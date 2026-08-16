Premium|Technical Education in India : आधुनिक भारताची ज्ञानमंदिरे

प्रा. मुकुल सुतावणे, संचालकडॉ. मंदार कार्यकर्ते, कुलसचिव, भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था (आयआयआयटी- अलाहाबाद) प्रयागराज, उत्तर प्रदेश स्वातंत्र्योत्तर भारताला तांत्रिक व वैचारिक बळ देणाऱ्या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्थांनी (आयआयटी, आयआयएम, एनआयटी व आयआयआयटी) देशाच्या प्रगतीचा पाया रचला आहे. आता ‘विकसित भारत@२०४७’चे स्वप्न साकारण्यासाठी या ज्ञानमंदिरांना जागतिक दर्जाचे संशोधन आणि तंत्रज्ञान निर्मितीचे मुख्य इंजिन बनावे लागेल.ऑगस्ट १९५१ मध्ये २२४ विद्यार्थ्यांची पहिली तुकडी खडगपूरजवळील हिजली येथील एका माजी ब्रिटिश छावणीत दाखल झाली. उद्देश होता, भारताने यापूर्वी कधीही प्रयत्न न केलेल्या एका नव्या प्रकारच्या संस्थेत शिक्षणाचा श्रीगणेशा करणे. या जागेला स्वतःचा असा एक इतिहास होता. जेमतेम एका दशकापूर्वी तिथे स्वातंत्र्यसैनिकांना बंदी बनवून ठेवले होते. आता त्यांच्या जागी एक अभियांत्रिकी महाविद्यालय उभे होते, जी एका लहान स्वरूपात का होईना, पण स्वतंत्र भारताची कथा होती. वसाहतवादी नियंत्रणाच्या एका साधनाचे, आत्मनिर्भर भविष्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधेमध्ये रूपांतर केले जात होते. ‘आधुनिक भारताची मंदिरे’ हा वाक्प्रचार जो पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी १९५६ मध्ये आयआयटी खडगपूरच्या पहिल्या दीक्षान्त समारंभात वापरला होता आणि नंतरही वारंवार वापरला गेला, त्याने आत्मनिर्भर राष्ट्रउभारणीच्या दिशेने भारताच्या वाटचालीची मुहूर्तमेढ रोवली..Premium|ITEP Course Benefits : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील आयटीईपी शिक्षक शिक्षणासाठी कसा ठरणार गेमचेंजर?.ती संस्था पुढे ‘आयआयटी खडगपूर’ बनली. तिने एका अशा प्रकल्पाला गती दिली, ज्याचा संविधान सभेला किंवा १९४७ च्या धोरणकर्त्यांना पूर्ण अंदाजही आला नसेल. संस्थांचे एक जाळे आयआयटी, त्यानंतर आयआयएम, एनआयटी (जे पूर्वी प्रादेशिक अभियांत्रिकी महाविद्यालये होते) आणि नंतर आयआयआयटी विणले गेले. या संस्थांनी भारताची पुढील सात दशकांसाठी वैज्ञानिक, अभियांत्रिकी, तांत्रिक आणि व्यवस्थापकीय प्रतिभा घडवली. जुलै २०२५ मध्ये संसदेसमोर ठेवलेल्या आकडेवारीनुसार, देशात आता २३ आयआयटी, २१ आयआयएम, ३१ एनआयटी (अधिक शिबपूर येथील आयआयईएसटी, जे याच धर्तीवर कार्य करते) आणि २५ आयआयआयटी आहेत.एकत्रितपणे त्या भारतीय वंशाचे एक संघटन तयार करतात, जे थेट राष्ट्राच्या तंत्र-व्यवस्थापकीय नवोपक्रम पायाभूत सुविधेला जोडलेले आहे. पुढील दोन दशकांमध्ये त्यांची कामगिरी ‘विकसित भारत@२०४७’च्या दृष्टिकोनासाठी नक्कीच तितकीच महत्त्वाची ठरेल, जेवढी त्यांची स्थापना एका नव्याने स्वतंत्र झालेल्या प्रजासत्ताकासाठी महत्त्वाची होती. येथे हे नमूद करणे आवश्यक आहे की, स्वातंत्र्यपूर्व काळात तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने अविभाजित भारताचा भूगोल व्यापण्यासाठी थॉम्पसन कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग-रुरकी (आता आयआयटी रुरकी), कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग-गिंडी (आता अण्णा विद्यापीठ) आणि कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग-पुणे (आता सीओईपी टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटी), टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स-बंगलोर (आता आयआयएससी) आणि व्हीजेटीआय-मुंबई आणि एचबीटीआय-कानपूर यांसारख्या काही नामां कित संस्था आधीच स्थापन केल्या होत्या..उगम : इतिहासाचा कोणताही अपघात नाहीही कथा सहसा एका वाक्यात संकुचित केली जाते स्वातंत्र्यानंतर आयआयटी स्थापन झाल्या, परंतु यामागील नियोजन स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वीच सुरू झाले होते. १९४६ मध्ये व्हाइसरॉयच्या कार्यकारी परिषदेचे सर जोगेंद्र सिंग यांनी एन. आर. सरकार यांच्या अध्यक्षतेखाली २२ सदस्यांची एक समिती स्थापन केली. युद्धोत्तर औद्योगिक विकासासाठी भारत उच्च तांत्रिक शिक्षण क्षमता कशी निर्माण करू शकतो, याचे परीक्षण करणे हा त्यामागील उद्देश होता. सरकार समितीने मॅसॅच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीच्या (एमआयटी) धर्तीवर चार संस्थांची शिफारस केली. देशाच्या प्रत्येक प्रदेशात एक पहिली संस्था मे १९५० मध्ये हिजली, खडगपूर येथे सुरू झाली. बॉम्बे, मद्रास, कानपूर व दिल्ली १९५० आणि १९६० च्या दशकाच्या सुरुवातीला पाठोपाठ आयआयटी सुरू झाल्या. शेवटी संसदेने या सर्वांना ‘इन्स्टिट्यूट्स ऑफ टेक्नॉलॉजी ॲक्ट १९६१’ या एकाच कायद्यांतर्गत आणले. या कायद्याने आयआयटींना ‘राष्ट्रीय महत्त्वाची संस्था’ म्हणून घोषित केले आणि त्यांच्या विकासाचे समन्वय साधण्यासाठी आयआयटी परिषदेची स्थापना केली.व्यवस्थापन शिक्षण एका समांतर, परंतु वेगळ्या मार्गावर आले. भारताच्या विस्तारत असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्राकडे व्यावसायिकरित्या प्रशिक्षित व्यवस्थापकांसाठी कोणतीही संस्थात्मक यंत्रणा नव्हती. आयआयएम कोलकता आणि आयआयएम अहमदाबाद या दोन्ही १९६१ मध्ये स्थापन झाल्या. त्यांनी अनुक्रमे एमआयटीची स्लोन स्कूल आणि हार्वर्ड बिझनेस स्कूल यांच्या तांत्रिक सहकार्याचा आधार घेतला. हे स्वदेशी क्षमता निर्माण करताना जागतिक अध्यापन पद्धती उसनी घेण्याचे एक सुरुवातीचे उदाहरण होते. ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट्स ऑफ मॅनेजमेंट अॅक्ट २०१७’ने ‘आयआयएम’ना पदवीप्रदान करण्याचा अधिकार आणि राष्ट्रीय महत्त्वाची संस्था असा औपचारिक दर्जा दिला.प्रादेशिक परिमाण जवळजवळ त्याचवेळी आले. भारताकडे प्रादेशिक अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचा एक संच होता, जो केंद्र आणि राज्य सरकारांनी संयुक्तपणे १९६० च्या दशकापासून पुढे केवळ तांत्रिक शिक्षणाचा प्रसार करण्यासाठी उभारला होता. हे केवळ पहिल्या पिढीतील आयआयटी केंद्रित असलेल्या मोजक्या शहरांच्या पलीकडे पोहोचण्यासाठी होते. या महाविद्यालयांचे ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट्स ऑफ टेक्नॉलॉजी’मध्ये (एनआयटी) श्रेणीसुधार करण्यात आले. त्यांना २००७ च्या कायद्याद्वारे केंद्रीय प्रशासनाखाली आणले गेले. हे एक महत्त्वाचे वैधानिक सक्षमीकरण होते, ज्याने गुणवत्तापूर्ण अभियांत्रिकी शिक्षण आयआयटींच्या प्रमुख परिसरांच्या मर्यादेपलीकडे आणले. या कुटुंबाची सर्वांत नवीन शाखा एका पूर्णपणे वेगळ्या आर्थिक क्षणाला उत्तर देते. जसे सॉफ्टवेअर सेवा आणि नंतर उत्पादन अभियांत्रिकी भारताच्या विकास कथेच्या केंद्रस्थानी आले, सरकारने माहिती तंत्रज्ञानासाठी विशेष संस्थांचा एक गट स्थापन केला. त्यापैकी पाच १०० टक्के केंद्रीय अर्थसहाय्यित आणि इतर अनेक सार्वजनिक-खासगी भागीदारी म्हणून उद्योगांच्या सह-गुंतवणुकीसह उभारल्या गेल्या. २०१४ आणि २०१७ च्या कायद्यांनी या संस्थांना वैधानिक मान्यता दिली.आज या संस्था देशातील सर्वांत बुद्धिमान आणि प्रतिभावान विद्यार्थ्यांसाठी सर्वाधिक पसंतीची ठिकाणे बनली आहेत, ज्यांनी भारताला ‘ज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्था’ म्हणून प्रक्षेपित केले आहे..Premium|NEET Paper Leak : शिक्षणव्यवस्थेचा चक्रव्यूह भेदायचा कसा?.नोंदी प्रत्यक्ष काय दर्शवतातभारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्थेने (आयआयआयटी) एक अरुंद, परंतु अधिक तीक्ष्ण स्थान व्यापले आहे. त्यांचा अभ्यासक्रम मशीन लर्निंग, सायबर सिक्युरिटी, सेमीकंडक्टर चिप डिझाईन आणि अप्लाइड डेटा सायन्सेस या अत्यंत वेगाने बदलणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये, बहुतांश पारंपरिक अभियांत्रिकी कार्यक्रमांपेक्षा कॉम्प्युटिंग आणि सॉफ्टवेअरमधील बदलांच्या वेगाच्या लक्षणीयरीत्या जवळ राहिला आहे. ‘आयआयएम’चे योगदान सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, खासगी समूहांमध्ये आणि वाढत्या प्रमाणात सरकारी सल्लागार संस्थांमधील व्यवस्थापनाच्या व्यावसायिकीकरणात दिसून येते. गेल्या दशकात आरोग्य सेवा प्रशासन, सार्वजनिक धोरण आणि सामाजिक उपक्रमांमध्ये झालेला विस्तार हा या संस्था आपले काम काय मानतात, यातील एक खरा बदल आहे. गेल्या १०-१५ वर्षांत सर्वांत दृश्यमान बदल झाला आहे, तो म्हणजे नवोपक्रम-उबवणी-स्टार्टअप परिसंस्थेचा उदय. ‘आयआयटी मद्रास’चे इनक्युबेशन सेल आणि ‘आयआयएम अहमदाबाद’चे उद्योजकता केंद्र ही उत्तम उदाहरणे आहेत. यामुळे या संस्था केवळ कॉर्पोरेट्सना टॅलेंट पुरवणाऱ्या राहिल्या नसून त्या ज्ञान निर्मात्यांचे केंद्र बनल्या आहेत. ‘स्टार्टअप इंडिया’ आणि ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’शी सांगड घालत या संस्था स्वतःला उद्योजकता केंद्रांमध्ये रूपांतर करत आहेत.कठोर परीक्षा : विकसित भारतअधिक कठीण प्रश्न हा आहे की, विसाव्या शतकासाठी या संस्थांची उभारणी करणारे मॉडेल २०४७ पर्यंत भारताला जे बनायचे आहे, त्यासाठी योग्य आहे का? याचे प्रामाणिक उत्तर आहे. अंशतः. भारतीय उच्च शिक्षण, ऐतिहासिकदृष्ट्या नवीन ज्ञान निर्माण करण्यापेक्षा शिकवण्यात खूप अधिक मजबूत राहिले आहे. संशोधन आणि विकासावरील भारताचा एकूण खर्च वर्षानुवर्षे जीडीपीच्या ०.६-०.७ टक्क्यांच्या आसपास राहिला आहे, जो विकसित अर्थव्यवस्थांच्या दोन ते तीन टक्क्यांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. ‘एनईपी २०२०’ने या मूळ कमकुवतपणाचे अचूक निदान केले. सरकारचा यावरील संस्थात्मक प्रतिसाद म्हणजे ‘अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन’, ज्याचा उद्देश संशोधन निधी अधिक धोरणात्मकरीत्या निर्देशित करणे हा आहे. पुढील दोन दशकांमध्ये सर्वांत जास्त महत्त्व अशा संस्थांना असेल, ज्या सेमीकंडक्टर डिझाइन, बॅटरी केमिस्ट्री, एआय सिस्टिम, बायोमॅन्युफॅक्चरिंग आणि प्रगत सामग्री अशा क्षेत्रांमध्ये टिकाऊ व उपयोजण्यायोग्य तंत्रज्ञाने उभारण्यात यशस्वी होतील, जिथे सध्या भारत मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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