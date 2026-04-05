Premium|Deenanath Mangeshkar Biography : मी कोण? अरे! मी तर कर्ण...

हृदयनाथ मंगेशकर - saptrang@esakal.com पंडित दीनानाथ गुरुजींच्या घरातून निघाले. वाटेत ते चकव्यात सापडले; मात्र त्यांना तिथे एक गृहस्थ भेटले, कोण होते ते गृहस्थ. सारेच विलक्षण. त्या एका प्रवासात दीनानाथ यांनी काय नाही अनुभवले. हा प्रवास पंडितजी सांगत आहेत, जो त्यांना त्यांच्या लतादीदींनी सांगितला.बोलता बोलता पंडितजी नाहीसे झाले.मी शून्यात पाहत उभा राहिलो.पण हे शून्य निर्विकार नव्हते. त्या शून्यातफोलपणा किवा पोकळपणा नव्हता.एक शाश्वत आश्वासन, एक दृढ विश्वास,एक नाव, गाव, नसलेला संकेत होता.‘‘मी तुझं आत्मरूप आहे, दीना!’’हा तो अनाम संकेत,पंडितजी देऊन गेले होते.‘‘पंडितजी! तुम्ही संकेत देऊन नाहीसे झालात.तुम्ही अदृश्य आत्मरूप आहात,पण मी सदृश्य आहे, सदृश्य शरीररूप आहे.प्रज्ञावंतांना पडलेला, पण त्यांनाही नसोडविता आलेला प्रश्न ! ‘मी’.आज तो प्रश्न मला पडलेला आहे....मी कोण ? ...मी कोण आहे ?‘‘तुझं तुझे ध्यान कळो आले,तुझा तुचि देव तुझा तुचि भावफिटला संदेह अन्य तत्त्वी’’स्वामी विवेकानंदांनी श्रीरामकृष्ण परमहंसयांना विनंती केली,‘‘गुरुजी ! मला सहज समाधी हवीय.’’परमहंस हसले, त्यांच्या पायाशी बसलेल्याविवेकानंदांच्या मस्तकाला त्यांनी पायाचाअंगठा लावला. तत्क्षणी स्वामींनासहज समाधी लागली. ते समाधी बाहेर आल्यावरपरमहंस त्यांना म्हणाले,‘‘नरेन ! तू आणि तुझ्या आत्मरूपामध्येमी मायेचा पडदा सोडला आहे. ज्या दिवशीतो पडदा बाजूला होईल. त्या दिवशी तुलाकळेल की तू कोण आहेस, तोच तुझाशेवटचा दिवस असेल. ’’काही वर्षांनी स्वामी विवेकानंद आपल्याराखाल नावाच्या शिष्याला म्हणाले,‘‘राखाल ! मला कळले मी कोण आहे.’’आणि एकदोन तासांनी स्वामींनी आपला देह सोडला.खरंच मी कोण आहे ? मंगेशीचा एक सेवक?का गुरुजी म्हणतात तसा गायक ?भूत, पिशाच्च न मानणारा, त्यांच्या भाकड कथाचझुगारून देणारा, न घाबरणारा, शूर दीना मी ?की महाराज रागावतील म्हणून हात फाटेस्तोपावतेनगारा बडविणारा दीन दीना मी ?दिवसभर उपाशी राहून, डोंगर पार करून,गुरुगृहीही अन्न सेवन न करता,संगीत कलेची सेवा करणारा मानी दीना मी ?.का पहाटे स्नान करून, सारे मंदिर स्वच्छधुणारा, पण गाभाऱ्यात प्रवेश नाकारलेलादयनीय दीना मी ? खरंच कोण मी ?कौरवकुमार आणि पांडवकुमार यांच्यामध्ये,शस्त्रकलेची, युद्धकलेची प्रतियोगता चालू असताना,पौरुषयुक्त सौंदर्याने नटलेला हातात भव्य दिव्य शस्त्र, धनुष्य घेतलेला महापराक्रमी कर्ण त्या भव्य राज समारंभातआला. पण तो स्पर्धेत, भाग घेऊ शकला नाही.कारण...कारण तू सूतपुत्र, सारथ्य करणे तुझे कर्म,तेच कर्म कर जा. अपमानित कर्णानेक्रोध दर्शविला नाही. अत्यंत निराशेने,खेदाने त्याने फक्त आकाशाकडे पाहिले.कोणाकडे ? सूर्याकडे ? प्राक्तनाकडे ?आणि मी कोण ? याचे उत्तर मला सहज मिळाले,मी कोण ? अरे ! मी तर कर्ण ॥मी गायक, पण मंदिरात गाऊ शकत नाही.हां ! मंदिराबाहेर बारा सूर उधळत मात्र बसतो.किंवा ‘बसा !’ असे सांगण्यात येतेमी गाभारा धुणारा सेवक पण...पूजेसाठी गाभाऱ्यात मात्र जाऊ शकत नाही.मी ही अवहेलना पायाच्या अंगठ्याने जमीनउकरत, उकरत सहन करत अपमान गिळत असतो.अपमानित कर्णाने मात्र अत्यंत खिन्नतेनेआकाशाकडे पाहिले होते, सूर्याकडे का ?का ? आकाश महालात बसलेला ईश्वर,
आपल्याकडे सहानभूतीने बघेल,
गहिवरेल किंवा शरमेल म्हणून ?
मीही अभावितपणे आकाशाकडे पाहिले.
पण मला सूर्य दिसला नाही. दिसल्या त्या,
''गगनाच्या अंगणात
किती चांदण्या हासल्या
गोयेंरीचो कोळो कोळो
तिच्या मोग्यांद्री फुल्यालो
मजे रानी मजे मोगा
तुझ्या डोल्यात सोत्ता ठाव''
पण....
चांद और सितारोका ये समा ऽऽऽ
क्या दिलकश और सुहाना है,
(हा चंद्र, या चांदण्या आणि हा नक्षत्रांचा सडा.
यांची जमविलेली मैफील, हा समा, किती उत्कट,
किती सुंदर आणि किती लावण्य मनोहरू आहे. पण...)
अफसोस मुझे नींद आती है
अफसोस मुझे सो जाना है
(हे ईश्वरा ! मला फार खेद आहे, की मला
अशा रम्य मैफिलीत झोप येतेय,
मला अतिशय खेद आहे, की मी या क्षणी
झोपून जाणार आहे.
हे दुःख आहे, की मला अशा मैफिलीत
चांदणपेंग येतेय. वाईट वाटतंय, अशा
दुर्मीळ मैफिलीत मी निद्रेच्या आधीन
होतोय.)
मासूम उमंगे झुल रही है
दिलदारो के झुले में
(निष्पाप मनाच्या आशा, आकांक्षा, इच्छा
झुमत, झुलत झुलताहेत,
उमद्या हृदयाच्या झुलत्या झुल्यात)
मपर नपपणये कच्ची कलीया क्या जाने
कब खिलना, कब मुरझाना है
(या अर्धवट उमलेल्या कच्च्या कोमल कळ्या
यांना कसं कळणार ? यांना काय माहीत ?
की वेलीवर केव्हा उमलायचे,
आणि केव्हा कोमेजून जायचे.)
डाव्या बाजूला पांढरा कठडा आणि उजव्या
हाताला बेछुट, बेधुंद, रानवट झुडपांची गर्दी.
या दोघांमधून मंदिराकडे जाणाऱ्या वाटेने
मी चालू लागलो.
उजव्या हाताच्या बेछुट
झुडपात उगवलेल्या लता-वेलींच्या कच्च्या
कळ्या, पूर्ण फुललेली फुलं, रानफुलं वाटेवर
पसरली होती.
''ये कच्ची कलीया क्या जाने
कब खिलना कब मुरझाना है''.
माझ्यातला कलाकार जागृत झाला,
प्रत्येक फुलाला, कळ्यांना वाचवत, वाचवत
त्यांना धक्का न लावता, न तुडवता,
मी सावध पावले टाकीट घराकडे निघालो.
थोडा पुढे गेलो, श्री मंगेशाच्या मंदिराचा
पांढराशुभ्र ,पण आता धुक्यात धूसर,
धूसर झालेला कळस दिसू लागला.
मी जागीच थांबलो. नमस्कार केला,
''मंगेश, मंगेश'' पुटपुटत चालू लागलो.
तोच खळळ् ऽऽऽऽ ऽ मंद, थंड, अस्पष्ट,
आवाज कानी पडला. अजस्त्र जुनवट
मगरीच्या अर्धवट उघडलेल्या डोळ्यासारखा
निर्विकार. पण भुकेली थंड क्रूरता असलेला,
एखाद्या कालसर्पाने गरळ ओकल्यासारखा
हिरवागार, मंद ,थंड, काळी लकेर उठविणारा
मनासारखा खोल, पण हृदयमायेने सांभाळ
करणारा, प्राचीन जलाहून, प्राचीन जलाचा,
तो सनातन तलाव...
त्याचा खोल, थंड श्वास, वाटेवरही जाणवत होता.
हा खोल, थंड श्वास माझ्या जीवाच्या ओळखीचा होता.
काही म्हाताऱ्या बायका, फाटक्या अंगाच्या.
पूजेची फुलं, नारळं, कुंकु वगैरे सामान
त्या निगूढ वातावरणात, श्री मंगेश मंदिराकडे
जाणाऱ्या पायऱ्यांवर ओळीत लावत होत्या.
त्या पायऱ्यांसमोर एक घर.
एक मजली, सफेदी लावलेले, गरिबीच्या खुणा अंगावरल्यालेले. त्या घरात माझी मावशी राहायची,
माझा जन्म त्या घरात झाला. मी राहायचा
तो दुसऱ्याच वस्तीत, पण माझ्या आईला
मावशीने आग्रहाने या घरी आणले होते.
आणि तेथेच माझा जन्म झाला.
सगळे फार आनंदले,
कारण श्री मंगेशाच्या प्रवेश दारासमोर हे घर होते,
सर्व ते शुभ मानीत.
(क्रमशः). 