेस्टिनेशन) जिल्हे आहेत. अल्पवयीन मुलींना घरात मारझोड होत असेल, भावनिक प्रेम आणि सुरक्षितता मिळत नसेल तर त्या प्रेमाच्या जाळ्यात पटकन फसतात. वाहवत जातात. तस्करांच्या तावडीत आयत्या सापडतात. पालक सहसा मुलांना अनोळखी व्यक्तीशी न बोलण्याविषयी वगैरे शिकवताना दिसतात; परंतु मुलांच्या तस्करीच्या बहुतांश केसेसमध्ये त्यांचे अपहरण त्यांना ओळखणाऱ्या व्यक्तीकडूनच केल्याचं दिसून येतं. दहा वर्षांपूर्वी मुंबई-गोव्याच्या मोठमोठ्या हॉटेलांमधून देशी-विदेशी पर्यटकांसाठी सेक्स टुरिझम चालत असे. ते थांबवण्याकरिता ‘सेव्ह द चिल्ड्रेन इंडिया’, पॅसिफिक एशिया ट्रॅव्हल असोसिएशन (PATA) आणि युनायटेड नेशन्स ऑफिस ऑन ड्रग्ज ॲण्ड क्राईम (UNODC) यांनी मिळून एक ‘कोड ऑफ कंडक्ट’ तयार केलं. भारत सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाने त्याला मान्यता दिली. त्याअंतर्गत हॉटेल व्यावसायिकांसाठी प्रशिक्षण शिबिरं आयोजित केली गेली. सेक्स टुरिझम रोखण्यासाठी हॉटेल व्यवस्थापनाने काय काळजी घ्यावी, याचं त्यांना बाल तस्करी हा सामूहिक गुन्हा असल्यामुळे त्याचा संघटित प्रतिकार होणं गरजेचं आहे. शाळा-महाविद्यालयातून त्या विषयाची जागृती होणं हे आज खूपच जरुरीचं आहे.''

बाल तस्करीमध्ये 'ऑर्गन हार्वेस्टिंग'देखील (अवयव काढणे) केलं जातं. त्यासंदर्भात बोलताना सहा-सात वर्षांचा चाइल्ड रेस्क्यू ऑपरेशनचा अनुभव असणाऱ्या विनिता चॅटर्जी म्हणतात, ''बाल तस्करीअंतर्गत भारतातल्या छोट्या गावांमधून मुलांना कधी शाळेतून, तर कधी बाहेर खेळताना इंजेक्शन टोचून बेशुद्ध करून पळवलं जातं. दीड-दोन वर्षांच्या लहान मुलांना ड्रग्ज देऊन छोट्या-छोट्या पिंजऱ्यांमध्ये झोपवलं जातं. देशातल्या देशात एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी त्यांची ट्रकमधून, तर देशाबाहेर त्यांची जहाजांच्या कंटेनरमधून अनधिकृत वाहतूक केली जाते. काही वेळा मानवी तस्करांकडून पळवण्यात आलेली काही मुलं शेल्टर होम किंवा अनाथालयातील नोंदणी न करण्यात आलेली असतात. शेल्टर होममधून शाळेत जाताना वाटेत ती गायब केली जातात. रजिस्टरमध्ये त्यांची नोंदणी नसल्यामुळे कागदोपत्री ती ‘अस्तित्वात’च नसतात. सौंदर्य उद्योगातही (ब्युटी इंडस्ट्री) त्यांचा उपयोग केला जातो. देशात किंवा देशाबाहेर अतिश्रीमंत माणसं तरुण दिसण्यासाठी स्कीन ट्रान्सप्लांट करून घेतात. त्यासाठी जिवंत माणसाची स्कीन असणं गरजेचं आहे. ‘स्कीन ग्राफ्टिंग ट्रेड’ ही मानवी तस्करांसाठी अब्जावधी डॉलर्स कमवून देणारी इंडस्ट्री आहे. नेपाळींच्या स्कीनचा दर्जा चांगला असतो. १३ ते १९ वयोगटातील किशोरवयीन नेपाळी मुलांचा त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर उपयोग केला जातो. जागतिक स्तरावर ही स्कीन इंचाच्या हिशेबाने भरपूर भावाने विकली जाते. मुलांना ड्रग्जचा मोठा डोस देऊन त्यांची स्कीन काढली जाते. .बाल तस्करीत भारतातली मुलं बाहेर विकण्याचं प्रमाण बरंच कमी असलं तरी भारतातून मध्य पूर्वेच्या देशांत (गल्फ कंट्री) मुलं पाठवली जातात. ती तिथे ‘सेक्स स्लेव्ह’ म्हणून वापरली जातात. औषध निर्माण क्षेत्रात नव्या औषधांचे माणसावर होणारे परिणाम बघण्यासाठीही ‘गिनीपिग’सारखाच त्यांचा वापर केला जातो. मध्य पूर्वेच्या देशांत खाणीत काम करण्यासाठी म्हणूनही ती वापरली जातात. खाणीत काम करताना कुपोषणामुळे फुप्फुसांचा कर्करोग होऊन ती मरतात. आजच्या काळात बांगलादेश, पाकिस्तान, सुदानसारख्या देशांतून पळवलेली मुलं 'कॅमल जॉकी' बनवली जातात. अरबांच्या लैंगिक शोषणाची ती बळी ठरतात. जगात युद्धाच्या काळात बाल मजूर, बाल सैनिक म्हणून मुलांचा, तर लैंगिक शोषणासाठी मुलींचा वापर केला जातो.'' आपली मुलं खऱ्या अर्थाने आपलं भविष्य आहे. मुलं सुरक्षित राहिली तरच आपलं भविष्य सुरक्षित राहील. मानवी तस्करीसारख्या संघटित गुन्ह्याविषयी समाजात जास्तीत-जास्त प्रमाणात जागृती निर्माण करणं आज जरुरीचं आहे. मानवतेला काळिमा फासणाऱ्या मानवी तस्करीसारख्या संघटित गुन्ह्याचा पूर्णपणे नायनाट करण्यासाठी संपूर्ण समाजाने एकत्र येऊन संघटितपणे प्रतिकार करणं, ही आज काळाची गरज आहे.. 