Premium|Udgir Fort History : शेकडो वर्षांच्या संघर्षाचा साक्षीदार; उदगीर किल्ल्याचा यादव काळापासूनचा गौरवशाली इतिहास

हैदराबादचा निजाम मराठवाड्यातील प्रजेचा छळ करत हाेता. त्याचा कायमचा बंदाेबस्त करण्यासाठी मराठ्यांनी त्याच्याविरुद्ध माेहीम आखली. मराठा आणि निजामाची उदगीर येथे घनघाेर लढाई झाली. यात मराठ्यांनी माेठा पराक्रम गाजवला. निजामाचा दारुण पराभव झाला. या लढाईत प्रामुख्याने मल्हारराव हाेळकर, जनकाेजी शिंदे, तुकाेजी हाेळकर, सदाशिवभाऊ पेशवे आदींनी माेठा पराक्रम गाजवला.मराठा-निजामाची १७६०च्या फेब्रुवारीत उदगीर येथे लढाई झाली. या लढाईत निजामाचा दारुण पराभव झाला. मराठ्यांचा विजय झाला. भुईकाेट उदगीर मराठ्यांनी जिंकून घेतला. मराठ्यांनी जिंकलेला भुईकाेट उदगिर हा प्राचीन दुर्ग आहे. हा यादव, काकतीय, बहमनी, बरीदशाही, निजामशाही, आदिलशाही, माेगल आणि हैदराबादचा निजाम यांच्या सत्तासंघर्षाचा साक्षीदार आहे. विशेषतः यादव आणि काकतीय यांच्या सीमेवरील हा महत्त्वाचा गड हाेता. त्यामुळे यादव आणि काकतीय यांचा सतत संघर्ष चालत असे. त्यामुळे यादवकाळात उदगीर या गडाला महत्त्वाचे स्थान हाेते. तेराव्या शतकात हाेऊन गेलेला (इ.स. १२१० ते १२४६) यादव राजा दुसरा सिंघण याच्या कारकिर्दीत अंबादेश या विभागातील उदगीर गड हे महत्त्वाचे स्थान हाेते. यादवांच्या राजवटीत खाेलेश्वर हा महत्त्वाचा सेनापती हाेता. त्याचा बीड जिल्ह्यातील अंबाजाेगाई येथे एक महत्त्वाचा शिलालेख आहे. त्यांच्या शिलालेखात ‘उदगीर’ या गडाचा उल्लेख आलेला आहे. यादव आणि काकतीय यांची सीमा ही ‘उदगीर गड’ हाेती..काकतीयांच्या आक्रमणापासून आपल्या राज्याचे संरक्षण व्हावे, यासाठी यादवांच्या सैन्याची छावणी उदगीर गडावर हाेती. काकतीय राजा गणपती याने उदगीर गडावर ताबा मिळविला हाेता, असा उल्लेख उपरपल्ली या शिलालेखात आलेला आहे. ताे गड परत यादव राजाने जिंकून घेतला, असा उल्लेख यादव राजा कान्हरदेव याच्या (१२५८) या लेखात मिळताे. याच्या काळात उदगीर गड हा गाेपाल राष्ट्राेडच्या अधिकारात हाेता. याचा कारभार लातूर येथून चालत हाेता. महानुभव साहित्य आणि महिकावतीच्या बखरीवरून रामचंद्र यादवाचा पुत्र भिल्लम (सहावा) हा उदगीर गडाचा शासक हाेता.उदगीर गडावर असलेल्या विविध वास्तूंच्या बांधकामामध्ये हिंदू आणि जैन मंदिराचे स्तंभ, गर्भगृह, जलकुंभ, गजथर शिल्पपट्ट, भारवाहक इत्यादी अवशेष दिसतात. यावरून या ठिकाणी भव्य जैन मंदिर आणि हिंदू मंदिर हाेते, हे स्पष्ट हाेते. पुढे आलेल्या सत्ताधीशांनी त्यांचे भंजन करून उदगीर गडावर अनेक वास्तूंचे बांधकाम केले. चालुक्यांच्या उत्तरकाळात, विशेषतः यादवांच्या उत्कर्षाच्या काळात उदगीर गडाचे बांधकाम झाले, हे स्पष्ट हाेते.यादवराजांच्या अस्तानंतर उदगीर गड बहमनीच्या ताब्यात गेला. बहमनी सुलतान शिहाबुद्दीन महमूद (१४८२-१५१८) याने हा गड कुली कुतूब याच्याकडे सुपूर्द केला. पुढे हा दुर्ग १४९२ मध्ये कासीम बरीदकडे आला. त्यानंतर अमीर बरीदकडे हा दुर्ग आला. बहमनीच्या विघटनानंतर हा गडा अमीर बरीदच्याच ताब्यात राहिला. उदगीर गडासाठी अमीर बरीद आणि आदिलशाहीत संघर्ष झाला. यात बरीदशहाचा विजय झाला. अमीर बरीदच्या मृत्यूनंतर अली बरीदशहाने उदगीरचा कारभार पाहिला. अली बरीदशहा आणि निजाम यांची लढाई झाली, यामध्ये बुऱ्हाण निजामशहाने उदगीर गड जिंकला व इमादशहाकडे दिला (१५४८). इमादशहाने हा गड अली बरीदशहाकडे दिला. मुर्तझा निजामशहाने उदगीर गड निजामशाहीत समाविष्ट करून घेतला..Premium|Naldurg Fort Maharashtra : केवळ दगडधोंडे नाहीत, तर प्रेरणास्थळं! निजामशाहीच्या ताब्यात असलेला उदगीर गड ताब्यात घेण्यासाठी माेगल बादशहा शहाजहानने खानदाैरानला २० हजारांची फौज घेऊन कंधार, नांदेड आणि उदगीरला रवाना केले. त्याने २९ जून १६३५ राेजी उदगीर गडाला वेढा घातला; पण त्याला वेळेवर रसद मिळाली नाही, त्यामुळे त्याला माघार घ्यावी लागली. निजामशाही पडली तर माेगल आदिलशाही गिळंकृत करतील, यामुळे आदिलशहाने निजामाच्या उदगीर येथील किल्लेदाराला रसद पाठवली. तसेच खैैरियतखानाला सैन्य देऊन मदतीला रवाना केले. शहाजहान देवगिरी येथून खानदाैरानला मार्गदर्शन करत हाेता; पण त्याला माघार घ्यावी लागली. खानदाैरान खानला त्याने पुन्हा रसद आणि सैन्य पाठवले. त्याने परत उदगीर गडाला वेढा घातला. २८ सप्टेंबर १६३६ राेजी त्याने उदगीर गडावर विजय मिळविला. अखेर उदगीर गड माेगलांच्या ताब्यात गेला. औरंगजेबाने १६३६ मध्ये हातमखानाची उदगीरचा किल्लेदार म्हणून नेमणूक केली.औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर (१७०७) उदगीर हैदराबादच्या निजामाच्या ताब्यात आला. मराठा व निजाम असा संघर्ष सुरू झाला. शंभूपुत्र छत्रपती शाहू महाराजांनी शिंदे, हाेळकर, गायकवाड, भाेसले, दाभाडे, पेशवे, चव्हाण, निंबाळकर, जाधवराव इत्यादी सरदारांना प्राेत्साहन देऊन चाेहाेबाजूंनी मुलुखगिरीसाठी पाठवले. शाहू महाराजांच्या काळात मराठा सत्तेचे विशाल साम्राज्यात रूपांतर झाले. रघुजी भाेसले यांनी बंगालपर्यंतचा भूप्रदेश जिंकला. शिंदेंनी ग्वाल्हेरपर्यंतचा भूभाग जिंकला. हाेळकरांनी राजस्थान, उत्तर भारत, मध्य भारत जिंकून इंदाैर येथे राज्य स्थापन केले. गायकवाड-दाभाडे यांनी गुजरात जिंकले. फत्तेसिंग भाेसले यांनी मदुराईपर्यंतचा भाग जिंकला. जाधवरावांनी मध्य भारत, वसई दुर्ग जिंकला. आंग्रेनी काेकणातील सामुद्रिक सत्ता वृद्धिंगत केली. मराठ्यांनी अटकेपार झेंडे लावले. बाजीराव पेशव्यांनी उत्तर भारतातील स्वारी करून मराठेशाहीचा विस्तार केला. शाहू महाराजांच्या मृत्यूनंतरदेखील मराठे निजामाच्या विरुद्ध त्वेषाने लढत हाेते. हैदराबादचा निजाम हा मराठा साम्राज्याचा माेठा शत्रू हाेता. ताे मराठवाड्यातील प्रजेचा छळ करत हाेता. त्याचा कायमचा बंदाेबस्त करण्यासाठी मराठ्यांनी त्याच्याविरुद्ध माेहीम आखली. उभय सैन्याची उदगीर येथे जानेवारी १७६०मध्ये भेट झाली. मराठा आणि निजामाची घनघाेर लढाई झाली. या लढाईत मराठ्यांनी माेठा पराक्रम गाजवला. मराठ्यांचा विजय झाला. निजामाचा दारुण पराभव झाला. या लढाईत प्रामुख्याने मल्हारराव हाेळकर, जनकाेजी शिंदे, तुकाेजी हाेळकर, सदाशिवभाऊ पेशवे इत्यादींनी माेठा पराक्रम गाजवला. निजाम शरण आला. त्याने मराठ्यांबराेबर तह केला. त्या तहानुसार मराठ्यांना अशीरगड, देवगिरी, विजापूर आणि बऱ्हाणपूर या शहरांचा ताबा मिळाला. तसेच ६० लाखांचा मुलूख मिळाला. मराठ्यांच्या इतिहासात उदगीर गडाला महत्त्वाचे स्थान आहे. उदगीरच्या यशामुळेच दिल्लीवर चालून येणाऱ्या अब्दालीचा बंदाेबस्त करण्याची हिंमत मराठ्यांमध्ये निर्माण झाली. अशा प्रकारे उदगीर गड हा भूमिपुत्रांच्या अस्मितेचे आणि विजयाचे प्रतीक आहे. अनेक वर्षे उदगीर गडाला विळखा घालून बसलेल्या निजामाला मराठ्यांनी नेस्तनाबूत केले आणि उदगीर गडाची सुटका केली (फेब्रुवारी १७६०)..उदगीर गडाचे भाैगाेलिक स्थानबालाघाटच्या डाेंगररांगेत वसलेला उदगीर गड हा मराठवाड्यातील लातूर जिल्ह्यात आहे. हा गड भुईकोट प्रकारचा आहे. लातूर ते उदगीर हे अंतर सुमारे ७० किलोमीटर आहे.उदगीर गडामधील प्रेक्षणीय स्थळेउदगीर गड हा भुईकाेट प्रकारचा गड असून, ताे एका छाेट्याशा टेकडीवर आहे. या भुईकाेटाच्या संरक्षणासाठी गडाभाेवती सुमारे २० फूट रुंदीचा आणि ४० फूट खाेलीचा खंदक आहे. गडामध्ये जाण्यासाठी सुमारे ९० फूट लांबीचा व २० फूट रुंदीचा दगडी पूल आहे. खंदकात कायम पाणी राहण्यासाठी उदगीरच्या पश्चिमेकडील तलावातून पाणी साेडण्याची व्यवस्था केली आहे. गडाला एकूण दाेन भक्कम तटबंदी आहेत. पहिल्या तटबंदीला १२ बुुरूज तर आतील दुसऱ्या तटबंदीला सात बुरूज आहेत. मुख्य प्रवेशद्वार मजबूत, अभेद्य आहे. त्यातून प्रवेश केला की दुसरा दरवाजा आहे. दुसऱ्या दरवाजाला परवाना खिडकी आहे. ही खिडकी दुर्मिळ प्रकारची आहे. दुसऱ्या दरवाजातून परवानगी मिळाल्यानंतरच तिसऱ्या दरवाजात जाता येते. तिसऱ्या दरवाजाला सुंदर कमलपुष्पे आहेत.गडाला चांदणी बुरूज आहे. ताे सर्वात उंच आहे. त्यावरून सभाेवतालचा परिसर एका दृष्टिक्षेपात दिसताे. गडावर सूर्यमुखी तोफ आहे.गडावर बेगम महल, रंगमहाल, धान्य काेठार, दारू काेठार, कबुतरखाना, हवामहल, दर्गा, घाेड्यांचा तबेला, राजदरबार, दिवाण-ए-आम, दिवाण-ए-खास, कचेरी इत्यादी इमारती आहेत. ताेफगाेळे मिळाले आहेत. पाण्यासाठी विहीर, हाैद आहेत. जमिनीपासून सुमारे ६० फूट खाेल उदयगिरी महाराजांची समाधी आहे. या नावावरूनच या गडाला आणि शहराला 'उदगीर' असे नामाभिधान झालेले आहे.उदगीर गडाला जाण्याचा मार्गउदगीरला रेल्वे स्थानक असल्यामुळे रेल्वेने जाता येते. तसेच एसटी, कारने जाता येताे. जवळचे विमानतळ लातूर, नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर आणि हैदराबाद आहे.यादवांनी बांधलेला व मराठ्यांनी निजामाकडून जिंकून घेतलेला उदगीर गड आपण आवर्जून पाहिला पाहिजे. 