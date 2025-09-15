Premium| Chhagan Bhujbal: आरक्षण म्हणजे ‘गरिबी हटाव’ नाही

छगन भुजबळमराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने जीआर काढल्यामुळे कोणाच्या आरक्षणावर परिणाम होणार नाही, असे आश्वासन देण्यात येत आहे. मात्र, एवढा मोठा समाज ओबीसी प्रवर्गात आल्यानंतर, त्याचा सर्वांवरच परिणाम होणार आहे. त्यामुळे जीआरच्या सुधारणांसाठी न्यायालयात दाद मागणार आहोत. अन्यथा, दस्तावेज तयार झाल्यानंतर त्याला आक्षेप घेतला नाही, तर पुढील पिढ्या आम्हाला प्रश्न विचारतील. मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये आरक्षण देण्याच्या मागणीनंतर, राज्य सरकारने जीआर काढले आहेत. त्यातून कोणत्या समाजाचे आरक्षण काढून दुसऱ्या समाजाला देणार नाही, अशी भूमिका सरकारने घेतली असली, तरीही त्याचा परिणाम ओबीसी आरक्षणावर होणार आहेच. .मराठा समाजाला आरक्षण देण्याला आमचा विरोध नाही, मात्र त्यांना स्वतंत्र आरक्षण देण्यात यावे, अशी आमची सुरुवातीपासूनची भूमिका आहे. हीच आमची मागणी कायम आहे. प्रसंगी, सरकारने काढलेल्या जीआरमध्ये काही सुधारणा करण्यासाठी आणि त्यामध्ये अन्य काही शब्दप्रयोग किंवा उपकलम लागू करण्यासाठी न्यायालयाचा लढा देण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत.मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण दिल्यामुळे, नेमका काय परिणाम होणार? तर, ओबीसींना सध्या २७ टक्के आरक्षण आहे आणि राज्याच्या लोकसंख्येपैकी ५४ टक्के लोकसंख्या ओबीसी समाजाची आहे. म्हणजे, सात ते आठ कोटी जनतेसाठी हे आरक्षण आहे. त्यामध्ये भटके विमुक्त आणि लहान-लहान अनेक घटक आहेत. .आरक्षणाच्या एकूण प्रमाणात कोणी बदल करू शकणार नाही. मात्र, ओबीसी समाजाला आता १० नोकऱ्या मिळत असतील, तर त्यामध्ये एवढा मोठा समाज समाविष्ट झाला, तर त्यातील दोन-तीन नोकऱ्यांवर तरी परिणाम होणार ना! शिक्षणामध्ये मिळणाऱ्या आरक्षणावरही परिणाम होणार. पूर्वी आम्ही दोन भाकरी चौघांत वाटून खाणार असून, तर त्यात आणखी दोघे जण आले, तर प्रत्येकाचा वाटा कमी होणार ना! त्यामुळे आरक्षण कमी झाले नाही, असे केवळ म्हणणे सोपे आहे..मागास ठरविण्याची पद्धतमंडल आयोग लागू झाला, त्यावेळी महाराष्ट्रात अडीचशे जाती ओबीसी प्रवर्गात होत्या. त्यावेळी राज्य सरकारला अधिकार होता. मात्र, १९९३नंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, एखादी जात मागास आहे, हे ठरविण्यासाठी आयोग नेमण्यात आला. कोणती जात मागास आहे, हे आयोग ठरविणार आणि आयोगाची सूचना मंत्रिमंडळ स्वीकारणार, अशी पद्धत आहे. याआधी कालेलकर आयोग, मंडल आयोगाने मराठा समाज मागास नाही, असे सांगितले. त्यानंतर खत्री, बापट, देशमुख, सराफ या सर्व आयोगांनी मराठा समाजाची मागणी फेटाळली आहे. .अखेरीस गायकवाड आयोगाने काही अर्ज स्वीकारल्यानंतर, ते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. एका बाजूला मराठा समाज मागास आहे आणि पुढारलेलाही आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र, हे विधान खूपच तुलनात्मक आहे. त्यामुळे, तुम्ही शिक्षण किंवा आर्थिक दृष्टीने गरीब असू शकता, मात्र सामाजिक दृष्टीने मागास नाही, असेही त्यात म्हटले आहे. मराठा समाज ओबीसी समाजापेक्षा पुढारलेला आहे आणि ओबीसी समाजापेक्षा दलित समाज मागास आहे, ही अशी उतरंडच पूर्वापारपासून आहे. दलित समाजामध्ये काही तरुण पोलिस अधीक्षक झाले, जिल्हाधिकारी झाले, मात्र या समाजाची गावातील पाटलासमोर काय परिस्थिती असते?.सामाजिक उन्नतीची संधीआरक्षणाची चर्चा करताना, एक गोष्ट प्रामुख्याने विचारात घेतली पाहिजे, ती म्हणजे हा ‘गरिबी हटाव’चा कार्यक्रम नाही. अनुसूचित जातींना १३ टक्के आरक्षण मिळाले. त्यामुळे या समाजांमधून जिल्हाधिकारी-पोलिस अधीक्षक, सचिव असे अधिकारी झाले, काही मुख्य सचिवही झाले. मात्र, शहरांमधील झोपडपट्ट्यांमध्ये कोण राहात आहे? हाच समाज राहात आहे ना. या समाजाला सामाजिकदृष्ट्या थोडे वर उचलण्याचा हा प्रयत्न आहे. आर्थिक दृष्टीने गरीब असणाऱ्यांसाठी सरकारकडून शिक्षण, शेतीमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने मदत करण्यात येत असतेच. दुसरीकडे नोकऱ्यांचा मुद्दाही मांडण्यात येतो. .आरक्षण मिळाल्यानंतर सर्वांना १०० टक्के नोकऱ्या मिळणार, हा समजही डोक्यातून काढला पाहिजे. राज्य सरकारकडील एकूण जागांचा आकडा आहे १९-२० लाख. त्यातून दरवर्षी एक-दोन टक्के जागा रिक्त होतात. म्हणजे दरवर्षी २० हजार नोकऱ्या निर्माण होणार. आता माहिती-तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या तंत्रज्ञानाचा नोकऱ्यांवर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे आरक्षण मिळाले, की सर्वांना नोकऱ्या मिळणार हा मुद्दाही योग्य नाही..आंदोलनाच्या काळामध्ये मी सुरुवातीला बोललो नाही, असा आरोप होतो. मात्र, मराठा आरक्षणासाठी पहिल्यांदा आंदोलन झाले, त्यावेळी बीडमध्ये जाळपोळ झाली होती. आमदारांची घरे, काही हॉटेल जाळण्यात आली होती. सर्व राज्य स्तब्ध झाले होते, पोलिस कुठेच दिसत नव्हते. त्यानंतर मी परिस्थिती पाहिली आणि जरांगे यांच्याविरुद्ध बोलायला उभे राहिलो. आता या आंदोलनावेळी त्यांच्या मागण्या सरकारकडे होत्या. त्यामुळे मी बोललो नाही. केवळ आमच्यासाठी काही अडचणी येणार नाहीत, याकडे लक्ष होते..गॅझेटियरमध्ये उल्लेख काय?मराठा आरक्षणासाठीच्या जीआरमध्ये हैदराबाद गॅझेटियरचा उल्लेख करण्यात आला आहे. मी मुख्यमंत्र्यांसह सर्वांना सांगितले, की १९२१ आणि १९३१मध्ये मराठा आणि कुणबी वेगळे दाखवले आहेत आणि त्यांची संख्याही वेगवेगळी आहे. जे कुणबी आहेत, त्यांना आरक्षण द्यायला आमची हरकत नाही. गॅझेटियरप्रमाणे आरक्षण दिले, की विषय संपू शकतो. मात्र, गॅझेटियरमध्ये नोंदी नाहीत, त्यांच्यासाठी काय, हा मुद्दा आला. पहिल्या जीआरमध्ये पात्र हा शब्द होता, तो काढण्यास सांगितले. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यायचे असेल, तर काय, असा शब्द प्रयोग म्हटले होते. त्यामुळे एकप्रकारे ‘पँडोरा बॉक्स’ खुला केला आहे..देशभरात २०१९पूर्वी मराठा मोर्चे निघाले, त्याचप्रमाणे पाटीदार, गुज्जर, जाट आंदोलनेही झाली. त्यावर उपाय म्हणून केंद्र सरकारने ‘ईडब्लूएस’ आरक्षण दिले. शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असणारे, मात्र सध्याच्या आरक्षणाचा लाभ मिळू शकत नाही, अशांसाठी शिक्षण व अन्य ठिकाणी हे आरक्षण देण्यात आले. ही गोष्ट आरक्षणाच्या उद्देशिकेमध्येही नमूद करण्यात आली आहे. त्यानंतर गुजरात, राजस्थान, हरियानातील आंदोलने थांबली. मात्र, मराठा समाजाची आंदोलने सुरूच आहेत. ‘ईडब्लूएस’ आरक्षणाचा लाभ १०पैकी आठ टक्के मराठा समाजालाच लाभ होत आहे, अशी सरकारी आकडेवारी आहे. शिवाय आता मराठा समाजासाठी १० टक्के आरक्षण दिले आहे. .आमच्या ओबीसी आरक्षणामध्ये ३७४ जाती आहेत आणि २७ टक्के आरक्षण आहे, तेही काही समाजांना दिल्यानंतर १७ टक्केच उरले आहे. आता यात मराठा समाजाचा समावेश झाल्यानंतर काय होणार? विशेष म्हणजे मेडिकलमध्ये असणारा कटऑफ मराठा आणि ‘ईडब्लूएस’ आरक्षणापेक्षा ओबीसीतील कटऑफ जास्त आहे. याचे कारण या आरक्षणातील लाभार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. यामध्ये सर्वांचेच नुकसान होणार आहे. पण ही गोष्ट समजून घेणे गरजेचे आहे..न्यायालयाचे निकाल महत्त्वाचेमुळात, मराठा आणि कुणबी वेगळे आहेत, असे उच्च न्यायालयाचे दोन निकाल आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही तोच निकाल दिला आहे. मराठा कुणबी आहे, असे मान्य केले, तर संपूर्ण महाराष्ट्र कुणबी होईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मराठा समाजात अनेक विद्वान, अभ्यासू लोक आहेत, राजकारणी-समाजकारणी-लेखक आहेत. ते या विषयावर बोलतच नाही. केवळ ओबीसीतून आरक्षण द्या, एवढीच मागणी करण्यात येते. यामध्ये तुमचेही नुकसान होणार आणि आमचेही. यातूनच गावागावांमध्ये समाजामध्ये वितुष्ट येत आहे..सुधारणांसाठी प्रयत्नकोणत्याही समाजाचे नुकसान होणार नाही, असे राज्य सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र, हे आता आपण सांगत आहोत, ते ठिक आहे. एकदा दस्तावेज तयार झाल्यानंतर, तोच पुढेही कायम राहणार आहे. त्यामुळे विषाची परीक्षा का घ्यायची? त्यामुळेच, या जीआरमध्ये सुधारणा करून घेतली पाहिजे, असे आमचे म्हणणे आहे. अन्यथा, वेळेवरच या जीआरवर आक्षेप का घेतला नाही, असा प्रश्न येणाऱ्या पिढ्या आम्हाला विचारतील. त्यामुळेच, न्यायालयात जाऊन या जीआरमध्ये काही सुधारणा करता येईल का? त्यातील शब्दरचनेची नेमकी फोड कशी करायची, या आमच्या मुद्द्यांवर न्यायालयात चर्चा करता येईल. तसेच, या जीआरमधील शब्दरचनेविषयी काही उपकलम लागू करता येतील का, हा मुद्दाही न्यायालयात उपस्थित करणार आहोत..प्रतिनिधित्वावरही परिणामया आरक्षणामुळे राजकीय प्रतिनिधित्वावरही १०० टक्के परिणाम होणार आहे. आमदार-खासदार, साखर कारखाने, बँका, दूध संघ आणि अन्य बहुतांश सत्तास्थानांवर मराठा समाजाचा प्रभाव आहे. आता कुणबी म्हणून मराठा समाजाचे उमेदवार उभे राहणार असतील, तर त्याचा परिणाम प्रतिनिधित्वावरच होणार आहे. नाशिक शहरामध्ये १९ जागा ओबीसींसाठी राखीव असून, गेल्या वेळी यातील १५ जागांवर कुणबी मराठा किंवा मराठा कुणबी निवडून आले होते. केवळ चार जागांवर अन्य जातींचे उमेदवार निवडून आले होते. निदान गाव पातळीवरील सरपंच किंवा अन्य प्रतिनिधित्व तरी अन्य समाजाला सोडले पाहिजे. त्याशिवाय, अन्य समाज कसे पुढे येणार?.आमच्या वकिलांशी चर्चा सुरू आहेत. आमच्या शंका-आक्षेपांवर योग्य स्पष्टीकरण आम्हाला मिळायला हवे आणि आवश्यक त्या ठिकाणी सुधारणा करण्यात याव्यात. शब्दप्रयोगांचा योग्य अर्थ लावण्यात यावा आणि गरजेनुसार उपकलमेही असावीत, अशी आमची मागणी आहे. त्यासाठी आम्ही पूर्ण प्रयत्न करणार आहोत. सरकारकडून आता यात बदल होणार नाही. त्यामुळेच आम्ही न्यायालयात लढा देणार आहोत..'बहिष्कार नाही, उपस्थित नव्हतो'राज्य सरकारने जीआर काढल्यानंतर मी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला गेलो नाही किंवा जाऊ शकलो नाही. त्यामुळे मी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला, अशी चर्चा सुरू झाली. मात्र, हा जीआर आल्यानंतर काही गोष्टी तातडीने करण्याची गरज होती. त्यासाठी वकील आणि कायदातज्ज्ञांशी चर्चा करायची होती. त्यातील काही मुंबईत आहेत, तर काही दिल्लीमध्ये आहेत. त्यांच्याशी मी चर्चा करून पुढील पावले उचलण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. मी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला गेलो नाही. मात्र, या सर्व घटनांमुळे विचलित झालो, ही गोष्ट नक्की खरी आहे. 