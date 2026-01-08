Premium|Human Trafficking: बाल तस्करी, लैंगिक शोषण आणि आधुनिक गुलामगिरीचे भयाण वास्तव जे आजही अनेकांना माहित नाही

प्रीमियम आर्टिकल

Child Trafficking: बालमजुरी, लैंगिक शोषण, अवयवांचा व्यापार आणि सेक्स ट्रॅफिकिंगसारख्या प्रकारांमुळे मानवी तस्करी मानवतेला काळिमा फासत आहे. या गुन्ह्यांविरोधात समाजाने संघटितपणे उभं राहणं अत्यावश्यक आहे
आपल्या देशाबरोबरच आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत मानवी तस्करी वाढू लागली आहे. अल्पवयीन मुलांबरोबरच मुलींच्या अपहरणाची वाढती संख्या चिंताजनक आहे. पोलिसांच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या दहा महिन्यांत तब्बल अकराशे मुला-मुलींच्या अपहरणाचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. मानवतेला काळिमा फासणाऱ्या मानवी तस्करीसारख्या गुन्ह्याचा पूर्णपणे नायनाट करण्यासाठी संपूर्ण समाजाने एकत्र येऊन संघटितपणे प्रतिकार करायला हवा.

आधुनिक काळातील ‘गुलामगिरी’चं एक भयानक स्वरूप म्हणजे ‘मानवी तस्करी’. मादक द्रव्य आणि शस्त्रास्त्रांच्या अनधिकृत व्यापारानंतर जागतिक गुन्हेगारी क्षेत्रात मानवी तस्करी हा अफाट अनधिकृत नफा मिळवून देणारा तिसऱ्या क्रमांकाचा गुन्हा आहे. आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या (ILO) मार्च २०२४ मध्ये प्रकाशित झालेल्या अहवालानुसार, २०१४ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणातून समोर आलेल्या आकडेवारीच्या (१५० अब्ज अमेरिकन डॉलर्स) तुलनेत, वेठबिगारी आणि लैंगिक शोषणामधून मिळणाऱ्या अनधिकृत नफ्याचा आकडा वर्षाला जवळपास २३६ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतका पोहोचला आहे. त्यावरून मानवी तस्करीच्या गुन्ह्याचं गांभीर्य आपल्या लक्षात येईल.

