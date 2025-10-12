Premium| Nitish Kumar: बिहार विधानसभा निवडणुकीतून नितीशकुमार बाजूला होतील का?

श्रीराम पवारshriram1.pawar@gmail.comविधानसभा निवडणुकीला सामोरा जाणारा बिहार राजकीयदृष्ट्या एका वळणावर उभा आहे. जवळपास तीन दशकांच्या राजकारणात ही निवडणूक काही व्यापक बदल आणू शकते. जदयू आणि भाजपची आघाडी की राजद आणि काँग्रेसची आघाडी सत्ता मिळवणार इतकाच मुद्दा या निवडणुकीत नाही. मंडल - कमंडलच्या राजकारणानंतर देशात ज्या उलथापालथी झाल्या, त्यात बिहार हे आघाडीचं राज्य होतं. यावर लालूप्रसाद यादव आणि नितीशकुमार हे दोन चेहरे स्वार झाले. सामाजिक न्यायाच्या लढाईवर बोलणारे बाकी सारे क्रमानं मागं पडत गेले. दुसरीकडं फारसं अस्तित्वच नसलेला भाजप आपला आकार वाढवत गेला. या प्रक्रियेत कॉँग्रेस कमालीची अशक्त बनली. बिहारच्या राजकारणात लालूप्रसाद आणि नितीशकुमार हे दोन ध्रुव बनले. त्यांच्याविना सत्तेचं राजकारण अशक्य होतं. .यातील लालूप्रसाद मुख्य प्रवाहातून मुलाकडं सूत्रं देत बाजूला झाले आहेत. नितीश या निवडणुकीनंतर त्याच मार्गानं जातील हे जवळपास निश्चित आहे. कमंडलनं तयार केलेल्या मतपेढ्यांच्या राजकारणाचीही एक आगळी परीक्षा या निवडणुकीत होईल. आकांक्षांना साद घालत प्रशांत किशोर यांनी आणलेले तरंग, राहुल गांधी यांना मिळालेला प्रतिसाद आणि लाभार्थी केंद्री राजकारणानं गाठलेलं टोक या सगळ्याचा परिणाम बिहारचे राजकीय गणित आणखी पेचदार बनवणारे घटक आहेत. जयप्रकाश नारायण यांच्या चळवळीतून पुढं आलेल्या नेत्यांच्या अस्ताची नांदी होते आहे. .मतचोरीच्या आरोपाचा मुद्दामतदार याद्यांच्या फेरपडताळणीचा वादग्रस्त कार्यक्रम निवडणूक आयोगानं पार पाडल्यानंतर ही निवडणूक होते आहे. ६ आणि ११ नोव्हेंबरला मतदान होईल आणि १४ नोव्हेंबरला बिहारच्या जनतेचा कौल समजेल. नितीश कुमार यांचा जदयू, भाजप, चिराग पासवान यांचा लोज तसंच अन्य काही छोट्या पक्षासंह लढणारी एनडीए आणि तेजस्वी यादव यांचा राजद, काँग्रेस, कम्युनिस्ट पक्ष - माले आणि इतर छोट्या पक्षांचं महागठबंधन यांच्यात हा समान आहे. त्यात प्रशांत किशोर यांच्या जनसुराज या पक्षाची भर पारंपरिक समीकरणांचा फेरविचार करायला भाग पाडणारी बनू शकते. निवडणूक जाहीर होत असताना निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती आणि पारदर्शकतेसमोर गंभीर प्रश्न लावले गेले आहेत. आयोगानं केलेल्या मतदार याद्यांच्या पडताळणीत सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशही आयोग कसा टाळत होता हे दिसलं आहे. मतदानावेळी नोदंलेलं सीसीटीव्ही फुटेज दाखवा म्हटल्यानंतर आपल्या माताभगिनींचं चित्रीकरण सार्वजनिक करायचं का, असला अत्यंत हास्यास्पद युक्तिवाद करणारे मुख्य निवडणूक आयुक्त बिहारला सर्वांत पारदर्शक निवडणूक म्हणत आहेत. .ती तशी होईल याची अंमलबजावणी करणं हे निवडणूक आयोग नावाच्या यंत्रणेच्या भल्यासाठी आवश्यक आहे. मतदार याद्यांतील घोळावरून विरोधकांचे आक्षेप संपलेले नाहीत, मात्र आता आहे त्याच यादीवर निवडणूक होईल. मुद्दा या निमित्तानं विरोधकांनी मतचोरीचे केलेले आरोप बिहारच्या निवडणुकीत किती परिणाम करतील हा आहे. बिहारमध्ये हा विषय चर्चेचा आहे, हे अनेक सर्वेक्षणांतून समोर आलं आहे, मात्र तो मतदानावर परिणाम करणारा घटक बनवणं हे विरोधातील महागठबंठधन समोरचं आव्हान आहे.या निवडणुकीत नितीशकुमार यांचं भाजपसोबतचं सरकार लोकांच्या पसंतीला उतरतं का, हा मुद्दा आहे. तसाच मधल्या काळात देशाच्या राजकारणातील घटनांचाही त्यावर प्रभाव असेल. बिहारनं मोदी यांच्या तिसऱ्या टर्मला आधार पुरवला होता. विधानसभेत ते चित्र बदलणार का हा प्रश्न आहे. बिहारमध्ये निवडणुकीतील मुद्दे नवे नाहीत. सर्वाधिक बेरोजगारीनं ग्रासलेलं राज्य, शेती आणि ग्रामीण भागातील अस्वस्थता, सामाजिक तेढ-तणाव, शिक्षण, आरोग्याचे देशाच्या तुलनेत गंभीर प्रश्न हे सारं तिथं आहे. सरकारं बदलल्यानं किंवा नितीशकुमारांनी पाच वर्षांत तीनदा पलटी मारल्यानं यात काही फरक पडला नाही. .नव्या शक्यता तयार होतील?बिहराची म्हणून काही राजकीय गणितं आहेत. जी देशातील इतर राज्यांहूनन बिहारचा वेगळा राजकीय पोत दाखवतात. म्हणूनच मागच्या निवडणुकीत अधिक जागा मिळूनही भाजपनं मुख्यमंत्रिपद नितीश कुमार यांना दिलं. त्याचवेळी महाराष्ट्रात मात्र शिवसेनसोबत मोठा भाऊ लहान भाऊ असा खेळ लावला जात होता. भाजपच्या देशव्यापी उद्दिष्टात त्या त्या राज्यात जे आवश्यक ते करायचं, यात संगती असलीच पाहिजे असं नाही हे सूत्र आहे. बिहारमध्ये थकलेल्या नितीश कुमार यांनाच अजूनही भाजप आघाड्यांचा चेहरा म्हणून पुढं करते, याचं कारण त्यांनी जमवलेली अति मागास म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इतर मागासातील काही जातींची मतपेढी, सोबत सुशासनबाबू असा लौकिक आणि महिलांचा पाठिंबा. सत्तेच्या खेळातील नितीशकुमार यांची अनिवार्यता या निवडणुकीत संपली तर बिहारमध्ये नव्या शक्यता तयार होतील..सवलतींची खैरातनिवडणुकीच्या तोंडावर सवलतींची खैरात हे आता देशातील राजकीय व्यवस्थेचं लक्षण बनलं आहे. कधीतरी अशा वर्षावाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रेवडी संस्कृती म्हणत होते. त्याचा परिणाम होतो हे लक्षात आल्यानंतर विरोधकांहून दुप्पट जोरात भाजपनं हे मॉडेल आपलसं केलं. महिलांना थेट आर्थिक लाभ देणं निवडणुकीतील सारे मुद्दे गौण ठरवण्यात मोलाची भूमिका बजावतं, हे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्रासारख्या राज्यात भाजपनं अनुभवलं. तोच धागा बिहारमध्ये पुढं नेला जात आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर जदयू आणि भाजपला राज्यातील महिलांना सक्षम करण्यासाठी त्यांच्या खात्यात दहा हजार रुपये टाकले पाहिजेत, याचा साक्षात्कार झाला. एका बाजूला मतचोरीवरून कॉँग्रेस रान उठवत आहे, दुसरीकडं सत्ताधारी महिलाच्या मतपेढीवर डाव लावून बसले आहेत. .घुसखोरीचा मुद्दा सोयीनेबिहारमध्ये परकी नागरिकांच्या घुसखोरीचा मुद्दा भाजपकडून तापवण्याचा प्रयत्न होतो आहे. पंतप्रधान, गृहमंत्री त्यावर बोलताहेत. मतदार याद्यांचं कथित शुद्धीकरण त्याचसाठी असल्याचं आडमार्गानं सांगितलं जात होतं. हा प्रचार भाजपच्या परिचित ध्रुवीकरणाच्या प्रयत्नांचा भाग असतो हे उघड आहे, मात्र आता त्यासमोर काही प्रश्न आहेत. एकतर मतदार याद्यांच्या पडताळणीमधून परदेशी घुसखोरांना शोधणे हा सुद्धा हेतू असेल, तर निवडणूक आयोग किती घुसखोर समोर आले, यावर मौन का बाळगतात. पुन्हा पुन्हा विचारूनही मुख्य निवडणूक आयुक्त यावर काहीही बोलत नाहीत. दुसरा भाग अधिक राजकीय आहे. .असे घुसखोर असतील तर ते शोधणं हे सरकारचं काम आहे. ११ वर्षे सत्तेत असलेल्या सरकारनं बिहारमधून आतापर्यंत किती असे घुसखोर शोधले आणि किती त्यांच्या देशात माघारी पाठवले, याचा लेखाजोखा सरकारनंच द्यायला हवा. राज्यसभेत दिलेल्या आकडेवारीनुसार मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात देशभरातून ८८ हजार ७९२ बांगलादेशी परत पाठवले होते. मोदी सरकारच्या पहिल्या पाच वर्षांत, २०१९ पर्यंत २,५६६ जणांना परत पाठवलं. नंतरची आकडेवारी उपलब्ध नाही. घुसखोरी बंद करणं, घुसखोरांना परत पाठवणं या उद्दिष्ट्यावर शंका असायचं कारण नाही. मुद्दा त्याचा प्रत्येक निवडणुकीत केवळ विरोधकांना खोड्यात अडकवण्यासाठी वापर करण्याचा आणि नंतर निवांत राहण्याचा आहे. .Premium| Saudi-Pakistan Security Alliance: सौदी-पाक संरक्षण करारामुळे, आशियातील सत्तासमतोल बदलणार? .पारंपरिक समीकरणांना छेदया वेळी निवडणुकीत स्थिर समीकरणं बदलण्याची क्षमता असलेला एक भिडू मैदानात उतरला आहे तो म्हणजे प्रशांत किशोर. रणनीतीकार म्हणून इतरांना सल्ले देणाऱ्या पीके यांना आता आपल्या पक्षासाठी मत मिळवायची आहेत. त्यांना बऱ्यापैकी प्रतिसाद मिळतोही आहे. ते कोणाच्या मतपेढ्यावर हात मारणार आणि किती जागा मिळवू शकतील, हा बिहारमधील सत्तेच्या खेळात नवा मुद्दा बनला आहे. बिहारमध्ये जातीखेरीज राजकारणाचा विचार होत नाही. तेजस्वी यादव यांच्यामागे मुस्लीम - यादव (एमवाय) हे ९० च्या दशकात लालूप्रसाद यांदव यांनी साकारलेलं समीकरण आताही ठाम आहे. नितीश कुमार यांच्यासोबत काही अतिमागास जाती (इबीसी) आणि महिला यांची मतपेढी कायम चालत आली आहे. तर भाजपसोबत उच्च मानल्या जाणाऱ्या जातींचा आधार तसंच इतर मागासांतील काही समूह सतत उभे राहिले आहेत. महिला आणि युवा असं नवं एमवाय समीकरण साकारण्याचा भाजपचा नितीश यांच्या साथीनं प्रयत्न असेल. .Premium|Marathi Business : टचस्क्रीनच्या उत्पादनातील मराठी पाऊल.पीके यांचा भर स्थलांतराला कंटाळलेले तरुण, उच्च जातसमूह याच्यावर दिसतो. ते राजद आणि जदयू या दोन्हीवर हल्ले करत आकांक्षांचं राजकारण ते करू पाहताहेत. भाजपनं अलीकडं मुस्लिमांतील मागं पडलेल्या घटकांवर खास भर दिला आहे. राहुल गांधी एकेकाळी काँग्रेससोबत असलेल्या समूहांना आवाहन करू पाहताहेत. यातील कोणते घटक मतदारांवर प्रभाव टाकतील यावर निकाल ठरेल, मात्र ही निवडणूक पारंपरिक समीकरणांना छेद देणारं वातावरण तरी दाखवते आहे. त्यातून होऊ घातलेली फेरमांडणी सत्तेचा तोल कुणीकडं नेते हे पाहणं उत्सुकतेचं. बिहारमधील ही घुसळण देशाच्या राजकारणातही तरंग उमटवल्याशिवाय राहणार नाही. 