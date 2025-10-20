Premium| GST Rate Cut: जागतिक अनिश्चिततेतही भारतीय बाजारपेठ तग धरणार का?

सुनील चावकेजागतिक अर्थव्यवस्थेतील अनिश्चिततेच्या काळातही देशांतर्गत उपभोगात दहा टक्क्यांच्या आसपास वाढ नोंदविली जात असल्याचे मोदी सरकारचे म्हणणे आहे. ही अनिश्चितता आणि अमेरिकेचे आयातशुल्कास्त्र या आव्हानांमुळे भारताला आपली सुप्त शक्तिस्थाने ठळक करण्याची संधी लाभली आहे. स तत वाढणाऱ्या सोन्या-चांदीच्या भावातून प्रतिबिंबित होत असलेली जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अनिश्चितता तसेच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेल्या ५० टक्के आयातशुल्काचे सावट कायम असूनही यंदा नवरात्र आणि दिवाळीच्या मोसमात भारतीय बाजारपेठेत खरेदीला उधाण आले आहे. यंदाच्या सणासुदीच्या मोसमाच्या निमित्ताने अमेरिकेच्या आयातशुल्कास्त्राला निष्प्रभ करण्याची भारतीय बाजारपेठेत असलेली अंगीभूत क्षमतेची झलक ट्रम्प आणि अवघ्या जगास बघायला मिळाली आणि अस्थिर वैश्विक अर्थकारणामुळे उद्भवलेल्या संकटामध्ये भारताला आपली सुप्त शक्तिस्थाने ठळक करण्याची संधी लाभली. .जीएसटी दरकपातीच्या सुधारणेमुळे तूर्तास का होईना, ट्रम्प यांच्यावर बाजी उलटविण्यात भारताने यश मिळवले असे म्हणता येईल. कोरोना काळात लॉकडाऊन संपल्यानंतर ग्राहकांची दाबलेली मागणी उसळून आली होती. अवाजवी जीएसटी दरांमुळे सर्वसामान्यांच्या खरेदीलाही गेल्या आठ वर्षांपासून असाच ‘लॉकडाऊन‘ लागला होता. जीएसटी दरकपात होताच साचलेली किंवा दाबलेली मागणी उसळून वर आली आणि त्यामुळे ट्रम्प यांनी लादलेल्या ५० टक्के आयातशुल्काचे भारतीय निर्यातदारांवर होणारे दुष्परिणाम काही अंशी निष्प्रभ झाले.मुळात ट्रम्प यांचे आयातशुल्क बोथट करण्यासाठी जीएसटीची दरकपात करण्यात आलेली नसल्याचे मोदी सरकार आवर्जून सांगत आहे. भारत-अमेरिकेदरम्यानचा व्यापार करार परस्पर सहमतीने लवकरच मार्गी लागून कोणत्याही संघर्षाविना आयात शुल्काचे संकट टळावे, हा त्यामागचा उद्देश. भारताची अमेरिकेला होणारी वार्षिक निर्यात साधारणपणे ८८ अब्ज डॉलरच्या घरातली आहे. ५० टक्के आयातशुल्कामुळे एकतृतीयांश निर्यातीला फटका बसल्यास २५ ते ३० अब्ज डॉलरची घट भरुन काढण्यासाठी भारताला अमेरिकेचा पर्याय म्हणून निर्यातीसाठी नव्या देशांकडे वळावे लागणार आहे. त्याचवेळी देशांतर्गत बाजारपेठेत ग्राहकांना खरेदी करण्यासाठी प्रोत्साहित करावे लागेल..सरकारचा सावध पवित्राअमेरिका आणि युरोपातील निर्यातीतून होणाऱ्या अर्थलाभाची कसर देशांतर्गत बाजारपेठेतून भरुन निघू शकणार नाही. शिवाय नवे देश वस्तू आणि सेवांच्या आयातीसाठी भारताकडे लगेच आकृष्ट होतील, अशी अपेक्षाही ठेवता येणार नाही. भारतीय शेतकरी, मच्छिमार, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांचे हित शाबूत ठेवूनच अमेरिकेशी व्यापार करार शक्य आहे, अशी भारताची भूमिका आहे. अशा स्थितीत भारतीय बाजारपेठेत खरेदीला उधाण आले असले तरीही त्याचा वेगळा अर्थ काढण्याच्या मनःस्थितीत सरकार नाही. भारतीय ग्राहकांना बहुप्रतिक्षित दिलासा देण्यासाठी जीएसटी सुलभीकरणाची प्रक्रिया सुमारे दीड वर्षापासून सुरु होती. त्यावेळी अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणूक झालेली नव्हती, असा सावध पवित्रा मोदी सरकारने घेतला आहे. .ग्राहकांच्या खरेदीच्या उत्साहाला ‘दाबलेली मागणी’ म्हणून बघायचेच असेल तर ती मागणी १५ ऑगस्ट ते २२ सप्टेंबरदरम्यानची होती, असा ‘जेननेक्स्ट’ जीएसटी सुधारणांना श्रेय देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आठ वर्षांपूर्वीच्या अवाजवी जीएसटीचा बचाव करतात. जीएसटी दरकपातीमुळे केंद्र आणि राज्यांच्या महसुली उत्पन्नावर नेमका किती परिणाम होणार हे स्पष्ट झालेले नाही. नव्या वर्षात विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जाणाऱ्या तामिळनाडूला १३ ते १५ हजार कोटींचा तसेच केरळला ८ ते १० हजार कोटींचा फटका बसण्याची चिन्हे आहेत. जीएसटीच्या पुनर्रचनेमुळे खरेदीला प्रोत्साहन मिळेल आणि जीएसटीची व्याप्ती वाढून महसुलात वाढ होईल. त्यामुळे केंद्र आणि राज्यांच्या महसुलात होणारी वार्षिक घट ही ४८ हजार कोटींपुरती मर्यादित राहील, याविषयी आधी जाहीर केलेल्या अंदाजावर मोदी सरकार ठाम असले तरी त्याविषयी जाणकार साशंक आहेत. महसुलातील ही घट एक लाख १० हजार कोटी ते एक लाख ८० हजार कोटींच्या दरम्यान असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..पंतप्रधान मोदी यांनी १५ ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरुन घोषणा केल्यानंतरही ऑगस्ट महिन्यात वस्तू आणि सेवांमधील वाढ ९.१ टक्क्यांची होती. थोडक्यात जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अनिश्चिततेच्या काळातही देशांतर्गत उपभोगात १० टक्क्यांच्या आसपास वाढ नोंदविली जात असल्याचे मोदी सरकारचे म्हणणे आहे. भारताचा जीडीपी ३३५ लाख कोटींची आणि गुंतवणूक ९८ लाख कोटींची असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यात देशांतर्गत खरेदीचा वाटा २०२ लाख कोटींचा असून जीएसटी दरकपातीमुळे त्यात नव्याने २० लाख कोटींची भर पडेल, अशी आशा मोदी सरकारला वाटते..गेल्या आठ वर्षांमध्ये यंदा प्रथमच दसरा-दिवाळीत ग्राहकांच्या वाट्याला आलेले समाधान व्यापारी आणि उद्योजकांनाही लाभले काय? जीएसटी दरकपात लागू होण्यापूर्वी विक्रेत्यांपाशी आधीच्या वाढीव जीएसटी दराने असलेल्या वस्तूंचा साठा किती होता याची कल्पना नसल्याचे सांगून निर्मला सीतारामन यांनी हा प्रश्न अनुत्तरित ठेवला आहे. यंदाच्या दिवाळीपासून सुरु झालेल्या करकपातीचे परिणाम, महसुलात घट झाली की वाढ याची तुलना पुढच्या वर्षीच्या दिवाळीतच करावी लागेल, असे सांगून त्यांनी बाजारातील उत्साह बघून निष्कर्ष काढण्याचे टाळले आहे. जीएसटी दरकपातीमुळे त्यामुळे विरोधकांची सत्ता असलेल्या या राज्यांचा मोदी सरकारसोबतचा तणाव वाढणार आहे. या डोकेदुखीत भर पडण्याची शक्यता आहे ती अमेरिकेच्या आयातशुल्काचे अस्त्र आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे संकट असा दुहेरी मार झेलणाऱ्या आयटी क्षेत्रातील नोकरकपातीची. हा वर्ग अडचणीत आल्यास घरखरेदीपासून उपभोग्य वस्तूंपर्यंत अर्थव्यवस्थेवर नेमका कसा परिणाम होईल, याचा स्पष्ट अंदाज आलेला नाही..Premium|BSE Sensex prediction: ‘सेन्सेक्स’ चे पुढील उद्दिष्ट किती? .सामान्यपणे दिवाळीसोबत सणासुदीचा मोसम संपतो. त्यामुळे दिवाळीनंतर अर्थव्यवस्थेचे चित्र कसे असेल असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. जीएसटी दरकपातीमुळे खरेदीला आलेली ही भरती किती टिकाऊ आहे? ट्रम्प यांच्या ५० टक्के आयातशुल्कामुळे होणाऱ्या निर्यातीला फटका बसून होणाऱ्या आर्थिक तोट्याची भरपाई करण्याची दीर्घकालीन क्षमता भारतीय बाजारपेठ दाखवू शकेल काय? जीएसटी दरकपातीमुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांना होणाऱ्या संभाव्य तोट्याचे स्वरुप काय असेल? जीएसटी कपातीनंतर नवरात्र आणि दिवाळीच्या सणांमध्ये खरेदीसाठी उडालेली झुंबड ही साचलेल्या मागणीचा परिपाक होता की सणांचा मोसम संपल्यानंतरही हाच उत्साह कायम राहणार? दिवाळीनंतर देशभरात लाखोंच्या संख्येने होणाऱ्या विवाह सोहळ्यांमुळे अमेरिकेच्या ५० टक्के आयात शुल्काचा झटका भारतीय अर्थव्यवस्था दिवाळीनंतरही सहज पचवू शकेल, अशी परिस्थिती आहे..Premium| Data decentralisation in India: गॅझेटियरच्या पुनरुज्जीवीकरणामुळे स्थानिक ज्ञानाचा अनमोल ठेवा प्रकाशात येवू शकतो.यंदाच्या उत्सव पर्वात ग्राहकांचा खर्च १४ लाख कोटींच्या आसपास होईल, असा अंदाज बँक ऑफ बडोदाच्या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यात पोशाख, पादत्राणे आणि फर्निचरवर २.८ ते ३ लाख कोटी, वाहनांवर दीड ते दोन लाख कोटी, मोबाईल, टेलिव्हिजन, वॉशिंग मशीन्स, मोबाईल, सेट टॉप बॉक्स, एअर कंडिशनर्ससह इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांवर दीड ते पावणे दोन लाख कोटी, मिठाईवर ४० ते ५० हजार कोटी, रेस्टॉरेंट आणि खाद्यपदार्थांच्या ऑनलाईन ऑर्डर्सवर ६५ ते ७५ हजार कोटी, पर्यटनावर ६० ते ७० हजार कोटी इव्हेंटस् आणि कार्पोरेट भेटवस्तूंवर १५ ते २० हजार कोटी तसेच ऑक्टोबर ते डिसेंबर दरम्यान होणाऱ्या विवाह समारंभांवर ४.५ ते ६ लाख कोटी रुपयांचा समावेश आहे. म्हणजे दिवाळीनंतर बाजारातील उत्साह टिकविण्यासाठी अर्थव्यवस्थेची भिस्त असेल ती लाखोंच्या संख्येने होणाऱ्या लग्न सोहळ्यांवर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 