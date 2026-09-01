Premium|Children artistic talent : एक तरी अंगी असू दे कला...

किशोर बळी - sakal.avtaran@gmail.comकला माणसाचे जीवन सुंदर करते. ती जगण्याचे बळ होते. म्हणून जो जितका अधिक पैसा कमवतो तो तितका जास्त यशस्वी, ही धारणा बदलली पाहिजे. आपण कलावंताचा शोध घेतला पाहिजे आणि चिमुकल्या लेकरांना हा शोध घेण्यासाठी प्रोत्साहित केले पाहिजे.‘हे कोनतं चित्र काढलं बे? असे कागदं रंगोल्यानं पास होनार हायेस काय तू? अभ्यासात बोंब पाडनं जराशीक. मोठा चालला चित्रकार व्हयाले!’‘‘काहाले फालतू वगारून राह्यला बे? गाने म्हन्याचा टाईम हाये काय हा? अभ्यासात दिवे लावनं बाबू!’’‘हे असं ट ले ट जोडून कविता होत असते काय? अन् कविता केल्यानं पोट भरत असते काय? पह्यले अभ्यास कर. नवकरी लागू दे अन् मंग कराव हे रिकामे धंदे!’केवळ आमच्या विदर्भातच नव्हे, तर कुठल्याही ग्रामीण भागात हे असे संवाद सातत्याने कानावर पडतात. कलेचे महत्त्व काय आहे, याचेच अनेकांना ज्ञान नाही अथवा त्यांना कलेशी कुठलेही घेणे-देणे वाटत नाही. म्हणून कित्येक प्रतिभांना उमलण्याआधीच कोमेजून जावे लागते, हे कटूसत्य नाकारता येत नाही. आपल्या लेकराच्या ठायी असलेली प्रतिभा ही त्याला आयुष्यात स्वतःच्या पायावर उभे करू शकते आणि त्या कलेमुळे तो प्रतिष्ठेने जगू शकतो, जगभर नाव कमावू शकतो, हे समजण्याइतकी प्रगल्भता ग्रामीण भागातील पालकांमध्ये शिक्षणाअभावी वा व्यावहारिक जगाच्या असंवेदनशील आणि चुकीच्या धारणांमुळे रुजू शकली नाही, हे खरेतर मोठे दुर्दैव आहे..Childhood Bicycle Memories : पहिल्या सायकलीसाठी केलेली प्रतीक्षा आणि अविस्मरणीय बालपण.एक तरी अंगी असू दे कलानाही तर काय फुका जन्मला?वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांच्या एका भजनातील या ओळी मला अतिशय मोलाच्या वाटतात. जन्माला येणारे प्रत्येक मूल हे एक स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व आहे. ते त्याच्या माय-बापाची छोटी प्रतिकृती नव्हे! प्रत्येक व्यक्तिमत्त्वामध्ये काही खास गोष्टी दडलेल्या असतात. असे म्हणतात, की या पृथ्वीतलावरील बहुतांश लोक हे आपल्यात काय दडलेले आहे, याचा शोध लागण्यापूर्वीच या जगातून निघून जातात. म्हणजे आयुष्यभर त्यांना आपल्यात काय आहे, हे कळतच नाही. ज्यांना या गोष्टींचा शोध लागतो ते प्रतिभावंत व्यक्ती म्हणून जगासमोर येतात. यशस्वी म्हणून मिरवतात. म्हणून हा शोध घेणे अतिशय महत्त्वाचे आहे.एखादे मूल सुंदर चित्र काढते, कुणी सुंदर गाते, कोणी अतिशय प्रभावीपणे भाषण देऊ शकते, आपली मते व्यक्त करू शकते... एखाद्या मुलाला वेगवेगळ्या प्राण्यांचे, पक्ष्यांचे किंवा व्यक्तिमत्त्वाचे आवाज काढता येतात. एखाद्याला मातीकामात रुची असते; तर एखाद्याला शिल्पकला आवडते. एखाद्याचे मन शेतीमातीत रमते, तर एखाद्याचे व्यावहारिक ज्ञान उत्तम असते. साधारणपणे आई-वडील या सगळ्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करतात. त्यांना वाटते, आपल्या मुलांनी भरपूर अभ्यास करावा आणि छान एक नोकरी मिळवावी. त्याने एक चांगले घर बांधावे, लग्न करावे आणि सुखाचा संसार करावा. यापलीकडे त्यांची दृष्टी जात नाही. म्हणून मग ‘अभ्यास एके अभ्यास’ हा त्यांचा आग्रह असतो. अभ्यास तर महत्त्वाचा आहेच; परंतु त्या मुलातील इतर सुप्त प्रतिभांकडे होणारे दुर्लक्ष म्हणजे भविष्यातील उत्तमोत्तम कलावंतांचा, यशस्वी व्यक्तिमत्त्वांचा रस्ता अडवण्यासारखे आहे, हे आई-वडील लक्षातच घेत नाहीत..आपल्याकडे पिढ्यान्-पिढ्या कलेसाठी पोषक वातावरण नाही. डॉक्टर-इंजिनियर होणे, आयटी क्षेत्रातील एखादी नोकरी मिळविणे किंवा मग स्पर्धा परीक्षांमध्ये उतरून अधिकारी होणे हीच जीवनाची इतिकर्तव्यता आहे आणि हाच यशाचा एकमेव मार्ग आहे, असे आई-वडिलांना वाटते. त्यामुळे आता अगदी नर्सरीत मुलाला टाकल्यापासून ते त्याचे उच्चशिक्षण होईपर्यंत जीवघेणी स्पर्धात्मक धावाधाव त्याच्या वाट्याला येते. त्यात त्याचे बालपण तर हरवून जातेच, जगण्यातला आनंदही कुठेतरी पसार होतो आणि एकाच पठडीतील व्यक्तिमत्त्वे आकाराला येतात. काही जण त्यात यशस्वी होतात, हे चांगलेच आहे; परंतु काही जणांच्या मनात निराशा घर करून बसते. अमुक एखादी गोष्ट आपल्याला मिळाली नाही किंवा अपेक्षित ध्येय आपण प्राप्त केले नाही म्हणजे आपल्या आयुष्याला काही अर्थच नाही, असे त्यांना वाटायला लागते. हा दृष्टिकोन आई-वडिलांनी मुलांमध्ये रुजवलेला असतो. साधारणपणे विशिष्ट एका चौकटीपलीकडचा विचार कोणीही करायला तयार नाही, असे चित्र दिसते.शतकाचा महानायक म्हणून ओळखले जाणारे अमिताभ बच्चन, क्रिकेटचा देव म्हणून जगभर ठाऊक असलेले सचिन तेंडुलकर, ‘ह्या आकाशात काय आहे; तर चंद्र आहे, सूर्य आहे आणि लताचा स्वर आहे’ असे ज्यांच्याबद्दल दस्तुरखुद्द पु. ल. देशपांडे म्हणतात, त्या गानसम्राज्ञी लतादीदी मंगेशकर, ख्यातनाम तबलावादक झाकीर हुसेन अशी व्यक्तिमत्त्वे कशी उदयाला आली असतील, याचा आपण कधी विचार करतो का? अलीकडल्या काळातील नागराज मंजुळे, डॉ. नीलेश साबळे, अजय-अतुल, समीर चौगुले अशी व्यक्तिमत्त्वे घडण्यामागे कुठल्या प्रेरणा असतील, असे कधी आपल्या मनात आले आहे का? मग अशी काही प्रतिभा जर आपल्या लेकरांमध्ये असेल; तर ती फुलवण्यासाठी आपण काय प्रयत्न करतो, हा प्रश्न आपण स्वतःला विचारायला नको?ह्या कोवळ्या कळ्यांमाजीलोपले ज्ञानेश्वर, रवींद्र, शिवाजीविकसता प्रकटतील समाजी, शेकडो महापुरुष.राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज असे म्हणतात, ते काही उगीच नव्हे! नोकरी मिळवणे किंवा पैसा कमावणे ही जीवनाची गरज नक्कीच असू शकते; परंतु ते जीवनाचे ध्येय होऊ शकत नाही. आपण स्वतः आनंदाने जगणे आणि तो आनंद इतरांमध्ये वाटणे, हा माणूस म्हणून समृद्धपणे जगण्याचा मार्ग आहे. एक चिनी म्हण आहे - तुमच्याकडे दोन पैसे असतील तर एका पैशाची भाकर घ्या आणि दुसऱ्या पैशाचे फूल घ्या. भाकर तुम्हाला जगवेल आणि फूल तुम्हाला कसे जगायचे, ते शिकवेल. कला अशीच माणसाचे जीवन सुंदर करते. ती जगण्याचे बळ होते. म्हणून जो जितका अधिक पैसा कमवतो तो तितका जास्त यशस्वी, ही धारणा बदलली पाहिजे. पैसा हे साध्य नसून साधन आहे, हे उमगले पाहिजे. आपण कलावंताचा शोध घेतला पाहिजे आणि चिमुकल्या लेकरांना हा शोध घेण्यासाठी प्रोत्साहित केले पाहिजे. किमान त्याच्या प्रतिभेकडे दुर्लक्ष व्हायला नको, हाच या लेखनाचा उद्देश आहे. राधा भावे म्हणतात -दुःखालाही चिमटीमध्ये धरता येतेआणि तयाचे फुलपाखरू करता येतेही किमया केवळ कलावंतच साधू शकतो, याबद्दल कोणाचेही दुमत नसावे.kishorbali11@gmail.comलेखक कवी, अभिनेते आणि निवेदक असून वऱ्हाडी बोलीतील लेखनासाठी लोकप्रिय आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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